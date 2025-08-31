Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Eine Reihe von Ausstellungsstücken, die verschiedene LG TVs zur Präsentation von Kunstwerken verwendet haben.

Kunstschaffende nutzen LG OLED

LG OLED ART kombiniert Spitzentechnologie mit künstlerischer Kreativität, um die Art und Weise zu verändern, wie wir visuelle Inhalte erleben. Um Kreativität in jedem von uns zu wecken, erweitert LG OLED ART die Grenzen des visuellen Ausdrucks.

AUSSTELLUNG

Wo Kreativität auf Innovation trifft, ist der LG OLED die ultimative Leinwand

Die atemberaubende Bildqualität, die Farbe und der Kontrast der LG OLED TVs dienen als perfekte digitale Leinwand. Erfahre, wie Künstler auf der ganzen Welt mithilfe von OLED brillante Werke präsentieren.

Lebensechte Farben

„Becoming Wind“, eine Filminstallation mit fünf Bildschirmen des Londoner Künstlers John Akomfrah, erwacht auf LG OLED TVs zum Leben. Perfect Black schafft noch mehr Tiefe und Klarheit und sorgt so für mehr visuelle Wirkung.

Transparente Technologie für mehr Vielfalt

Die Brüder Suh Do Ho und Suh Eul Ho ehren ihren Vater, den legendären Maler Suh Se Ok, mit einer Fusion aus OLED-Innovation und Kunst. Transparente Bildschirme sorgen für zusätzliche Tiefe und ein einzigartiges sensorisches Erlebnis.

Nahtlose Konnektivität
und Anzeige

LG OLED und die Whanki Foundation präsentieren „We Meet Again in New York“, eine digitale Hommage an Kim Whanki, die seine Meisterwerke mit True Wireless in einem neuen Licht präsentiert.

Digitale Wandgemälde zum Leben erwecken

Shepard Faireys ikonische Kunst und Sozialkritik debütieren auf einer digitalen LG OLED-Leinwand, auf der leuchtende Wandbilder mit Perfect Color-Technologie zum Leben erwachen.

Technologie für mehr Ästhetik

Die moooi World von LG OLED verbindet Interieur, Lifestyle und Technologie – wie die Objet Collection Posé mit atemberaubenden Farben und Kontrasten durch die selbstleuchtende Display-Technologie zeigt.

KÜNSTLERINNEN & KÜNSTLER

LG OLED ART-Initiativen begeistern das Publikum
rund um die Welt

Hol dir Einblicke von Menschen, die LG OLED ART in der Praxis erlebt haben, und erfahre, was die LG OLED-Bildschirme so faszinierend macht.

Interview von Suh Do ho mit dem Text: „In dem Moment, in dem der Bildschirm des LG OLED TV transparent wurde, fühlte es sich an, als würde man die Rückseite eines Gemäldes sehen, das Jahrtausende lang verborgen war.“

Suh Do Ho

Mehr Vielfalt

mit OLED T

Interview von Shepard Fairey mit dem Text: „LG OLED-Bildschirme geben meine Arbeit genauer wieder als jeder andere Bildschirm. Die Auflösung ist unglaublich. Das Schwarz ist ein echtes Schwarz, also ein selbstleuchtender Pixel.“

Shepard Fairey

Realitätsnahe digitale Wandbilder

mit OLED G

Interview von Marcel Wanders mit dem Text: „In einer von LG OLED konzipierten Moooi-Welt optimiert Technologie die Ästhetik und fördert die Kreativität.“

Marcel Wanders

Mehr Ästhetik

mit Posé

PARTNERSCHAFT

Globale Partnerschaften, die Kunst und Technologie überbrücken

Unser Engagement für Kunst spiegelt sich in unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit renommierten Galerien, Museen und Kunstmessen weltweit wider. Mit diesen bedeutsamen Partnerschaften schaffen wir gemeinsam einzigartige Initiativen, die unsere Vision vorantreiben, Künstler zu unterstützen, kulturelle Erfahrungen zu bereichern und ein globales Publikum einzubeziehen.

Logo von Guggenheim, MMCA, Contemporary Istanbul und Frieze.

TECHNOLOGIE

Atemberaubende OLED TVs für die Präsentation von Kunst

Von herausragender visueller Qualität bis hin zu kabellosen Innovationen: Erfahre, wie die technologischen Fortschritte von LG OLED das Gerät zur perfekten digitalen Leinwand für künstlerischen Ausdruck machen.

Das Wort „Schwarz“ geprägt auf schwarzem Hintergrund.

Das Wort „Schwarz“ geprägt auf schwarzem Hintergrund.

Perfektes Schwarz für unübertroffene Klarheit und Tiefe

Die hochmoderne Displaytechnologie von LG OLED liefert selbstbeleuchtete Pixel für perfektes Schwarz, lebendige Farben und einen ultrapräzisen Kontrast – für atemberaubende Klarheit und Tiefe.

Der LG TV steht neben einer Zero Connect Box.

Der LG TV steht neben einer Zero Connect Box.

Bahnbrechende Leistung durch
alpha KI-Prozessor

LG TVs mit alpha KI-Prozessoren zeigen das Kunstwerk in optimaler Bildqualität für das bestmögliche Seherlebnis auf einem ultragroßen Bildschirm.

Kunst auf einem transparenten Panel in einer Ausstellungshalle.

Kunst auf einem transparenten Panel in einer Ausstellungshalle.

Hochmoderne drahtlose Übertragung, transparenter OLED TV

Die fortschrittliche drahtlose LG Technologie überträgt verlustfreie 4K-Visualisierungen mit minimaler Latenz und macht Kabelgewirr ein Ende, perfekte Bildqualität für ein ungestörtes Seherlebnis.

Wandmontierter LG TV, der einen hochauflösenden Hintergrund zeigt.

Wandmontierter LG TV, der einen hochauflösenden Hintergrund zeigt.

Galeriemodus mit OLED-Unterstützung für lebensechte Kunstdisplays

Der Gallery Mode von LG OLED zeigt dank modernster Display-Technologie eine beeindruckende digitale Ausstellung mit Kunstwerken in lebensechten Farben, tiefen Schwarztönen und ultrafeinen Details.

TV-REIHE

Die ultimative Leinwand für digitale Kunst, beliebt bei Kunstschaffenden und Kunstliebhabern

Verwandle deinen Raum in eine surreale Galerie

Mehr erfahren

Nahtlos schöne
Kunstwerke zeigen

Mehr erfahren

Lebendiges Kunstwerk in perfektem Schwarz und Farbe

Mehr erfahren