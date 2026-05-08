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100″ LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026

100QNED87B6 _EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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100″ LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026

100QNED87B6
Vorderseite von 100″ LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED87B6
Die Vorderansicht des 2026 auf den Markt gebrachten LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit einem mit lebendigen, fließenden Farbspritzern dichter Wolken gefüllten Bildschirm. Das Gerät ist ausgestattet mit Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, einem alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS und einem 100-Zoll-Display.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 100-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 2.230 mm und einer Bildschirmhöhe von 1.277 mm, eine Höhe von 1.374/1.338 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 49,9 mm und eine Standfläche von 1.725 x 415 mm.
Ein in einem Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-Zoll Ultra Big TV zeigt einen intensiven Sportjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf dem Breitbildschirm. Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt Mini LED mit Precision Dimming Pro anhand einer geteilten, von Polarlichtern erleuchteten Gletscherberg-Szene. Dabei werden konventionelle LEDs mit den tieferen Schwarztönen und dem verfeinerten Kontrast der Mini LEDs verglichen, die mehr Präzision und Klarheit erzielen.
Der alpha 8 Gen3 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED85 Mini LED erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit 5,0-mal schnellerer neuraler Verarbeitung, 10 % leistungsstärkerer Grafik und 20 % durch den Speicher verbesserten Durchsatz.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit AI Picture Pro und Dynamic Tone Mapping Pro zeigt eine Unterwasserszene, in der eine Meeresschildkröte über Korallen und Fischen schwimmt. Die KI erkennt jedes Einzelbild und skaliert es auf eine Auflösung von bis zu 4K hoch.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt den AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm. Das Panel zeigt Vorhersagen, Informationen zu Spielern und Daten zur Liga an und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED für Ultimate Gameplay zeigt eine lebendige, schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um Motion Booster 288 hervorzuheben. Zudem werden 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED in schlankem Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.
Ein in einem hellen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine Giraffe in einer natürlichen Landschaft mit lebendigen Details. Dadurch werden die immersive Größe und Präsenz für ein vor dem Gerät sitzendes Kind hervorgehoben.
Vorderseite von 100″ LG QNED evo AI QNED87 Mini LED 4K Smart TV 2026 100QNED87B6
Die Vorderansicht des 2026 auf den Markt gebrachten LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit einem mit lebendigen, fließenden Farbspritzern dichter Wolken gefüllten Bildschirm. Das Gerät ist ausgestattet mit Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, einem alpha 8 AI Processor 4K Gen3, webOS und einem 100-Zoll-Display.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, hier gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, hat ein 100-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 2.230 mm und einer Bildschirmhöhe von 1.277 mm, eine Höhe von 1.374/1.338 mm mit Fuß, eine Profiltiefe von 49,9 mm und eine Standfläche von 1.725 x 415 mm.
Ein in einem Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-Zoll Ultra Big TV zeigt einen intensiven Sportjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf dem Breitbildschirm. Familienmitglieder jubeln gemeinsam.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt Mini LED mit Precision Dimming Pro anhand einer geteilten, von Polarlichtern erleuchteten Gletscherberg-Szene. Dabei werden konventionelle LEDs mit den tieferen Schwarztönen und dem verfeinerten Kontrast der Mini LEDs verglichen, die mehr Präzision und Klarheit erzielen.
Der alpha 8 Gen3 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED85 Mini LED erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit 5,0-mal schnellerer neuraler Verarbeitung, 10 % leistungsstärkerer Grafik und 20 % durch den Speicher verbesserten Durchsatz.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit AI Picture Pro und Dynamic Tone Mapping Pro zeigt eine Unterwasserszene, in der eine Meeresschildkröte über Korallen und Fischen schwimmt. Die KI erkennt jedes Einzelbild und skaliert es auf eine Auflösung von bis zu 4K hoch.
LG Shield, angewendet auf LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt den AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Sports Forecast by AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem KI-Panel auf dem Bildschirm. Das Panel zeigt Vorhersagen, Informationen zu Spielern und Daten zur Liga an und verdeutlicht, wie KI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED für Ultimate Gameplay zeigt eine lebendige, schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um Motion Booster 288 hervorzuheben. Zudem werden 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.
Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED in schlankem Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.
Ein in einem hellen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV zeigt eine Giraffe in einer natürlichen Landschaft mit lebendigen Details. Dadurch werden die immersive Größe und Präsenz für ein vor dem Gerät sitzendes Kind hervorgehoben.

Hauptmerkmale

  • 4K QNED evo AI TV mit Dynamic QNED Color Pro-Display und Mini-LED-Backlight für reinste Farben
  • α7 Gen9 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
  • Gaming mit bis zu 4K @ 60 Hz und HGiG
Mehr

Warum LG QNED evo Mini LED?

Ein in einem Wohnzimmer an der Wand befestigter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV zeigt einen intensiven Sportjubel in lebendigen Farben und in einer gesteigerten Bildqualität auf dem Breitbildschirm. Auf einem Sofa sitzende Familienmitglieder jubeln gemeinsam.

Rasanter Sport auf einem Ultra Big TV

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbspritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen und verdeutlicht so die weiterentwickelte Farbintensität mit Zertifikat „100% Color Volume“.

Dynamic QNED Color Pro

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt Mini LED mit Precision Dimming Pro anhand einer geteilten, von Polarlichtern erleuchteten Gletscherberg-Szene. Dabei werden konventionelle LEDs mit den tieferen Schwarztönen und dem verfeinerten Kontrast der Mini LEDs verglichen, die mehr Präzision und Klarheit erzielen.

Mini LED mit Precision Dimming Pro

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von KI-Services, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt den AI Hub für Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für Personalisierung

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen.

Gesichert durch LG Shield

Wie bringt LG QNED evo Mini LED  tolle Dimensionen und tolle Farben in jede Szene?

QNED TVs von LG mit Dynamic QNED Color Pro, zertifiziert für 100% Farbraumabdeckung und Mini LED mit den erweiterten Dimming–Zonen von Precision Dimming Pro sorgen zusammen für ultra-lebendige Farben und Details. Genieße ein immersives Seherlebnis, von Sport bis Spielfilm und darüber hinaus, auf einem ultragroßen Bildschirm.

Ultra Big TV

Entdecke ein neues Level an Immersion, dank eines ultragroßen Bildschirms

Genieße Sport-Action, jeden Spielfilm und jedes Game auf einem großformatigen LG QNED evo Ultra Big TV. Dank der lebendigen Farben und der weiter verfeinerten Bildqualität dieses Geräts entfaltet sich jede Action in atemberaubender Größe und Klarheit.1)

Dynamic QNED Color Pro

LGs Nanopartikel basierte Farbtechnologie bringt 100% Farbraumabdeckung auf Deinen TV.

Dank der auf Nanopartikel basierenden breiteren Farbraumabdeckung kannst du dynamische und lebendige Farben in Bewegung genießen. Diese Technologie löst Quantum Dot ab. Dadurch wird der Grad der Farbwiedergabe deines Fernsehgeräts weiter gesteigert und dein Fernsehgerät kann mittels Dynamic QNED Color Pro eine noch breitere Palette von Stimmungen zum Ausdruck bringen.2)

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbpritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Dynamic QNED Color Pro füllt den Bildschirm mit lebendigen, fließenden Farbpritzern in mehrfarbigen, wie gemalt erscheinenden Bewegungen, mit flüssigen Übergängen und einem breiten Farbraum, der den für Quantum-Dot-Displays typischen Farbraum übertrifft.

Zertifiziert für "100% Color Volume"3)

Mini LED mit Precision Dimming Pro

Mini LED und Precision Dimming Pro stimmen das Licht auf optimalen Kontrast und optimale Details ab

Mini LEDs und erweiterte Dimmimg-Zonen steuern zusammen das Licht präzise. Dadurch werden ein schärferer Kontrast, eine noch bessere Klarheit und noch feinere Bilddetails erzielt.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt Mini LED mit Precision Dimming Pro anhand einer geteilten, von Polarlichtern erleuchteten Gletscherberg-Szene. Dabei werden konventionelle LEDs mit den tieferen Schwarztönen und dem verfeinerten Kontrast der Mini LEDs verglichen, die mehr Präzision und Klarheit erzielen.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt Mini LED mit Precision Dimming Pro anhand einer geteilten, von Polarlichtern erleuchteten Gletscherberg-Szene. Dabei werden konventionelle LEDs mit den tieferen Schwarztönen und dem verfeinerten Kontrast der Mini LEDs verglichen, die mehr Präzision und Klarheit erzielen.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Mini LED und Precision Dimming Pro zeigt einen Vogel, der Nektar aus einer Blume trinkt. Das Bild wird mit herkömmlicher LED verglichen und zeigt tiefere Schwarztöne, klarere Kontrastdetails und noch bessere Klarheit.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Die technischen Daten zu Mini LED und Dimming-Zonen können je nach Größe, Modell und Region variieren. 

*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken nachgestellt.

alpha 8 Gen3 4K AI Prozessor

Fortschrittliche KI-Engine mit 5,0-mal schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgeräts, sodass du mithilfe von KI ein individuelles Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigen Farben genießt. 4)

Der alpha 8 Gen3 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED85 Mini LED erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit 5,0-mal schnellerer neuraler Verarbeitung, 10 % leistungsstärkerer Grafik und 20 % durch den Speicher verbesserten Durchsatz.

Der alpha 8 Gen3 4K AI Prozessor des LG QNED evo AI QNED85 Mini LED erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die KI-Verarbeitungsleistung mit 5,0-mal schnellerer neuraler Verarbeitung, 10 % leistungsstärkerer Grafik und 20 % durch den Speicher verbesserten Durchsatz.

Warum LG AI TV?

LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit dem personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

AI HDR Remastering

Optimiere jedes Bild auf HDR-Qualität

Die KI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveaus für eine reichhaltigere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hub

Erweiterte Multi AI Suche mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren KI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.8)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Die Funktion „In This Scene“ bietet relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.9)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", einer speziell auf dich zugeschnittenen Menüseite.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.10)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS jetzt gesichert durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System ausgezeichnet

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden12)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Dein LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – Dein LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote

Navigiere ganz einfach und zeige wie mit einer Air Mouse auf den Bildschirm, um AI Hub zu nutzen

Steuere dein Fernsehgerät einfach mit der AI Magic Remote. Mit einem Bewegungssensor und einem Scrollrad kannst du sie wie eine Air Mouse verwenden, indem du klickst, ziehst und ablegst, oder einfach für Sprachbefehle sprechen.13)

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Sportvorhersagen von AI Concierge

Erhalte Spielvorhersagen mit KI

KI analysiert die Statistiken und die Leistung deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und unterstütze es mit diesen KI-generierten Erkenntnissen.14)

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

AI Genre Selection erkennt das Genre des Inhalts, und TruMotion passt das Ruckelniveau so an, dass bei allen Filmen, Sportübertragungen und mehr die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis erzielt wird.

Richte Warnungen ein und verpasse nie einen Moment

Sieh dir jeden Moment der Action an. Richte deine Benachrichtigungen ein und lass dich über Spielpläne, Ergebnisse und mehr zu deinem Team informieren.

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Spiele mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 288 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 144 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, ideal für Gaming-Wettbewerbe.15)

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay zeigt eine lebendige, schnelllebige Rennszene mit einem Vergleichsbild, um Motion Booster 288 hervorzuheben. Zudem werden 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW unterstützt.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game-Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm und weist so auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hin.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED verfügt über das LG Gaming Portal mit Gaming-Hub-Layout. Es kombiniert ausgewählte Inhalte und Spielkacheln in einer einheitlichen Oberfläche, die für Zugriff auf GeForce NOW und webOS-Game-Apps erweitert wird.
Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Game-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.
Bluetooth Ultra Low Latency

Das weltweit erste Fernsehgerät, das Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud-Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 3,0 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.16)

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.17)

Game Dashboard und Optimizer

Einfache Feinabstimmung der Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi an, damit du jede Game-Session ganz einfach optimieren kannst.

Echtes Kino, detailgetreu erhalten

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind das Logo „Dolby Vision“ und das Logo „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED ist in einem Studio zu sehen. Ein Regisseur bearbeitet anhand eines Bedienfelds einen Film auf dem Bildschirm. Unten links sind das Logo „Dolby Vision“ und das Logo „FILMMAKER MODE“ zu sehen.

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Filme so sehen, wie vom Regisseur gewollt

Erlebe Kino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und FILMMAKER MODE mit Umgebungslichtkompensation, die sich an die Umgebung anpasst und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergibt.18)

Design, das deinen Raum verschönert

Schlankes Design

Schlanke Silhouette, die sich in dein Interieur einfügt

Das schlanke Profil deines Fernsehgeräts mit minimalistischen Linien und raffinierten Details verleiht deinem Zuhause einen raffinierten Touch, ohne abzulenken.

Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED in schlankem Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Design, das deinen Raum verschönert

Schlankes Design

Schlanke Silhouette, die sich in dein Interieur einfügt

Das schlanke Profil deines Fernsehgeräts mit minimalistischen Linien und raffinierten Details verleiht deinem Zuhause einen raffinierten Touch, ohne abzulenken.

Ein in einem hellen, offenen Wohnbereich an die Wand montierter LG QNED evo AI QNED85 Mini LED in schlankem Design zeichnet sich durch ein schnittiges Profil aus, das sich nahtlos in die Inneneinrichtung einfügt. Der Bildschirm zeigt ein auffälliges, farbenfrohes abstraktes Kunstwerk.

Entdecke grenzenlose Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte deinen Raum auf und gestalte ihn individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.19)

Ein LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Ein LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an. Gleichzeitig zeigt ein Smartphone mit aktivierter Album-Option „Family Trip“ eine Albumliste.

Meine Fotos

Greif leicht auf Google Photos zu & zeig deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere deinen Raum mühelos mithilfe von Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek.23)

Ein an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebrachter LG QNED evo AI QNED82 Mini LED zeigt eine Informationstafel mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Informationstafel

Bleib mit einem personalisierten Dashboard auf dem Laufenden

Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für Home Hub, deine Sehreservierungen und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Automatische Helligkeitssteuerung

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt das Bildschirmbild automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so bei allen Umgebungsbedingungen für eine klare und komfortable Ansicht.

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.26)

Ein LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mit Smart Connectivity zeigt auf dem Bildschirm die Benutzeroberfläche von Home Hub mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ mit Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout an.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Du kannst dich u. a. mit Google Home nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause verbinden, diese Geräte bedienen und mit diesen Geräten interagieren und noch viel mehr.27)

Eine LG Soundbar hebt jede Szene mit einem volleren Surround-Sound hervor.

WOW Orchestra

Full-Surround-Soundsystem von LG TV und Soundbar synchronisiert

Durch die Synchronisierung von TV und Soundbar als Einheit erweitert das System die Tiefe und Richtungsmäßigkeit für ein umfassenderes Surround-Erlebnis.29)

Ein LG QNED evo AI QNED85 Mini LED mit WOW Orchestra zeigt auf dem Bildschirm Musiker bei einem Auftritt. Gleichzeitig füllen Schichten von Schallwellen vom Fernsehgerät und der Soundbar darunter das Wohnzimmer und erzeugen so ein synchronisiertes Surround-Sound-Erlebnis.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Accessibility

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

1)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.

 

2)*QNED evo verfügt im Vergleich zu QNED über einen größeren Farbumfang.

 

3)*Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

 

4)*Verglichen mit dem 2025 alpha 8 Gen2 4K AI Prozessor, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

5)*AI Picture Pro funktioniert mit sämtlichen urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.
 

6)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig.
 

7)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

8)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.
 

9)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.
 

10)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.
 

11)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.
 

12)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.
 

13)*Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.
 

14)*Die Karte „In This Scene“ ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.
 

15)*AMD FreeSync Premium-Validierung basierend auf kurzer Eingangsverzögerung, Reduzierung von Stottern und flimmerfreiem Verhalten.

*144 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 144 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

*Der Motion Booster 288 bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 288 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.
 

16)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.
 

17)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

18)*FILMMAKER Ambient MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE mit Dolby Vision wird unterstützt.

*FILMMAKER Ambient MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Amazon Prime Video-App.

*FILMMAKER Ambient MODE ist bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

19*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

21)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

22)*Die generische KI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

26)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

27)*LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

29)*Eine Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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