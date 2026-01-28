We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Slim parní pračka LG | 9 kg | A-20% | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Černá/šedá
Slim parní pračka LG | 9 kg | A-20% | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Černá/šedá
F2X70S9TBB
()
Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu
Minimalistický design, špičková čistota prádla
Přehledný LCD displej pro jednoduché ovládání
Spotřeba praní A-40%
Ušetřete náklady na energii a zároveň si užívejte působivého pracího výkonu
Snižuje uvolňování mikroplastů při praní
Jemné pohyby snižují tření během praní
AI technologie pro šetrnější praní
AI skenuje tkaninu pro optimální péči
Krása v jednoduchosti
*Související obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*O 40 % nižší index energetické účinnosti ve srovnání s minimální hranicí třídy energetické účinnosti A definované nařízením EU 2019/2014.
*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
Program Redukce mikroplastů
Snížení emisí mikroplastů až o 60 %
Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.
*Testováno společností Intertek v červenci 2023. Program Redukce mikroplastů s náplní 3 kg (bunda ze 100% polyesteru) v porovnání s programem Smíšení prádlo (F4Y7EYPBW). Porovnání provedené měřením množství mikroplastů filtrovaných přes filtr 20㎛.
*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
TurboWash™360°
Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.
Čtyři trysky TurboWash™ 360˚ zajistí jemné a zároveň důkladné vyprání každé várky za pouhých 39 minut.
*Testováno společností Intertek na základě normy IEC 60456: revize 5.0. Program TurboWash 39 s náplní 5 kg dle normy IEC v porovnání s programem pro bavlnu s volbou TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). *Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prádle a prostředí.
AI Wash
Optimální praní řízené umělou inteligencí AI DD™
AI Wash přizpůsobuje pohyby praní konkrétnímu typu prádla a u jemných tkanin pomáhá zajistit šetrnější péči a úsporu energie.
*Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Bavlna prokázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při praní 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu tkaniny prádla a/nebo dalších faktorech.
*AI senzor se aktivuje, když je náplň menší než 3 kg. AI senzor se neaktivuje, pokud je vybrána možnost Pára. AI Wash by měl být používán pouze s podobnými typy tkanin [ne všechny tkaniny jsou detekovány] a vhodným pracím prostředkem.
Efektivně optimalizované praní
Programy optimalizované pro vaše prací návyky
Užijte si zjednodušené praní s menším počtem kroků. Vaše pračka automaticky vybere nejčastěji používané programy a možnosti praní přizpůsobené vašim potřebám a zvyklostem.
*Po 10 praních se jako výchozí automaticky nastaví nejčastěji používaný program.
*Pokud jsou u konkrétního programu zvoleny stejné možnosti třikrát po sobě, nastaví se tyto možnosti při dalším použití automaticky.
Steam™
Parní péče pro snížení alergenů
LG Steam™ poskytuje hloubkovou péči o prádlo, pomáhá omezit alergeny roztočů a přináší vyšší komfort.
Dítě a matka leží na posteli.
*Cyklus Allergy Care schválený organizací BAF (British Allergy Foundation) snižuje množství alergenů domacích prachových roztočů.
Smart Pairing™
Chytré propojení pro jednodušší péči o prádlo
Díky funkci Smart Pairing™ spolu pračka a sušička komunikují, aby vašemu oblečení poskytly optimální péči.
*Pro využití funkce Smart Pairing™ musí být obě zařízení připojena ke stabilní síti Wi-Fi a k aplikaci LG ThinQ™ na kompatibilním mobilním zařízení.
LG ThinQ™
Chytrá kontrola, kdykoliv a odkudkoliv
Ovládejte své praní kdykoli a kdekoli
Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se s pračkou jako nikdy předtím. Spusťte praní pouhým stisknutím tlačítka.
Snadná údržba a monitorování
Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo rozsáhlejší úkoly, pohodlně sledujte spotřebu energie vaší pračky pomocí aplikace LG ThinQ™.
Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem
Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte pračku postarat se o zbytek.
*Podpora zařízení chytré domácnosti kompatibilních s Alexou a Google Assistant se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení chytré domácnosti.
*Testováno společností Intertek v červenci 2013. Baktericidní účinek na P. aeruginosa z nerezové oceli oproti původnímu množství po 12 dnech.
FAQ
Q.
Jaké jsou standardní rozměry pračky?
A.
Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.
Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.
Q.
Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?
A.
LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.
Q.
Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?
A.
Zkontrolujte energetický štítek vaší pračky, zda má energetickou třídu od A (nejlepší) do G (nejhorší). Vybrané pračky LG se pyšní hodnocením A* pro spotřebu energie, odstředění a hlučnost. Umělá inteligence v pračkách LG vám také umožňuje využívat nejvhodnější prací pohyby pro danou várku prádla, a tím minimalizovat spotřebu energie.
*LG internal lab test based on EN 60456:2016/A11:2020 with F6V7RWP1WE. 2) Energy, Spin and Noise grades are according to EU 2019/2014. 3) The result
may depend on the usage environment.
Q.
Na jaký program mám prádlo prát?
A.
Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.
Q.
Jak mohu snížit hluk, který moje pračka vydává?
A.
Ideálním začátkem je koupit si pračku LG s hodnocením Triple A pro energii, odstřeďování a hladinu hluku. Inovativní motor LG DirectDrive™ snižuje počet pohyblivých součástí uvnitř vašeho spotřebiče a tím snižuje generovaný hluk. Toto vede také k prodloužení životnosti díky menšímu opotřebení. Při instalaci pračky se ujistěte, že stojí na rovném povrchu, a pravidelně ji kontrolujte. Nevyvážená jednotka se může posouvat, nebo způsobit vibrace a nárazy, což zvyšuje výstupní hluk. Umístění antivibračních podložek pod pračku může také pomoci snížit hluk."
*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle EU 2019/2014. 3)Výsledek může záviset na prostředí použití.
Q.
Jaký přínos má Deep-learning AI DD™ pro mé prádlo?
A.
Pračka LG s technologií hlubokého učení AI DD™ analyzuje hmotnost i typ tkanin každé náplně a automaticky optimalizuje pohyby praní. Výsledkem je lepší ochrana vláken a péče o oblečení, které si déle zachová svůj vzhled.
DirectDrive™ motor s 6Motion technologií přináší účinné praní s menším počtem pohyblivých částí, a tím i vyšší spolehlivost a energetickou účinnost.
Q.
Co je funkce LG Turbo Wash?
A.
Rychlá technologie TurboWash™ 360˚ od LG zajistí dokonale čisté prádlo už za pouhých 39 minut – s praním přizpůsobeným potřebám vašeho oblečení.
3D Multi Spray rozstřikuje vodu ze všech úhlů, zatímco inteligentní invertorové čerpadlo řídí sílu vodních trysek. Výsledkem je optimální rovnováha mezi tlakem vody, dávkováním pracího prostředku a pohyby bubnu, která šetří váš čas bez kompromisů v čistotě nebo péči o tkaniny.
Je to rychlé praní, které přináší perfektní výsledek v rekordním čase.
Q.
Co dokáže chytrá pračka?
A.
Pračky LG využívají umělou inteligenci k optimalizaci pohybů praní pro každou náplň.
Díky hlubokému učení založenému na analýze tisíců pracích cyklů dokáže pračka automaticky rozpoznat vlastnosti tkanin, jako je jejich hmotnost a jemnost.
Výsledek? Až o 10 % lepší ochrana vláken*, která pomáhá udržet vaše oblíbené oblečení déle jako nové.
Chytré pračky LG s Wi‑Fi konektivitou lze navíc pohodlně ovládat hlasem nebo prostřednictvím aplikace LG ThinQ™ ve vašem smartphonu, která vás propojí se spotřebičem odkudkoliv.
Spusťte praní na dálku jedním klepnutím nebo hlasovým příkazem, získejte upozornění po dokončení cyklu, využijte funkci Smart Diagnosis pro řešení problémů nebo si stáhněte přednastavené programy praní na míru – to vše pohodlně v aplikaci LG ThinQ™.
* Testováno společností Intertek v lednu 2023.
Cyklus Al Wash s náplní 3 kg v porovnání s cyklem Bavlna (F4Y7RYW0W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
* Snímání pomocí umělé inteligence se neaktivuje, když je vybrána možnost Pára.
Q.
Co je funkce páry v pračce LG?
A.
Technologie LG Steam™ (u vybraných modelů) pomáhá během praní účinně omezovat alergeny.
Díky parnímu ošetření na začátku cyklu funkce Allergy Care uvolňuje vlákna a přispívá k odstranění alergenů, jako jsou pyl a roztoči.
Q.
Jak funguje funkce automatického dávkování?
A.
Automatické dávkování LG EZdispense vám umožní předem naplnit zásobník pracího prostředku a zbytek nechat na pračce.
Vestavěná technologie rozpozná hmotnost náplně a pokaždé automaticky přidá přesně správné množství pracího prostředku.
Eliminuje riziko předávkování, šetří váš čas a pomáhá prodloužit životnost oblečení. Správné dávkování navíc přispívá k optimálnímu chodu předem plněných praček.
Stačí zavřít dvířka a stisknout start.
Q.
Dodávají se pračky v různých barvách?
A.
LG nabízí výběr moderních neutrálních barev, díky kterým snadno najdete pračku, která dokonale ladí s vašimi stávajícími spotřebiči – nebo naopak vytvoří stylový kontrast.
Vyberte si z následujících barevných provedení: Classic White, Black Steel nebo Graphite.
Přehled
ROZMĚRY
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
9,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 475
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 200
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ano
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Matově černá
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
9,0
PROGRAMY
Pokrývky
Ano
Bavlna
Ano
Dětská parní péče
Ne
AI Wash
Ano
Program Pro alergiky
Ano
Automatické praní
Ne
Dětská péče
Ne
Dětské oblečení
Ne
Povlečení
Ne
Malý objem
Ne
Barevné prádlo
Ne
Bavlna+
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Jemné prádlo
Ano
Načíst program
Ano
Péřová bunda
Ne
Syntetika
Ano
Eco 40-60
Ano
Jemná péče
Ne
Hygiena
Ne
Intenzivní 60
Ne
Smíšené prádlo
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Rychlý 14 (Rychle 14)
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlé praní
Ano
Rychlé praní+sušení
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Máchání+Odstředění
Ano
Tiché praní
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Manžety a límce
Ne
Pouze odstředění
Ano
Sportovní oblečení
Ano
Skvrny
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Čištění bubnu
Ano
TurboWash 39
Ano
TurboWash 49
Ne
TurboWash 59
Ne
Praní + sušení
Ne
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Číselný ukazatel
LCD
FUNKCE
6 Motion DD
Ano
AI DD
Ano
Typ
Pračka s předním plněním
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Centrum System
Ne
Přidání prádla
Ano
ezDispense
Ne
Automatický restart
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
Systém detekce pěny
Ano
Senzor zatížení
Ano
Steam
Ano
Osvětlení bubnu
Ne
Steam+
Ne
Vyrovnávací nožky
Ano
Buben z nerezové oceli
Ano
TurboWash360˚
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Senzor vibrací
Ne
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
Hladina vody
Auto
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
1200
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660x890x580
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 475
Váha (kg)
59,0
Váha s obalem (kg)
63,0
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
535
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
1 015
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Wi-Fi
Ano
Přidání prádla
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Odložený start
Ano
Hladina pracího prostředku
Ne
Osvětlení bubnu
Ne
Předpírka
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Máchání
Ne
Máchání + odstřeďování
Ano
Máchání+
Ano
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Odstředění
1200/1000/800/600/400/ bez odstřeďování
Steam
Ano
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Čištění bubnu
Ano
TurboWash
Ano
Praní
Ne
Redukce pomačkání
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
34
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ano
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,610
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,290
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,154
Třída energetické účinnosti
A
Maximální otáčky (ot/min.)
1 200
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
2,0
Otáčkový výkon – třída účinnosti
B
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
53,9
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
Čas (min.) – (úplné naplnění)
228
Čas (Min) - (1/2 náplň)
174
Čas (Min) - (1/4 náplň)
140
Kapacita praní (kg)
9,0
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
50
EAN CODE
EAN Code
8806096597040
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
Stažení programů
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Chytré párování
Ano
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.
Najít prodejnu v okolí
Podobné produkty