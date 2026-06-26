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Vom Fernseher zum Kunstwerk – entdecke die LG ART TV-Kollektion

Die LG ART TV-Produktreihe umfasst den LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, den LG OLED evo AI G6 sowie den LG Gallery TV AI LX7 mit Rahmen. Die einzelnen Modelle zeichnen sich durch das „Wallpaper Design“, das „Flush-fit Gallery Design“ bzw. das „Gallery Design mit aufsteckbarem Rahmen“ aus und verwandeln Fernsehbildschirme in kunstvolle Displays, die einem Galerieraum würdig sind.

Die LG ART TV-Produktreihe umfasst den LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, den LG OLED evo AI G6 sowie den LG Gallery TV AI LX7 mit Rahmen. Die einzelnen Modelle zeichnen sich durch das „Wallpaper Design“, das „Flush-fit Gallery Design“ bzw. das „Gallery Design mit aufsteckbarem Rahmen“ aus und verwandeln Fernsehbildschirme in kunstvolle Displays, die einem Galerieraum würdig sind.

Das Bild zeigt ein kunstorientiertes Konzept mit gerahmten Kunstwerken, die über das Layout verteilt sind und jeweils verschiedene Gemälde und künstlerische Stile zeigen.

Das Bild zeigt ein kunstorientiertes Konzept mit gerahmten Kunstwerken, die über das Layout verteilt sind und jeweils verschiedene Gemälde und künstlerische Stile zeigen.

Warum einen LG ART TV?

Ein LG ART TV ist mehr als nur ein Fernseher und definiert die Grenzen der TV-Kategorie als Leinwand für Kunst völlig neu, indem es künstlerische Ausdruckskraft, gehobenes Design und Innovation vereint. Entdecke bahnbrechende Display-Technologien, die nicht nur so gestaltet sind, dass sie sich nahtlos in dein Interieur einfügen, sondern auch Kunstwerke in atemberaubender visueller Qualität präsentieren.

Ein Fernseher, der deinen Raum in eine Galerie verwandelt.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV

Ultraflaches Wallpaper Design und True Wireless – der Gipfel der Ästhetik.

Mit seinem ultraflachen Wallpaper Design fügt sich dieser TV nahtlos in jeden Raum ein. LG True Wireless mit der neuen, noch kompakteren Zero Connect Box, sorgt dafür, dass außer dem Stromkabel keine weiteren Kabel sichtbar bleiben und verwandelt deinen Fernseher in eine beeindruckende Leinwand für jegliche Art von Kunst.1)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinem ultraflachen Wallpaper Design und True Wireless wird in verschiedenen Nahaufnahmen gezeigt, die sein ultraschlankes Profil und sein kabelloses Erscheinungsbild hervorheben, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt. Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist an einem Glasrack angebracht, das nicht zum Lieferumfang gehört und steht vor einem großen Fenster im Wohnzimmer und zeigt ein Gemälde im impressionistischen Stil, das sich ganz natürlich in die Skyline im Hintergrund einfügt.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinem ultraflachen Wallpaper Design und True Wireless wird in verschiedenen Nahaufnahmen gezeigt, die sein ultraschlankes Profil und sein kabelloses Erscheinungsbild hervorheben, das sich nahtlos in jede Einrichtung einfügt. Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist an einem Glasrack angebracht, das nicht zum Lieferumfang gehört und steht vor einem großen Fenster im Wohnzimmer und zeigt ein Gemälde im impressionistischen Stil, das sich ganz natürlich in die Skyline im Hintergrund einfügt.

LG OLED evo AI G6

Minimalistisches Gallery Design - bündig an der Wand montiert.

Dieser TV wird dich trotz seines Minimalismus maximal begeistern, denn das lückenlose Gallery Design fügt sich nahtlos in deinem Wohnambiente ein. Perfekt für die hervorragende Präsentation deiner Kunst Zuhause.2)

Der LG OLED evo AI G6 mit seinem Gallery Design wird in drei Ansichten präsentiert, die sein schlankes Seitenprofil und die nahtlose Wandausrichtung hervorheben und gleichzeitig kühne abstrakte Kunstwerke präsentieren, die sich klar in moderne Wohnräume integrieren lassen.

Der LG OLED evo AI G6 mit seinem Gallery Design wird in drei Ansichten präsentiert, die sein schlankes Seitenprofil und die nahtlose Wandausrichtung hervorheben und gleichzeitig kühne abstrakte Kunstwerke präsentieren, die sich klar in moderne Wohnräume integrieren lassen.

LG Gallery TV LX7 mit wechselbarem Bilderrahmen

Ein TV, der sich dank ansteckbarem Bilderrahmen in ein Kunstwerk verwandelt.

Der LG Gallery TV wurde entwickelt, um deinen TV wie echte Kunst aussehen zu lassen und verleiht deinem Raum ein galerieartiges Flair. Es stellt Kunstwerke wunderschön dar und verwandelt deinen Bildschirm in Meisterwerke der Kunst, die den Stil deines Wohnraums aufwerten.

Der LG Gallery TV LX7 ART TV mit seinem Galerie Design und wechselbarem Bilderahmen wird in vier Ansichten präsentiert, die sein flexibles Design und lebendige Kunstwerke hervorheben, die nahtlos in verschiedene Wohnbereiche integriert sind.

Der LG Gallery TV LX7 ART TV mit seinem Galerie Design und wechselbarem Bilderahmen wird in vier Ansichten präsentiert, die sein flexibles Design und lebendige Kunstwerke hervorheben, die nahtlos in verschiedene Wohnbereiche integriert sind.

Der LG Gallery TV LX7 ART TV mit aufsteckbarem Rahmen, wird in einer geteilten Ansicht mit den Rahmenvarianten „Warm Walnut“ und „Snow White“ gezeigt, montiert an zwei unterschiedlich farbigen Wänden in modernen Wohnzimmerumgebungen.

Wähle den Rahmen, der zur Stimmung deines Raumes passt.

Zeige Kunstwerke als wären sie in einer Galerie eingerahmt. Wähle zwischen dem Rahmen in „Snow White“, der im Lieferumfang bereits enthalten ist, oder in „Warm Walnut“, der optional bestellbar ist, passend zu deinem Stil und mache dein Zuhause ganz einfach zu deiner persönlichen Kunstgalerie.

*Der wechselbare Bilderahmen kann je nach Land oder Region variieren.

*Ein Rahmen in „Snow White“ ist im Lieferumfang enthalten. Der Rahmen in „Warm Walnut“ ist optional bestellbar.

Der LG Gallery TV LX7 ART TV mit aufsteckbarem Rahmen ist an der Wand montiert und zeigt ein Stillleben. Es hängt neben einem Fenster, zusammen mit anderen gerahmten Kunstwerken, und trotz des Sonnenlichts sind auf dem Bildschirm keine Reflexionen zu sehen, sodass es wie ein echtes Kunstwerk wirkt.

Galerie-ähnlicher Bildschirm, der wie echte Kunst aussieht.

Inspiriert von einer echten Leinwand wirken die Bilder natürlich und edel, ohne Spiegelungen, sodass das der LG Gallery TV eher wie ein gerahmtes Kunstwerk wirkt als ein normaler TV-Bildschirm.

Erwecke deine persönliche Galerie zum Leben mit einem LG ART TV und LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000 kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Verleihe deinem Wohnraum das gewisse Extra und gestalte ihn ganz individuell mit Kunstwerken, die deinen Stil widerspiegeln.3)

Der LG ART TV sieht an der Wand aus, als wäre es ausgeschaltet, doch dann schaltet sich der Galerie-Modus ein, zeigt Informationen an und wechselt zwischen verschiedenen Kunstwerken hin und her.

Wechsle mit dem Galerie-Modus nahtlos vom Fernsehen zu Kunstwerken.

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Raum einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Entdecke automatisch für dich kuratierte Inhalte.

Mit der Beantwortung einer Reihe an kurzen Fragen weiß dein Fernsehgerät, welche Art von Kunstwerken dir gefallen. LG Gallery+ kann dir dann auf deinen Geschmack zugeschnittene Inhaltsempfehlungen anzeigen.5)

Der LG ART TV mit der generativen AI und LG Gallery+ zeigt eine Sprachaufforderung an, eine Katze in einem bunten Heißluftballonkorb zu zeichnen, zeigt dann das generierte Kunstwerk an und präsentiert anschließend weitere Beispielaufforderungen mit den dazugehörigen Bildern.

Verwandle deine Ideen mit generativer AI in Kunstwerke.

Erwecke deine Ideen mit der integrierten generativen AI deines Fernsehgerätes zum Leben. Schreibe eine Vorgabe auf, um einzigartige Kunstwerke zu erstellen, und schick sie dir über LG Link sogar auf dein Handy, damit du sie überall genießen kannst.6)

Mit BGM mit Music Lounge kannst du die richtige Atmosphäre schaffen.

Schaffe die richtige Atmosphäre mit Musik, die zu deinen Bildern passt. Nutze die nach deinen Vorlieben empfohlene Musik oder verbinde dich über Bluetooth, um deine eigenen Titel abzuspielen.

Auf dem LG ART TV wird ein Raster mit Familienfotos aus Google Fotos angezeigt, während auf dem Smartphone eine Albumliste zu sehen ist, bei der die Option „Familienausflug“ aktiviert ist.

Auf dem LG ART TV wird ein Raster mit Familienfotos aus Google Fotos angezeigt, während auf dem Smartphone eine Albumliste zu sehen ist, bei der die Option „Familienausflug“ aktiviert ist.

Greife leicht auf Google Fotos zu & zeige deine Erinnerungen.

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Gestalte deinen Raum ganz individuell, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.7)

Auto Brightness Control - optimale Bilder bei jedem Licht.

Die Helligkeitsregelung passt die Bildschirmdarstellung automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt so in jeder Umgebung für ein klares und angenehmes Seherlebnis.8)

Motion Sensor reagiert auf deine Anwesenheit.

Dank der Bewegungserkennung reagiert dein Fernseher intelligent und wechselt den Modus, je nachdem, ob du in der Nähe bist oder nicht.9)

Bleibe mit dem Dashboard jederzeit auf dem Laufenden.

All deine Information auf einen Blick. Erhalte Wetterupdates und Sportbenachrichtigungen, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für den Home Hub, deine Reservierungen und mehr ein.

Entdecke das LG ART TV-Sortiment.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV

· LG OLED evo

· Ultraflaches Wallpaper Design

· Hyper Radiant Color Tech

· Perfektes Schwarz und perfekte Farben

· True Wireless

· LG Gallery+

Entdecke den W6

LG OLED evo AI G6

· LG OLED evo

· Lückenloses Gallery Design

· Hyper Radiant Color Tech

· Perfektes Schwarz und perfekte Farben

· LG Gallery+

Entdecke den G6

LG Gallery TV LX7 mit wechselbarem Bilderrahmen

· LG QNED Mini LED

· Galerie Design mit aufsteckbarem Bilderrahmen

· Rahmen in "Snow White" ist im Lieferumfang enthalten

· Dynamic QNED Color mit 100% Farbvolumen

· Galerie-ähnlicher TV-Bildschirm

· LG Gallery+

Lerne den neuen LG Gallery TV LX7 kennen

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*Der tatsächliche Bautiefe beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

*Powerboard und Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

*"Wireless OLED TV" bezieht sich auf die kabellose Verbindung zwischen der Zero Connect Box und dem TV-Bildschirm. Ein Stromkabel für beide Geräte ist weiterhin nötig.

*Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen.

*Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2 und Messergebnissen, die je nach Verbindungsstatus variieren können.

*Die Zero Connect Box sollte niedriger als der kabellose Empfänger des Fernsehgeräts installiert werden.

*Externe Geräte müssen per Kabel mit der Zero Connect Box verbunden sein.

 

2)*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

3)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

4)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Für den vollen Zugriff auf Inhalte und Funktionen ist ein Abo für den LG Gallery+-Service erforderlich.

 

5)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch den Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

6)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicherspezifikationen verwendet wird.

 

7)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

8)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

*Wird nur bei Modellen mit integriertem Lichtsensor unterstützt.

 

9)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellserien OLED evo W6 und G6, mit Ausnahme des 48 Zoll G6, verfügbar.  