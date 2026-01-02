We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Die beliebtesten Fernseher von LG
Die Suche nach dem optimalen Fernseher kann überwältigend sein. Mit einer Fülle von Modellen, Technologien und Größen auf dem Markt verliert man schnell den Überblick. Genau diese Suche könnte jetzt bei unseren Bestsellern enden – und das aus gutem Grund. Unsere Kundenfavoriten bieten eine ausgeglichene Balance aus innovativer Technologie, herausragender Bildqualität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Vorteile unserer Fernseher
Mach dein Wohnzimmer zur ultimativen Entertainment-Zone. LG TVs sind mehr als nur ein Fernseher – sie sind dein visueller Gamechanger. Warum unsere Bestseller unsere Kunden überzeugt haben? Weil wir Technik verstehen, die Spaß macht. Gamer feiern die ultraschnellen 120Hz und HDMI 2.1 Features für den entscheidenden Vorteil im Match, während Cineasten die Bildschirmtechnologien und die intuitiven Features lieben.
OLED, OLED evo und Co.
TV-Technologien, die begeistern
Wer das ultimative Heimkino-Feeling in den eigenen vier Wänden sucht, braucht neben der optimalen Größe auch die passende TV-Technologie. Zwischen OLED, OLED evo, QNED und Nanocell verliert man schnell den Überblick, weshalb wir die wichtigsten Unterschiede aufschlüsseln:
LG OLED evo: OLED evo Fernseher bieten durch effizientere Panels und den neuen α11 Gen2 4K AI-Prozessor der 2025er G-Serie ein noch helleres und schärferes Bild. Erlebe die Weiterentwicklung der OLED-Technologie für höchste Ansprüche.
LG OLED: OLED TVs mit selbstleuchtenden Pixeln haben das Fernsehen revolutioniert. Dank der fortschrittlichen Technologie mit organischen Leuchtdioden (OLED) genießt du herausragende Bilder in 4K oder 8K sowie Dolby Atmos® Sound.
LG QNED evo: LG QNED evo kombiniert fortschrittliche Mini-LEDs mit der erweiterten Dynamic QNED Color Technologie für ein beeindruckendes Farbvolumen von 100%. Unterstützt vom neuen α-AI-Prozessor findest du in Größen von 50 bis 100 Zoll genau das richtige Modell für brillante Unterhaltung.
LG QNED: LG QNED steht für Premium-LCD-Qualität mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Dynamic QNED Color Technologie ersetzt herkömmliche Quantum Dots und sorgt zusammen mit modernen AI-Prozessoren für naturgetreue Bilder und optimierten Ton.
LG NanoCell: Unsere NanoCell TVs verbinden Ästhetik mit Leistung. Das extrem dünne Display spart Platz, während die Technik im Inneren überzeugt: Genieße klare, kontrastreiche HDR-Bilder und eine lebensechte Farbreproduktion für anspruchsvollen Filmgenuss.
LG UHD: Erlebe Bilder, die viermal schärfer sind als Full HD. LG UHD TVs ermöglichen durch ihre hohe 4K-Auflösung einen geringeren Sitzabstand zum Bildschirm. Das Ergebnis: Ein beeindruckendes Heimkino-Feeling, selbst in kleineren Wohnräumen.
Einige unserer Fernseher haben so sehr überzeugt, dass sie mehrfach ausgezeichnet wurden. Daher lohnt sich auch ein Blick auf unsere Awards-Seite.