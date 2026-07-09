Oznámení o ukončení některých služeb přihlášení přes účet sociální sítě

Děkujeme, že používáte LG.com.
Rádi bychom vás informovali, že některé služby přihlášení k účtům LG Electronics prostřednictvím účtů sociálních sítí budou ukončeny.
Zákazníkům, kteří aktuálně používají přihlášení prostřednictvím účtu sociální sítě, doporučujeme seznámit se s níže uvedenými informacemi a vzít je v úvahu při dalším využívání služeb.
1. Dotčené přihlašovací služ: Přihlášení pomocí Amazonu
2. Datum ukončení služ: 07/09/2026 (KST)
3. Oznámení o převodu ID z důvodu ukončení služby
- Pokud aktuálně používáte některý z dotčených účtů pro přihlášení přes sociální sítě, ujistěte se, že je k vašemu účtu propojena e-mailová adresa.
1) Pokud je propojeno e-mailové ID
Po ukončení služby můžete službu i nadále používat jako obvykle po přihlášení pomocí e-mailové adresy propojené s vaším účtem. Veškeré informace o účtu, včetně registrovaných produktů a historie nákupů, zůstanou beze změny.
Pokud jste však dotčený účet sociální sítě propojili s aplikacemi pro chytré reproduktory, jako jsou Alexa nebo Google Home, bude nutné tyto služby znovu propojit pomocí e-mailového účtu LG Electronics, abyste je mohli nadále používat.
2) Pokud není propojena žádná e-mailová adresa
Před datem ukončení si zaregistrujte e-mailovou adresu. Pokud e-mailovou adresu nezaregistrujete, budete k datu ukončení automaticky odpojeni od všech služeb propojených s tímto účtem a budou smazány všechny informace o účtu, propojené produkty i historie nákupů.
Kromě toho se automaticky odpojí také propojení s AI reproduktory, jako jsou Alexa a Google Home. Chcete-li službu používat i nadále, znovu ji propojte v aplikaci AI reproduktoru pomocí e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu LG Electronics.
Služby přihlášení přes sociální sítě, kterých se toto ukončení netýká, budou i nadále fungovat jako obvykle. Pokud máte k této změně další dotazy, odešlete dotaz prostřednictvím naší služby individuálních dotazů.
I nadále se budeme snažit, abychom vám poskytovali lepší služby.
Děkujeme.