Kunstschaffende nutzen LG OLED
LG OLED ART kombiniert Spitzentechnologie mit künstlerischer Kreativität, um die Art und Weise zu verändern, wie wir visuelle Inhalte erleben. Um Kreativität in jedem von uns zu wecken, erweitert LG OLED ART die Grenzen des visuellen Ausdrucks.
AUSSTELLUNG
Wo Kreativität auf Innovation trifft, ist der LG OLED die ultimative Leinwand
Die atemberaubende Bildqualität, die Farbe und der Kontrast der LG OLED TVs dienen als perfekte digitale Leinwand. Erfahre, wie Künstler auf der ganzen Welt mithilfe von OLED brillante Werke präsentieren.
KÜNSTLERINNEN & KÜNSTLER
LG OLED ART-Initiativen begeistern das Publikum
rund um die Welt
Hol dir Einblicke von Menschen, die LG OLED ART in der Praxis erlebt haben, und erfahre, was die LG OLED-Bildschirme so faszinierend macht.
PARTNERSCHAFT
Globale Partnerschaften, die Kunst und Technologie überbrücken
Unser Engagement für Kunst spiegelt sich in unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit renommierten Galerien, Museen und Kunstmessen weltweit wider. Mit diesen bedeutsamen Partnerschaften schaffen wir gemeinsam einzigartige Initiativen, die unsere Vision vorantreiben, Künstler zu unterstützen, kulturelle Erfahrungen zu bereichern und ein globales Publikum einzubeziehen.
TECHNOLOGIE
Atemberaubende OLED TVs für die Präsentation von Kunst
Von herausragender visueller Qualität bis hin zu kabellosen Innovationen: Erfahre, wie die technologischen Fortschritte von LG OLED das Gerät zur perfekten digitalen Leinwand für künstlerischen Ausdruck machen.