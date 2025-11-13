About Cookies on This Site

Elegantní obývací pokoj v penthousovém bytě. Za oknem je vidět krásná městská krajina. Na pohovce sedí muž a sleduje obsah na TV na stěně.

Jaký je pro vás nejlepší lifestylový televizor?

Ať už je váš životní styl jakýkoli, je tu pro vás LG televizor jako stvořený. Objevte LG TV, který vám bude vyhovovat – od sledování vysoce kvalitního obsahu, jako je film, sport a hry, až po hledání dokonalého designového kousku.

Jak dosáhnout nejlepšího zážitku ze sledování sportovních přenosů?

Sport je rychlý. Potřebujete televizor s plynulým pohybem bez rozmazání, s velkou obrazovkou, která vás plně vtáhne do děje a bude vás informovat o vašich oblíbených týmech a statistikách, aby vám nic neuniklo.

Chcete-li se plně ponořit do děje, vyberte si LG TV

Porovnání záběrů z baseballového zápasu vedle sebe. Na jedné straně označené jako konvenční je kolem baseballové pálky hráče a baseballového míčku mnoho pohybové neostrosti. Na druhé straně s označením LG OLED evo je akce zachycena dokonale bez rozmazání pohybu.

ClearMR s certifikací VESA

Displej LG OLED evo má certifikaci VESA ClearMR, která zajišťuje, že i v rychlých scénách je každý obraz jasný a ostrý bez rozmazaných pixelů.⁴

Úplné pohlcení ve velkém měřítku

Ultra velké televizory LG Ultra Big TV nabízejí pohlcující zobrazení v celé řadě velikostí až do 100".

Rodina shromážděná kolem televizoru LG Ultra Big TV sleduje na obrovské obrazovce vzrušující fotbalový zápas.

Nezmeškejte žádný sportovní okamžik, pořiďte si televizor LG s umělou inteligencí

Sports Portal

Přístup k aplikacím pro streamování sportovních přenosů a nejzajímavějším klipům na YouTube. Živé zápasy, ligové tabulky a zápasy vašich oblíbených týmů na jedné obrazovce.³ ¹²

Uživatelské rozhraní stránky sportovního portálu ukazuje, jak může uživatel registrovat své týmy a jak je obsah uspořádán, aby byl pro sportovního fanouška pohodlnější.

Sportovní oznámení

Zaregistrujte si své oblíbené týmy a dostávejte sportovní oznámení, abyste měli přehled o všem, co se děje, od výsledků zápasů až po nejzajímavější videa ze zápasů.

Více zábavy na několika obrazovkách s Multi View

Využijte televizor naplno díky funkci Multi View. Zrcadlete svá zařízení přes Google Cast a AirPlay. Rozdělte obrazovku na dvě samostatná zobrazení a užijte si zábavu na více obrazovkách.⁶

Osoba v obývacím pokoji drží telefon. Na telefonu je ikona vysílání, která ukazuje, že obrazovka telefonu je zrcadlena na televizor. Na televizoru je basketbalový zápas a po straně zrcadlená obrazovka se statistikami hráčů.

Objevte nejlepší televizor pro sledování sportu

Snadno porovnejte funkce vedle sebe a vyberte si ten nejlepší televizor.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5OLED C5QNED85
Obrázek produktu LG OLED G5
OLED G5
Obrázek produktu LG OLED C5
OLED C5
Obrázek produktu LG QNED85
QNED85
DisplejLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
VelikostAž 97" (97", 83", 77", 65")Až 83" (83", 77", 65")Až 100" (100", 86", 75", 65")
Pohyb ClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
procesorProcesor alpha 11 AI Gen2Procesor alpha 9 AI Gen8Procesor alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Operační systém (OS)webOS 25, webOS Re:new program, Sportovní portál, Sportovní oznámeníwebOS 25, webOS Re:new program, Sportovní portál, Sportovní oznámeníwebOS 25, webOS Re:new program, Sportovní portál, Sportovní oznámení
Další informaceDalší informace

Chytré tipy pro výběr televizoru

Jaká je správná velikost televizoru pro váš prostor? >

Co je kvalitní televizní obraz? >

Jakým způsobem televizory s umělou inteligencí zdokonalují Smart TV? >

Prohlédněte si všechny průvodce nákupem televizorů >

¹Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Podrobné specifikace naleznete na stránkách jednotlivých produktů.

²Snímky na obrazovce jsou simulované.

³Podpora některých funkcí se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

⁴clearMR je certifikační program VESA, který hodnotí výkonnost displeje z hlediska rozmazání pohybu.

Podpora těchto funkcí se může u jednotlivých modelů lišit. Certifikováno pro LG OLED G5 (83, 77, 65, 55").

ClearMR 9000: Certifikováno pro LG OLED M5 (83", 77", 65"), LG OLED G5 (48"), LG OLED C5.

⁵Dostupný obsah (včetně sportovních kanálů) a aplikace se mohou lišit podle ligy, země a regionu. Pro každou sportovní aplikaci a související služby je nutné samostatné předplatné.

⁶Nastavení obrazu a zvuku jsou na obou obrazovkách stejná.

Apple, logo Apple, Apple TV, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Podpora AirPlay 2, HomeKit, a Google Cast se může lišit podle regionu a jazyka.