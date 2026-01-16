We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Installationsanleitung für Waschmaschinen
Wichtige Checks vor der Installation
Wo lässt sich eine Waschmaschine am besten aufstellen?
Platz-Check
Genug Raum für die Installation schaffen
Lasse auf allen Seiten Platz für den Türabstand, um sicherzustellen, dass die freistehende Waschmaschine den Standardabmessungen entspricht.
Wasserzulaufschlauch
Den richtigen Anschluss vorbereiten
Die Wasserhähne können entweder mit oder ohne Gewinde sein, was den Typ des Anschlussstücks bestimmt, das für die Wasserzulauf- und -ablaufschläuche der Waschmaschine benötigt wird.
Nivellierung
Stabilität für leisen Betrieb
Halte die Waschmaschine waagerecht, indem du die Füße so einstellst, dass Vibrationen und Geräusche reduziert werden. Das Hinzufügen von Anti-Vibrationspads kann zusätzliche Stabilität bieten.
Installationshandbuch für Waschtrockner
Sieh dir das Anleitungsvideo an, um den geeigneten Ort zu finden, und befolge die Schritte für eine einfache Installation
*Eigenschaften und Installation können je nach Modell variieren. Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung. Detaillierte Anleitungen findest du im Benutzerhandbuch oder auf der offiziellen Produktseite.
Mehr Raum dank gestapelter Waschmaschine und Trockner
Stapelset
Platzsparende Einrichtung
Verwende das LG Stapelset, um den Wäschetrockner auf der Waschmaschine zu sichern, für eine effiziente, stapelbare Wasch-Trockner-Einrichtung.
Schubladen-Kit
Einfach zugänglicher Aufbau
Lege die Wäsche auf das Ausziehregal, um sie einfach zu sortieren und zwischen Waschmaschine und Trockner zu transportieren, und halte dabei deine Hände frei.
Ablaufanschluss
Schließe den Ablaufschlauch an
Befestige den Deckel gegen Rückfluss am Verbindungsbogen und schließe dann den optionalen Ablaufschlauch an der gegenüberliegenden Seite an. Stelle sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
Installationshandbuch für Waschtrockner
Sieh dir das Anleitungsvideo an, um den passenden Standort zu finden, und folge den Schritten für eine einfache und sichere Installation.
Wie spart ein All-in-One-Waschtrockner Platz zu Hause?
Auswahl des Platzes
Flexibel aufstellen – wo es passt
Der Waschtrockner fügt sich in nahezu jedes Wohnkonzept ein – von kompakten Räumen bis hin zu Einbau-Lösungen. So entsteht ein harmonischer Look und maximale Flexibilität.
Mindestabstände
Genug Platz für eine sichere Installation
Lasse mindestens 2 cm Abstand an den Seiten und 10 cm an der Rückseite, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten. Vermeide die Installation in geschlossenen Bereichen, die Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Überprüfung der Installation
Überprüfung der Installation: Alles korrekt eingerichtet?
Stelle sicher, dass das Gerät waagerecht auf einem festen Boden steht und keine Vibrationen oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten.Prüfe, ob die Wasserzufuhr und -ableitung einwandfrei funktionieren und keine Leckagen vorhanden sind
Warum ist das vertikale Design des LG WashTower praktisch?
Überprüfung der Installation
Genug Platz für den Einbau
• Lasse 5 cm Abstand an jeder Seite, 10 cm an der Rückseite und mindestens 177 cm in der Höhe.
• Stelle das Gerät auf einen festen, ebenen Boden. Für zusätzliche Stabilität werden rutschfeste Polster empfohlen.
Freie Wege für die Installation
Transportweg und Einbaubereich prüfen
Stelle sicher, dass das Gerät problemlos zum Installationsbereich gebracht werden kann. Prüfe Türen, Flure und Treppen und berücksichtige die Gerätemaße. Im Einbaubereich sollte mindestens 80 cm Eingangsraum vorhanden sein.
Ablaufanschluss
Schläuche sicher verbinden
Schließe die Ablaufschläuche von Waschmaschine und Trockner an. Bündele sie mit dem mitgelieferten Verbindungsband und fixiere sie mit der Winkelhalterung, um Knicke oder Verbiegen zu vermeiden.
Waschmaschine FAQ
Wo kann ich eine LG Waschmaschine oder einen LG Trockner platzieren?
LG Waschmaschinen und Trockner können in verschiedenen Räumen installiert werden, einschließlich Hauswirtschaftsräumen, Küchen, Gästezimmern, Balkonen oder Einbauschränken. Überprüfe immer die Abmessungen und lasse auf allen Seiten Abstand, damit sich die Türen vollständig öffnen können.
*Lade für detaillierte Informationen zum Installationsraum auf der LG-Website unter www.lg.com/{Country ISO} das Benutzerhandbuch herunter oder wende dich an den Kundendienst.
Wie überprüfe ich die Wasserversorgung vor der Installation?
Überprüfe vor der Installation den Wasserhahntyp. Wasserhähne können entweder mit oder ohne Gewinde sein, und der richtige Anschluss für den Wassereinlass der Waschmaschine hängt davon ab.
Benötige ich Zubehör zum Stapeln eines Wäschetrockners auf einer Waschmaschine?
Die TurboWash™ 360˚-Technologie von LG sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung in nur 39 Minuten und ist somit ideal für vielbeschäftigte Haushalte.
Durch die Kombination von 3D-Multi-Sprühdüsen mit einer intelligenten Umrichterpumpe optimiert die Maschine den Wasserfluss, die Waschmittelverteilung und die Trommelbewegung, um effizient zu reinigen, ohne Kompromisse bei der Gewebepflege oder der Waschqualität einzugehen.
Es ist eine schnelle, effektive Lösung, die Zeit spart und gleichzeitig deine Kleidung schützt.
Was ist Quick Wash an einer LG-Waschmaschine?
LGs Quick Wash verwendet die TurboWash™ 360˚-Technologie, um eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten zu gewährleisten, ideal für vielbeschäftigte Haushalte.
Sie kombiniert 3D-Multispray-Hochdruckdüsen mit einer intelligenten Inverterpumpe und optimiert so den Wasserfluss, die Waschmittelnutzung und die Trommelbewegung für eine effiziente und dennoch schonende Wäsche.
Dieser schnelle Zyklus spart Zeit, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung oder der Textilpflege einzugehen, wodurch er ideal für tägliche Beladungen ist, wenn du wenig Zeit hast.