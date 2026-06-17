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PRACÍ SET | 10 kg Pračka FSR7A04PG + 9 kg Sušička RC91V9EV2N
Hlavní funkce
- Pračka: 10,5 kg parní pračka, 1400 ot./min, Steam™ – parní praní
- Pračka: TurboWash™360° - praní za 39 minut
- Pračka: AI DD™ – optimální volba pracích pohybů, Smart Diagnosis™ – inteligentní diagnostika
- Sušička: 9kg Sušička s programem pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
- Sušička: Automatické čištění kondenzátoru, 10 let záruka na duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor
- Sušička: EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
Průvodce při koupi LG pračky
- Parní pračka LG | 10 kg | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Stříbrná
- Sušička LG | 9 kg | DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
10
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
10
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
PROGRAMY
Rychlé praní
Ne
Rychlé praní + sušení
Ne
TurboWash 49
Ne
Malý objem
Ne
Rychlý 12
Ne
Načíst program
Ano
Hygiena
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Sportovní oblečení
Ano
Dětská parní péče
Ne
TurboWash 59
Ne
Barevné prádlo
Ne
Rychlý 60
Ne
Vypuštění + odstředění
Ne
Intenzivní 60
Ne
Máchání+Odstředění
Ne
Skvrny
Ne
Program Pro alergiky
Ano
Bavlna 20°C
Ne
Bavlna
Ano
Máchání
Ne
Pokrývky
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Tiché praní
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Automatické praní
Ne
Ruční praní
Ne
Bavlna+
Ne
Odstředění + Vypuštění
Ne
Syntetika
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Čištění bubnu
Ano
Dětská péče
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Praní + sušení
Ne
Eco 40-60
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlý 14
Ano
TurboWash 39
Ano
Dětské oblečení
Ne
Bavlna s předpírkou
Ne
Jemné prádlo
Ano
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
Jemná péče
Ne
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Předpírka
Ano
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Wi-Fi
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Zapnutí na dálku
Ano
Steam
Ano
Redukce pomačkání
Ne
Odložený start
Ano
Máchání
Ne
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Hladina pracího prostředku
Ne
Máchání+
Ano
Čištění bubnu
Ano
Přidání prádla
Ano
Osvětlení bubnu
Ne
Máchání + odstřeďování
Ne
TurboWash
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Praní
Ne
Dětská pojistka
Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Dotykový LED
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Číselný ukazatel
18:88
FUNKCE
Přidání prádla
Ano
Hladina vody
Auto
Systém detekce pěny
Ne
Steam+
Ne
Duální sušení
Ne
AI DD
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
TurboWash360˚
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Automatický restart
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Typ
Pračka s předním plněním
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Centrum System
Ne
Senzor zatížení
Ano
Senzor vibrací
Ano
ezDispense
Ne
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Buben z nerezové oceli
Ano
6 Motion DD
Ano
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
TurboWash
Ne
Osvětlení bubnu
Ne
Steam
Ano
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,250
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Čas (Min) - (1/4 náplň)
142
Třída energetické účinnosti
A
Otáčkový výkon – třída účinnosti
A
Kapacita praní (kg)
10
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
47
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
44,9
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
52
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,750
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Čas (min.) – (úplné naplnění)
239
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,498
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Čas (Min) - (1/2 náplň)
180
ROZMĚRY A HMOTNOST
Váha s obalem (kg)
70,5
Váha (kg)
69,0
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 660
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
620
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
1 100
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
SMART TECHNOLOGIE
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Stažení programů
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Chytré párování
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
EAN CODE
EAN Code
8806084245168
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná platinová
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva
Stříbrná (Platinum Silver)
KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)
9
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 660
ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)
A+++ (v rozsahu A+++ až D)
FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
FUNKCE - Samočisticí kondenzátor
až 3x za cyklus
FUNKCE - Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování
Ano
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná (Platinum Silver)
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
KAPACITA
Maximální kapacita sušení (kg)
9
PROGRAMY
AI Sušení
Ne
Pro alergiky
Ano
Osvěžení lůžkovin
Ne
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3 - 19 HODIN
Typ displeje
LED – dotykový
Signalizace uzamčení dveří
Ne
Číselný ukazatel
18:88
FUNKCE
6 Motion DD
Ne
Typ
Kondenzační
AI DD
Ne
Samočisticí kondenzátor
až 3x za cyklus
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Dualní sušení (EcoHybrid)
Ano
Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
Dvojitý filtr
Ano
Signalizace vyprázdněné vody
Ano
Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
Automatický restart
Ano
Inverter DirectDrive
Ne
Senzor zatížení
Ne
Senzor suchosti
Ano
Osvětlení bubnu
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 702
Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)
1115
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 660
Váha (kg)
56
Váha s obalem (kg)
60
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (sušení)
A+++ (v rozsahu A+++ až D)
INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY
Automatická sušička prádla
Ano
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Třída účinnosti kondenzace
A
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
10
Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni
1.66
Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni
0.86
Spotřeba energie za rok (kWh)
194
Efektivita kondenzace při plném naplnění
0.91
Efektivita kondenzace při polovičním naplnění
0.91
Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)
62
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0.18
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0.18
Běžný program sušení
Bavlna+ (úspora energie) Do skříně
Čas (min.) – (úplné naplnění)
212
Čas (min.) – (částečné naplnění)
115
Vážená účinnost kondenzace (%)
91
Vážená doba trvání programu
157
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Ochrana proti pomačkání
Ano
Údržba kondenzátoru
Ano
Údržba bubnu
Ano
Úroveň vysušení
3 úrovně
Oblíbené
Ne
Méně času
Ano
Více času
Ano
Sušicí stojan
Ne
Sušení po nastavenou dobu
Ne
Wi-Fi
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Odložený start
Ano
Osvětlení bubnu
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Steam
Ne
EAN CODE
EAN Code
8806091780898
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
Chytré párování
Ano
Stažení programů
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Odtoková hadice
Ano
Sestava stojanu
Ano
Stohovací sada
Ano
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMACE O SHODĚ
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