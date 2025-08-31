Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG SIGNATURE OLED
OLED evo
OLED
MiniLED
QNED evo
QNED
NanoCell
4K TVs
UHD TVs
8K TVs
TV Zubehör
Smart TVs
Großbild TVs
Soundbars
TV Bundles
65 Zoll TVs
55 Zoll TVs
True Wireless TV
Home Theater Soundbar

77 - 85 Zoll 8K Fernseher

Unsere 8K TVs bieten gegenüber bisherigen hochauflösenden Fernsehern die vierfache Auflösung. Beeindruckende Bilder dank Dolby Vision™, brillanter Sound durch Dolby Atmos® und Cinema HDR – all diese Features lassen dich voll und ganz in dein Fernseherlebnis eintauchen. Entdecke unsere 8K Fernseher mit modernem Design und erlebe, wie die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fernsehen verschwimmen.

Durchsuchen Sie jetzt das LG TV-Sortiment

77 - 85 Zoll 8K Fernseher — fast 33 Millionen Pixel für eine einzigartige Bildqualität

Mit hochmodernen Fernsehgeräten in 8K Bildqualität erwartet dich eine echte Revolution in puncto Technologie und Fernseherlebnis. Unsere 8K Fernseher bieten eine herausragende Tiefenwirkung, eine nie zuvor dagewesene Pixeldichte und mit jeder angebotenen Bildschirmdiagonale eine Symbiose aus Qualität und Komfort. Kommen in den Genuss atemberaubender Bildqualität in 8K und lass dich von unseren TVs überzeugen.

77 - 85 Zoll Was ist ein 8K Fernseher und was unterscheidet ihn von 4K Fernsehern?

Im direkten Vergleich zu unseren bisherigen 4K Fernsehern bieten unsere 8K Fernseher sogar noch viermal mehr Pixel. Dies lässt dich in eine vollkommen neue Dimension der Bildqualität eintauchen, wodurch auch kleine Details noch besser sichtbar werden. Vor allem im Kontext vieler neuer Filme, Serien und Produktionen, die dem neusten Stand der Technik folgen, sind 8K Fernseher schon heute eine ideale Wahl. Mit modernster Displaytechnologie, Bildprozessoren und verschiedensten Bildschirmdiagonalen hast du die Möglichkeit, Inhalte in bestmöglicher Qualität zu genießen.

Dank zahlreicher Anschlussmöglichkeiten und Empfangsarten sind unsere 8K Fernseher jedoch nicht nur für klassisches Fernsehen oder als Heimkino die beste Wahl. Auch die Verknüpfung mit der Spielkonsole ist bei unseren 8K Fernsehern problemlos möglich und bietet dir ein nie zuvor dagewesenes Spielerlebnis. Die hochwertige Verarbeitung in Verbindung mit unseren überaus leistungsstarken Bildprozessoren tragen dazu bei, dass sich dein Fernseherlebnis hochskalieren lässt.

77 - 85 Zoll Die Vorteile eines 8K TVs im Vergleich

Fernsehen, Streaming, Spiele an der Konsole und weitere Aktivitäten bereichern unseren Alltag. Umso schöner ist es, diese Hobbys auch in einer entsprechend hohen Qualität ausüben zu können. Ein klarer Vorteil zu 4K und UHD Fernsehern ist die höhere Auflösung, wodurch sich einzelne Bilder in einer deutlich besseren Qualität darstellen lassen.

Neben Auflösung und Bildqualität überzeugen unsere 8K Fernseher zudem mit einer deutlich besseren Farbtreue, wodurch die einzelnen Nuancen im Bild noch präziser wiedergegeben werden. So sind dem Detailreichtum mit unseren 8K Fernsehern keine Grenzen gesetzt. Hinzu kommt, dass immer mehr Inhalte in 8K abrufbar sind. Mit viermal so vielen Bildpunkten wie beim hochmodernen 4K Fernseher setzt du auf leistungsstarkes Upscaling und bringst dein TV-Equipment auf den neuesten Stand der Technik.

77 - 85 Zoll Kann man in 8K auch schon fernsehen?

Bisher gibt es zwar noch keine eigenen Fernsehprogramme, die sich in 8K empfangen lassen, immer mehr Streaming-Angebote und Konsolen sind jedoch auf die enorme Bildqualität vorbereitet. So ist es auch heute schon möglich, mit unseren 8K Fernsehern in den vollen Genuss der hohen Auflösung zu kommen und Details zu entdecken, die vorher noch gar nicht sichtbar waren. Um die Vorteile unserer 8K Fernseher in vollstem Umfang nutzen zu können, benötigst du eine starke Internetverbindung. Diese hilft dir dabei, die smarten Funktionen der Geräte zu nutzen.

77 - 85 Zoll Worauf sollte man beim Kauf eines 8K Fernsehers achten?

Mit unseren neuen 8K Fernsehern setzen wir auf maximale Leistung und auf kompromisslose Qualität. Vom Display bis hin zu smarten Funktionen setzen wir neue Standards, die dank des hochwertigen a9 Gen5 8K AI-Prozessors bestmöglich zur Geltung kommen. Unsere 8K Fernseher sind dazu gemacht, dich zu begeistern. Und das in jeder Sekunde und mit jedem Blick. Die folgenden Eigenschaften verkörpern unsere leistungsstarken 8K Fernseher in echter Perfektion:

77 - 85 Zoll Display-Technologie

Nie zuvor war ein LG Display so vielschichtig und eindrucksvoll wie bei unseren 8K Fernsehern. Dabei erwartet dich die Verbindung aus satten Farben und unendlichen Kontrasten, die in wirklich jeder Lichtsituation für klar definierte Bilder sorgen. Dank selbstleuchtender Pixel und unserem neuen Dynamic Tone Mapping Pro stehen die vielen Details im Mittelpunkt.

77 - 85 Zoll Geräuschkulisse

Mit unseren 8K Fernsehern bieten wir nicht nur visuell eine beeindruckende Tiefenwirkung. Neben der herausragenden Pixeldichte erwartet dich ein raumfüllender Surround Sound, der dein Wohnzimmer in jedem Winkel und natürlich mit jeder Sitzposition zu einem echten Heimkino werden lässt. Dank des a9 Gen5 8K AI-Prozessors formen wir klassisches 2-Kanal-Audio zu einem perfekten, virtuellen Sound. Du bist ein absoluter Soundliebhaber und willst noch mehr? Dann solltest du einen Blick auf unsere Lautsprecher werfen.

77 - 85 Zoll Anschlüsse

Unsere 8K Fernseher ermöglichen in jeder Situation eine vielfältige Anwendung. Die am Gerät integrierten Anschlüsse sind für sämtliche Empfangsarten geeignet und ermöglichen es Ihnen, weitere Konsolen anzuschließen. So machst du deinen 8K Fernseher zum Mittelpunkt deines Smart Homes. Alle bei uns verfügbaren 8K Modelle bieten hierzu praktische Anschlussmöglichkeiten.

77 - 85 Zoll Smart TV Features

Die Verbindung aus ThinQ AI und webOS sorgt auch bei unseren neuen 8K Modellen für smarte und intelligente Funktionen, wie bei einem Smart TV. Dabei kannst du für jedes Haushaltsmitglied eigene Profile erstellen, um noch schneller in deine Lieblingsfilme und -serien einzutauchen. Zusätzliche Verknüpfungen zu Amazons Alexa sowie zu Hey Google und Apple AirPlay ermöglichen maximale Usability.

77 - 85 Zoll Für wen lohnt sich ein 8K Fernseher?

Mit unseren hochauflösenden und beeindruckenden 8K Fernsehern erwartet dich eine vollkommen neue Art des Fernsehens. Sowohl an der Wand als auch als Standmodell kommen die praktischen Geräte perfekt zur Geltung und passen sich deiner Einrichtung entsprechend an. So genießt du in jedem Sitzabstand den besten Klang und erkennst auch bei Helligkeit jeden Pixel in gestochener Schärfe.

Ein 8K Fernseher von LG steht daher für Perfektion, der deine Alltagsroutinen erleichtert. Unser Anspruch ist es, das Maximum an Komfort und Leistung zu schaffen und für jeden Haushalt bereitzustellen. Unsere 8K Fernseher bieten dir somit schon heute unbegrenzten Fortschritt, der dich auch in den kommenden Jahren von eindrucksvoller Qualität für dein Zuhause profitieren lässt. 

77 - 85 Zoll Finde im LG Angebot den perfekten 8K TV für dein Heimkino

 

 

Durch die Verbindung aus kompromisslos modernem Design und höchster Funktionalität leiten wir eine neue Ära der Qualität ein und bieten dir ein vollkommen neues Fernseherlebnis. Wirf daher jetzt einen Blick auf unser Sortimen an attraktiven Fernsehern. Darunter findest du beispielsweise große Fernseher mit OLED und OLED evo-Technologie.

 

 

Werde LG Mitglied

Genieße alle Vorteile einer kostenlosen LG Mitgliedschaft.

Von Sonderrabatten bis hin zu exklusiven Services und Angeboten.

AnmeldenMitglied werden

Exklusive Aktionen

Vorteile und exklusive Angebote für LG Member.

Member Newsletter

Vorab von exklusiven Aktionen- und Neuheiten erfahren. 

Kundenkonto

Deine Übersicht & Kontrolle über deine Bestellungen und registrierten Produkte.

Benötigst du Hilfe?

Wir helfen dir gerne.

Unterstützung erhalten