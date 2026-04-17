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IT Neuheiten: Revolutionäre Gaming‑Auflösung dank 5K AI Upscaling-Technologie

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5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie

 

Wir schenken dir zusätzlich zu den 2 Jahren Herstellergarantie eine 3-jährige Garantieverlängerung.

Wir stellen vor: Die neue UltraGear evo™️ Gaming‑Monitor‑Serie

52G930B
Größter 5K2K 240Hz Gaming Monitor
• 52" 5K2K Curved
• 240Hz / 1ms
• 21:9 Format
• DisplayHDR 600
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39GX950B
39" 5K2K Curved OLED Gaming Monitor mit AI Upscaling
• 39" 5K2K (5120×2160) Curved
• 4th Gen RGB Tandem OLED
• Dual Mode 165Hz / 330Hz
• 0,03ms
• DisplayHDR True Black 500
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27GM950B
5K Mini LED Gaming Monitor mit AI Upscaling
• 27" 5K
• Mini LED (2304 Zonen)
• Dual Mode 165Hz / 330Hz
• 1ms
• DisplayHDR 1000
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Weltweit erste 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie¹

Weltweit erste 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie¹

Der integrierte Prozessor des UltraGear evo ermöglicht 5K AI Upscaling und skaliert externe Inhalte in Echtzeit auf die native 5K‑Auflösung des Monitors – ganz ohne zusätzliche Latenz. Einfach dein Gaming‑Gerät anschließen und bis zu 5K Auflösung genießen. Keine zusätzliche GPU oder Hardware‑Upgrades erforderlich².

OLED der 4. Generation mit Tandem‑Technologie

OLED der 4. Generation mit Tandem‑Technologie

Angetrieben von der Primary RGB Tandem OLED‑Technologie der 4. Generation liefern UltraGear evo™️ OLED‑Monitore eine höhere Helligkeit bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch. Die fortschrittliche Vier‑Schicht‑RGB‑Struktur sorgt für brillante Helligkeit und lebendige Farben - und erfüllt dabei die von UL verifizierten Standards „Perfect Black“, „Perfect Color“ und „Perfect Reproduction“⁴.

Mini‑LED mit reduziertem Blooming

Mini‑LED mit reduziertem Blooming

Dank 1,5‑fach mehr Local‑Dimming‑Zonen und bis zu 5,9‑fach mehr LEDs als herkömmliche Mini‑LEDs³ liefert der UltraGear evo™️ 27GM950B eine höhere Spitzenhelligkeit und besonders klare Bilder. Die Zero‑Optical‑Distance‑Technologie minimiert Halo‑Effekte effektiv, indem sie den Abstand zwischen Panel und Hintergrundbeleuchtung nahezu auf null reduziert.

Ein Gaming-Monitor, der an einen PC, Laptop und eine Konsole angeschlossen ist. Illustriert werden die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort 2.1, USB Typ C und HDMI 2.1 für leistungsstarkes Gaming und hohe Produktivität.

Ein Gaming-Monitor, der an einen PC, Laptop und eine Konsole angeschlossen ist. Illustriert werden die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort 2.1, USB Typ C und HDMI 2.1 für leistungsstarkes Gaming und hohe Produktivität.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Vorder-, Rück- und Seitenansicht des LG UltraGear Gaming-Monitors mit Curved-Design und eleganter Oberfläche auf einem Schreibtisch.

Vorder-, Rück- und Seitenansicht des LG UltraGear Gaming-Monitors mit Curved-Design und eleganter Oberfläche auf einem Schreibtisch.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

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Wichtige Hinweise:

 

  • Das Angebot ist für jedes Neuheiten Monitor Modell individuell und zeitlich begrenzt.
  • Jedes Neuheiten Modell hat einen unterschiedlichen Aktionszeitraum.
  • LG behält sich das Recht vor, das Angebot frühzeitig zu beenden oder abzuändern.
  • Gültig für die verfügbaren Aktionsprodukte.
  • LG.com exklusive Vorteile: 5 Jahre Garantieverlängerung, bis zu 300€ Direktrabatt und exklusiver Zugang zu den Neuheiten.
  • Der 5% Willkommensrabatt für LG Member kann in diesem Fall ausnahmsweise mit dem Direktrabatt kombiniert werden.

¹ Basierend auf veröffentlichten Spezifikationen der Kategorie Gaming‑Monitore mit Stand Dezember 2025. LG UltraGear evo Gaming‑Monitore sind die ersten Gaming‑Monitore mit Unterstützung der 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie.

² AI Upscaling erfordert ein Quell‑Eingangssignal mit mindestens Full‑HD‑Auflösung.

³ Basierend auf einem internen Vergleich mit dem vorherigen LG Mini‑LED‑Modell (27GR95UM).

⁴ UltraGear evo™️ OLED‑Monitore sind von UL mit den Zertifizierungen „Perfect Black“, „Perfect Color“ und „Perfect Reproduction“ ausgezeichnet.