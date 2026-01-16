We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Entdecke die Stärke von KI mit Microsoft Copilot
*Basierend auf Listungen in Steam Store am 08. Mai 25. Die Verfügbarkeit ist vom konkreten Markt abhängig und variiert im Laufe der Zeit.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Vergiss das Ladegerät
Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden für die Wiedergabe lokal gespeicherter Videos kannst du mit Copilot+ PCs Videos anschauen und dich entspannt zurücklehnen, ohne jemals nach einem Ladegerät greifen zu müssen.
*Die Akkulaufzeit ist in hohem Maße von Gerät, Einstellungen, Nutzung und weiteren Faktoren abhängig. Siehe aka.ms/cpclaims.
Schwergewichtige Projekte? Leichtgewichtige Lösungen
Mit Copilot+ PCs bewältigst du deine anspruchsvollsten Bearbeitungen mit Leichtigkeit. Du kannst dich auf das Vorankommen konzentrieren, ohne von der Technik ausgebremst zu werden.
Ein einziger Klick, mehrere Aktionen
Schnellelemente helfen dir, Inhalte zu verstehen, zu schreiben und fortzufahren. Es können auch Bilder erkannt werden. So sparst du dir mit nur einem einzigen Klick Zeit und bleibst konzentriert.
*Aktionen mit Bildern sind von nun an geräteübergreifend verfügbar. Andere Aktionen sind von Region, Sprache und Zeichensatz des konkreten Geräts abhängig. Für einige Aktionen ist ein Abonnement erforderlich. Siehe aka.ms/copilotpluspcs.
Werde sofort fündig
Hausaufgaben? Rezepte? YouTube-Video? Flieg in der Zeit zurück und kehre an den Ort zurück, an dem du dich auf dem PC befandest. Gib einen Hinweis und Recall wird diesem nachgehen.
**Erfordert „Erweiterte Anmeldesicherheit Windows Hello“. Optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Es gelten Beschränkungen zu Inhalten und Speicher. Siehe aka.ms/copilotpluspcs.
***Funktioniert nur mit bestimmten Text-, Bild- und Dokumentformaten; optimiert für ausgewählte Sprachen (Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Japanisch und Spanisch). Siehe aka.ms/copilotpluspcs.
Schützen, was wichtig ist
Dies ist einer der bisher sichersten Windows-PCs. Beladen mit auf Hardware basierenden Sicherheitsebenen, damit deine wichtigsten Inhalte geschützt bleiben.
