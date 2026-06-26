1)*Die maximale Bildschirmgröße kann je nach Modell und Region variieren.

2)*Die LG QNED evo TV-Modelle QNED93B in 115/85 Zoll und QNED87B in 100/86 Zoll wurden auf Einhaltung der eyesafe® 3.0 Anforderungen hin überprüft, einem Programm, das von eyesafe Inc. entwickelt und von UL Solutions unter bestimmten Bedingungen getestet wurde.

*Die Leistung variiert je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung.

3)*Bilder werden auf eine 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

4)*LG QNED evo TVs verfügen über einen breiteren Farbraum im Vergleich zu den QNED TVs.

5)*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

6)*Das Menü „In dieser Szene"" ist nur in Ländern verfügbar, die EPG unterstützen.

*Der Umfang des Supports kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

7)*FILMMAKER MODE ist eine Marke der UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch in der AppleTV+ und Amazon Prime Video App.

8)*Der Support für bestimmte LG Channels variiert je nach Region. LG Konto und Internetverbindung für Smart Services erforderlich. Die Zustimmung zur Datenschutzrichtlinie und den Nutzungsbedingungen ist erforderlich.

9)*AMD FreeSync Premium-Validierung, basierend auf geringer Eingabeverzögerung, Ruckelreduzierung und flimmerfreier Leistung.

*165Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus reduziert sich die Auflösung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

*Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330Hz bei optimierter Full HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gameplay.

10)*Im ULL-Modus kann nur ein Controller (Gamepad) verbunden werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt werden.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

11)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat gekauft werden.