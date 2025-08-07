We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | LG TV OLED48C5ELB + Soundbar SC9S
Hlavní funkce
- Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
- Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
- Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
- Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
- Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8
Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.
Nová generace LG AI TV
Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
Dolby Atmos
Filmový večer zní jako v prémiovém kině s Dolby Atmos
Ponořte se do každé scény s čistým, realistickým a prostorovým zvukem Dolby Atmos.
A movie plays on an LG OLED TV and LG Soundbar in a modern city apartment in a side angle view. White beads depicting sound waves project upwards and downwards from the Soundbar and TV, creating a dome of sound in the space. Dolby Atmos logo DTS X logo
*Dolby a Dolby Vision jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Symbol dvojitého D je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Snímky obrazovek jsou simulované.
LG Soundbary doplňují zážitek z LG TV
*Snímky obrazovek jsou simulované.
**Použití dálkového ovladače LG TV Remote je omezeno pouze na určité funkce.
***TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatibilita TV s rozlišením FHD 63 se může lišit podle roku vydání.
****TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.
*****Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.
******WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu Soundbaru.
-
48" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
-
LG Soundbar pro TV|s 3.1.3 kanálovým prostorovým zvukem|AI sound Pro|SC9S
Klíčová vlastnost
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
Hudební výkon
-
40W
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 071 x 618 x 46,9
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
14,9
Všechny specifikace
HRANÍ
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
HGIG Mód
-
Ano
-
Game Optimizer
-
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ano (až do frekvence 144 Hz)
-
Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)
-
Ano
-
Doba odezvy
-
Méně než 0,1 ms
SMART TV
-
Podporuje Apple Home
-
Ano
-
Podporuje Apple Airplay2
-
Ano
-
Operační systém (OS)
-
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
-
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
-
Ano
-
Vždy připraven
-
Ano
-
Webový prohlížeč
-
Ano
-
Google Cast
-
Ano
-
Google Home / Hub
-
Ano
-
Hands-free hlasové ovládání
-
Ano
-
Home Hub
-
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
-
Ano
-
LG Channels
-
Ano
-
Ovládání Magickým ovladačem
-
Ano
-
Multi View
-
Ano
-
Aplikace pro smartphone
-
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
-
Ano
ZVUK
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
AI zvuk
-
α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )
-
Clear Voice Pro
-
Ano (AI remastering hlasu)
-
LG Sound Sync
-
Ano
-
Sound Mode Share
-
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
-
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ano (2 Way Playback)
-
AI akustické ladění
-
Ano
-
Audio Kodek
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)
-
Hudební výkon
-
40W
-
Směr reproduktoru
-
Dolů
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
WOW Orchestra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ano
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Ano (verze 5.3)
-
Ethernet
-
1x
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
-
1x
-
CI Slot
-
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
-
4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
-
2x
-
USB vstup
-
3x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Ano (Wi-Fi 6)
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
-
Ano
-
Stupnice šedé
-
Ano
-
Invertované barvy
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 071 x 618 x 46,9
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
-
1 071 x 675 x 230
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
-
1 373 x 735 x 162
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
-
470 x 230
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
14,9
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
-
16,8
-
Hmotnost TV - balení (kg)
-
20,5
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
-
300 x 200
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096420805
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Napájecí kabel
-
Ano (neodnímatelný)
-
Dálkový ovladač
-
Magický dálkový ovladač MR25GB
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
-
Ano
-
Digitální TV příjem
-
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
-
Menší než 0.5W
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Rozlišení
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
-
α9 4K AI Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Výběr žánru
-
Ano (SDR/HDR)
-
AI kontrola jasu
-
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ano
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
Technologie lokálního stmívání
-
Pixel Dimming
-
Pohyb
-
OLED Motion
-
Režim obrazu
-
10 režimů
-
AI Picture Pro
-
Ano
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Ano
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
-
Počet kanálů
-
3.1.3
-
Výstupní výkon
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
DTS:X
-
Ano
-
Hlavní
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
Všechny specifikace
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806091940896
ZVUKOVÉ EFEKTY
-
AI Sound Pro
-
Ano
-
Standard
-
Ano
-
Hudba
-
Ano
-
Kino
-
Ano
-
Clear Voice Pro
-
Ano
-
Sport
-
Ano
-
Hra
-
Ano
-
Bass Blast / Bass Blast +
-
Ano
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Vzorkování
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
KONEKTIVITA
-
HDMI vstup
-
1
-
HDMI výstup
-
1
-
Verze Bluetooth
-
5.0
-
Bluetooth kodeky - SBC/AAC
-
Ano
-
Wi-Fi
-
Ano
-
Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory
-
Ano
-
USB
-
1
-
Spolupracuje s Alexou
-
Ano
-
Spotify Connect
-
Ano
-
Tidal Connect
-
Ano
-
AirPlay 2
-
Ano
-
Chromecast
-
Ano
-
Spolupracuje s Google Home
-
Ano
-
Optický
-
1
PODPORA HDMI
-
Pass-through
-
Ano
-
Pass-through (4K)
-
Ano
-
VRR / ALLM
-
Ano
-
120Hz
-
Ano
-
HDR10
-
Ano
-
Dolby Vision
-
Ano
-
Audio Return Channel (ARC)
-
Ano
-
Audio Return Channel (e-ARC)
-
Ano
-
CEC (Simplink)
-
Ano
VŠEOBECNÝ
-
Počet kanálů
-
3.1.3
-
Počet reproduktorů
-
9 EA
-
Výstupní výkon
-
400 W
AUDIO FORMÁT
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Dolby Digital
-
Ano
-
DTS Digital Surround
-
Ano
-
DTS:X
-
Ano
-
AAC
-
Ano
-
AAC+
-
Ano
-
MQA
-
Ano
POHODLÍ
-
Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS
-
Ano
-
AI Room Calibration Pro (App)
-
Ano
-
Ovládání režimu Soundbar
-
Ano
-
TV Sound Mode Share
-
Ano
ROZMĚR (ŠXVXH)
-
Hlavní
-
975 x 63 x 125 mm
-
Subwoofer
-
221 x 390 x 313 mm
HMOTNOST
-
Hlavní
-
4,1 kg
-
Subwoofer
-
7,8 kg
-
Celková hmotnost
-
22,7 kg
PŘÍSLUŠENSTVÍ
-
Záruční list
-
Ano
-
Kabel HDMI
-
Ano
-
Speciální držák TV
-
Ano
-
Dálkové ovládání
-
Ano
NAPÁJENÍ
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Hlavní jednotka)
-
37 W
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Spotřeba energie (Subwoofer)
-
38 W
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
Najít prodejnu v okolí
Naše tipy pouze pro vás
-
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
-
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
-
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
-
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
-
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
-
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
-
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
-
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.