LifeStyle Zusammenfassung Während sich Lebensstile und Arbeitsweisen weiterentwickeln,

bieten LG-Monitore optimierte Erfahrungen, die auf deinen Zweck und deinen Raum zugeschnitten sind.

Erkunde die wichtigsten Merkmale und Spezifikationen jedes Modells auf einem Blick,

und entdecke das Display, das nahtlos in deinen Alltag passt.

Für Gaming Beim Gaming zählt jede Sekunde. Für die intensiven Momente, in denen du dich im Geschehen befindest, sorgen schnelle Reaktionszeiten und glatte Bilder dafür, dass du nie einen Schritt verpasst. Erlebe den Nervenkitzel, deinem Gegner einen Schritt voraus zu sein, mit knackigen, lebendigen Bildern, die jede Szene des Spiels zum Leben erwecken, und einem reibungslosen Spiel ohne Bildschirmrisse oder Stottern. Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren. UltraGear UltraGear UltraGear Display Tooltip Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht. Panel-Typ OLED OLED OLED Tooltip Bezieht sich auf die Geschwindigkeit des Farbwechsels auf dem Bildschirm, je schneller die Geschwindigkeit, desto reibungsloser und schärfer das Spiel. Reaktionszeit 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Tooltip Ultraschnelle Bildwiederholraten sorgen während des Gamings für ein reibungsloses Bild, sodass du schnell reagieren und genau auf deinen Gegner zielen kannst. Bildwiederholfrequenz 165 Hz 240 Hz 480 Hz Tooltip Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden. Colour Gamut DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% Tooltip Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast. HDR HDR 10 HDR 10 HDR 10 Gaming-Funktion Tooltip NVIDIA G-Sync sorgt für flüssigeres Gameplay, indem die Bildwiederholrate deines Monitors mit deiner GPU synchronisiert wird, um Screen Tearing und Ruckeln zu verhindern. NVIDIA G-Sync™ NVIDIA G-Sync™ Compatible NVIDIA G-Sync™ Compatible NVIDIA G-Sync™ Compatible Tooltip AMD FreeSync bietet ruckelfreie Bilder und geringe Latenz, indem die Bildwiederholrate deines Monitors dynamisch an die Bildrate deines Spiels angepasst wird. AMD FreeSync™ AMD FreeSync™ Premium Pro AMD FreeSync™ Premium Pro AMD FreeSync™ Premium Pro Tooltip Mit dem VESA-zertifizierten Dual-Modus kannst nahtlos zwischen reichen Grafiken und schnellem Gaming wechseln. Wechsle ganz einfach über OSD oder LG Switch, um für jedes Gaming-Genre zu optimieren. Dual Mode Design Tooltip Dieses gebogene Design passt sich der Sichtlinie des Benutzers an und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand von Auge zu Bildschirm, um die Belastung der Augen durch natürliche Betrachtungswinkel zu reduzieren.

Höhere Werte bieten eine sanfte Krümmung für Komfort, während niedrigere Werte eine tiefere Krümmung für maximales Eintauchen bieten. Krümmung 800R 800R flat

Für Kreative Ein Bildschirm, endlose Möglichkeiten zum Arbeiten und Spielen. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die reibungslose Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem eleganten Gerät. Mit lebendiger Bildqualität, intuitiven Bedienelementen und intelligenten Funktionen schafft er eine nahtlose Umgebung für Multitasking, Unterhaltung und Kreativität. Egal, ob du arbeitest, schaust oder kreierst, er passt sich wunderbar deinen Lebensstil an. Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren. UltraFine UltraFine UltraFine Display Tooltip LG-Monitore sind in verschiedenen Größen von 27 Zoll bis 45 Zoll erhältlich, sodass du die richtige Größe für dein Gaming und deine Arbeitsumgebung auswählen kannst. Je größer der Bildschirm, desto immersiver das Spiel und desto effizienter kannst du arbeiten. Größe 27 31.5 27 Tooltip Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel, aus denen das Bild auf deinem Bildschirm besteht.

Je höher die Auflösung, desto schärfer und detaillierter das Bild. Auflösung 3,840 x 2,160 3,840 x 2,160 3,840 x 2,160 Tooltip Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten. Kontrastverhältnis 1,200 : 1 1,000 : 1 1,200 : 1 Tooltip Panel ist die Schlüsseltechnologie, die die Bildqualität eines Monitors bestimmt. IPS bietet große Betrachtungswinkel und genaue Farben, VA bietet einen hohen Kontrast und TN bietet eine schnelle Reaktion. Du kannst das Panel auswählen, das deinen Anforderungen entspricht. Panel-Typ IPS IPS IPS Tooltip Bildseitenverhältnis bezieht sich auf das horizontale zu vertikale Verhältnis des Bilds. Bildformat 16:9 16:9 16:9 Tooltip Farbraum bezieht sich auf den Farbbereich, den ein Monitor anzeigen kann. Je breiter der Bereich, desto vielfältiger und genauer können Farben angezeigt werden. Colour Gamut DCI-P3 95% DCI-P3 95% DCI-P3 95% Tooltip Lebendige Farben und Helligkeit heben die Bildschirmauflösung auf ein neues Niveau. Erlebe eine höhere Bildqualität mit schärferem Kontrast. HDR HDR 10 HDR 10 HDR 10 Benutzungsfreundlichkeit HDMI 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.0 2 x HDMI 2.0 Tooltip Mit DisplayPort kannst du die Leistungsfähigkeit von GPUs der nächsten Generation mit hoher Bandbreite voll ausschöpfen. Es liefert eine klare, glatte Bildqualität, selbst bei 4K und ultrahohen Bildwiederholraten, für ein reibungsloses Gaming-Erlebnis ohne Kompression oder Verzögerung bei Rennsimulationen oder High-End-FPS-Spielen. DisplayPort 1 x DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort 1.4 1 x DisplayPort 1.4

Für Hybrid-Benutzer Ein intelligenterer Bildschirm, der Arbeit, Spiel und Inhalte in perfekter Harmonie zusammenbringt. Der LG Smart Monitor vereint die Produktivität eines Hochleistungs-Arbeitsmonitors, die Reaktionsfähigkeit eines Gaming-Displays und den Komfort eines Smart TV - alles in einem. Mit intuitiven Dashboards, intelligenten Funktionen und einem schlanken, modernen Design bietet er eine optimierte Erfahrung für diejenigen, die einen dynamischen, vernetzten Lebensstil führen. Atemberaubende Bildqualität und ein flexibles Setup werten deine tägliche Routine auf und machen nahtloses Multitasking zu einem raffinierten Teil deines Tages. Diese Reihe dient als Referenz für die wichtigsten Merkmale der Serien. Die tatsächlichen Spezifikationen und Optionen können je nach Modell variieren. Smart Monitor Smart Monitor Smart Monitor Display Tooltip Es ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeit auf deinem Bildschirm, höhere Werte bedeuten tieferes Schwarz und hellere Highlights. Höhere Kontrastverhältnisse bieten eine bessere Bildqualität und sind vorteilhaft für Anwendungen, bei denen Farbe wichtig ist, wie z. B. Videos ansehen oder an Designs arbeiten. Kontrastverhältnis 1,000 : 1 1,000 : 1 3,000 : 1 Benutzungsfreundlichkeit Tooltip Nutze mit umfassenden Upgrades die Vorteile der neuesten Eigenschaften und Software. Als Gewinner des CES Innovation Award in der Kategorie Cybersicherheit schützt webOS Privatsphäre und Daten. webOS Speaker 2 x 5W 2 x 5W 2 x 5W USB-C Port 3 x USB-C

(max. 65W charging power) 3 x USB-C

(max. 90W charging power) 1 x USB-C

(max. 65W charging power) Design Tooltip Die Möglichkeit, die Höhe des Monitors nach oben und unten anzupassen und die Bildschirmposition für deine Augenhöhe zu optimieren, um die Belastung von Hals und Schulter zu reduzieren. Höhe 329 mm 110 mm Tooltip Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90 Grad in eine oder beide Richtungen zu drehen, um ihn im Hochformat zu verwenden. Drehbar -90° 90° Tooltip Mit der Möglichkeit, den Monitor vor und zurück zu neigen, kannst den Bildschirmwinkel nach oben und unten einstellen, um den optimalen Winkel für deine Augen einzustellen. Neigbar -20° ~ +50° -5° ~ +15° -5° ~ +15° Tooltip Schwenke den Monitor von einer Seite zur anderen, sodass du den Bildschirm zu einer Seite drehen kannst, um den Bildschirm mit anderen zu teilen, oder passe die Ausrichtung an deine Arbeitsumgebung an. Schwenken -60° ~ +90°