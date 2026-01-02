Wer das ultimative Heimkino-Feeling in den eigenen vier Wänden sucht, braucht neben der optimalen Größe auch die passende TV-Technologie. Zwischen OLED, OLED evo, QNED und Nanocell verliert man schnell den Überblick, weshalb wir die wichtigsten Unterschiede aufschlüsseln:





LG OLED evo: OLED evo Fernseher bieten durch effizientere Panels und den neuen α11 Gen2 4K AI-Prozessor der 2025er G-Serie ein noch helleres und schärferes Bild. Erlebe die Weiterentwicklung der OLED-Technologie für höchste Ansprüche.



LG OLED: OLED TVs mit selbstleuchtenden Pixeln haben das Fernsehen revolutioniert. Dank der fortschrittlichen Technologie mit organischen Leuchtdioden (OLED) genießt du herausragende Bilder in 4K oder 8K sowie Dolby Atmos® Sound.



LG QNED evo: LG QNED evo kombiniert fortschrittliche Mini-LEDs mit der erweiterten Dynamic QNED Color Technologie für ein beeindruckendes Farbvolumen von 100%. Unterstützt vom neuen α-AI-Prozessor findest du in Größen von 50 bis 100 Zoll genau das richtige Modell für brillante Unterhaltung.



LG QNED: LG QNED steht für Premium-LCD-Qualität mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Dynamic QNED Color Technologie ersetzt herkömmliche Quantum Dots und sorgt zusammen mit modernen AI-Prozessoren für naturgetreue Bilder und optimierten Ton.



LG NanoCell: Unsere NanoCell TVs verbinden Ästhetik mit Leistung. Das extrem dünne Display spart Platz, während die Technik im Inneren überzeugt: Genieße klare, kontrastreiche HDR-Bilder und eine lebensechte Farbreproduktion für anspruchsvollen Filmgenuss.



LG UHD: Erlebe Bilder, die viermal schärfer sind als Full HD. LG UHD TVs ermöglichen durch ihre hohe 4K-Auflösung einen geringeren Sitzabstand zum Bildschirm. Das Ergebnis: Ein beeindruckendes Heimkino-Feeling, selbst in kleineren Wohnräumen.



