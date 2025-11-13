¹Funkce se mohou u jednotlivých modelů lišit. Podrobné specifikace naleznete na stránkách jednotlivých produktů.
²Tento výsledek nepředstavuje propagaci značky LGE ani jejích produktů. Více informací najdete na https://www.tomsguide.com/.
³Snímky na obrazovce jsou simulované.
⁴Modely LG OLED podporují Dolby Vision™, HDR10 a HLG. Modely LG QNED podporují HDR10 a HLG.
⁵Ambient FILMMAKER MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.
Je podporován režim Ambient FILMMAKER MODE s Dolby Vision.
Režim Ambient FILMMAKER MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.
⁶Podpora některých funkcí se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.
⁷4K 144 Hz platí pro LG OLED M5 s úhlopříčkou 83/77/65″. 144 Hz funguje pouze u her nebo vstupů z PC, které podporují 144 Hz.
97" LG OLED M5 podporuje 120 Hz.
144 Hz je maximální obnovovací frekvence založená na variabilní obnovovací frekvenci (VRR).
Bezdrátová LG OLED TV označuje připojení mezi jednotkou Zero Connect Box a obrazovkou.
Umístění jednotky Zero Connect Box do skříňky může vést k rušení signálu v závislosti na materiálu a tloušťce skříňky.
Krabička Zero Connect by měla být umístěna níže než bezdrátový přijímač televizoru.
Zařízení je nutné k jednotce Zero Connect Box připojovat kabelem.
Televizor i Zero Connect Box musí být připojeny napájecím kabelem.
Bezdrátové připojení True Wireless je založeno na ověřování kompatibilním s NVIDIA G-Sync, které omezuje zasekávání, snižuje vstupní zpoždění a zajišťuje výkon bez problikávání.
⁸První na světě s ohledem na tradiční televizory, které mají tuner pro vysílání.
Vizuálně beze ztrát na základě výsledků interních testů podle normy ISO/IEC 29170-2, přičemž skutečný výkon závisí na nastavení, podmínkách prostředí a použití.