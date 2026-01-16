About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Geräte mit Windows 11 kennenlernen
Geräte mit Windows 11 Pro kennenlernen
Dieses Bild zeigt einen Laptop, auf dem der Hintergrund von Windows 11 zu sehen ist. Rechts ist das Logo „Copilot+ PC“ dargestellt. Das Gesamtlayout hebt das KI-gestützte Windows-Erlebnis mit dem Gerät hervor.

Dieses Bild zeigt einen Laptop, auf dem der Hintergrund von Windows 11 zu sehen ist. Rechts ist das Logo „Copilot+ PC“ dargestellt. Das Gesamtlayout hebt das KI-gestützte Windows-Erlebnis mit dem Gerät hervor.

Eine neue KI-Ära beginnt

Eine neue KI-Ära beginnt Jetzt einkaufen

Entdecke die Stärke von KI mit Microsoft Copilot

*Basierend auf Listungen in Steam Store am 08. Mai 25. Die Verfügbarkeit ist vom konkreten Markt abhängig und variiert im Laufe der Zeit.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Vergiss das Ladegerät

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden für die Wiedergabe lokal gespeicherter Videos kannst du mit Copilot+ PCs Videos anschauen und dich entspannt zurücklehnen, ohne jemals nach einem Ladegerät greifen zu müssen.

*Die Akkulaufzeit ist in hohem Maße von Gerät, Einstellungen, Nutzung und weiteren Faktoren abhängig. Siehe aka.ms/cpclaims.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Schwergewichtige Projekte? Leichtgewichtige Lösungen

Mit Copilot+ PCs bewältigst du deine anspruchsvollsten Bearbeitungen mit Leichtigkeit. Du kannst dich auf das Vorankommen konzentrieren, ohne von der Technik ausgebremst zu werden. 

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Ein einziger Klick, mehrere Aktionen

Schnellelemente helfen dir, Inhalte zu verstehen, zu schreiben und fortzufahren. Es können auch Bilder erkannt werden. So sparst du dir mit nur einem einzigen Klick Zeit und bleibst konzentriert.

*Aktionen mit Bildern sind von nun an geräteübergreifend verfügbar. Andere Aktionen sind von Region, Sprache und Zeichensatz des konkreten Geräts abhängig. Für einige Aktionen ist ein Abonnement erforderlich. Siehe aka.ms/copilotpluspcs.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Werde sofort fündig

Hausaufgaben? Rezepte? YouTube-Video? Flieg in der Zeit zurück und kehre an den Ort zurück, an dem du dich auf dem PC befandest. Gib einen Hinweis und Recall wird diesem nachgehen.

Eine Suche, die deine Sprache spricht

Vergiss Dateinamen und Schlüsselwörter. Sag einfach was du brauchst und der PC findet es.

**Erfordert „Erweiterte Anmeldesicherheit Windows Hello“. Optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Es gelten Beschränkungen zu Inhalten und Speicher. Siehe aka.ms/copilotpluspcs.

***Funktioniert nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokumentformaten; optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Siehe aka.ms/copilotpluspcs.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Schützen, was wichtig ist

Dies ist einer der bisher sichersten Windows-PCs. Beladen mit auf Hardware basierenden Sicherheitsebenen, damit deine wichtigsten Inhalte geschützt bleiben.

**Erfordert „Erweiterte Anmeldesicherheit Windows Hello“. Optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Es gelten Beschränkungen zu Inhalten und Speicher.

Siehe aka.ms/copilotpluspcs.

***Funktioniert nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokumentformaten; optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Siehe aka.ms/copilotpluspcs.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Finde deinen LG Copilot+ PC

LG gram Pro 16

16Z90TS

Mehr erfahren

LG gram 16

16Z90TL

LG gram 17

17Z90TL

Mehr erfahren
Dieses Bild zeigt farbenfrohe 3D-Symbole von Anwendungen von Microsoft 365 wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneDrive auf einem in Orange verlaufenden Hintergrund.

Dieses Bild zeigt farbenfrohe 3D-Symbole von Anwendungen von Microsoft 365 wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneDrive auf einem in Orange verlaufenden Hintergrund.

Ausdenken. Erstellen. Vollenden.