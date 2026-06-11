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AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá

Label_2005952.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Label_2005952.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá

F4A10S8NWK
Čelní pohled na AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá F4A10S8NWK
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
Čelní pohled na AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá F4A10S8NWK
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
AI Slim pračka LG | 8 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá

Hlavní funkce

  • Hygienický program
  • Rychlý 30 minutový program
  • 1400 otáček
  • Energetická třída A
  • Funkce čištění bubnu
Další
Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Sada pračky a sušičky s předním plněním v prostoru prádelny

Hygienický program

Čisté oblečení, bez starostí s bakteriemi

S hygienickou péčí se vaše oblečení hloubkově vyčistí a odstraní 99,9 % bakterií.

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

Plyšák a deka v bubnu pračky s probíhajícím praním prádla

*Hygienický program schválený společností CVC Testing Technology snižuje výskyt bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).

*Obrázky produktů na obrázcích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Rychlý 30

Rychlé praní za 30 minut

30minutové praní pro malé množství prádla, vhodné když spěcháte. 

*Quick 30 je vhodný pro prádlo o hmotnosti do 2 kg.

*Doba praní se může prodloužit a výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a hmotnosti oděvů a na prostředí.

*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Čištění bubnu

Snadné čištění bubnu, pouhým stiskem tlačítka

Udržujte vnitřek pračky hygienický díky snadnému čištění.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

Obraz vody vířící kolem bubnu, který zdůrazňuje čistotu.

*Pro udržení čistoty bubnu se doporučuje jednou měsíčně spustit cyklus Čištění bubnu.

*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Předpírka

Pomozte odstranit odolné skvrny pomocí funkce Předpírka

Předpírka se postará o hluboko usazené nečistoty a zanechá vaše oblečení svěží a čisté.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

Žena klečící před pračkou v obývacím pokoji a držící čistou deku.

*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Dětská pojistka

Zabraňuje nechtěnému použití

Dětská pojistka brání malým dětem v náhodné změně nastavení.

*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Pračka s předním plněním umístěná v moderní prádelně
Detailní pohled na přihrádku na prací prostředek v pračce.
Detail bubnu pračky s otevřenými dvířky
Detailní pohled na ovladač a panel pračky

*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)

    8,0

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x470

  • INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)

    1 350

  • FUNKCE - ezDispense

    Ne

  • FUNKCE - Steam

    Ne

  • PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání

    Ne

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

    Ne

Všechny specifikace

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Typ dveří

    Kulaté dveře (bez krytu)

  • Barva

    Bílá

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Signalizace uzamčení dveří

    Ano

  • Časovač odkladu

    1-24 hodin

  • Typ displeje

    Plně dotyková tlačítka a LED displej

  • Číselný ukazatel

    18:88

FUNKCE

  • Lopatky bubnu

    Plastové lopatky bubnu

  • 6 Motion DD

    Ne

  • Přidání prádla

    Ne

  • AI DD

    Ne

  • Automatický restart

    Ano

  • Centrum System

    Ne

  • Osvětlení bubnu

    Ne

  • Embosovaný vnitřní buben

    Ne

  • Signalizace ukončení cyklu

    Ano

  • ezDispense

    Ne

  • Systém detekce pěny

    Ano

  • Inverter DirectDrive

    Ne

  • Vyrovnávací nožky

    Ano

  • Senzor zatížení

    Ano

  • Volitelné maximální otáčky (ot./min.)

    1400

  • Buben z nerezové oceli

    Ano

  • Steam

    Ne

  • Steam+

    Ne

  • TurboWash360˚

    Ne

  • Typ

    Pračka s předním plněním

  • Senzor vibrací

    Ne

  • Přívod vody (teplá/studená)

    Pouze studená

  • Hladina vody

    Auto

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

  • Osvětlení bubnu

    Ne

  • Přidání prádla

    Ne

  • Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

    Ne

  • Dětská pojistka

    Ano

  • Praní studenou vodou

    Ne

  • Odložený start

    Ano

  • Hladina pracího prostředku

    Ne

  • Čištění zásobníku ezDispense

    Ne

  • Předpírka

    Ano

  • Zapnutí na dálku

    Ne

  • Máchání

    Ne

  • Máchání+

    Ano

  • Máchání + odstřeďování

    Ne

  • Hladina změkčovacího prostředku

    Ne

  • Odstředění

    1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování

  • Steam

    Ne

  • Teplota

    Studená/20/30/40/60/95 ℃

  • Čištění bubnu

    Ne

  • TurboWash

    Ne

  • Praní

    Ne

  • Wi-Fi

    Ne

  • Redukce pomačkání

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Chytré párování

    Ne

  • Stažení programů

    Ne

  • Monitor spotřeby energie

    Ne

  • Zapnutí na dálku a monitor cyklů

    Ne

  • Smart Diagnosis

    Ne

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ne

  • Doba do čištění bubnu

    Ne

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Váha s obalem (kg)

    63,0

  • Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

    650x885x560

  • Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

    530

  • Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

    975

  • Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x470

  • Váha (kg)

    60,0

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

  • Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

    Ne

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ

  • Běžný program (pouze praní)

    Eco 40-60

  • Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

    Ne

  • Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

    5

  •  Eco 40-60 (Plná náplň)

    0,768

  •  Eco 40-60 (1/2 náplň)

    0,435

  • Eco 40-60 (1/4 náplň) 

    0,181

  • Třída energetické účinnosti

  • Spotřeba energie na cyklus (kWh)

    47

  • Maximální otáčky (ot/min.)

    1 350

  • Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

    74

  • Spotřeba energie (W) – Vypnuto

    0,5

  • Spotřeba energie (W) – Zapnuto

    0,5

  • Otáčkový výkon – třída účinnosti

    B

  • Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

    53,9

  • Čas (min.) – (úplné naplnění)

    218

  •  Čas (Min) - (1/2 náplň)

    168

  •  Čas (Min) - (1/4 náplň)

    168

  • Kapacita praní (kg)

    8,0

  • Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

    48

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096128404

KAPACITA

  • Maximální kapacita praní (kg)

    8,0

ENERGIE

  • Třída energetické účinnosti (praní)

PROGRAMY

  • Dětská parní péče

    Ne

  • AI Wash

    Ne

  • Program Pro alergiky 

    Ne

  • Automatické praní

    Ne

  • Dětská péče

    Ne

  • Dětské oblečení

    Ne

  • Povlečení

    Ne

  • Malý objem

    Ne

  • Barevné prádlo

    Ne

  • Bavlna

    Ano

  • Bavlna+

    Ne

  • Tmavé prádlo 

    Ne

  • Jemné prádlo

    Ne

  • Načíst program

    Ne

  • Péřová bunda

    Ne

  • Pokrývky

    Ne

  • Syntetika

    Ne

  • Eco 40-60

    Ano

  • Jemná péče

    Ne

  • Hygiena

    Ano

  • Intenzivní 60

    Ne

  • Redukce mikroplastů

    Ne

  • Smíšené prádlo

    Ano

  • Outdoorové oblečení

    Ne

  • Rychlý 14 (Rychle 14)

    Ne

  • Rychlý 30

    Ano

  • Rychlé praní

    Ne

  • Rychlé praní+sušení

    Ne

  • Osvěžení prádla

    Ne

  • Máchání+Odstředění

    Ano

  • Tiché praní

    Ne

  • Ochrana pokožky

    Ne

  • Manžety a límce

    Ne

  • Pouze odstředění

    Ne

  • Sportovní oblečení

    Ne

  •  Skvrny

    Ne

  • Parní osvěžení prádla

    Ne

  • Čištění bubnu

    Ano

  • TurboWash 39

    Ne

  • TurboWash 49

    Ne

  • TurboWash 59

    Ne

  • Praní + sušení

    Ne

  • Vlna (Ruční praní / Vlna)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Časté otázky

Q.

Jaká jsou standardní rozměry pračky?

A.

Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.

 

Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.

Q.

Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?

A.

LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.

Q.

Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?

A.

Na energetickém štítku vaší pračky zkontrolujte hodnocení A (nejlepší) až G (nejhorší). Vybrané pračky LG se mohou pochlubit hodnocením Triple A* pro energii, odstřeďování a hlučnost. Umělá inteligence LG vám také umožňuje těžit z nejvhodnějších pracích pohybů pro danou náplň prádla, čímž se spotřeba energie sníží na minimum.

*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle nařízení EU 2019/2014. 3) Výsledek může záviset na prostředí použití.

Q.

Na jaký program mám prádlo prát?

A.

Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.

Q.

Jak mohu snížit hluk, který moje pračka vydává?

A.

Ideálním začátkem je koupit si pračku LG s hodnocením Triple A pro energii, odstřeďování a hladinu hluku. Inovativní motor LG DirectDrive™ snižuje počet pohyblivých součástí uvnitř vašeho spotřebiče a tím snižuje generovaný hluk. Toto vede také k prodloužení životnosti díky menšímu opotřebení. Při instalaci pračky se ujistěte, že stojí na rovném povrchu, a pravidelně ji kontrolujte. Nevyvážená jednotka se může posouvat, nebo způsobit vibrace a nárazy, což zvyšuje výstupní hluk. Umístění antivibračních podložek pod pračku může také pomoci snížit hluk."

*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle EU 2019/2014. 3)Výsledek může záviset na prostředí použití.

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