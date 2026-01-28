About Cookies on This Site

Slim parní pračka LG | 9 kg | A-20% | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Černá/šedá

Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Slim parní pračka LG | 9 kg | A-20% | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ |Černá/šedá

F2X70S9TBB
Hlavní funkce

  • TurboWash™360° - aktivní sprchování čtyřmi tryskami, úspora času, vody a elektřiny (praní za 39 minut)
  • Steam™ parní péče
  • LG ThinQ + Wi-Fi – načtení programu a inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • Inverter Direct Drive™ motor – 10 let záruka
  • AI DD™ – optimální volba pracích pohybů
Další

Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu

Obrázek LCD displeje

Minimalistický design, špičková čistota prádla

Přehledný LCD displej pro jednoduché ovládání

Na horní straně pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Spotřeba praní A-40%

Ušetřete náklady na energii a zároveň si užívejte působivého pracího výkonu

Uvnitř výrobku je prádlo a množství uvolnění bylo sníženo o 60 %.

Snižuje uvolňování mikroplastů při praní

Jemné pohyby snižují tření během praní

Jsou zobrazeny látky hedvábí, košile a džíny a jsou popsány funkce AI Wash.

AI technologie pro šetrnější praní

AI skenuje tkaninu pro optimální péči

Krása v jednoduchosti

Pračka se přiblíží. Obrazovka se změní a zobrazí se boční strana panelu se třemi barvami: bílou, světle šedou a tmavě šedou.

*Související obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Vedle pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Vedle pračky jsou grafy a ikony úspory energie.

Udržitelné praní

A-40% spotřeba

Ušetřete za energie s pračkami, které perou, máchají a odstředí pro optimální spotřebu vody a energie.

*O 40 % nižší index energetické účinnosti ve srovnání s minimální hranicí třídy energetické účinnosti A definované nařízením EU 2019/2014.

*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.

Program Redukce mikroplastů

Snížení emisí mikroplastů až o 60 %

Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.

*Testováno společností Intertek v červenci 2023. Program Redukce mikroplastů s náplní 3 kg (bunda ze 100% polyesteru) v porovnání s programem Smíšení prádlo (F4Y7EYPBW). Porovnání provedené měřením množství mikroplastů filtrovaných přes filtr 20㎛.

*Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.

TurboWash™360°

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

Čtyři trysky TurboWash™ 360˚ zajistí jemné a zároveň důkladné vyprání každé várky za pouhých 39 minut.

*Testováno společností Intertek na základě normy IEC 60456: revize 5.0. Program TurboWash 39 s náplní 5 kg dle normy IEC v porovnání s programem pro bavlnu s volbou TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). *Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na prádle a prostředí.

AI Wash

Optimální praní řízené umělou inteligencí AI DD™

AI Wash přizpůsobuje pohyby praní konkrétnímu typu prádla a u jemných tkanin pomáhá zajistit šetrnější péči a úsporu energie.

*Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Bavlna prokázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při praní 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu tkaniny prádla a/nebo dalších faktorech.

*AI senzor se aktivuje, když je náplň menší než 3 kg. AI senzor se neaktivuje, pokud je vybrána možnost Pára. AI Wash by měl být používán pouze s podobnými typy tkanin [ne všechny tkaniny jsou detekovány] a vhodným pracím prostředkem.

Efektivně optimalizované praní

Programy optimalizované pro vaše prací návyky

Užijte si zjednodušené praní s menším počtem kroků. Vaše pračka automaticky vybere nejčastěji používané programy a možnosti praní přizpůsobené vašim potřebám a zvyklostem.

*Po 10 praních se jako výchozí automaticky nastaví nejčastěji používaný program.

*Pokud jsou u konkrétního programu zvoleny stejné možnosti třikrát po sobě, nastaví se tyto možnosti při dalším použití automaticky.

Steam™

Parní péče pro snížení alergenů

LG Steam™ poskytuje hloubkovou péči o prádlo, pomáhá omezit alergeny roztočů a přináší vyšší komfort.

Dítě a matka leží na posteli.

*Cyklus Allergy Care schválený organizací BAF (British Allergy Foundation) snižuje množství alergenů domacích prachových roztočů.

Smart Pairing™

Chytré propojení pro jednodušší péči o prádlo

Díky funkci Smart Pairing™ spolu pračka a sušička komunikují, aby vašemu oblečení poskytly optimální péči.

*Pro využití funkce Smart Pairing™ musí být obě zařízení připojena ke stabilní síti Wi-Fi a k ​​aplikaci LG ThinQ™ na kompatibilním mobilním zařízení.

LG ThinQ™

Chytrá kontrola, kdykoliv a odkudkoliv

Ovládejte své praní kdykoli a kdekoli

Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se s pračkou jako nikdy předtím. Spusťte praní pouhým stisknutím tlačítka.

Snadná údržba a monitorování

Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo rozsáhlejší úkoly, pohodlně sledujte spotřebu energie vaší pračky pomocí aplikace LG ThinQ™.

Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem

Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte pračku postarat se o zbytek.

*Podpora zařízení chytré domácnosti kompatibilních s Alexou a Google Assistant se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení chytré domácnosti.

Pračka v prostoru

Minimalistický vzhled pro každý interiér

Detail pračky

Pouze nezbytnosti ke snadnému praní

Detailně ukazuje vnitřek pračky.

Odolnost proti poškrábání

Zobrazuje vzhled pračky.

Odolnost navržená pro hygienické používání

*Testováno společností Intertek v červenci 2013. Baktericidní účinek na P. aeruginosa z nerezové oceli oproti původnímu množství po 12 dnech.

FAQ

Q.

Jaké jsou standardní rozměry pračky?

A.

Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.

Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.

Q.

Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?

A.

LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.

Q.

Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?

A.

Zkontrolujte energetický štítek vaší pračky, zda má energetickou třídu od A (nejlepší) do G (nejhorší). Vybrané pračky LG se pyšní hodnocením A* pro spotřebu energie, odstředění a hlučnost. Umělá inteligence v pračkách LG vám také umožňuje využívat nejvhodnější prací pohyby pro danou várku prádla, a tím minimalizovat spotřebu energie.

*LG internal lab test based on EN 60456:2016/A11:2020 with F6V7RWP1WE. 2) Energy, Spin and Noise grades are according to EU 2019/2014. 3) The result

may depend on the usage environment.

Q.

Na jaký program mám prádlo prát?

A.

Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.

Q.

Jak mohu snížit hluk, který moje pračka vydává?

A.

Ideálním začátkem je koupit si pračku LG s hodnocením Triple A pro energii, odstřeďování a hladinu hluku. Inovativní motor LG DirectDrive™ snižuje počet pohyblivých součástí uvnitř vašeho spotřebiče a tím snižuje generovaný hluk. Toto vede také k prodloužení životnosti díky menšímu opotřebení. Při instalaci pračky se ujistěte, že stojí na rovném povrchu, a pravidelně ji kontrolujte. Nevyvážená jednotka se může posouvat, nebo způsobit vibrace a nárazy, což zvyšuje výstupní hluk. Umístění antivibračních podložek pod pračku může také pomoci snížit hluk."

*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle EU 2019/2014. 3)Výsledek může záviset na prostředí použití.

Q.

Jaký přínos má Deep-learning AI DD™ pro mé prádlo?

A.

Pračka LG s technologií hlubokého učení AI DD™ analyzuje hmotnost i typ tkanin každé náplně a automaticky optimalizuje pohyby praní. Výsledkem je lepší ochrana vláken a péče o oblečení, které si déle zachová svůj vzhled.

DirectDrive™ motor s 6Motion technologií přináší účinné praní s menším počtem pohyblivých částí, a tím i vyšší spolehlivost a energetickou účinnost.

Q.

Co je funkce LG Turbo Wash?

A.

Rychlá technologie TurboWash™ 360˚ od LG zajistí dokonale čisté prádlo už za pouhých 39 minut – s praním přizpůsobeným potřebám vašeho oblečení.

3D Multi Spray rozstřikuje vodu ze všech úhlů, zatímco inteligentní invertorové čerpadlo řídí sílu vodních trysek. Výsledkem je optimální rovnováha mezi tlakem vody, dávkováním pracího prostředku a pohyby bubnu, která šetří váš čas bez kompromisů v čistotě nebo péči o tkaniny.

Je to rychlé praní, které přináší perfektní výsledek v rekordním čase.

Q.

Co dokáže chytrá pračka?

A.

Pračky LG využívají umělou inteligenci k optimalizaci pohybů praní pro každou náplň.

Díky hlubokému učení založenému na analýze tisíců pracích cyklů dokáže pračka automaticky rozpoznat vlastnosti tkanin, jako je jejich hmotnost a jemnost.

Výsledek? Až o 10 % lepší ochrana vláken*, která pomáhá udržet vaše oblíbené oblečení déle jako nové.

Chytré pračky LG s Wi‑Fi konektivitou lze navíc pohodlně ovládat hlasem nebo prostřednictvím aplikace LG ThinQ™ ve vašem smartphonu, která vás propojí se spotřebičem odkudkoliv.

Spusťte praní na dálku jedním klepnutím nebo hlasovým příkazem, získejte upozornění po dokončení cyklu, využijte funkci Smart Diagnosis pro řešení problémů nebo si stáhněte přednastavené programy praní na míru – to vše pohodlně v aplikaci LG ThinQ™.

* Testováno společností Intertek v lednu 2023.

Cyklus Al Wash s náplní 3 kg v porovnání s cyklem Bavlna (F4Y7RYW0W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.

* Snímání pomocí umělé inteligence se neaktivuje, když je vybrána možnost Pára.

Q.

Co je funkce páry v pračce LG?

A.

Technologie LG Steam™ (u vybraných modelů) pomáhá během praní účinně omezovat alergeny.

Díky parnímu ošetření na začátku cyklu funkce Allergy Care uvolňuje vlákna a přispívá k odstranění alergenů, jako jsou pyl a roztoči.

Q.

Jak funguje funkce automatického dávkování?

A.

Automatické dávkování LG EZdispense vám umožní předem naplnit zásobník pracího prostředku a zbytek nechat na pračce.

Vestavěná technologie rozpozná hmotnost náplně a pokaždé automaticky přidá přesně správné množství pracího prostředku.

Eliminuje riziko předávkování, šetří váš čas a pomáhá prodloužit životnost oblečení. Správné dávkování navíc přispívá k optimálnímu chodu předem plněných praček.

Stačí zavřít dvířka a stisknout start.

Q.

Dodávají se pračky v různých barvách?

A.

LG nabízí výběr moderních neutrálních barev, díky kterým snadno najdete pračku, která dokonale ladí s vašimi stávajícími spotřebiči – nebo naopak vytvoří stylový kontrast.

Vyberte si z následujících barevných provedení: Classic White, Black Steel nebo Graphite.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

F2X70S9TBB-

Klíčová vlastnost

  • KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)

    9,0

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600 x 850 x 475

  • INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)

    1 200

  • FUNKCE - ezDispense

    Ne

  • FUNKCE - Steam

    Ano

  • PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání

    Ano

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

Všechny specifikace

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Barva

    Matově černá

  • Typ dveří

    Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

KAPACITA

  • Maximální kapacita praní (kg)

    9,0

PROGRAMY

  • Pokrývky

    Ano

  • Bavlna

    Ano

  • Dětská parní péče

    Ne

  • AI Wash

    Ano

  • Program Pro alergiky 

    Ano

  • Automatické praní

    Ne

  • Dětská péče

    Ne

  • Dětské oblečení

    Ne

  • Povlečení

    Ne

  • Malý objem

    Ne

  • Barevné prádlo

    Ne

  • Bavlna+

    Ne

  • Tmavé prádlo 

    Ne

  • Jemné prádlo

    Ano

  • Načíst program

    Ano

  • Péřová bunda

    Ne

  • Syntetika

    Ano

  • Eco 40-60

    Ano

  • Jemná péče

    Ne

  • Hygiena

    Ne

  • Intenzivní 60

    Ne

  • Smíšené prádlo

    Ano

  • Outdoorové oblečení

    Ne

  • Rychlý 14 (Rychle 14)

    Ano

  • Rychlý 30

    Ne

  • Rychlé praní

    Ano

  • Rychlé praní+sušení

    Ne

  • Osvěžení prádla

    Ne

  • Máchání+Odstředění

    Ano

  • Tiché praní

    Ne

  • Ochrana pokožky

    Ne

  • Manžety a límce

    Ne

  • Pouze odstředění

    Ano

  • Sportovní oblečení

    Ano

  •  Skvrny

    Ne

  • Parní osvěžení prádla

    Ne

  • Čištění bubnu

    Ano

  • TurboWash 39

    Ano

  • TurboWash 49

    Ne

  • TurboWash 59

    Ne

  • Praní + sušení

    Ne

  • Vlna (Ruční praní / Vlna)

    Ano

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Časovač odkladu

    3–19 hodin

  • Typ displeje

    Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej

  • Signalizace uzamčení dveří

    Ano

  • Číselný ukazatel

    LCD

FUNKCE

  • 6 Motion DD

    Ano

  • AI DD

    Ano

  • Typ

    Pračka s předním plněním

  • Signalizace ukončení cyklu

    Ano

  • Centrum System

    Ne

  • Přidání prádla

    Ano

  • ezDispense

    Ne

  • Automatický restart

    Ano

  • Inverter DirectDrive

    Ano

  • Systém detekce pěny

    Ano

  • Senzor zatížení

    Ano

  • Steam

    Ano

  • Osvětlení bubnu

    Ne

  • Steam+

    Ne

  • Vyrovnávací nožky

    Ano

  • Buben z nerezové oceli

    Ano

  • TurboWash360˚

    Ano

  • Embosovaný vnitřní buben

    Ano

  • Senzor vibrací

    Ne

  • Lopatky bubnu

    Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli

  • Přívod vody (teplá/studená)

    Pouze studená

  • Hladina vody

    Auto

  • Volitelné maximální otáčky (ot./min.)

    1200

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

    660x890x580

  • Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600 x 850 x 475

  • Váha (kg)

    59,0

  • Váha s obalem (kg)

    63,0

  • Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

    535

  • Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

    1 015

ENERGIE

  • Třída energetické účinnosti (praní)

    A

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

  • Wi-Fi

    Ano

  • Přidání prádla

    Ano

  • Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

    Ano

  • Dětská pojistka

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Hladina pracího prostředku

    Ne

  • Osvětlení bubnu

    Ne

  • Předpírka

    Ano

  • Zapnutí na dálku

    Ano

  • Máchání

    Ne

  • Máchání + odstřeďování

    Ano

  • Máchání+

    Ano

  • Hladina změkčovacího prostředku

    Ne

  • Odstředění

    1200/1000/800/600/400/ bez odstřeďování

  • Steam

    Ano

  • Teplota

    Studená/20/30/40/60/95 ℃

  • Čištění bubnu

    Ano

  • TurboWash

    Ano

  • Praní

    Ne

  • Redukce pomačkání

    Ano

  • Praní studenou vodou

    Ne

  • Čištění zásobníku ezDispense

    Ne

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ

  • Spotřeba energie na cyklus (kWh)

    34

  • Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

    Ano

  • Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

    5

  •  Eco 40-60 (Plná náplň)

    0,610

  •  Eco 40-60 (1/2 náplň)

    0,290

  • Eco 40-60 (1/4 náplň) 

    0,154

  • Třída energetické účinnosti

    A

  • Maximální otáčky (ot/min.)

    1 200

  • Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

    71

  • Spotřeba energie (W) – Vypnuto

    0,5

  • Spotřeba energie (W) – Zapnuto

    2,0

  • Otáčkový výkon – třída účinnosti

    B

  • Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

    53,9

  • Běžný program (pouze praní)

    Eco 40–60 40 ℃

  • Čas (min.) – (úplné naplnění)

    228

  •  Čas (Min) - (1/2 náplň)

    174

  •  Čas (Min) - (1/4 náplň)

    140

  • Kapacita praní (kg)

    9,0

  • Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

    50

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096597040

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Monitor spotřeby energie

    Ano

  • Zapnutí na dálku a monitor cyklů

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

  • Doba do čištění bubnu

    Ano

  • Chytré párování

    Ano

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

  • Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

