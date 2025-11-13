About Cookies on This Site

Elegantní obývací pokoj v penthousovém bytě. Za oknem je vidět krásná městská krajina. Na pohovce sedí muž a sleduje obsah na TV na stěně.

Jaký je pro vás nejlepší lifestylový televizor?

Ať už je váš životní styl jakýkoli, je tu pro vás LG televizor jako stvořený. Objevte LG TV, který vám bude vyhovovat – od sledování vysoce kvalitního obsahu, jako je film, sport a hry, až po hledání dokonalého designového kousku.

Proč jsou televizory LG TV skvělou volbou pro milovníky designu?

Televizory LG TV se mohou stát nejen obrazovkou, ale také dalším designovým prvkem, který dokonale zapadne do vašeho prostoru, odráží váš životní styl a vkus díky rozmanitému obsahu a dalším chytrým funkcím pro personalizaci.

Pro ty, kteří si chtějí vytvořit a přizpůsobit svůj prostor podle svého

Vybírejte, zobrazujte a vyjádřete svůj vkus s LG Gallery+. Vyberte si obsah, který chcete zobrazit na televizoru, a dodáte tak každému prostoru skutečně osobní ráz.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Interiér sofistikovaného domu. Je zde vystaveno mnoho různých uměleckých děl. Na stěně uprostřed visí televizor LG s populárním uměleckým dílem na obrazovce. Televizor vypadá jako obraz v muzeu.

Upravte si prostor podle svého vkusu s LG Gallery+

Proměňte svou obrazovku v živé plátno se stovkou uměleckých děl, působivými scenériemi a videi na pozadí. Pravidelné aktualizace knihovny obohatí váš prostor, i když zrovna nesledujete televizi. ⁸

Nástěnný televizor LG TV s rozmanitým obsahem, který na obrazovce střídá klasické umění, moderní umění, 3D a další. Zobrazují se také loga partnerů poskytujících obsah. Štítek „Free“ v rohu označuje bezplatný obsah po dobu jednoho měsíce.

Přizpůsobte si svou galerii bezpočtem způsobů

Přizpůsobte si svou domovskou galerii výběrem hudby, obrazů a dalších prvků. Vyberte si, co chcete na televizoru zobrazit, podle momentálních preferencí.

Přizpůsobte hudbu a obrazy aktuálním pocitům

Spojte hudbu na pozadí s obrazy a nastolte náladu podle svých představ. Vyberte si z přednastavené hudby nebo dokonce připojte mobilní zařízení přes Bluetooth a přehrávejte vlastní skladby.
Návod, jak lze televizor LG nastavit tak, aby přehrával náladovou hudbu sladěnou s obrazy.
Televizor LG připevněný na zdi s mobilním telefonem v popředí. Je zobrazen proces nastavení služby Fotky Google v televizoru LG.

Televizor LG připevněný na zdi s mobilním telefonem v popředí. Je zobrazen proces nastavení služby Fotky Google v televizoru LG.

Snadný přístup k Fotkám Google a vystavení vzpomínek

Snadno připojte k televizoru svůj účet Fotky Google jen pomocí telefonu. Bez námahy si přizpůsobte prostor pomocí obsahu z vaší vlastní knihovny fotografií.¹¹

Informační panel je zobrazen na televizoru LG připevněném na zdi. Zobrazují se na něm různé funkce od aktuálních informací o počasí, upozornění na sportovní události, plánování televizního programu, Home Hub až po kalendář Google.

Zůstaňte v obraze díky personalizovanému ovládacímu panelu 

Důležité informace na jednom místě. Získejte aktuální informace o počasí a upozornění na sportovní události, zobrazte si kalendář, nastavte si upozornění Home Hub, rezervace sledování a další.¹²

Pro ty, kteří si chtějí vytvořit surrealistický prostor

Pozvedněte svůj prostor díky špičkovému designu prvního průhledného a skutečně bezdrátového televizoru na světě. Sledujte, jak se televizní obrazy prolínají s realitou, a zažijte surrealistický divácký zážitek, který nemá obdoby.³

LG OLED T4 v penthousu. Okna nabízejí výhled na panorama města a oceán. LG OLED T4 je v průhledném režimu a zobrazuje obraz jachty. Díky umístění televizoru a průhlednosti obrazovky vypadá jachta, jako by plula na oceánu venku.

Pro ty, kteří hledají vytříbený minimalismus spojený s nejpokročilejší technologií

Eliminujte změť kabelů a dosáhněte mimořádně čistého vzhledu s naším skutečně bezdrátovým televizorem 4K 144 Hz. Připojte všechna zařízení k boxu Zero Connect Box a zjednodušte si nastavení pomocí pokročilého bezdrátového přenosu.⁴

Nástěnný televizor LG OLED M5 a LG Soundbar v obývacím pokoji elegantního bytu. Box Zero Connect skrytý pod odkládacím stolkem.

Bez omezení polohy

Zero Connect Box se snadno instaluje. Bez nutnosti přímého připojení k televizoru máte svobodu při navrhování uspořádání prostoru.⁵

Bez nepořádku

Přeměňte svůj prostor, aby působil co nejpříjemněji na pohled. Mějte vše úhledné a elegantní bez změti kabelů.

Bez starostí

Připojte všechna svá zařízení k Zero Connect Boxu místo k televizoru a snadno si vytvořte dokonalou zábavní sestavu.

Pro ty, kteří chtějí elegantní a bezproblémový vzhled

Po zavěšení televize na zeď, její minimalistické rámečky a elegantní design zajistí dokonalé přilnutí bez mezer.⁶
LG OLED evo AI G5
Obývací pokoj s LG OLED G5 TV a LG Soundbar, který je připevněn na stěně. Z tohoto úhlu vyniká jeho koncept One Wall Design a jak jeho okraje a provedení hladce přiléhají ke stěně.

Pro ty, kteří chtějí přenosnou obrazovku

Díky přenosnému designu LG StanbyMe můžete sledovat obsah kdekoli. Bezdrátový a s flexibilním stojanem pro maximální mobilitu a pohodlí, které můžete využívat, ať jste kdekoli.⁷

Žena ve svém prostorném domě cvičí jógu. Vedle ní stojí na stojanu televizor LG StanbyME. Je ve vertikální orientaci a přehrává instruktážní video o józe, které žena sleduje.

Objevte nejlepší volbu pro nadšence do designu, jako jste vy

Snadno porovnejte funkce vedle sebe a vyberte si ten nejlepší televizor.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Obrázek produktu LG OLED T4
OLED T4
Obrázek produktu LG OLED M5
OLED M5
Obrázek produktu LG OLED G5
OLED G5
DisplejLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evo
Skutečně bezdrátovýSkutečně bezdrátový Skutečně bezdrátový -
designPrvní průhledný televizor OLED TV na světěOne Wall DesignDesign jedné stěny (97", 83", 77", 65", 55")
Velikost77″Až 97" (97", 83", 77", 65")Až 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")
ProcesorProcesor alpha 11 AI Gen2Procesor alpha 11 AI Gen2Procesor alpha 11 AI Gen2
Další informace

¹Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Podrobné specifikace naleznete na stránkách jednotlivých produktů.

²Podpora některých funkcí se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

³První transparentní televizor na světě ve srovnání s tradičními televizory, které mají tuner pro vysílání.

Interní testování stanovilo průhlednost produktu na 43 %, tato hodnota se může lišit podle skutečných podmínek prostředí a používání.

⁴4K 144 Hz platí pro LG OLED M5 s úhlopříčkou 83/77/65″. 144 Hz funguje pouze u her nebo vstupů z PC, které podporují 144 Hz.

97" LG OLED M5 podporuje 120 Hz.

144 Hz je maximální obnovovací frekvence založená na variabilní obnovovací frekvenci (VRR).

Bezdrátová LG OLED TV označuje připojení mezi jednotkou Zero Connect Box a obrazovkou.

Umístění jednotky Zero Connect Box do skříňky může vést k rušení signálu v závislosti na materiálu a tloušťce skříňky.

Krabička Zero Connect by měla být umístěna níže než bezdrátový přijímač televizoru.

Zařízení je nutné k jednotce Zero Connect Box připojovat kabelem.

Televizor i Zero Connect Box musí být připojeny napájecím kabelem.

Bezdrátové připojení True Wireless je založeno na ověřování kompatibilním s NVIDIA G-Sync, které omezuje zasekávání, snižuje vstupní zpoždění a zajišťuje výkon bez problikávání.

⁵Na obrázku v sekci Location-Free je LG Signature OLED M5 TV.

⁶Velikost rámečku se liší podle řady a velikosti.

97/83/77/65/55″ LG OLED G5 s designem One Wall Design.

48″ LG OLED G5 má ultratenký design.

V závislosti na prostředí instalace může být mezi televizorem a stěnou malá mezera. Požadavky na instalaci se liší. Podrobnosti naleznete v montážní příručce.

⁷Zobrazuje se simulovaná scéna.

Na obrazovce produktu se přehrává simulovaný obrázek, který se může lišit od skutečného produktu.

Integrovaná baterie podporuje až 3 hodiny bezdrátového provozu (3 hodiny při použití ve standardním režimu, ale využití baterie se může lišit v závislosti na podmínkách používání).

StanbyME podporuje pouze obsah založený na Wi-Fi, takže musí být připojen k bezdrátové síti.

Na obrazovce produktu se přehrává simulovaný obrázek, který se může lišit od skutečného produktu.

Vertikální režim obrazovky může fungovat odlišně v závislosti na použité aplikaci.

Produkt není voděodolný.

* Domovská obrazovka a podporované aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou se změnit bez předchozího upozornění.