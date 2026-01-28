About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá

Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá

RH18U8AVCW
Front view
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
Front view
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW
LG Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá, RH18U8AVCW

Hlavní funkce

  • Dvířka z tvrzeného skla
  • Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
  • EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
  • 10 let záruka na duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor
  • Automatické čištění kondenzátoru
  • ThinQ™ + Wi-Fi – načtení programu a inteligentní diagnostika
Další
Video s přiblížením sušičky LG v prádelně s pračkou LG

Inteligentní sušení

Detekce tkanin pomocí technologie umělé inteligence od LG

Smart péče o prádlo

AI Dry™ přináší inteligentní a úsporné sušení

Typy sušicích pohybů

Plynulé a šetrné pohyby

6 Motion™ minimalizuje namáhání vláken pro delší životnost oblečení

LG Inverter Direct Drive™ motor

Tichý a vysoce odolný motor

Jemné, rovnoměrné sušení bez zbytečné zátěže pro tkaniny

Dual inverter heat pump

Úsporný provoz

Nižší spotřeba energie s duální heat pump technologií

Title mark

Trvanlivější a hygieničtější

AI Dry™ s technologií hlubokého učení

Inteligentní sušení řízené umělou inteligencí

Naše inteligentní sušička, která šetří čas, automaticky detekuje texturu látky a volí správné nastavení sušení.

Cyklus sušení s umělou inteligencí detekuje typ látky a snímá množství zbývající vlhkosti

*Testováno společností Intertek: cyklus AI Dry u nového modelu ve srovnání s běžným cyklem u konvenčního modelu, na základě 3 kg jemných tkanin (polyesterová košile, halenka, spodní prádlo, apod.).

*Na základě teploty a vlhkosti sušičky i prádla se doba sušení upravuje až do dokončení cyklu.

*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného provedení.

6 Motion™

Nový standard péče o prádlo

Volba „Redukce pomačkání“ a technologie LG Inverter Direct Drive™ dávají vašemu oblečení péči, kterou si opravdu zaslouží.

Sušicí pohyb „Tumbling“

Tumbling

Jemné otáčení zajišťující rovnoměrné sušení prádla.

Sušicí pohyb „Fluttering“

Fluttering

Střídání rychlosti otáčení pro šetrnější a rovnoměrné sušení.

Sušicí pohyb „Tossing“

Rolling

Nižší rychlost otáčení bubnu omezuje prudké dopadání prádla během tumbling pohybu.

Sušicí pohyb „Rolling“

Rolling

Nižší rychlost otáčení bubnu omezuje prudké dopadání prádla během tumbling pohybu.

Sušicí pohyb „Spreading“

Spreading

Rozprostírá prádlo po stěně bubnu pro rychlejší sušení.

Sušicí pohyb „Holding“

Holding

Vyšší otáčky drží prádlo u stěny bubnu a zajišťují šetrnější sušení.

Sušicí pohyb „Tumbling“
Sušicí pohyb „Fluttering“
Sušicí pohyb „Tossing“
Sušicí pohyb „Rolling“
Sušicí pohyb „Spreading“
Sušicí pohyb „Holding“

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Inverter Direct Drive™ motor

Odolný, plynulý a mimořádně tichý provoz

Motor LG Inverter Direct Drive™ zajišťuje plynulé a šetrné sušení a navíc je krytý 10letou zárukou.

Motor LG Inverter Direct Drive™ s obrázkem ženy pracující doma a další ženy, která si zdřímne

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Dvojitý filtr na vlákna

Udržujte oblečení čisté zachytáváním žmolků

Dvojitý filtr na vlákna optimalizuje výkon sušení.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Title mark

Pro stabilní výkon a energeticky úspornou péči

DUAL Inverter HeatPump™

Úsporný provoz, na který je spoleh

Úsporná technologie DUAL Inverter HeatPump™ chrání kvalitu vašeho prádla a nabízí 10letou záruku na motor.

Obrázek sušičky LG a tepelného čerpadla DUAL Inverter™
Ikona úspory energie

Úspora energie

Ikona minimalizace srážení tkanin

Minimalizuje srážení tkanin

Ikona rychlejšího sušení

Rychlejší sušení

Ikona 10leté záruky

10letá záruka

*Testováno společností Intertek v květnu 2024. Cyklus Cotton (Normal) s 3kg náplní ve srovnání s cyklem Dry Only u konvenční sušičky LG s topným tělesem. (RH18U8AVCW vs. F0L2CRVDE).

*Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu prádla a podmínkách prostředí.

*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Title mark

Zrychlete a zjednodušte svou každodenní péči o prádlo

Automatické čištění kondenzátoru

Automaticky se čistící kondenzátor vám šetří čas i starosti s údržbou.

*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.

*Frekvence aktivace funkce „auto‑cleaning condenser“ se může lišit podle velikosti náplně a počáteční vlhkosti prádla.

*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Chytré párování

Plynulé propojení praní a sušení

Pračka díky Smart Pairing umí sušičce předat ideální program — perfektní vychytávka pro hladký průběh praní a sušení.

*Pro používání této funkce musí být pračka i sušička připojeny k domácí Wi‑Fi síti a zaregistrovány v chytré aplikaci ThinQ™.

*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

ThinQ™

Chytré funkce, které zjednoduší vaši každodenní rutinu

Ovládejte praní a sušení kdykoli a odkudkoli

ThinQ™ propojí váš telefon a sušičku tak, že vše zvládnete jedním dotykem.

Snadná údržba a monitorování

Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem

Praní a sušení na hlasový povel

Tell your smart speaker or AI assistant what you need and let your dryer take care of the rest.

*Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Alexou a Google Assistantem se může lišit podle země a vašeho konkrétního chytrého domácího nastavení.

*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Sušička LG v obývacím pokoji

Hodí se do vašeho interiéru

Nerezové lopatky sušičky LG

Lopatky z nerezové oceli

Viditelnější displej sušičky LG

Viditelnější displej

Dvířka sušičky LG z tvrzeného skla

Dvířka z tvrzeného skla

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Často kladené otázky

Q.

Jak si vybrat novou sušičku?

A.

Consider the following when selecting a dryer : 

1. Capacity based on your family's size

2. Energy efficiency for your electricity bill

3. Drying programs that fit your needs

4. Smart functions and applications such as LG ThinQ

5. Installation space needed for the dryer

6. Reliability and quality guarantee services

Q.

Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?

A.

Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.

Q.

Co potřebuji vědět před uložením pračky a sušičky na sebe?

A.

Zvažte následující faktory, abyste zajistili, že vaše sestava pračky a sušičky bude bezpečná, spolehlivá a snadno použitelná.

 

Kompatibilita:

Nejprve se ujistěte, že jsou modely pračky a sušičky vzájemně kompatibilní. Sušičky LG je možné instalovat pouze na bubnové pračky LG.

(Možnosti hloubky praček: 565 mm, 615 mm.)

 

Instalační prostor:

Zkontrolujte rozměry prostoru, do kterého chcete pračku a sušičku umístit nad sebe. Ujistěte se také, že máte dostatek místa pro pohodlné otevírání dvířek obou spotřebičů.

 

Odborná instalace:

Sušičku lze bezpečně upevnit na pračku LG pomocí stohovacího kitu. Stohování smějí provádět pouze kvalifikovaní technici, kteří zároveň ověří správné a bezpečné uchycení sušičky.

Q.

Jaká je typická životnost sušičky prádla?

A.

Životnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, frekvence používání a pravidelná údržba.

Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky.

 

Před a po sušení očistěte oblast kolem filtru a udržujte čistý systém Dual Lint Filter — pravidelným oplachováním vodou.

Odstraňte prach uvnitř sušičky a nechte ji odvětrat tak, že před a po použití mírně pootevřete dvířka.

Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.

Q.

Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?

A.

Zkontrolujte štítek péče o tkaninu na svém oblečení a sušte jej podle doporučeného způsobu sušení.

Nesušte následující položky:

 

Předměty, které mohou způsobit požár: oblečení obsahující hořlavé látky, jako je vosk, olej, barvy, benzín, odmašťovače, chemická čistidla, petrolej apod.; dále elektrické deky a koberce.

Oblečení citlivé na teplo.

Q.

Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?

A.

Doba sušení v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ tkaniny a hmotnost náplně.

Typ tkaniny: Oblečení z těžších materiálů, jako je džínovina, se suší déle než lehčí látky typu polyester.

Hmotnost náplně: Čím více prádla v bubnu, tím delší je doba sušení.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás