SET | LG TV OLED65C5ELB + Chladnička InstaView™ GSGV80PYLD
Hlavní funkce
- TV :Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
- TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
- TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
- Chladnička: InstaView™ okno a dvířka ve dveřích, UVnano- UV světlo v nápojovém automatu
- Chladnička: DoorCooling+™-rychlejší zchlazení a nižší rozdíly teplot- delší čerstvost potravin
Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8
Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.
* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.
Nová generace LG AI TV
Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI
Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
*Pro srovnání s běžným provedením LG vedle InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).
*Na základě výsledků testování TÜV Rheinland při využití interní testovací metody společnosti LG pro měření času, který je nezbytný k tomu, aby došlo k 5% ztrátě hmotnosti čínského zelí na poličce v oddělení čerstvých potravin chladničky LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Výsledky se mohou během skutečného používání lišit.
*Na základě testu TÜV Rheinland za použití interních testovacích metod LG pro porovnávání času poklesu teploty nádoby na vodu umístěné v horním zásobníku mezi modelems funkcí DoorCooling+™ a bez funkce DoorCooling+™. Pouze příslušné modely.
*Obrázky produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se od skutečného produktu lišit.
*Když se dveře otevřou, chlazení DoorCooling+™ přestane pracovat.
-
Americká chladnička LG | D | 635 l | Lineární kompresor | InstaView™
-
65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Přehled
Dimension (mm)
Klíčová vlastnost
-
Celkový objem (l)
-
635
-
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
-
913 x 1 790 x 735
-
Spotřeba energie (kWh/rok)
-
280
-
Energetická třída
-
D
-
Typ kompresoru
-
Invertorový lineární kompresor
-
InstaView
-
Ano
-
Door-in-Door
-
Ne
-
Instalace přívodu vody
-
Je nutná instalace přívodu vody
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ano
-
Povrch (dveře)
-
Stříbrná prime
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Typ produktu
-
Chladnička amerického typu
-
Standardní/hloubka pracovní desky
-
Hloubka pracovní desky
-
Energetická třída
-
D
OBJEM
-
Celkový objem (l)
-
635
-
Objem mrazničky (l)
-
190
-
Objem chladničky (l)
-
416
-
Objem mrazničky (2 hvězdičky) (l)
-
15
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
-
Interní LED displej
-
Vnitřní vrchní displej
-
Expresní mrazení
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
-
Hmotnost v obalu (kg)
-
154
-
Hmotnost výrobku (kg)
-
144
-
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
-
1 790
-
Výška po horní část skříně (mm)
-
1 750
-
Hloubka s madlem (mm)
-
735
-
Hloubka bez dveří (mm)
-
620
-
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
-
913 x 1 790 x 735
VLASTNOSTI
-
DoorCooling+
-
Ano
-
Door-in-Door
-
Ne
-
LINEAR Cooling
-
Ano
-
InstaView
-
Ano
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
-
Manuální výrobník ledu
-
Ne
-
Dávkovač vody
-
Ne
-
Instalace přívodu vody
-
Je nutná instalace přívodu vody
-
Dávkovač ledu a vody
-
Kostkový a drcený led
-
Automatický výrobník ledu
-
Ano (Spaceplus)
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Dveře (Materiál)
-
PCM
-
Povrch (dveře)
-
Stříbrná prime
-
Dekor vnitřní stěny
-
Ne
-
Typ madla
-
Kapsa
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-
Typ kompresoru
-
Invertorový lineární kompresor
-
Spotřeba energie (kWh/rok)
-
280
-
Klimatická třída
-
T
-
Hlučnost (dB)
-
35
-
Hlučnost (třída)
-
B
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
-
Průhledné koše do dveří
-
4
-
Osvětlení chladničky
-
Horní LED
-
Police z tvrzeného skla
-
3
-
Přihrádka ve dveřích_Utility Box / Snack Corner
-
Ne
-
Box na zeleninu
-
Ano (2)
-
Multi-Air Flow
-
Ano
-
Pure N Fresh
-
Ne
SMART TECHNOLOGIE
-
Smart Diagnosis
-
Ano
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ano
EAN CODE
-
Čarový kód
-
8806084300539
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
-
Průhledné koše do dveří
-
2
-
Osvětlení mrazničky
-
Horní LED
-
Police z tvrzeného skla
-
3
-
Zásuvky mraznička
-
2 průhledné
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
Hudební výkon
-
40W
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 826 x 45,1
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
16,6
Všechny specifikace
OBRAZ (DISPLEJ)
-
Typ displeje
-
4K OLED
-
Rozlišení
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Obnovovací frekvence panelu
-
Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)
-
Rozšířený rozsah barev
-
OLED Color
OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)
-
Procesor
-
Procesor α9 AI 4K Gen8
-
Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)
-
α9 4K AI Super Upscaling
-
Dynamic Tone Mapping
-
Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)
-
AI Výběr žánru
-
Ano (SDR/HDR)
-
AI kontrola jasu
-
Ano
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Ano
-
Technologie lokálního stmívání
-
Pixel Dimming
-
Pohyb
-
OLED Motion
-
Režim obrazu
-
10 režimů
-
HFR (High Frame Rate)
-
4K 120 fps (HDMI, RF, USB)
-
AI Picture Pro
-
Ano
-
QMS (Quick Media Switching)
-
Ano
HRANÍ
-
G-Sync kompatibilní (Nvidia)
-
Ano
-
FreeSync kompatibilní (AMD)
-
Ano
-
HGIG Mód
-
Ano
-
Game Optimizer
-
Ano (Game Dashboard)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
Ano
-
VRR (Variable Refresh Rate)
-
Ano (až do frekvence 144 Hz)
-
Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)
-
Ano
-
Doba odezvy
-
Méně než 0,1 ms
PŘÍSTUPNOST
-
Vysoký kontrast
-
Ano
-
Stupnice šedé
-
Ano
-
Invertované barvy
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI
-
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 826 x 45,1
-
Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)
-
1 441 x 880 x 230
-
Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)
-
1 600 x 950 x 200
-
Rozměry - TV stojan (Š x H mm)
-
470 x 230
-
Hmotnost TV - bez stojanu (kg)
-
16,6
-
Hmotnost TV - se stojanem (kg)
-
18,5
-
Hmotnost TV - balení (kg)
-
26,4
-
Držák na stěnu / VESA (mm)
-
300 x 200
ČÁROVÝ KÓD
-
Čárový kód
-
8806096399330
ZVUK
-
Dolby Atmos
-
Ano
-
AI zvuk
-
α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )
-
Clear Voice Pro
-
Ano (AI remastering hlasu)
-
LG Sound Sync
-
Ano
-
Sound Mode Share
-
Ano
-
Simultánní výstup zvuku
-
Ano
-
Bluetooth Surround Ready
-
Ano (2 Way Playback)
-
Hudební výkon
-
40W
-
AI akustické ladění
-
Ano
-
Audio Kodek
-
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)
-
Směr reproduktoru
-
Dolů
-
Systém reproduktorů
-
2.2 kanál
-
WOW Orchestra
-
Ano
KONEKTIVITA
-
HDMI Audio Return Channel
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth
-
Ano (verze 5.3)
-
Ethernet
-
1x
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Ano
-
SPDIF (Optický digitální audio výstup)
-
1x
-
CI Slot
-
1ea (kromě Spojeného království, Irska)
-
HDMI výstup
-
4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))
-
RF vstup (Anténa/Kabel)
-
2x
-
USB vstup
-
3x (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Ano (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
Podporuje Apple Airplay2
-
Ano
-
Operační systém (OS)
-
WebOS 25
-
Kompatibilní s USB kamerou
-
Ano
-
Chatbot s umělou inteligencí
-
Ano
-
Vždy připraven
-
Ano
-
Webový prohlížeč
-
Ano
-
Google Cast
-
Ano
-
Google Home / Hub
-
Ano
-
Hands-free hlasové ovládání
-
Ano
-
Home Hub
-
Ano
-
Inteligentní rozpoznávání hlasu
-
Ano
-
LG Channels
-
Ano
-
Ovládání Magickým ovladačem
-
Ano
-
Multi View
-
Ano
-
Aplikace pro smartphone
-
Ano (LG ThinQ)
-
Hlasová identifikace
-
Ano
-
Podporuje Apple Home
-
Ano
SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE
-
Napájení (napětí, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Pohotovostní režim
-
Menší než 0.5W
PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ
-
Dálkový ovladač
-
Magický dálkový ovladač MR25GB
-
Napájecí kabel
-
Ano (neodnímatelný)
VYSÍLÁNÍ
-
Analogový TV příjem
-
Ano
-
Digitální TV příjem
-
DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)
INFORMACE O SHODĚ
