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Oznámení o ukončení některých služeb přihlášení přes účet sociální sítě

Oznámení07/09/2026

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Děkujeme, že používáte LG.com.

 

Rádi bychom vás informovali, že některé služby přihlášení k účtům LG Electronics prostřednictvím účtů sociálních sítí budou ukončeny.

Zákazníkům, kteří aktuálně používají přihlášení prostřednictvím účtu sociální sítě, doporučujeme seznámit se s níže uvedenými informacemi a vzít je v úvahu při dalším využívání služeb.

 

1. Dotčené přihlašovací služ: Přihlášení pomocí Amazonu

2. Datum ukončení služ: 07/09/2026 (KST)

3. Oznámení o převodu ID z důvodu ukončení služby

- Pokud aktuálně používáte některý z dotčených účtů pro přihlášení přes sociální sítě, ujistěte se, že je k vašemu účtu propojena e-mailová adresa.

 

1) Pokud je propojeno e-mailové ID

Po ukončení služby můžete službu i nadále používat jako obvykle po přihlášení pomocí e-mailové adresy propojené s vaším účtem. Veškeré informace o účtu, včetně registrovaných produktů a historie nákupů, zůstanou beze změny.

Pokud jste však dotčený účet sociální sítě propojili s aplikacemi pro chytré reproduktory, jako jsou Alexa nebo Google Home, bude nutné tyto služby znovu propojit pomocí e-mailového účtu LG Electronics, abyste je mohli nadále používat.

 

2) Pokud není propojena žádná e-mailová adresa

Před datem ukončení si zaregistrujte e-mailovou adresu. Pokud e-mailovou adresu nezaregistrujete, budete k datu ukončení automaticky odpojeni od všech služeb propojených s tímto účtem a budou smazány všechny informace o účtu, propojené produkty i historie nákupů.

Kromě toho se automaticky odpojí také propojení s AI reproduktory, jako jsou Alexa a Google Home. Chcete-li službu používat i nadále, znovu ji propojte v aplikaci AI reproduktoru pomocí e-mailové adresy přidružené k vašemu účtu LG Electronics.

 

Služby přihlášení přes sociální sítě, kterých se toto ukončení netýká, budou i nadále fungovat jako obvykle. Pokud máte k této změně další dotazy, odešlete dotaz prostřednictvím naší služby individuálních dotazů.

I nadále se budeme snažit, abychom vám poskytovali lepší služby.

 

Děkujeme.

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