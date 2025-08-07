Skip to Content Skip to Accessibility Help
SET | LG TV OLED65C5ELB + Chladnička InstaView™ GSGV80PYLD
OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
GSGV80PYLD.pdf
Energetická třída : CZ
SET | LG TV OLED65C5ELB + Chladnička InstaView™ GSGV80PYLD

OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
GSGV80PYLD.pdf
Energetická třída : CZ
SET | LG TV OLED65C5ELB + Chladnička InstaView™ GSGV80PYLD

OLED65C5E.GSGV80
Hlavní funkce

  • TV :Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
  • TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
  • TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • Chladnička: InstaView™ okno a dvířka ve dveřích, UVnano- UV světlo v nápojovém automatu
  • Chladnička: DoorCooling+™-rychlejší zchlazení a nižší rozdíly teplot- delší čerstvost potravin
Produkty v tomto balíčku: 2
front view

GSGV80PYLD

Americká chladnička LG | D | 635 l | Lineární kompresor | InstaView™
GSGV80PYLD.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.

OLED65C5ELB

65" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
OLED65C5ELB EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8

Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.

Procesor alpha 9 AI Gen8 je na tmavém pozadí. Zevnitř září fialovým a tmavě modrozeleným světlem, které osvětluje obvody mikročipů kolem něj. Jsou vidět výkonnostní statistiky. 1,7krát větší neuronové zpracování AI, NPU. 1,7krát rychlejší provoz, CPU. 2,1krát lepší grafika, GPU.

* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.

Nová generace LG AI TV

Další informace

Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

InstaViewThinQ™

Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř

S nejnovější generací InstaView™ dvakrát zaklepejte a uvidíte o 23 % více toho, co je uvnitř.

*Pro srovnání s běžným provedením LG vedle InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).

LINEARCooling™

Maximální čerstvost pro vaše potraviny

Technologie LinearCooling™ snižuje výkyvy teplot, čímž zajistí čerstvou chuť po dobu až 7 dnů.

*Na základě výsledků testování TÜV Rheinland při využití interní testovací metody společnosti LG pro měření času, který je nezbytný k tomu, aby došlo k 5% ztrátě hmotnosti čínského zelí na poličce v oddělení čerstvých potravin chladničky LGE LinearCooling GSXV91NSAE. Výsledky se mohou během skutečného používání lišit.

Chladnička LG s průhlednými dveřmi, které ukazují jídlo a nápoje uvnitř, vedle moderního kávovaru a dřezu.

DoorCooling+™

Rychlejší a rovnoměrnější chlazení v chladničce

Průduchy nacházející se v přední části chladničky pomáhají udržovat rovnoměrnou teplotu, díky čemuž zůstanou vaše potraviny déle čerstvé.

*Na základě testu TÜV Rheinland za použití interních testovacích metod LG pro porovnávání času poklesu teploty nádoby na vodu umístěné v horním zásobníku mezi modelems funkcí DoorCooling+™ a bez funkce DoorCooling+™. Pouze příslušné modely.
*Obrázky produktu slouží pouze pro ilustraci a mohou se od skutečného produktu lišit.
*Když se dveře otevřou, chlazení DoorCooling+™ přestane pracovat.

Dimension (mm)

GSGV80PYLD
Celkový objem (l)
635
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
913 x 1 790 x 735
Typ kompresoru
Invertorový lineární kompresor
Energetická třída
D

Klíčová vlastnost

Celkový objem (l)

635

Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

913 x 1 790 x 735

Spotřeba energie (kWh/rok)

280

Energetická třída

D

Typ kompresoru

Invertorový lineární kompresor

InstaView

Ano

Door-in-Door

Ne

Instalace přívodu vody

Je nutná instalace přívodu vody

ThinQ (Wi-Fi)

Ano

Povrch (dveře)

Stříbrná prime

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ produktu

Chladnička amerického typu

Standardní/hloubka pracovní desky

Hloubka pracovní desky

Energetická třída

D

OBJEM

Celkový objem (l)

635

Objem mrazničky (l)

190

Objem chladničky (l)

416

Objem mrazničky (2 hvězdičky) (l)

15

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Interní LED displej

Vnitřní vrchní displej

Expresní mrazení

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOST

Hmotnost v obalu (kg)

154

Hmotnost výrobku (kg)

144

Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

1 790

Výška po horní část skříně (mm)

1 750

Hloubka s madlem (mm)

735

Hloubka bez dveří (mm)

620

Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

913 x 1 790 x 735

VLASTNOSTI

DoorCooling+

Ano

Door-in-Door

Ne

LINEAR Cooling

Ano

InstaView

Ano

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

Manuální výrobník ledu

Ne

Dávkovač vody

Ne

Instalace přívodu vody

Je nutná instalace přívodu vody

Dávkovač ledu a vody

Kostkový a drcený led

Automatický výrobník ledu

Ano (Spaceplus)

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dveře (Materiál)

PCM

Povrch (dveře)

Stříbrná prime

Dekor vnitřní stěny

Ne

Typ madla

Kapsa

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ kompresoru

Invertorový lineární kompresor

Spotřeba energie (kWh/rok)

280

Klimatická třída

T

Hlučnost (dB)

35

Hlučnost (třída)

B

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

Průhledné koše do dveří

4

Osvětlení chladničky

Horní LED

Police z tvrzeného skla

3

Přihrádka ve dveřích_Utility Box / Snack Corner

Ne

Box na zeleninu

Ano (2)

Multi-Air Flow

Ano

Pure N Fresh

Ne

SMART TECHNOLOGIE

Smart Diagnosis

Ano

ThinQ (Wi-Fi)

Ano

EAN CODE

Čarový kód

8806084300539

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

Průhledné koše do dveří

2

Osvětlení mrazničky

Horní LED

Police z tvrzeného skla

3

Zásuvky mraznička

2 průhledné

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
EU Energy label 2019(GSGV80PYLD)
přípona:pdf
Product information sheet (GSGV80PYLD)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(GSGV80PYLD)
Klíčová vlastnost

Typ displeje

4K OLED

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

Hudební výkon

40W

Systém reproduktorů

2.2 kanál

Dolby Atmos

Ano

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 826 x 45,1

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

16,6

Všechny specifikace

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K OLED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

α9 4K AI Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Výběr žánru

Ano (SDR/HDR)

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Pixel Dimming

Pohyb

OLED Motion

Režim obrazu

10 režimů

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ano

QMS (Quick Media Switching)

Ano

HRANÍ

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až do frekvence 144 Hz)

Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

Ano

Doba odezvy

Méně než 0,1 ms

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 826 x 45,1

Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

1 441 x 880 x 230

Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

1 600 x 950 x 200

Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

470 x 230

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

16,6

Hmotnost TV - se stojanem (kg)

18,5

Hmotnost TV - balení (kg)

26,4

Držák na stěnu / VESA (mm)

300 x 200

ČÁROVÝ KÓD 

Čárový kód

8806096399330

ZVUK

Dolby Atmos

Ano

AI zvuk

α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )

Clear Voice Pro

Ano (AI remastering hlasu)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

40W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

2.2 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (verze 5.3)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 6)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Vždy připraven

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Hands-free hlasové ovládání

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GB

Napájecí kabel

Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(OLED65C5ELB)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(OLED65C5ELB)
přípona:pdf
Product information sheet (OLED65C5ELB)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(OLED65C5ELB)
