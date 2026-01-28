We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá
Sušička LG | 18 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Bílá
RH18U8AVCW
Inteligentní sušení
Smart péče o prádlo
AI Dry™ přináší inteligentní a úsporné sušení
Plynulé a šetrné pohyby
6 Motion™ minimalizuje namáhání vláken pro delší životnost oblečení
Tichý a vysoce odolný motor
Jemné, rovnoměrné sušení bez zbytečné zátěže pro tkaniny
Úsporný provoz
Nižší spotřeba energie s duální heat pump technologií
Trvanlivější a hygieničtější
AI Dry™ s technologií hlubokého učení
Inteligentní sušení řízené umělou inteligencí
Naše inteligentní sušička, která šetří čas, automaticky detekuje texturu látky a volí správné nastavení sušení.
*Testováno společností Intertek: cyklus AI Dry u nového modelu ve srovnání s běžným cyklem u konvenčního modelu, na základě 3 kg jemných tkanin (polyesterová košile, halenka, spodní prádlo, apod.).
*Na základě teploty a vlhkosti sušičky i prádla se doba sušení upravuje až do dokončení cyklu.
*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného provedení.
6 Motion™
Nový standard péče o prádlo
Volba „Redukce pomačkání“ a technologie LG Inverter Direct Drive™ dávají vašemu oblečení péči, kterou si opravdu zaslouží.
Tumbling
Jemné otáčení zajišťující rovnoměrné sušení prádla.
Fluttering
Střídání rychlosti otáčení pro šetrnější a rovnoměrné sušení.
Rolling
Spreading
Rozprostírá prádlo po stěně bubnu pro rychlejší sušení.
Holding
Vyšší otáčky drží prádlo u stěny bubnu a zajišťují šetrnější sušení.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Inverter Direct Drive™ motor
Odolný, plynulý a mimořádně tichý provoz
Motor LG Inverter Direct Drive™ zajišťuje plynulé a šetrné sušení a navíc je krytý 10letou zárukou.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Dvojitý filtr na vlákna
Udržujte oblečení čisté zachytáváním žmolků
Dvojitý filtr na vlákna optimalizuje výkon sušení.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Pro stabilní výkon a energeticky úspornou péči
DUAL Inverter HeatPump™
Úsporný provoz, na který je spoleh
Úsporná technologie DUAL Inverter HeatPump™ chrání kvalitu vašeho prádla a nabízí 10letou záruku na motor.
*Testováno společností Intertek v květnu 2024. Cyklus Cotton (Normal) s 3kg náplní ve srovnání s cyklem Dry Only u konvenční sušičky LG s topným tělesem. (RH18U8AVCW vs. F0L2CRVDE).
*Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu prádla a podmínkách prostředí.
*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.
Zrychlete a zjednodušte svou každodenní péči o prádlo
Automatické čištění kondenzátoru
Automaticky se čistící kondenzátor vám šetří čas i starosti s údržbou.
*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.
*Frekvence aktivace funkce „auto‑cleaning condenser“ se může lišit podle velikosti náplně a počáteční vlhkosti prádla.
*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.
Chytré párování
Plynulé propojení praní a sušení
Pračka díky Smart Pairing umí sušičce předat ideální program — perfektní vychytávka pro hladký průběh praní a sušení.
*Pro používání této funkce musí být pračka i sušička připojeny k domácí Wi‑Fi síti a zaregistrovány v chytré aplikaci ThinQ™.
*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.
ThinQ™
Chytré funkce, které zjednoduší vaši každodenní rutinu
Ovládejte praní a sušení kdykoli a odkudkoli
ThinQ™ propojí váš telefon a sušičku tak, že vše zvládnete jedním dotykem.
Snadná údržba a monitorování
Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem
Praní a sušení na hlasový povel
Tell your smart speaker or AI assistant what you need and let your dryer take care of the rest.
*Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Alexou a Google Assistantem se může lišit podle země a vašeho konkrétního chytrého domácího nastavení.
*Obrázky a videa produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Často kladené otázky
Q.
Jak si vybrat novou sušičku?
A.
Consider the following when selecting a dryer :
1. Capacity based on your family's size
2. Energy efficiency for your electricity bill
3. Drying programs that fit your needs
4. Smart functions and applications such as LG ThinQ
5. Installation space needed for the dryer
6. Reliability and quality guarantee services
Q.
Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?
A.
Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.
Q.
Co potřebuji vědět před uložením pračky a sušičky na sebe?
A.
Zvažte následující faktory, abyste zajistili, že vaše sestava pračky a sušičky bude bezpečná, spolehlivá a snadno použitelná.
Kompatibilita:
Nejprve se ujistěte, že jsou modely pračky a sušičky vzájemně kompatibilní. Sušičky LG je možné instalovat pouze na bubnové pračky LG.
(Možnosti hloubky praček: 565 mm, 615 mm.)
Instalační prostor:
Zkontrolujte rozměry prostoru, do kterého chcete pračku a sušičku umístit nad sebe. Ujistěte se také, že máte dostatek místa pro pohodlné otevírání dvířek obou spotřebičů.
Odborná instalace:
Sušičku lze bezpečně upevnit na pračku LG pomocí stohovacího kitu. Stohování smějí provádět pouze kvalifikovaní technici, kteří zároveň ověří správné a bezpečné uchycení sušičky.
Q.
Jaká je typická životnost sušičky prádla?
A.
Životnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, frekvence používání a pravidelná údržba.
Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky.
Před a po sušení očistěte oblast kolem filtru a udržujte čistý systém Dual Lint Filter — pravidelným oplachováním vodou.
Odstraňte prach uvnitř sušičky a nechte ji odvětrat tak, že před a po použití mírně pootevřete dvířka.
Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.
Q.
Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?
A.
Zkontrolujte štítek péče o tkaninu na svém oblečení a sušte jej podle doporučeného způsobu sušení.
Nesušte následující položky:
Předměty, které mohou způsobit požár: oblečení obsahující hořlavé látky, jako je vosk, olej, barvy, benzín, odmašťovače, chemická čistidla, petrolej apod.; dále elektrické deky a koberce.
Oblečení citlivé na teplo.
Q.
Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?
A.
Doba sušení v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ tkaniny a hmotnost náplně.
Typ tkaniny: Oblečení z těžších materiálů, jako je džínovina, se suší déle než lehčí látky typu polyester.
Hmotnost náplně: Čím více prádla v bubnu, tím delší je doba sušení.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
