Installationsanleitung für Waschmaschinen

Wichtige Checks vor der Installation

WaschmaschineTrocknerWaschtrocknerWashTower
Waschmaschine
Kaufberater

Wo lässt sich eine Waschmaschine am besten aufstellen?

LG Frontlader-Waschmaschine in einem beigefarbenen Schrank auf der linken Seite installiert, mit einer Pflanze auf der rechten Seite.

Leichter Einbau in geeigneten Räumen

Waschmaschinen können in verschiedenen Räumen installiert werden, zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum, in der Küche, in zusätzlichen Zimmern oder in Einbauschränken.

Platz-Check

Genug Raum für die Installation schaffen

Lasse auf allen Seiten Platz für den Türabstand, um sicherzustellen, dass die freistehende Waschmaschine den Standardabmessungen entspricht.

Wasserzulaufschlauch

Den richtigen Anschluss vorbereiten

Die Wasserhähne können entweder mit oder ohne Gewinde sein, was den Typ des Anschlussstücks bestimmt, das für die Wasserzulauf- und -ablaufschläuche der Waschmaschine benötigt wird.

Nivellierung

Stabilität für leisen Betrieb

Halte die Waschmaschine waagerecht, indem du die Füße so einstellst, dass Vibrationen und Geräusche reduziert werden. Das Hinzufügen von Anti-Vibrationspads kann zusätzliche Stabilität bieten.

Installationshandbuch für Waschtrockner

Sieh dir das Anleitungsvideo an, um den geeigneten Ort zu finden, und befolge die Schritte für eine einfache Installation

LG Frontlader-Waschmaschine mit Checkliste vor der Installation, die Spezifikationen, Anschlüsse und Bodenanforderungen zeigt.

*Eigenschaften und Installation können je nach Modell variieren. Bilder und Videos dienen nur zur Veranschaulichung. Detaillierte Anleitungen findest du im Benutzerhandbuch oder auf der offiziellen Produktseite. 

Mehr Raum dank gestapelter Waschmaschine und Trockner

Die schwarze Waschmaschine und der Trockner von LG sind vertikal in einem Schrank gestapelt, wobei Gegenstände auf beiden Seiten abgelegt sind, ein Waschbecken auf der linken Seite und ein Fenster mit Sofa auf der rechten Seite.

Stapeln, Platz sparen

Staple deine Waschmaschine und deinen Wäschetrockner zum Platz sparen in kompakten Wäschebereichen, während du zusätzlichen Platz für Waschmittel und andere Wäscheutensilien schaffst.

Stapelset

Platzsparende Einrichtung

Verwende das LG Stapelset, um den Wäschetrockner auf der Waschmaschine zu sichern, für eine effiziente, stapelbare Wasch-Trockner-Einrichtung.

Schubladen-Kit

Einfach zugänglicher Aufbau

Lege die Wäsche auf das Ausziehregal, um sie einfach zu sortieren und zwischen Waschmaschine und Trockner zu transportieren, und halte dabei deine Hände frei.

Ablaufanschluss

Schließe den Ablaufschlauch an

Befestige den Deckel gegen Rückfluss am Verbindungsbogen und schließe dann den optionalen Ablaufschlauch an der gegenüberliegenden Seite an. Stelle sicher, dass der Schlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.

Installationshandbuch für Waschtrockner

Sieh dir das Anleitungsvideo an, um den passenden Standort zu finden, und folge den Schritten für eine einfache und sichere Installation.

LG Frontlader-Wäschetrockner mit Checkliste vor der Installation, die Spezifikationen, Anschlüsse, Temperatur und Bodenanforderungen zeigt.

Wie spart ein All-in-One-Waschtrockner Platz zu Hause?

Schwarzer LG Waschtrockner in einem Schrank installiert, mit Handtüchern auf der rechten Seite und Shampooflaschen mit einem Waschbecken auf der linken Seite.

Kompakte Lösung für deine Wäsche

Die LG Waschtrockner-Kombination vereint Waschen und Trocknen in einem Gerät – ideal für enge Räume und müheloses Umstellen. So genießt du maximalen Komfort und Flexibilität.

Auswahl des Platzes

Flexibel aufstellen – wo es passt

Der Waschtrockner fügt sich in nahezu jedes Wohnkonzept ein – von kompakten Räumen bis hin zu Einbau-Lösungen. So entsteht ein harmonischer Look und maximale Flexibilität.

Mindestabstände

Genug Platz für eine sichere Installation

Lasse mindestens 2 cm Abstand an den Seiten und 10 cm an der Rückseite, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom zu gewährleisten. Vermeide die Installation in geschlossenen Bereichen, die Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Überprüfung der Installation

Überprüfung der Installation: Alles korrekt eingerichtet?

Stelle sicher, dass das Gerät waagerecht auf einem festen Boden steht und keine Vibrationen oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten.Prüfe, ob die Wasserzufuhr und -ableitung einwandfrei funktionieren und keine Leckagen vorhanden sind

Warum ist das vertikale Design des LG WashTower praktisch?

LG WashTower in einem Schrank installiert, mit einem geneigten Wäscheregal links neben einem Badezimmerspiegel, einer Spüle und Handtüchern sowie Pflanzen mit zusammengefalteten Handtüchern rechts.

Ein Gerät, einfache EinrichtungLG WashTower kombiniert

Waschmaschine und Trockner in einer platzsparenden Einheit, die sich perfekt in kleine Räume einfügt. Das zentrale Bedienfeld ermöglicht einfachen Zugriff auf beide Geräte – ganz ohne Bücken oder auf eine Stufe steigen.

Überprüfung der Installation

Genug Platz für den Einbau

• Lasse 5 cm Abstand an jeder Seite, 10 cm an der Rückseite und mindestens 177 cm in der Höhe.

• Stelle das Gerät auf einen festen, ebenen Boden. Für zusätzliche Stabilität werden rutschfeste Polster empfohlen.

Freie Wege für die Installation

Transportweg und Einbaubereich prüfen

Stelle sicher, dass das Gerät problemlos zum Installationsbereich gebracht werden kann. Prüfe Türen, Flure und Treppen und berücksichtige die Gerätemaße. Im Einbaubereich sollte mindestens 80 cm Eingangsraum vorhanden sein.

Ablaufanschluss

Schläuche sicher verbinden

Schließe die Ablaufschläuche von Waschmaschine und Trockner an. Bündele sie mit dem mitgelieferten Verbindungsband und fixiere sie mit der Winkelhalterung, um Knicke oder Verbiegen zu vermeiden.

Mehr entdecken, das Richtige auswählen

LG Waschmaschinen und Trockner-Produktpalette vor einer beigefarbenen Wand. Enthält einen Wäschetrockner, eine Frontlader-Waschmaschine mit offener Tür, eine Waschtrocknerkombination und einen WashTower. Rechts ist eine Waldsicht sichtbar.

Welchen Typ suchst du?

Mehr erfahren
Nahaufnahme des schwarzen LG-Waschmaschinen-Bedienfelds. Das Display zeigt „Lastniveau erkennen“, mit einem Ein-/Ausschalter links und einer Hand, die die rechte Taste drückt.

Welche Größe passt zu deinen Bedürfnissen?

Mehr erfahren
Nahaufnahme des Bedienfelds der LG-Waschmaschine zur Erkennung des Wäschefüllstands.

Welche Eigenschaften benötigst du?

Mehr erfahren

Waschmaschine FAQ

Wo kann ich eine LG Waschmaschine oder einen LG Trockner platzieren?

LG Waschmaschinen und Trockner können in verschiedenen Räumen installiert werden, einschließlich Hauswirtschaftsräumen, Küchen, Gästezimmern, Balkonen oder Einbauschränken. Überprüfe immer die Abmessungen und lasse auf allen Seiten Abstand, damit sich die Türen vollständig öffnen können.

 

*Lade für detaillierte Informationen zum Installationsraum auf der LG-Website unter www.lg.com/{Country ISO} das Benutzerhandbuch herunter oder wende dich an den Kundendienst.

Wie überprüfe ich die Wasserversorgung vor der Installation?

Überprüfe vor der Installation den Wasserhahntyp. Wasserhähne können entweder mit oder ohne Gewinde sein, und der richtige Anschluss für den Wassereinlass der Waschmaschine hängt davon ab.

Benötige ich Zubehör zum Stapeln eines Wäschetrockners auf einer Waschmaschine?

Die TurboWash™ 360˚-Technologie von LG sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung in nur 39 Minuten und ist somit ideal für vielbeschäftigte Haushalte.

Durch die Kombination von 3D-Multi-Sprühdüsen mit einer intelligenten Umrichterpumpe optimiert die Maschine den Wasserfluss, die Waschmittelverteilung und die Trommelbewegung, um effizient zu reinigen, ohne Kompromisse bei der Gewebepflege oder der Waschqualität einzugehen.

Es ist eine schnelle, effektive Lösung, die Zeit spart und gleichzeitig deine Kleidung schützt.

Mehr erfahren

Was ist Quick Wash an einer LG-Waschmaschine?

LGs Quick Wash verwendet die TurboWash™ 360˚-Technologie, um eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten zu gewährleisten, ideal für vielbeschäftigte Haushalte.

Sie kombiniert 3D-Multispray-Hochdruckdüsen mit einer intelligenten Inverterpumpe und optimiert so den Wasserfluss, die Waschmittelnutzung und die Trommelbewegung für eine effiziente und dennoch schonende Wäsche.

Dieser schnelle Zyklus spart Zeit, ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung oder der Textilpflege einzugehen, wodurch er ideal für tägliche Beladungen ist, wenn du wenig Zeit hast.