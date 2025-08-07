Skip to Content Skip to Accessibility Help
SET | LG TV OLED42C5ELB + Soundbar SC9S
Energetická třída : CZ
SET | LG TV OLED42C5ELB + Soundbar SC9S

SET | LG TV OLED42C5ELB + Soundbar SC9S

Hlavní funkce

  • TV :Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
  • TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
  • TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • Soundbar: Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
  • Soundbar: Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Produkty v tomto balíčku: 2
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.

OLED42C5ELB

42" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Informační list výrobku
Pohled zepředu na soundbar tenkého a obdélníkového tvaru v černém designu s bezdrátovým subwooferem rovněž v černé barvě

SC9S

LG Soundbar pro TV|s 3.1.3 kanálovým prostorovým zvukem|AI sound Pro|SC9S

Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8

Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.

Procesor alpha 9 AI Gen8 je na tmavém pozadí. Zevnitř září fialovým a tmavě modrozeleným světlem, které osvětluje obvody mikročipů kolem něj. Jsou vidět výkonnostní statistiky. 1,7krát větší neuronové zpracování AI, NPU. 1,7krát rychlejší provoz, CPU. 2,1krát lepší grafika, GPU.

* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.

Nová generace LG AI TV

Další informace

Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

První soundbar Dolby Atmos na světě
s trojicí reproduktorů směřujících vzhůru

Seznamte se s prvním reproduktorem na světě s třemi reproduktory směřujícími vzhůru. Znamená to, že soundbar LG SC9S přináší ještě širší a bohatší zvukovou kulisu. Vychutnejte si doma maximálně pohlcující zvukový zážitek.

Soundbar je na skříňce a ze soundbaru přímo před televizorem vycházejí modré kruhy zvukových vln.

WOW Orchestra

Soundbar, který funguje v souladu se zvukem televizoru LG

Soundbar LG nabízí dokonale harmonický zvuk s televizorem LG. Využívá současně zvuk televizoru LG i soundbaru LG, takže si poslech dokonale užijete. Vnímejte každý detail zvuku.

Soundbar a televizor vydávají různě zbarvené modré zvukové vlny.

*Snímky na obrazovce jsou simulované. 

*TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.

*Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.

*WOW Orchestra se může lišit v závislosti na modelu soundbaru.

Uživatelské rozhraní WOW

 

Ovládání soundbaru z uživatelského rozhraní televizoru LG

Ovládejte soundbar prostřednictvím televizoru LG jedním dálkovým ovladačem. Jedním kliknutím dálkového ovladače zobrazíte nabídku a nastavení soundbaru na obrazovce televizoru. Například ovládání hlasitosti, kontrola stavu připojení a dokonce i výběr režimu zvuku.

*Snímky na obrazovce jsou simulované. 

*TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.

*Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.

*WOW Orchestra se může lišit v závislosti na modelu soundbaru.

Klíčová vlastnost

Typ displeje

4K OLED

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

Hudební výkon

20W

Systém reproduktorů

2.0 kanál

Dolby Atmos

Ano

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K OLED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

α9 4K AI Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Výběr žánru

Ano (SDR/HDR)

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Pixel Dimming

Pohyb

OLED Motion

Režim obrazu

10 režimů

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ano

QMS (Quick Media Switching)

Ano

HRANÍ

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až do frekvence 144 Hz)

Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

Ano

Doba odezvy

Méně než 0,1 ms

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ZVUK

Dolby Atmos

Ano

AI zvuk

α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )

Clear Voice Pro

Ano (AI remastering hlasu)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

20W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

2.0 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (verze 5.3)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 6)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Vždy připraven

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Hands-free hlasové ovládání

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GB

Napájecí kabel

Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(OLED42C5ELB)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(OLED42C5ELB)
přípona:pdf
Product information sheet (OLED42C5ELB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(OLED42C5ELB)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost

Počet kanálů

3.1.3

Výstupní výkon

400 W

Dolby Atmos

Ano

DTS:X

Ano

Hlavní

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

Všechny specifikace

ČÁROVÝ KÓD

Čárový kód

8806091940896

ZVUKOVÉ EFEKTY

AI Sound Pro

Ano

Standard

Ano

Hudba

Ano

Kino

Ano

Clear Voice Pro

Ano

Sport

Ano

Hra

Ano

Bass Blast / Bass Blast +

Ano

HI-RESOLUTION AUDIO

Vzorkování

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

KONEKTIVITA

HDMI vstup

1

HDMI výstup

1

Verze Bluetooth

5.0

Bluetooth kodeky - SBC/AAC

Ano

Wi-Fi

Ano

Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory

Ano

USB

1

Spolupracuje s Alexou

Ano

Spotify Connect

Ano

Tidal Connect

Ano

AirPlay 2

Ano

Chromecast

Ano

Spolupracuje s Google Home

Ano

Optický

1

PODPORA HDMI

Pass-through

Ano

Pass-through (4K)

Ano

VRR / ALLM

Ano

120Hz

Ano

HDR10

Ano

Dolby Vision

Ano

Audio Return Channel (ARC)

Ano

Audio Return Channel (e-ARC)

Ano

CEC (Simplink)

Ano

VŠEOBECNÝ

Počet kanálů

3.1.3

Počet reproduktorů

9 EA

Výstupní výkon

400 W

AUDIO FORMÁT

Dolby Atmos

Ano

Dolby Digital

Ano

DTS Digital Surround

Ano

DTS:X

Ano

AAC

Ano

AAC+

Ano

MQA

Ano

POHODLÍ

Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS

Ano

AI Room Calibration Pro (App)

Ano

Ovládání režimu Soundbar

Ano

TV Sound Mode Share

Ano

ROZMĚR (ŠXVXH)

Hlavní

975 x 63 x 125 mm

Subwoofer

221 x 390 x 313 mm

HMOTNOST

Hlavní

4,1 kg

Subwoofer

7,8 kg

Celková hmotnost

22,7 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Záruční list

Ano

Kabel HDMI

Ano

Speciální držák TV

Ano

Dálkové ovládání

Ano

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)

0.5 W ↓

Spotřeba energie (Hlavní jednotka)

37 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)

0.5 W ↓

Spotřeba energie (Subwoofer)

38 W

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
GPSR Safety Information(SC9S)
přípona:pdf
WEB INFO(SC9S)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

Názory zákazníků

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.

