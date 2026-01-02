About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Stiftung Warentest

Stiftung Warentest

TV Bestseller von LG

Die beliebtesten Fernseher von LG

Die Suche nach dem optimalen Fernseher kann überwältigend sein. Mit einer Fülle von Modellen, Technologien und Größen auf dem Markt verliert man schnell den Überblick. Genau diese Suche könnte jetzt bei unseren Bestsellern enden – und das aus gutem Grund. Unsere Kundenfavoriten bieten eine ausgeglichene Balance aus innovativer Technologie, herausragender Bildqualität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Vorteile unserer Fernseher

Mach dein Wohnzimmer zur ultimativen Entertainment-Zone. LG TVs sind mehr als nur ein Fernseher – sie sind dein visueller Gamechanger. Warum unsere Bestseller unsere Kunden überzeugt haben? Weil wir Technik verstehen, die Spaß macht. Gamer feiern die ultraschnellen 120Hz und HDMI 2.1 Features für den entscheidenden Vorteil im Match, während Cineasten die Bildschirmtechnologien und die intuitiven Features lieben.

OLED Fernseher mit Orca, der aus Wasser springt
Bildqualität

Mit einem LG OLED und QNED Bestseller erlebst du beeindruckende Bilder. OLED liefert tiefes Schwarz und lebensechte Farben, während QNED  für eine starke Helligkeit sorgt.

Gaming Zimmer mit LG Fernseher darin. Assassins Creed wird als Spiel auf dem TV gezeigt
Gaming

Erlebe wahrhaft flüssiges Gaming mit bis zu 4K @ 165 Hz, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, der Xbox-App uvm!

webos LG TV Oberfläche
Smarter Komfort

Das webOS-Betriebssystem  der LG TVs ist intuitiv und leicht zu bedienen, während die Magic Remote-Fernbedienung die Navigation zum Kinderspiel macht. 

Eine Reihe von Anleitungen zeigen, wie sich die ideale TV-Größe in Abhängigkeit vom Betrachtungsabstand zum Fernseher ändert. Es werden Änderungen von 2,3 m auf 3 m dargestellt.

Großes Display, große Wirkung

Die passende Größe für jedes Wohnzimmer

Die richtige TV-Größe ist entscheidend für das optimale Home Entertainment-Erlebnis. Dabei geht es nicht nur um die Größe, sondern auch um einen geeigneten Sitzabstand, der den größten Einfluss auf das Kino-Feeling hat.

Als Faustregel für den idealen Abstand gilt: Bildschirmdiagonale (in cm) multipliziert mit dem Faktor 1,5. So kannst du ganz einfach die optimale Größe für deine persönliche Wohlfühldistanz ermitteln.

Für kleinere Räume wie ein Schlafzimmer bei einem typischen Sitzabstand von 1,5 bis 2,5 Metern sind oft 42 bis 55 Zoll eine hervorragende Wahl. Das klassische Wohnzimmer mit einem empfohlenen Sitzabstand von 2 bis 3 Metern profitiert von Modellen zwischen 55 und 65 Zoll. Für echte Heimkino-Enthusiasten, die ein großes Wohnzimmer oder sogar einen eigenen Kinoraum besitzen, sind LG Fernseher ab 75 Zoll die optimale Wahl.

Die passende Größe für jedes Wohnzimmer Zum Größenguide

OLED, OLED evo und Co.

TV-Technologien, die begeistern

Wer das ultimative Heimkino-Feeling in den eigenen vier Wänden sucht, braucht neben der optimalen Größe auch die passende TV-Technologie. Zwischen OLED, OLED evo, QNED und Nanocell verliert man schnell den Überblick, weshalb wir die wichtigsten Unterschiede aufschlüsseln:

LG OLED evo: OLED evo Fernseher bieten durch effizientere Panels und den neuen α11 Gen2 4K AI-Prozessor der 2025er G-Serie ein noch helleres und schärferes Bild. Erlebe die Weiterentwicklung der OLED-Technologie für höchste Ansprüche.

LG OLED: OLED TVs mit selbstleuchtenden Pixeln haben das Fernsehen revolutioniert. Dank der fortschrittlichen Technologie mit organischen Leuchtdioden (OLED) genießt du herausragende Bilder in 4K oder 8K sowie Dolby Atmos® Sound.

LG QNED evo: LG QNED evo kombiniert fortschrittliche Mini-LEDs mit der erweiterten Dynamic QNED Color Technologie für ein beeindruckendes Farbvolumen von 100%. Unterstützt vom neuen α-AI-Prozessor findest du in Größen von 50 bis 100 Zoll genau das richtige Modell für brillante Unterhaltung.

LG QNED: LG QNED steht für Premium-LCD-Qualität mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Dynamic QNED Color Technologie ersetzt herkömmliche Quantum Dots und sorgt zusammen mit modernen AI-Prozessoren für naturgetreue Bilder und optimierten Ton.

LG NanoCell: Unsere NanoCell TVs verbinden Ästhetik mit Leistung. Das extrem dünne Display spart Platz, während die Technik im Inneren überzeugt: Genieße klare, kontrastreiche HDR-Bilder und eine lebensechte Farbreproduktion für anspruchsvollen Filmgenuss.

LG UHD: Erlebe Bilder, die viermal schärfer sind als Full HD. LG UHD TVs ermöglichen durch ihre hohe 4K-Auflösung einen geringeren Sitzabstand zum Bildschirm. Das Ergebnis: Ein beeindruckendes Heimkino-Feeling, selbst in kleineren Wohnräumen.

Einige unserer Fernseher haben so sehr überzeugt, dass sie mehrfach ausgezeichnet wurden. Daher lohnt sich auch ein Blick auf unsere Awards-Seite.

Zum Technologie-GuideZu den TV-Auszeichnungen

Entdecke weitere Bestseller

IT Produkte
Monitore

OLED, 4K UHD oder Smart - finde den passenden Monitor für Gaming, Design oder das Büro unter den LG Bestsellern.

Zu den Monitor Bestsellern
Waschmaschine in Waschküche
Waschmaschinen

Schwarz, Weiß, als Waschtrockner oder WashTower: Entdecke unsere Kundenfavoriten!

Zu den Waschmaschinen Bestsellern
Kühlschrank von innen
Kühlschränke

Ob als Side-by-Side, Kühl-Gefrierkombination oder mit InstaView® - diese Kühlschränke haben überzeugt.

Zu den Kühlschrank Bestsellern