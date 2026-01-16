We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Das erste Soundbar-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect
Die LG Sound Suite ist ein Premium-Audiosystem mit flexiblen Lautsprecherkombinationen und -platzierungen. Durch WLAN-Konnektivität passt es sich intelligent an dich und deine Umgebug an und liefert kristallklaren Sound, der genau auf deinen Raum abgestimmt ist.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
*Die Sound Follow-Funktion wird voraussichtlich ab dem 13. Januar 2026 verfügbar sein.
Dolby Atmos FlexConnect
Überall platzieren, überall
Dolby erleben
DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.
*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht eigenständig im DAFC-Modus.
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Sound Follow ™
Powered by AI: Sound Follow optimiert den Klang, wo auch immer
du dich bewegst
Du musst deinen Lautsprecher nicht jedes Mal neu ausrichten, wenn du deine Position veränderst. Die Sound Follow-Technologie des H7 analysiert nicht nur den Raum selbst, sondern auch deine Position und Bewegung darin – und sorgt so für optimalen Klang, wo auch immer du dich befindest.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Unterstützt auf Smartphones mit UWB.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
*Die Sound Follow-Funktion wird voraussichtlich ab dem 13. Januar 2026 verfügbar sein.
*Sound Follow ist nur verfügbar, wenn es mit der H7 verbunden ist.
Room Calibration Pro für auf deinen Raum zugeschnittenen Klang
Durch Messung der akustischen Eigenschaften deines Raumes wird die Klangausgabe an den Raum angepasst. Dies sorgt für klares, ausgewogenes Audio, das sich im gesamten Raum natürlich anfühlt.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Premium-Sound neu definiert – unterstützt von Peerless-Tradition und Dolby-Technologie
Alle LG Sound Suite-Produkte verfügen über Einheiten von Peerless, einer renommierten Marke für Audiolösungen mit 100-jähriger Tradition. Sorgfältig gefertigte Hochleistungskomponenten in Kombination mit Dolby Atmos' Premium Audio bringen Konzertqualität direkt in dein Zuhause.
1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Keine normale Soundbar. Entdecke die LG Sound Suite.
|Kann ich diesen Lautsprecher alleine verwenden, ohne ihn an ein anderes Gerät anzuschließen?
|Ja
|Nein
|Wie viele (Surround-)Lautsprecher können angeschlossen werden?
|4
|2
|Kann ich die Lautsprecher frei und ohne Platzbeschränkungen platzieren?
|Ja
|Nein
|Kann ich die Surround-Lautsprecher direkt an den Fernseher anschließen?
|Ja
|Nein
|Wird der Klang optimiert, wenn sich die Zuhörer bewegen?
|Ja
|Nein
*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen
*DAFC-unterstützte Modelle sind 2025 auf die OLED-C- und G-Serie beschränkt und werden 2026 auf alle OLED- und QNED-Fernseher erweitert.
Kann direkt mit dem TV
verbunden werden
Verbinde deine Lautsprecher direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kombiniere ihn mit einem DAFC-fähigen OLED- oder QNED-Fernseher für ein immersives, raumfüllendes Audioerlebnis.
|Features
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|AI-Prozessor
|Nein
|Nein
|Nein
|Sounderlebnis
|Echter Stereo Surround Sound
|Echter Stereo Surround Sound
|Echter Stereo Surround Sound
|Kanäle & Lautsprechereinheiten
|Bis zu 8.1.2 Kanal mit 15 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)
|Bis zu 8.1.2 Kanal mit 14 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)
|Bis zu 6.1.2 Kanal mit 12 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)
|null
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV-Größe
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 55 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
|Sound Follow
|Nein
|Nein
|Nein
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit der H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher
nahtlos zu verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|AI-Prozessor
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3
|Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
|Sounderlebnis
|Voller 3D Sound dank 4 Lautsprechern
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Basis Immersion Setup
|Kanäle & Lautsprechereinheiten
|13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten
|9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten
|9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten
|7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten
|5.1.3 Kanal mit 13 Lautsprechereinheiten
|null
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|TV-Größe
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll / Über 80 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Verfügbar
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
Premium-Design für mehr Platz
*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.
Entdecke das Lineup im Detail
Weitere Informationen zu jedem Sound Suite Wireless-Lautsprecher findest du über die Links unten.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker's location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Das Herzstück der Sound Suite, die Soundbar H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-AI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
W7
Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.
FAQ
F.
Was ist Sound Suite?
A.
Die Sound Suite von LG ist ein Premium-Audiosystem für Zuhause, das die flexible Platzierung und Anordnung von Soundbars, Lautsprechern und Subwoofern ermöglicht. Sie verwendet Dolby Atmos FlexConnect (DAFC), um das Audio basierend auf der Position des Benutzers zu optimieren, unabhängig davon, wie die Geräte angeordnet sind.
Erfahre mehr über die einzelnen kabellosen Sound Suite-Lautsprecher:
H7 (All-in-One-Soundsystem), M7 (DAFC-unterstützter Lautsprecher, Kanal 2.1.1), M5 (DAFC-unterstützter Lautsprecher, Kanal 1.1.1)*, W7 (Subwoofer mit immersivem tiefem Bass).
*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.
F.
Was sind die wichtigsten Vorteile der Sound Suite?
A.
Zu den wichtigsten Vorteilen der Sound Suite von LG gehören:
- Flexible Platzierung und Erweiterung von kabellosen Lautsprechern
- Immersive Audio für ein Surround-Klang-Erlebnis
– Einfache Steuerung und einfaches Design
F.
Wie viele Lautsprecher kann ich mit Sound Suite verbinden?
A.
Du kannst bis zu vier kabellose Sound Suite-Lautsprecher (M7, M5) und einen zusätzlichen Subwoofer (W7) mit Sound Suite H7 verbinden.
Du kannst auch bis zu vier Lautsprecher mit deinem DAFC-unterstützten LG TV* verbinden.
*Wenn dein Fernseher mit dem W7-Woofer verbunden ist, kannst du nur bis zu 3 Sound Suite-Lautsprecher anschließen.
F.
Was ist das beste Heim-Audiosystem für mein Wohnzimmer?
A.
Das beste Heim-Audiosystem hängt von deiner Zimmergröße, deinen Audio-Präferenzen und deinem Einrichtungskomfort ab.
Wenn dein Raumlayout oder deine Platzbeschränkungen die traditionelle Einrichtung erschweren, könnte die neue Sound Suite von LG eine gute Wahl sein. Sound Suite erlaubt die individuelle Kombination und Platzierung von Lautsprechern, Soundbars und Subwoofern und bietet eine optimale Klangqualität.
Mit der Sound Suite stehen über 20 verschiedene Kombinationen zur Verfügung, sodass du die Einrichtung je nach Größe Ihres Zuhauses oder deinen Bedürfnissen anpassen kannst.
F.
Sollte ich eine Soundbar oder ein Heimkino-Setup wählen?
A.
Die Auswahl zwischen Soundbars und Heimkino-Setup hängt von deinen Prioritäten hinsichtlich Sound Immersion, Anpassung/Konnektivität von Audiogeräten und Raum ab.
Wenn du die Audioqualität deines Fernsehers in einem kleineren Raum verbessern möchtest, solltest du den Kauf von Soundbars in Betracht ziehen. Eine Soundbar lässt sich leicht und mit minimalem Durcheinander einrichten. Wenn du jedoch zu Hause einen immersiveren Kinoklang erleben und ein anpassbareres Layout haben möchtest, wären Heimkinosysteme eine bessere Wahl.
Die Sound Suite ist eine gute Option, wenn du deine eigenen Lautsprecher/Soundbars zu Hause individuell gestalten und frei platzieren möchten, wo immer du möchtest. Du kannst mit Sound Suite die Komponenten wählen, die du magst, und sie flexibel kombinieren, um eine Surround-Klang-Umgebung zu schaffen.
F.
Wie unterscheidet sich die Sound Suite von herkömmlichen Soundbars?
A.
Die Soundbar ist ein kompaktes Lautsprechersystem, das die Klangqualität des Fernsehgeräts mit einem schlanken, platzsparenden Design und drahtloser Konnektivität verbessert.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Soundbars kannst du mit der Sound Suite bis zu 4 hintere Lautsprecher* (Soundbars erlauben nur bis zu 2) in jedem Raum oder an jedem Ort für einen immersiven Surround-Klang anpassen und anschließen. Es optimiert den Klang der Lautsprecher basierend auf der Position des Zuhörers, um das Audiosystem in deinem Zuhause zu erweitern.
*Sound Suite M5 oder M7 Lautsprecher.
F.
Kann ich meine Lautsprecher über Sound Suite direkt mit meinem LG TV verbinden?
A.
Ja, du kannst Lautsprecher (M7 und M5) direkt mit deinem LG TV verbinden, wenn dein Fernseher Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)* unterstützt. Wenn dein Fernseher DAFC nicht unterstützt, kannst du Sound Suite H7 verwenden, um deinen Fernseher und Lautsprecher für hochwertiges Multi-Channel-Audio zu verbinden.
Die Sound Suite bietet eine stabile drahtlose Audioübertragung zwischen Geräten mit gleichbleibender Audioleistung.
Die empfohlenen Einstellungen für die Verbindung mit deinem Fernseher findest du in der Tabelle Stereo Suite 7 / 5 auf dieser Seite.
*Die von DAFC unterstützten Modelle sind 2025 auf die OLED C- und G-Serien und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit einer Größe von mindestens 85 Zoll beschränkt.
F.
Was ist Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) und wie funktioniert es bei Sound Suite?
A.
LG Sound Suite unterstützt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, das dazu dient, ein TV- oder Soundbar-System mit kabellosen Lautsprechern zu koppeln, um einen optimalen Klang basierend auf der Position des Benutzers zu liefern**.
Hauptmerkmale von DAFC:
- Flexible Lautsprecherplatzierung: Du kannst deine kabellosen Lautsprecher so platzieren, wie du möchtest.
- Einfache Systemerweiterung: Du kannst deinem System zusätzliche Sound Suite-Lautsprecher hinzufügen, um einen noch intensiveren Klang zu erzeugen.
– Optimierte Lautsprecher: verbundene Lautsprecher sorgen für einen optimierten Klang.
- Einfache Einrichtung: Die sofort einsatzbereite Kalibrierung verwendet Mikrofone, um die Lautsprecher im Raum mühelos zu lokalisieren.
*Um DAFC verwenden zu können, benötigst du einen LG TV, der DAFC unterstützt, um Lautsprecher anzuschließen. Wenn dein Fernseher DAFC nicht unterstützt oder von einer anderen Marke stammt, benötigst du H7, um diese Funktion zu aktivieren.
**Um ein vollständiges Dolby Atmos-Erlebnis zu genießen, empfehlen wir, die Lautsprecher in Richtung Hörposition zu positionieren. Vermeide auch, deine Lautsprecher hinter dem Fernseher oder in der Ecke zu platzieren.
F.
Wie verbessern Sound Follow und Room Calibration Pro die Audio der Sound Suite?
A.
Sound Follow* ist eine exklusive Funktion der Sound Suite – sie optimiert die Audio, um einen „Sweet Spot“ entsprechend der Position des Zuhörers zu schaffen.
Room Calibration Pro** verwendet Raumerkennungstechnologie, um die Eigenschaften der Benutzerumgebung zu messen. Anschließend werden die Audioeinstellungen der Soundbar an die jeweilige Umgebung angepasst.
*Angewendetes Modell: Sound Suite H7
**Angewandte Modelle: Sound Suite H7, M7, M5
