Elegantní obývací pokoj v penthousovém bytě. Za oknem je vidět krásná městská krajina. Na pohovce sedí muž a sleduje obsah na TV na stěně.

Jaký je pro vás nejlepší lifestylový televizor?

Ať už je váš životní styl jakýkoli, je tu pro vás LG televizor jako stvořený. Objevte LG TV, který vám bude vyhovovat – od sledování vysoce kvalitního obsahu, jako je film, sport a hry, až po hledání dokonalého designového kousku.

Co je důležité u herního televizoru?

Zpoždění a zadrhávání videa není příjemné. Pro nejnapínavější dobrodružství a bitvy je klíčový plynulý pohyb. Vysoká obnovovací frekvence a technologie VRR jsou nezbytné pro plynulý herní zážitek.

Co je to obnovovací frekvence?

Obnovovací frekvence je počet aktualizací displeje novým obrazem za sekundu. Tato metrika, měřená v Hz (hertzích), je ukazatelem toho, jak plynulý může být výkon obrazovky. Obnovovací frekvence 120 Hz znamená, že se obrazovka obnovuje 120krát za sekundu. Čím vyšší je obnovovací frekvence, tím plynulejší je pohyb, což je nejvíce patrné při hraní rychlých her nebo sledování vysokorychlostního obsahu.4

Srovnání závodní hry a rozdílu v obnovovací frekvenci. Na jedné straně je obnovovací frekvence nižší, což vede k většímu rozmazání pohybu. Na druhou stranu je obnovovací frekvence vysoká a auto je zcela ostré.

Co je VRR (variabilní obnovovací frekvence)?

VRR je technologie, která synchronizuje obnovovací frekvenci her s displejem v reálném čase. Pokud nejsou obnovovací frekvence synchronizovány, může to způsobit trhání obrazovky a zadrhávání videa. Nejoblíbenějšími formáty jsou Nvidia G-Sync a AMD FreeSync Premium. Pro hráče je to nezbytná funkce pro plynulé a pohlcující hraní.⁵

Ruce držící herní ovladač před televizorem, na jehož obrazovce běží závodní hra. Je vidět logo VRR, variabilní obnovovací frekvence.

Proč se LG televizory hodí na hraní her?

Televizory LG TV jsou ideální na hraní her díky vysoké obnovovací frekvenci až 165 Hz, která zajišťuje plynulý herní zážitek. Náš herní portál promění váš televizor v herní centrum a naše větší obrazovky nabízejí ještě intenzivnější zážitek. Naše True Wireless TV vám umožňují pohodlně připojit všechna vaše zařízení k Zero Connect Boxu a vytvořit tak dokonalé bezdrátové herní prostředí s extrémně nízkým zpožděním vstupu, které je kompatibilní s Nvidia G-Sync a certifikováno AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Vysoká obnovovací frekvence až 165 Hz

Zažijte špičkové hraní díky kompatibilitě s G-Sync, 165 Hz VRR, době odezvy pixelů 0,1 ms, AMD FreeSync Premium a certifikaci ClearMR 10000. Hrajte bez zpoždění a rozmazání pohybu při 144 Hz.² ³ ⁵ ⁶

Závodní hra, která vypadá živě, zcela ostře a bez rušivého rozmazávání pohybu. Je vidět logo Nvidia G-Sync a logo 165 Hz. Na spodní straně jsou také vidět další herní certifikáty, které ukazují skvělý herní výkon LG TV.

Bezdrátové hraní s extrémně nízkým zpožděním vstupu až 144 Hz v rozlišení 4K

Objevte radost z vysokého výkonu a bezdrátového hraní na televizoru LG True Wireless TV, který je kompatibilní s technologií Nvidia G-Sync a certifikován pro AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

Televizor LG OLED M5 s ukázkou hry demonstrující plynulost a kontinuitu herního zážitku. Zero Connect Box je vidět, ale přirozeně splývá s prostorem. Jsou vidět loga Nvidia G-Sync a AMD FreeSync Premium. Jsou viditelné certifikace pro hraní her.

Vaše vysněná sestava pro bezdrátové hraní

Zažijte větší svobodu s bezdrátovým herním vybavením. Užijte si prostředí bez kabelů a větší flexibilitu při zařizování svého prostředí.⁹

Herní místnost s bezdrátovým herním vybavením. Na stěně je namontován televizor LG True Wireless TV s vysokým rozlišením, na jehož obrazovce je zobrazena hra. Viditelné jsou také počítač, herní židle, hračky a neonová ambientní světla. Je vidět logo Nvidia G-Sync a logo 144 Hz.

Herní portál promění váš televizor v dokonalé herní centrum

Hrajte tisíce her přímo na LG TV s přístupem k GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid a nyní i Xbox! Vychutnejte si širokou škálu herních zážitků – od AAA titulů s gamepadem až po nenáročné hry hratelné pomocí dálkového ovladače.⁷

Domovská obrazovka herního portálu. Kurzor se posouvá, klikáním zobrazuje mnoho oblíbených herních titulů a předvádí funkci výběru her podle typu ovladače, ať už jde o gamepad, nebo dálkové ovládání.

První cloudové hraní 4K 120Hz HDR her na světě – pouze na LG TV

Hrajte 4K 120Hz HDR hry na svém televizoru i bez dalšího zařízení díky službě NVIDIA GeForce NOW. Díky architektuře NVIDIA Blackwell si můžete užít špičkové cloudové hraní s výkonem GeForce RTX 5080.

LG TV s plakátem populární hry na obrazovce. Je vidět logo NVIDIA GeForce NOW.

Hrajte na větších obrazovkách, užijte si pohlcující hraní

Větší obrazovky znamenají více zábavy. Prozkoumejte naše ultra velké televizory a posuňte své herní zážitky na vyšší úroveň.²

Obývací pokoj s obrovskou televizí LG Ultra Big TV umístěnou na stěně. Na obrazovce se zobrazí závodní hra. Díky velikosti obrazovky je obsah mnohem působivější.

Objevte herní televizory a najděte ten pravý pro vás

Snadno porovnejte funkce vedle sebe a vyberte si ten nejlepší televizor.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Obrázek produktu LG OLED M5
OLED M5 (Nejlepší bezdrátový televizor na hraní her)
Obrázek produktu LG OLED G5
OLED G5
Obrázek produktu LG QNED85
QNED85
Obrázek produktu LG OLED C5
OLED C5
Skutečně bezdrátovýSkutečně bezdrátový ---
DisplejLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
VelikostAž 97" (97", 83", 77", 65")Až 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")Až 100" (100, 86, 75 ,65, 55, 50")Až 83" (83", 77", 65", 55", 48", 42")
Obnovovací Frekvence120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
Kompatibilní s G-Sync (Nvidia)-
Kompatibilní s FreeSync (AMD)
VRR (variabilní obnovovací frekvence)Až 144HzAž 165HzAž 144HzAž 144Hz
funkce HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
PohybClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GamingHerní portál, herní ovládací panel a optimalizátorHerní portál, herní ovládací panel a optimalizátorHerní portál, herní ovládací panel a optimalizátorHerní portál, herní ovládací panel a optimalizátor
Další informaceDalší informace

Chytré tipy pro výběr televizoru

Jaká je správná velikost televizoru pro váš prostor? >

Co je kvalitní televizní obraz? >

Jakým způsobem televizory s umělou inteligencí zdokonalují Smart TV? >

Prohlédněte si všechny průvodce nákupem televizorů >

