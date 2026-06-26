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Dynamische Farben auf
unserem aktuell größten TV-Bildschirm.

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit dynamischer Farbe auf einem ultragroßen Bildschirm zeigt einen Fan in einem roten T-Shirt, der jubelt, während die volle Stadionszene auf einem riesigen TV im Wohnzimmer enthüllt wird, was die lebensechte Größe und lebendige Farbe zu Hause hervorhebt.

Winzige bunte Punkte bilden eine wellenartige Formation, die die lebendige Farbdarstellung der LG QNED evo TVs mit 100 % Farbvolumen repräsentiert.

Winzige bunte Punkte bilden eine wellenartige Formation, die die lebendige Farbdarstellung der LG QNED evo TVs mit 100 % Farbvolumen repräsentiert.

Warum einen LG QNED evo Mini LED TV?

Mit den LG QNED evo TVs werden brillante Farben auf einem riesigen Bildschirm lebendig. Angetrieben von Dynamic QNED Color Pro, zertifiziert für 100 % Farbvolumen, und den Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra mit über tausend Dimming-Zonen, liefern sie ultra-lebendige Farben und präzise, kontrollierte Details. Entwickelt für ultragroßes Sehvergnügen, schaffen sie ein kraftvolles, immersives Erlebnis, das dich in jeden Moment der Action hineinzieht – von rasanten Games über spannende Sportarten bis hin zu epischem Heimkino.

Wie zieht dich ein LG QNED evo Mini LED TV noch tiefer ins Geschehen?

Ultragroßer TV für Begeisterung im großen Maßstab.

Ein ultragroßer LG QNED evo TV bringt Sport, Filme und Games auf einen großzügigen Bildschirm von bis zu 115 Zoll und liefert lebendige Farben, eine verfeinerte Bildqualität mit immersiver Größe sowie klare, eindrucksvolle Details.1)

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit ultragroßem Bildschirm von bis zu 115 Zoll für mehr Immersion in großem Maßstab zeigt eine Reihe lebendiger Filmszenen von einem Astronauten im Weltraum, ein Weltraum-Videospiel, eine Sonnenuntergangs-Strandszene und eine weitläufige Berglandschaft, die die vielen Möglichkeiten aufzeigen, wie Menschen den immersiven, ultragroßen QNED TV genießen können.

LG QNED evo TVs verfügen über die Eyesafe RPF 35-Zertifizierung, wie von UL verifiziert, was eine verifizierte Leistung bei reduziertem Blaulicht anzeigt.

LG QNED evo TVs verfügen über die Eyesafe RPF 35-Zertifizierung, wie von UL verifiziert, was eine verifizierte Leistung bei reduziertem Blaulicht anzeigt.

UL-verifiziert für einen reduzierten Blaulichtanteil – ultragroßes Bild, das trotzdem angenehm für deine Augen ist.2)

AI Super Upscaling liefert 4K-Bildqualität, selbst auf einem riesigen Bildschirm.

Ein LG AI TV nutzt neuronale AI-Verarbeitung, um Objekte einer jeden Szene zu erkennen und objektbasierte Optimierungen anzuwenden, um die Qualität auf bis zu 4K zu steigern. AI Noise Reduction und AI Sharpness Enhancer arbeiten zusammen, um Details zu verfeinern und natürlich aussehende 4K-Bilder für dein Sehvergnügen zu erzeugen.3)

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit AI Super Upscaling zeigt eine Unterwasserszene einer Meeresschildkröte, die über Korallen und Fische gleitet, während die AI jedes Bild auf bis zu 4K verbessert. Dann zoomt es heraus, um ein Kind zu zeigen, das aus der Nähe zusieht, vertieft in lebendige Details.

LGs einzigartige Nano-basierte Technologie für einen breiteren Farbraum liefert 100 % Farbvolumen auf deinem TV.

LGs einzigartige Nano-basierte Technologie für einen breiteren Farbraum bietet dynamischere und lebendigere Farben, ersetzt Quantum Dot und verbessert die Farbwiedergaberate deines Fernsehers, um eine Vielzahl von Stimmungen mit Dynamic QNED Color Pro auszudrücken.4)

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Dynamic QNED Color Pro zeigt eine lebendige Explosion von mehrfarbigen Farbspritzern, bei der Rot, Blau, Gelb und Grün über den Bildschirm platzen, um ein sattes 100 Prozent Farbvolumen und lebendige Details zu demonstrieren.

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Dynamic QNED Color Pro zeigt eine lebendige Explosion von mehrfarbigen Farbspritzern, bei der Rot, Blau, Gelb und Grün über den Bildschirm platzen, um ein sattes 100 Prozent Farbvolumen und lebendige Details zu demonstrieren.

Erlebe das zertifizierte 100 % Farbvolumen.5)

Der LG QNED evo AI Mini LED TV veranschaulicht den Unterschied zwischen 70 Prozent und 100 Prozent Farbvolumen anhand von 3D-Farbdiagrammen und einem Intertek-Zertifizierungszeichen, das eine hellere Leistung mit vollerem Spektrum hervorhebt, die durch unabhängige Tests verifiziert wurde.

Mini LEDs treffen auf Precision Dimming Ultra - für herausragenden Kontrast und Detailreichtum.

Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra verwenden Tausende von Dimming-Zonen, um tiefere Schwarztöne und hellere Glanzlichter zu liefern, wodurch ein starker Kontrast entsteht, der jede Szene lebendiger und immersiver wirken lässt.

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Precision Dimming Ultra zeigt eine von Polarlichtern beleuchtete Gletscherszene, wie sie von konventionellen LEDs dargestellt wird. Im Vergleich zu Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra weisen konventionelle LEDs weniger Details, Klarheit und Definition auf.

Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Precision Dimming Ultra zeigt eine von Polarlichtern beleuchtete Gletscherszene, wie sie von konventionellen LEDs dargestellt wird. Im Vergleich zu Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra weisen konventionelle LEDs weniger Details, Klarheit und Definition auf.

Konventionelle LEDs

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Precision Dimming Ultra zeigt einen Kolibri mit einer Blume auf dem Bildschirm neben einem Panel aus fein angeordneten Mini LEDs, was einen Übergang zu helleren Glanzlichtern und stärkerem Kontrast veranschaulicht.

*Die Spezifikationen der Mini LEDs und Dimming-Zonen können je nach Zollgröße, Modell und Region variieren.

*Die oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt und dienen nur zur Veranschaulichung.

Erlebe ein aufregendes Sporterlebnis, das jedes Spiel unvergesslicher macht.

Erhalte Spielvorhersagen von Sports Forecast by AI Concierge

Die AI analysiert die Statistiken und die Leistungen deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team noch lauter an und genieße die Unterstützung mit diesen AI-generierten Erkenntnissen.6)

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielanalysen und Ligadaten präsentiert und aufzeigt, wie die AI das Gameplay analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.

TruMotion für flüssige, klare Bewegungen in jeder Szene.

Durch die Identifizierung des Inhalts-Genres arbeitet die AI Genre-Auswahl mit TruMotion zusammen, um Bildruckeln zu reduzieren und so eine ausgewogene, natürliche Bewegung für Filme, Sport und andere Inhalte zu schaffen.

Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer geteilten Fußballszene hervor, die unscharfe Action mit TruMotion Off und scharfe, klare Bewegung mit TruMotion On kontrastiert, um die Klarheit in schnelllebigen Sportereignissen zu betonen.

Bleib mit dem Sports Alert über deine Lieblingsteams auf dem Laufenden.

Verpasse keinen Moment der Action. Richte Benachrichtigungen ein, um über bevorstehende Spiele, Ergebnisse und wichtige Momente deines Teams auf dem Laufenden zu bleiben.

Genieße endlose Unterhaltung und echte Heimkinoqualität.

Lebendige Bilder, die der ursprünglichen Vision des Schöpfers entsprechen, mit Dolby Vision und dem FILMMAKER Mode.

Erlebe Kino, wie es gesehen werden sollte. Dolby Vision verbessert jedes Detail und der FILMMAKER Mode entfernt unnötige Bildverarbeitungen für eine authentische Präsentation in Filstudioqualität.7)

Immersiver Klang, der dich dank Dolby Atmos völlig umgibt.

Mit Dolby Atmos füllt ein LG QNED TV den Raum mit vielschichtigem Klang, der Emotionen und die Immersion verstärkt und das alltägliche Fernsehen in ein echtes Heimkinoerlebnis verwandelt.

LG Channels eröffnet dir eine neue Welt der Unterhaltung.

LG Channels bietet dir sofortigen Zugriff auf eine Vielzahl von Live- und On-Demand-Inhalten, die alle direkt auf deinem Fernseher verfügbar sind, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.8)

Steigere die Spannung bei jedem Spiel.

Schnelles, flüssiges Gameplay mit bis zu 330Hz, das dich direkt ins Geschehen zieht.

Für Hochgeschwindigkeits-Gaming entwickelt, sorgt die 165Hz-Leistung mit AMD FreeSync Premium und VRR für flüssiges Gameplay, während der Motion Booster die Klarheit bei schnellen Aktionen verbessert. LG ist weltweit der erste Anbieter, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller für schnelleres, reaktionsschnelleres Spielen unterstützt.9)

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt.

Erlebe Cloud-Gaming mit extrem niedriger Latenz und hoher Leistung mit Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingabeverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung, die sich wie eine kabelgebundene Verbindung anfühlt, selbst beim Spielen in der Cloud.10)

Deine zentrale Anlaufstelle für Gaming.

Entdecke Tausende von Spielen mit NVIDIA GeForce Now, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt sogar im Challenge-Modus gegen andere Spieler an.11)

Entdecke die LG QNED evo Mini LED TVs.

Vergleiche die Funktionen einfach miteinander, um den besten Fernseher für dich auszuwählen.

Table Caption
FeaturesQNED93BQNED93BQNED87B/86BQNED83B/82BQNED81/8EB
Der LG QNED evo AI Mini LED QNED93B ultragroße TV mit bis zu 115 Zoll, der farbenfrohe und lebendige Bilder auf seinem Bildschirm anzeigt, die seine Bildqualität demonstrieren.
LG QNED evo AI Mini LED QNED90 displaying colorful and vivid visuals on its screen that showcase its picture quality.
Der LG QNED evo AI Mini LED QNED87B zeigt farbenfrohe und lebendige Bilder auf seinem Bildschirm, die seine Bildqualität demonstrieren.
Der LG QNED evo AI Mini LED QNED83B zeigt farbenfrohe und lebendige Bilder auf seinem Bildschirm. Diese heben seine Bildqualität hervor.
Der LG QNED evo AI Mini LED QNED81B, der farbenfrohe und lebendige Bilder auf seinem Bildschirm anzeigt, die seine Bildqualität unterstreichen.
Größe115 Zoll85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll100 Zoll, 86 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll, 43 Zoll85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll85 Zoll, 75 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 50 Zoll, 43 Zoll
Display4K QNED evo Mini LED / 120Hz4K QNED evo Mini LED / 120Hz4K QNED evo Mini LED / 120Hz4K QNED evo Mini LED / 120Hz4K QNED evo Mini LED / 60Hz
Prozessoralpha 8 Gen3 4K AI-Prozessoralpha 8 Gen2 4K AI-Prozessoralpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor (43": alpha 7 Gen9 4K AI-Prozessor)alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessoralpha 7 Gen9 4K AI-Prozessor
BildDynamic QNED Color Pro, 100 % Farbvolumen, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color, 100 % Farbvolumen, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro)Dynamic QNED Color Pro (bis 86": Dynamic Color), 100 % Farbvolumen, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100 % Farbvolumen, AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100 % Farbvolumen, 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping
Mini LEDsOOOOO
DimmingPrecision Dimming Ultra Precision Dimming ProPrecision Dimming Pro (100"), Precision Dimming (50"- 86"), kein Dimming (43")--
SoundAI Sound Pro (11.1.2-Kanäle), AI Object Remastering Pro, DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (9.1.2-Kanäle), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (11.1.2-Kanäle), AI Object Remastering Pro, DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (11.1.2-Kanäle), AI Object Remastering Pro, DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (9.1.2-Kanäle)
Lautsprecher2.2-Kanal, 40 W2.2-Kanal, 40 W2.2-Kanal, 40 W (100"), 2.0-Kanal, 20 W (43"-86")2.0-Kanal, 20 W2.0-Kanal, 20 W
HeimkinoDolby Vision, Dolby Atmos, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProDolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 ProDolby Vision, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProFILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProFILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
GamingMotion Booster 330, AMD FreeSync Premium, VRR (4K 165Hz), HGiG, ALLM, eARCAMD FreeSync Premium, VRR (4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 288, AMD FreeSync Premium, VRR (4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 288, AMD FreeSync Premium, VVR (4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 120 (gilt nicht für 55")*, VRR (4K 60Hz)*, HGiG, ALLM, eARC
KonnektivitätWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 4eaWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 4 StückWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 4eaWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 3 StückWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.0 3 Stück
webOS (Geschützt durch LG Shield)AI Magic Remote, AI Voice ID mit My Page, AI Concierge, Multi AI Search mit Google Gemini, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID mit My Page, AI Concierge, Multi AI Search mit Google Gemini, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID mit My Page, AI Concierge, Multi AI Search mit Google Gemini, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID mit My Page, AI Concierge, Multi AI Search mit Google Gemini, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID mit My Page, AI Concierge, Multi AI Search mit Google Gemini, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
Zusätzliche FunktionenLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports Portal
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*Unterscheidet sich je nach Land.

*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieter-App variieren.

1)*Die maximale Bildschirmgröße kann je nach Modell und Region variieren.

 

2)*Die LG QNED evo TV-Modelle QNED93B in 115/85 Zoll und QNED87B in 100/86 Zoll wurden auf Einhaltung der eyesafe® 3.0 Anforderungen hin überprüft, einem Programm, das von eyesafe Inc. entwickelt und von UL Solutions unter bestimmten Bedingungen getestet wurde.

*Die Leistung variiert je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung.

 

3)*Bilder werden auf eine 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

4)*LG QNED evo TVs verfügen über einen breiteren Farbraum im Vergleich zu den QNED TVs.

 

5)*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

 

6)*Das Menü „In dieser Szene"" ist nur in Ländern verfügbar, die EPG unterstützen.

*Der Umfang des Supports kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

7)*FILMMAKER MODE ist eine Marke der UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch in der AppleTV+ und Amazon Prime Video App.

 

8)*Der Support für bestimmte LG Channels variiert je nach Region. LG Konto und Internetverbindung für Smart Services erforderlich. Die Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen ist erforderlich.

 

9)*AMD FreeSync Premium-Validierung, basierend auf geringer Eingabeverzögerung, Ruckelreduzierung und flimmerfreier Leistung.

*165Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus reduziert sich die Auflösung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

*Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330Hz bei optimierter Full HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gameplay.

 

10)*Im ULL-Modus kann nur ein Controller (Gamepad) verbunden werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt werden.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

11)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat gekauft werden.