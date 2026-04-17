¹ Basierend auf veröffentlichten Spezifikationen der Kategorie Gaming‑Monitore mit Stand Dezember 2025. LG UltraGear evo Gaming‑Monitore sind die ersten Gaming‑Monitore mit Unterstützung der 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie.

² AI Upscaling erfordert ein Quell‑Eingangssignal mit mindestens Full‑HD‑Auflösung.

³ Basierend auf einem internen Vergleich mit dem vorherigen LG Mini‑LED‑Modell (27GR95UM).

⁴ UltraGear evo OLED‑Monitore sind von UL mit den Zertifizierungen „Perfect Black“, „Perfect Color“ und „Perfect Reproduction“ ausgezeichnet.