Draufsicht auf das räumliche Audiosystem der LG Sound Suite auf einer mattsilbernen Oberfläche mit Lautsprechern, Subwoofer und kabelloser Soundbar.

Das erste Soundbar-Audiosystem mit Dolby Atmos FlexConnect 

 

 

Die LG Sound Suite ist ein Premium-Audiosystem mit flexiblen Lautsprecherkombinationen und -platzierungen. Durch WLAN-Konnektivität passt es sich intelligent an dich und deine Umgebug an und liefert kristallklaren Sound, der genau auf deinen Raum abgestimmt ist.

"1) Die LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt den Standort jedes Lautsprechers für einen optimierten Surround Sound 2) Draufsicht auf ein Surround-Soundsystem mit Sound Follow-Technologie für optimalen Klang, wo auch immer du hingehst. 3) LG Sound Suite Room Calibration analysiert den Raum und die Lautsprecherpositionen, um das beste Surround-Sound-System zu liefern. 4) Nahaufnahme des LG Sound Suite-Lautsprechers mit metallic-silbernem und schwarzem Premium-Design. 5) LG Sound Suite mit Dolby Atmos 3D-Raum-Audio und Peerless-Einheiten für Premium-Klang. 6) Ein modernes Wohnzimmer mit wandmontiertem Fernseher und LG Sound Suite Surround-Soundsystem mit KI-gesteuerter räumlicher Audioanpassung."

  *W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

  *Die Sound Follow-Funktion wird voraussichtlich ab dem 13. Januar 2026 verfügbar sein.

 

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall
Dolby erleben

DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten, um die DAFC-Funktion zu implementieren.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht eigenständig im DAFC-Modus.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Sound Follow ™

Powered by AI: Sound Follow optimiert den Klang, wo auch immer
du dich bewegst

Du musst deinen Lautsprecher nicht jedes Mal neu ausrichten, wenn du deine Position veränderst. Die Sound Follow-Technologie des H7 analysiert nicht nur den Raum selbst, sondern auch deine Position und Bewegung darin – und sorgt so für optimalen Klang, wo auch immer du dich befindest.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Ein Video zeigt, wie Sound Follow funktioniert

*Unterstützt auf Smartphones mit UWB.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

*Die Sound Follow-Funktion wird voraussichtlich ab dem 13. Januar 2026 verfügbar sein.

*Sound Follow ist nur verfügbar, wenn es mit der H7 verbunden ist.

Room Calibration Pro für auf deinen Raum zugeschnittenen Klang

Durch Messung der akustischen Eigenschaften deines Raumes wird die Klangausgabe an den Raum angepasst. Dies sorgt für klares, ausgewogenes Audio, das sich im gesamten Raum natürlich anfühlt.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers mit kreisförmigen Schallwellen, die sich gleichmäßig von der LG Sound Suite H7 Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung illustriert

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Premium-Sound neu definiert – unterstützt von Peerless-Tradition und Dolby-Technologie

Alle LG Sound Suite-Produkte verfügen über Einheiten von Peerless, einer renommierten Marke für Audiolösungen mit 100-jähriger Tradition. Sorgfältig gefertigte Hochleistungskomponenten in Kombination mit Dolby Atmos' Premium Audio bringen Konzertqualität direkt in dein Zuhause.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

LG Sound Suite Surround-Soundsystem auf dunkler Bühne, bestehend aus kabellosen Soundbars, Lautsprechern und Subwoofer, verbunden mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie für Audioqualität.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Keine normale Soundbar. Entdecke die LG Sound Suite.

 
LG Sound Suite Set mit einer schwarzen Soundbar, einem Paar Lautsprechern und einem kabellos angeschlossenen Woofer
Eine schwarze Soundbar
Kann ich diesen Lautsprecher alleine verwenden, ohne ihn an ein anderes Gerät anzuschließen?JaNein
Wie viele (Surround-)Lautsprecher können angeschlossen werden?42
Kann ich die Lautsprecher frei und ohne Platzbeschränkungen platzieren?JaNein
Kann ich die Surround-Lautsprecher direkt an den Fernseher anschließen?JaNein
Wird der Klang optimiert, wenn sich die Zuhörer bewegen?JaNein
Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

Kreiere dein ideales Setup

Wähle aus H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen

*DAFC-unterstützte Modelle sind 2025 auf die OLED-C- und G-Serie beschränkt und werden 2026 auf alle OLED- und QNED-Fernseher erweitert.

Kann direkt mit dem TV
verbunden werden

Verbinde deine Lautsprecher direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kombiniere ihn mit einem DAFC-fähigen OLED- oder QNED-Fernseher für ein immersives, raumfüllendes Audioerlebnis.

FeaturesStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Ein Paar M7-Lautsprecher mit einem W7-Woofer LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Ein Paar M7-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Ein Paar M5-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
AI-ProzessorNeinNeinNein
SounderlebnisEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround Sound
Kanäle & LautsprechereinheitenBis zu 8.1.2 Kanal mit 15 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)Bis zu 8.1.2 Kanal mit 14 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)Bis zu 6.1.2 Kanal mit 12 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV)
nullM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV-GrößeÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 55 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.Verfügbar. Verfügbar, wenn mit einem DAFC-unterstützten Fernseher verbunden.
Sound Follow NeinNeinNein
Room Calibration ProJaJaJa

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit der H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher

nahtlos zu verbinden. 

FeaturesImmersive Quad Suite 7 Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, ein Heim-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 7, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, ein klassisches Heim-Stereoaudiosystem mit Sound Suite Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
AI-ProzessorAlpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 KI-Prozessor Gen 3Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
SounderlebnisVoller 3D Sound dank 4 LautsprechernTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionBasis Immersion Setup
Kanäle & Lautsprechereinheiten13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten 9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten 9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten5.1.3 Kanal mit 13 Lautsprechereinheiten
nullH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-GrößeÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect VerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Sound Follow JaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJa

Premium-Design für mehr Platz

Nahaufnahme des LG Sound Suite-Lautsprechers mit Metallic-Silber und schwarzem Premium-Design.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Entdecke das Lineup im Detail

Weitere Informationen zu jedem Sound Suite Wireless-Lautsprecher findest du über die Links unten.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    Das Herzstück der Sound Suite, die Soundbar H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-AI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.

    Mehr erfahren

  2. M7

    Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

    Mehr erfahren

  3. M5

    Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

    Mehr erfahren

  4. W7

    Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

     

     

    Mehr erfahren

FAQ

F.

Was ist Sound Suite?

A.

Die Sound Suite von LG ist ein Premium-Audiosystem für Zuhause, das die flexible Platzierung und Anordnung von Soundbars, Lautsprechern und Subwoofern ermöglicht. Sie verwendet Dolby Atmos FlexConnect (DAFC), um das Audio basierend auf der Position des Benutzers zu optimieren, unabhängig davon, wie die Geräte angeordnet sind.

 

Erfahre mehr über die einzelnen kabellosen Sound Suite-Lautsprecher:

H7 (All-in-One-Soundsystem), M7 (DAFC-unterstützter Lautsprecher, Kanal 2.1.1), M5 (DAFC-unterstützter Lautsprecher, Kanal 1.1.1)*, W7 (Subwoofer mit immersivem tiefem Bass).

 

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.

F.

Was sind die wichtigsten Vorteile der Sound Suite?

A.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Sound Suite von LG gehören:  

- Flexible Platzierung und Erweiterung von kabellosen Lautsprechern

- Immersive Audio für ein Surround-Klang-Erlebnis

– Einfache Steuerung und einfaches Design

F.

Wie viele Lautsprecher kann ich mit Sound Suite verbinden?

A.

Du kannst bis zu vier kabellose Sound Suite-Lautsprecher (M7, M5) und einen zusätzlichen Subwoofer (W7) mit Sound Suite H7 verbinden.

Du kannst auch bis zu vier Lautsprecher mit deinem DAFC-unterstützten LG TV* verbinden.

 

*Wenn dein Fernseher mit dem W7-Woofer verbunden ist, kannst du nur bis zu 3 Sound Suite-Lautsprecher anschließen.

F.

Was ist das beste Heim-Audiosystem für mein Wohnzimmer? 

A.

Das beste Heim-Audiosystem hängt von deiner Zimmergröße, deinen Audio-Präferenzen und deinem Einrichtungskomfort ab. 

 

Wenn dein Raumlayout oder deine Platzbeschränkungen die traditionelle Einrichtung erschweren, könnte die neue Sound Suite von LG eine gute Wahl sein. Sound Suite erlaubt die individuelle Kombination und Platzierung von Lautsprechern, Soundbars und Subwoofern und bietet eine optimale Klangqualität.

Mit der Sound Suite stehen über 20 verschiedene Kombinationen zur Verfügung, sodass du die Einrichtung je nach Größe Ihres Zuhauses oder deinen Bedürfnissen anpassen kannst.

F.

Sollte ich eine Soundbar oder ein Heimkino-Setup wählen?

A.

Die Auswahl zwischen Soundbars und Heimkino-Setup hängt von deinen Prioritäten hinsichtlich Sound Immersion, Anpassung/Konnektivität von Audiogeräten und Raum ab. 

 

Wenn du die Audioqualität deines Fernsehers in einem kleineren Raum verbessern möchtest, solltest du den Kauf von Soundbars in Betracht ziehen. Eine Soundbar lässt sich leicht und mit minimalem Durcheinander einrichten. Wenn du jedoch zu Hause einen immersiveren Kinoklang erleben und ein anpassbareres Layout haben möchtest, wären Heimkinosysteme eine bessere Wahl.

 

Die Sound Suite ist eine gute Option, wenn du deine eigenen Lautsprecher/Soundbars zu Hause individuell gestalten und frei platzieren möchten, wo immer du möchtest. Du kannst mit Sound Suite die Komponenten wählen, die du magst, und sie flexibel kombinieren, um eine Surround-Klang-Umgebung zu schaffen.

F.

Wie unterscheidet sich die Sound Suite von herkömmlichen Soundbars?

A.

Die Soundbar ist ein kompaktes Lautsprechersystem, das die Klangqualität des Fernsehgeräts mit einem schlanken, platzsparenden Design und drahtloser Konnektivität verbessert. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Soundbars kannst du mit der Sound Suite bis zu 4 hintere Lautsprecher* (Soundbars erlauben nur bis zu 2) in jedem Raum oder an jedem Ort für einen immersiven Surround-Klang anpassen und anschließen. Es optimiert den Klang der Lautsprecher basierend auf der Position des Zuhörers, um das Audiosystem in deinem Zuhause zu erweitern. 

 

*Sound Suite M5 oder M7 Lautsprecher.

F.

Kann ich meine Lautsprecher über Sound Suite direkt mit meinem LG TV verbinden?

A.

Ja, du kannst Lautsprecher (M7 und M5) direkt mit deinem LG TV verbinden, wenn dein Fernseher Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)* unterstützt. Wenn dein Fernseher DAFC nicht unterstützt, kannst du Sound Suite H7 verwenden, um deinen Fernseher und Lautsprecher für hochwertiges Multi-Channel-Audio zu verbinden.

Die Sound Suite bietet eine stabile drahtlose Audioübertragung zwischen Geräten mit gleichbleibender Audioleistung.

 

Die empfohlenen Einstellungen für die Verbindung mit deinem Fernseher findest du in der Tabelle Stereo Suite 7 / 5 auf dieser Seite.

 

*Die von DAFC unterstützten Modelle sind 2025 auf die OLED C- und G-Serien und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit einer Größe von mindestens 85 Zoll beschränkt.

F.

Was ist Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) und wie funktioniert es bei Sound Suite?

A.

LG Sound Suite unterstützt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)*, das dazu dient, ein TV- oder Soundbar-System mit kabellosen Lautsprechern zu koppeln, um einen optimalen Klang basierend auf der Position des Benutzers zu liefern**.

 

Hauptmerkmale von DAFC:

- Flexible Lautsprecherplatzierung: Du kannst deine kabellosen Lautsprecher so platzieren, wie du möchtest.

- Einfache Systemerweiterung: Du kannst deinem System zusätzliche Sound Suite-Lautsprecher hinzufügen, um einen noch intensiveren Klang zu erzeugen.

– Optimierte Lautsprecher: verbundene Lautsprecher sorgen für einen optimierten Klang.

- Einfache Einrichtung: Die sofort einsatzbereite Kalibrierung verwendet Mikrofone, um die Lautsprecher im Raum mühelos zu lokalisieren.

 

*Um DAFC verwenden zu können, benötigst du einen LG TV, der DAFC unterstützt, um Lautsprecher anzuschließen. Wenn dein Fernseher DAFC nicht unterstützt oder von einer anderen Marke stammt, benötigst du H7, um diese Funktion zu aktivieren.

 

**Um ein vollständiges Dolby Atmos-Erlebnis zu genießen, empfehlen wir, die Lautsprecher in Richtung Hörposition zu positionieren. Vermeide auch, deine Lautsprecher hinter dem Fernseher oder in der Ecke zu platzieren.

F.

Wie verbessern Sound Follow und Room Calibration Pro die Audio der Sound Suite?

A.

Sound Follow* ist eine exklusive Funktion der Sound Suite – sie optimiert die Audio, um einen „Sweet Spot“ entsprechend der Position des Zuhörers zu schaffen.

 

Room Calibration Pro** verwendet Raumerkennungstechnologie, um die Eigenschaften der Benutzerumgebung zu messen. Anschließend werden die Audioeinstellungen der Soundbar an die jeweilige Umgebung angepasst. 

 

*Angewendetes Modell: Sound Suite H7

**Angewandte Modelle: Sound Suite H7, M7, M5

