Elegantní obývací pokoj v penthousovém bytě. Za oknem je vidět krásná městská krajina. Na pohovce sedí muž a sleduje obsah na TV na stěně.

Jaký je pro vás nejlepší lifestylový televizor?

Ať už je váš životní styl jakýkoli, je tu pro vás LG televizor jako stvořený. Objevte LG TV, který vám bude vyhovovat – od sledování vysoce kvalitního obsahu, jako je film, sport a hry, až po hledání dokonalého designového kousku.

Jaké parametry by měl mít televizor pro dokonalý filmový zážitek?

Napínavé kaskadérské kousky, intenzivní momenty a bohaté emoce zachycené v detailních záběrech – to jsou detaily, které při sledování filmu nelze přehlédnout. K dokonalému vtažení do děje musí být každý prvek ztvárněn s maximální přesností. To umožňuje technologie HDR, která umožňuje lepší hloubku barev a dokonalejší kontrolu kontrastu.¹

Co je HDR?

HDR (High Dynamic Range) je technologický standard, který umožňuje širší rozsah kontrastu a barevného vyjádření. U obsahu s podporou HDR může být každý snímek jasnější a živější. Dolby Vision™ je považován za nejvyšší standard HDR, který dokáže vyjádřit více než 68 miliard barev s maximálním jasem 10 000 nitů. Jeho dynamická metadata také poskytují optimalizované barvy a jas pro konkrétní scénu, aby byl zážitek ze sledování filmů dokonalý.

Scéna astronauta utíkajícího před výbuchem, který se rozdělí na dvě poloviny. Na jedné straně jsou barvy a kontrast matné, což je označeno jako SDR. Na druhé straně je ostrý a živý, což je označeno jako HDR.

Čím jsou televizory s Dolby Vision™ výjimečné?

S televizorem s podporou Dolby Vision™ si můžete užívat obsah zpracovaný v Dolby Vision™ ze služeb Netflix, Apple TV apod. Dolby Vision™ má barevný rozsah 68 miliard, který zabraňuje vzniku barevných pásů a umožňuje přesnější řízení jasu a vyjádření barev. Užijte si filmovou kvalitu i mimo kino.¹ ²

Obývací pokoj s nástěnným televizorem LG TV. Na obrazovce běží film, barvy, ostrost a kontrast jsou neuvěřitelné. Je také vidět logo Dolby Vision.

Proč jsou LG TV vhodné ke sledování filmů? 

Dolby Vision™ oživuje filmy ve vašem domácím kině. Režim FILMMAKER MODE s kompenzací okolního osvětlení se přizpůsobuje okolnímu osvětlení a poskytuje obrazovou kvalitu, která splňuje nejvyšší standardy filmových tvůrců. Dolby Atmos přináší prostorový zvuk, díky kterému se budete cítit jako byste byli přímo uprostřed dění. A s televizory LG True Wireless TV si konečně můžete vytvořit bezdrátové kino svých snů a vychutnat si 4K 144 Hz bez ztráty kvality obrazu v pohodlí svého domova.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Doplňte svou dokonalou kino sestavu o bezdrátové televizory LG True Wireless TVs

Udržujte svůj prostor bez rušivých kabelů. Vytvořte si ideální prostředí pro sledování filmů a užijte si dokonalý zážitek jako v kině. ⁷ ⁸
Elegantní obývací pokoj v luxusním bytě ve výškové budově. LG True Wireless TV a Soundbar jsou připevněny na stěně. Na televizní obrazovce běží film. Nikde nejsou vidět žádné kabely. Zero Connect Box je skrytý pod odkládacím stolkem.

První skutečně bezdrátový televizor na světě s kvalitou obrazu LG OLED G5

True Wireless TV s přenosem obrazu a zvuku v rozlišení 4K 144 Hz 

Zažijte vizuálně bezztrátovou čistotu 4K i při bezdrátovém sledování. Díky naší technologii True Wireless s přenosem videa a zvuku v rozlišení 4K a frekvencí 144 Hz nehrozí žádné výrazné kompromisy v oblasti vizuální kvality.⁷ ⁸

LG Wireless TV s LG Soundbarem v prémiovém domácím kině. Na obrazovce běží film.

Špičkoví filmaři volí LG OLED

LG OLED splňují jedny z nejvyšších filmových standardů. Poslechněte si, jak uznávaní profesionálové v oboru osobně preferují inovativnost a kvalitu LG OLED.

Rozhovor s režisérem Seanem Bakerem. Jeho citát je zvýrazněn. Černé barvy jsou velmi bohaté... Celkově je to prostě neuvěřitelný obraz. Rozhovor s kameramankou Natashou Braierovou. Její citát je zvýrazněn, a to především proto, že pouze LG OLED představuje barvy, které jsem zamýšlel, s bohatým spektrem. Rozhovor s kameramanem Walterem Volpattem. Jeho citát je zvýrazněn, to umožňuje zachovat detailní reprodukci barev a kontrast tak, jak autor zamýšlel.

Objevte TV pro sledování filmů, najděte ten pravý pro vás

Snadno porovnejte funkce vedle sebe a vyberte si ten nejlepší televizor.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Obrázek produktu LG OLED M5
OLED M5 (Nejlepší bezdrátový televizor na sledování filmů)
Obrázek produktu LG OLED G5
OLED G5
Obrázek produktu LG OLED C5
OLED C5
Skutečně bezdrátovýSkutečně bezdrátový --
DisplejLG SIGNATURE OLED (97") LG OLED evo (83", 77", 65")LG OLED evoLG OLED evo
VelikostAž 97" (97", 83", 77", 65")Až 97" (97", 83", 77", 65", 55", 48")Až 83" (83", 77", 65", 55", 48", 42")
ProcesorProcesor alpha 11 AI Gen2Procesor alpha 11 AI Gen2Procesor alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83", 77", 65")Brightness Booster Ultimate (83", 77", 65", 55")Brightness Booster (83", 77", 65", 55")
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
BarvaPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect ColorPerfect Black, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (virtuální 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (virtuální 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (virtuální 11.1.2), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Další informace

¹Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Podrobné specifikace naleznete na stránkách jednotlivých produktů.

²Tento výsledek nepředstavuje propagaci značky LGE ani jejích produktů. Více informací najdete na https://www.tomsguide.com/.

³Snímky na obrazovce jsou simulované.

⁴Modely LG OLED podporují Dolby Vision™, HDR10 a HLG. Modely LG QNED podporují HDR10 a HLG.

⁵Ambient FILMMAKER MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.

Je podporován režim Ambient FILMMAKER MODE s Dolby Vision.

Režim Ambient FILMMAKER MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.

⁶Podpora některých funkcí se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

⁷4K 144 Hz platí pro LG OLED M5 s úhlopříčkou 83/77/65″. 144 Hz funguje pouze u her nebo vstupů z PC, které podporují 144 Hz.

97" LG OLED M5 podporuje 120 Hz.

144 Hz je maximální obnovovací frekvence založená na variabilní obnovovací frekvenci (VRR).

Bezdrátová LG OLED TV označuje připojení mezi jednotkou Zero Connect Box a obrazovkou.

Umístění jednotky Zero Connect Box do skříňky může vést k rušení signálu v závislosti na materiálu a tloušťce skříňky.

Krabička Zero Connect by měla být umístěna níže než bezdrátový přijímač televizoru.

Zařízení je nutné k jednotce Zero Connect Box připojovat kabelem.

Televizor i Zero Connect Box musí být připojeny napájecím kabelem.

Bezdrátové připojení True Wireless je založeno na ověřování kompatibilním s NVIDIA G-Sync, které omezuje zasekávání, snižuje vstupní zpoždění a zajišťuje výkon bez problikávání.

⁸První na světě s ohledem na tradiční televizory, které mají tuner pro vysílání.

Vizuálně beze ztrát na základě výsledků interních testů podle normy ISO/IEC 29170-2, přičemž skutečný výkon závisí na nastavení, podmínkách prostředí a použití.