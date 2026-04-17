We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Deine exklusiven Angebots-Vorteile beim Kauf auf LG.com!
Wir stellen vor: Die neue UltraGear evo™️ Gaming‑Monitor‑Serie
Registriere dich und erhalte als Erstes alle Infos und Angebote zu unseren Monitor-Neuheiten
Weltweit erste 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie¹
Der integrierte Prozessor des UltraGear evo ermöglicht 5K AI Upscaling und skaliert externe Inhalte in Echtzeit auf die native 5K‑Auflösung des Monitors – ganz ohne zusätzliche Latenz. Einfach dein Gaming‑Gerät anschließen und bis zu 5K Auflösung genießen. Keine zusätzliche GPU oder Hardware‑Upgrades erforderlich².
OLED der 4. Generation mit Tandem‑Technologie
Angetrieben von der Primary RGB Tandem OLED‑Technologie der 4. Generation liefern UltraGear evo™️ OLED‑Monitore eine höhere Helligkeit bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch. Die fortschrittliche Vier‑Schicht‑RGB‑Struktur sorgt für brillante Helligkeit und lebendige Farben - und erfüllt dabei die von UL verifizierten Standards „Perfect Black“, „Perfect Color“ und „Perfect Reproduction“⁴.
Mini‑LED mit reduziertem Blooming
Dank 1,5‑fach mehr Local‑Dimming‑Zonen und bis zu 5,9‑fach mehr LEDs als herkömmliche Mini‑LEDs³ liefert der UltraGear evo™️ 27GM950B eine höhere Spitzenhelligkeit und besonders klare Bilder. Die Zero‑Optical‑Distance‑Technologie minimiert Halo‑Effekte effektiv, indem sie den Abstand zwischen Panel und Hintergrundbeleuchtung nahezu auf null reduziert.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Du möchtest keine Aktionen mehr verpassen?
Werde jetzt ein LG Member!
Account erstellen, Newsletter abonnieren & los geht's!
Erfahre mehr über Produktneuheiten und profitiere als erstes von exklusiven Angeboten, Vorbestell-Aktionen & weiteren Highlights.
Wichtige Hinweise:
- Das Angebot ist für jedes Neuheiten Monitor Modell individuell und zeitlich begrenzt.
- Jedes Neuheiten Modell hat einen unterschiedlichen Aktionszeitraum.
- LG behält sich das Recht vor, das Angebot frühzeitig zu beenden oder abzuändern.
- Gültig für die verfügbaren Aktionsprodukte.
- LG.com exklusive Vorteile: 5 Jahre Garantieverlängerung, bis zu 300€ Direktrabatt und exklusiver Zugang zu den Neuheiten.
- Der 5% Willkommensrabatt für LG Member kann in diesem Fall ausnahmsweise mit dem Direktrabatt kombiniert werden.
¹ Basierend auf veröffentlichten Spezifikationen der Kategorie Gaming‑Monitore mit Stand Dezember 2025. LG UltraGear evo Gaming‑Monitore sind die ersten Gaming‑Monitore mit Unterstützung der 5K‑AI‑Upscaling‑Technologie.
² AI Upscaling erfordert ein Quell‑Eingangssignal mit mindestens Full‑HD‑Auflösung.
³ Basierend auf einem internen Vergleich mit dem vorherigen LG Mini‑LED‑Modell (27GR95UM).
⁴ UltraGear evo OLED‑Monitore sind von UL mit den Zertifizierungen „Perfect Black“, „Perfect Color“ und „Perfect Reproduction“ ausgezeichnet.