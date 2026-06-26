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Dynamische Farben auf
unserem aktuell größten TV-Bildschirm.
Wie zieht dich ein LG QNED evo Mini LED TV noch tiefer ins Geschehen?
Ultragroßer TV für Begeisterung im großen Maßstab.
Ein ultragroßer LG QNED evo TV bringt Sport, Filme und Games auf einen großzügigen Bildschirm von bis zu 115 Zoll und liefert lebendige Farben, eine verfeinerte Bildqualität mit immersiver Größe sowie klare, eindrucksvolle Details.1)
AI Super Upscaling liefert 4K-Bildqualität, selbst auf einem riesigen Bildschirm.
Ein LG AI TV nutzt neuronale AI-Verarbeitung, um Objekte einer jeden Szene zu erkennen und objektbasierte Optimierungen anzuwenden, um die Qualität auf bis zu 4K zu steigern. AI Noise Reduction und AI Sharpness Enhancer arbeiten zusammen, um Details zu verfeinern und natürlich aussehende 4K-Bilder für dein Sehvergnügen zu erzeugen.3)
LGs einzigartige Nano-basierte Technologie für einen breiteren Farbraum liefert 100 % Farbvolumen auf deinem TV.
LGs einzigartige Nano-basierte Technologie für einen breiteren Farbraum bietet dynamischere und lebendigere Farben, ersetzt Quantum Dot und verbessert die Farbwiedergaberate deines Fernsehers, um eine Vielzahl von Stimmungen mit Dynamic QNED Color Pro auszudrücken.4)
Erlebe das zertifizierte 100 % Farbvolumen.5)
Der LG QNED evo AI Mini LED TV veranschaulicht den Unterschied zwischen 70 Prozent und 100 Prozent Farbvolumen anhand von 3D-Farbdiagrammen und einem Intertek-Zertifizierungszeichen, das eine hellere Leistung mit vollerem Spektrum hervorhebt, die durch unabhängige Tests verifiziert wurde.
Mini LEDs treffen auf Precision Dimming Ultra - für herausragenden Kontrast und Detailreichtum.
Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra verwenden Tausende von Dimming-Zonen, um tiefere Schwarztöne und hellere Glanzlichter zu liefern, wodurch ein starker Kontrast entsteht, der jede Szene lebendiger und immersiver wirken lässt.
Mini LEDs mit Precision Dimming Ultra
Konventionelle LEDs
*Die Spezifikationen der Mini LEDs und Dimming-Zonen können je nach Zollgröße, Modell und Region variieren.
*Die oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt und dienen nur zur Veranschaulichung.
Erlebe ein aufregendes Sporterlebnis, das jedes Spiel unvergesslicher macht.
Erhalte Spielvorhersagen von Sports Forecast by AI Concierge
Die AI analysiert die Statistiken und die Leistungen deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team noch lauter an und genieße die Unterstützung mit diesen AI-generierten Erkenntnissen.6)
Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielanalysen und Ligadaten präsentiert und aufzeigt, wie die AI das Gameplay analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
TruMotion für flüssige, klare Bewegungen in jeder Szene.
Durch die Identifizierung des Inhalts-Genres arbeitet die AI Genre-Auswahl mit TruMotion zusammen, um Bildruckeln zu reduzieren und so eine ausgewogene, natürliche Bewegung für Filme, Sport und andere Inhalte zu schaffen.
Der LG QNED evo AI Mini LED TV mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer geteilten Fußballszene hervor, die unscharfe Action mit TruMotion Off und scharfe, klare Bewegung mit TruMotion On kontrastiert, um die Klarheit in schnelllebigen Sportereignissen zu betonen.
Bleib mit dem Sports Alert über deine Lieblingsteams auf dem Laufenden.
Verpasse keinen Moment der Action. Richte Benachrichtigungen ein, um über bevorstehende Spiele, Ergebnisse und wichtige Momente deines Teams auf dem Laufenden zu bleiben.
Genieße endlose Unterhaltung und echte Heimkinoqualität.
Lebendige Bilder, die der ursprünglichen Vision des Schöpfers entsprechen, mit Dolby Vision und dem FILMMAKER Mode.
Erlebe Kino, wie es gesehen werden sollte. Dolby Vision verbessert jedes Detail und der FILMMAKER Mode entfernt unnötige Bildverarbeitungen für eine authentische Präsentation in Filstudioqualität.7)
Immersiver Klang, der dich dank Dolby Atmos völlig umgibt.
Mit Dolby Atmos füllt ein LG QNED TV den Raum mit vielschichtigem Klang, der Emotionen und die Immersion verstärkt und das alltägliche Fernsehen in ein echtes Heimkinoerlebnis verwandelt.
LG Channels eröffnet dir eine neue Welt der Unterhaltung.
LG Channels bietet dir sofortigen Zugriff auf eine Vielzahl von Live- und On-Demand-Inhalten, die alle direkt auf deinem Fernseher verfügbar sind, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind.8)
Steigere die Spannung bei jedem Spiel.
Schnelles, flüssiges Gameplay mit bis zu 330Hz, das dich direkt ins Geschehen zieht.
Für Hochgeschwindigkeits-Gaming entwickelt, sorgt die 165Hz-Leistung mit AMD FreeSync Premium und VRR für flüssiges Gameplay, während der Motion Booster die Klarheit bei schnellen Aktionen verbessert. LG ist weltweit der erste Anbieter, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller für schnelleres, reaktionsschnelleres Spielen unterstützt.9)
Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt.
Erlebe Cloud-Gaming mit extrem niedriger Latenz und hoher Leistung mit Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingabeverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung, die sich wie eine kabelgebundene Verbindung anfühlt, selbst beim Spielen in der Cloud.10)
Deine zentrale Anlaufstelle für Gaming.
Entdecke Tausende von Spielen mit NVIDIA GeForce Now, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt sogar im Challenge-Modus gegen andere Spieler an.11)
Entdecke die LG QNED evo Mini LED TVs.
Vergleiche die Funktionen einfach miteinander, um den besten Fernseher für dich auszuwählen.
*Unterscheidet sich je nach Land.
*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.
*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.
*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieter-App variieren.
1)*Die maximale Bildschirmgröße kann je nach Modell und Region variieren.
2)*Die LG QNED evo TV-Modelle QNED93B in 115/85 Zoll und QNED87B in 100/86 Zoll wurden auf Einhaltung der eyesafe® 3.0 Anforderungen hin überprüft, einem Programm, das von eyesafe Inc. entwickelt und von UL Solutions unter bestimmten Bedingungen getestet wurde.
*Die Leistung variiert je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung.
3)*Bilder werden auf eine 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.
4)*LG QNED evo TVs verfügen über einen breiteren Farbraum im Vergleich zu den QNED TVs.
5)*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.
6)*Das Menü „In dieser Szene"" ist nur in Ländern verfügbar, die EPG unterstützen.
*Der Umfang des Supports kann je nach Land variieren.
*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.
7)*FILMMAKER MODE ist eine Marke der UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE startet automatisch in der AppleTV+ und Amazon Prime Video App.
8)*Der Support für bestimmte LG Channels variiert je nach Region. LG Konto und Internetverbindung für Smart Services erforderlich. Die Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen ist erforderlich.
9)*AMD FreeSync Premium-Validierung, basierend auf geringer Eingabeverzögerung, Ruckelreduzierung und flimmerfreier Leistung.
*165Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165Hz unterstützen.
*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.
*Im Motion Booster-Modus reduziert sich die Auflösung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
*Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330Hz bei optimierter Full HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gameplay.
10)*Im ULL-Modus kann nur ein Controller (Gamepad) verbunden werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt werden.
*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.
11)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.
*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.
*Ein Gamepad muss separat gekauft werden.