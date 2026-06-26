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Der LG AI TV Guide: Smarte Antworten für deinen Alltag.

Das smarte Leben, von dem du immer geträumt hast, ist jetzt zum Greifen nah. Vom immersiven Sporterlebnis mit informativen Einblicken über Unterstützung bei lästigen Hausarbeiten bis hin zu Antworten und Lösungen für deine Fragen und Anliegen und vielem mehr – ein LG AI TV macht dein Leben einfacher und komfortabler, sobald du deinen Fernseher einschaltest.

Der LG AI TV präsentiert den webOS-Startbildschirm im Zentrum mehrerer Unterhaltungsszenen, darunter Live-Fußballübertragungen, Smart-Home-Steuerungen, AI-generierte Bildinhalte und ein interaktives Heimtraining, das auf TV-Bildschirmen angezeigt wird.

Der LG AI TV präsentiert den webOS-Startbildschirm im Zentrum mehrerer Unterhaltungsszenen, darunter Live-Fußballübertragungen, Smart-Home-Steuerungen, AI-generierte Bildinhalte und ein interaktives Heimtraining, das auf TV-Bildschirmen angezeigt wird.

Die AI Magic Remote-Fernbedienung mit speziellem AI Button - der ultimative Begleiter für deinen LG AI TV.

Drei Symbole zeigen die wichtigsten Funktionen der AI Magic Remote-Fernbedienung. Das Symbol des "AI Button" zeigt ein pinkes und lilafarbenes, geometrisches Symbol auf weißem, kreisförmigem Hintergrund. Das Symbol „Klicken & Scrollen“ zeigt eine Fernbedienung und einen Cursor auf weißem kreisförmigem Hintergrund. Das Symbol „24 Sprachen“ zeigt ein blaues Chatbot-Gesicht auf weißem kreisförmigem Hintergrund.

Drei Symbole zeigen die wichtigsten Funktionen der AI Magic Remote-Fernbedienung. Das Symbol des "AI Button" zeigt ein pinkes und lilafarbenes, geometrisches Symbol auf weißem, kreisförmigem Hintergrund. Das Symbol „Klicken & Scrollen“ zeigt eine Fernbedienung und einen Cursor auf weißem kreisförmigem Hintergrund. Das Symbol „24 Sprachen“ zeigt ein blaues Chatbot-Gesicht auf weißem kreisförmigem Hintergrund.

AI Concierge

Drücke den AI Button und erhalte Inhaltsempfehlungen, basierend auf deinen Sehgewohnheiten.

Hast du schon einmal durch Kanäle gescrollt und nicht gewusst, was du ansehen sollst? Mit nur einem Tastendruck auf den AI Button empfiehlt dir dein LG AI TV Sendungen auf Basis deines Sehverlaufs und deiner Vorlieben und bietet dir personalisierte Inhaltsempfehlungen, Funktionsvorschläge und individuelle Schnellzugriffe. So personalisiert AI dein TV-Erlebnis und erleichtert es dir, Inhalte und Funktionen für den nächsten Schritt zu entdecken.1)

AI Magic Remote-Fernbedienung

Einfach navigieren – klicken und scrollen wie mit einer Computer-Maus.

Navigiere einfach und mühelos mit den Zeige-, Scroll- und Auswahlfunktionen durch deine natürliche Handbewegungen mit der AI Magic Remote-Fernbedienung. So nutzt du AI-Funktionen auf deinem Fernseher schneller und intuitiver und gelangst direkt zu deinen gewünschten Inhalten – mit weniger Zeit für die Steuerung und mehr Zeit für Unterhaltung.2)

Multi AI Search

Drücke einfach den AI Button und stelle deine Frage, um Antworten von Google Gemini zu erhalten.

LG AI TVs unterstützen AI-Sprachassistenten und Multi AI Search, das 24 Sprachen versteht. Frage einfach und erhalte alles, was du brauchst, direkt auf deinem TV-Bildschirm. Nutze zum Beispiel Google Gemini und erhalte sofort passende Ergebnisse – ob bei der Suche nach einem Film, der Planung deiner nächsten Reise oder vielem mehr.3)

Hole das Beste aus jedem Moment deines Lieblingssports.

AI Concierge & My Page

Mehr Spannung beim Zuschauen mit Spielvorhersagen in Echtzeit.

Nutze den AI Concierge auf deinem LG AI TV, um Echtzeitinfos wie Spielvorhersagen, den aktuellen Stand der Ligabegegnungen und mehr zu erhalten – alles, während du das Spiel verfolgst, damit du keine einzige Szene verpasst. Mit My Page gestaltest du dein TV-Erlebnis ganz individuell, indem du alle deine Lieblings-Widgets – vom Kalender und Wetter bis hin zu den kommenden Spielen deiner Lieblingsteams – an einem Ort bündelst.5)

Sports Portal

Alles zu deinem Lieblingsteam an einem Ort – von Highlights über Spielinformationen bis hin zu Benachrichtigungen.

Bist du es leid, deine Aufmerksamkeit zwischen dem Spiel im TV und den Infos auf deinem Smartphone aufteilen zu müssen? Wenn du dich fragst, welche Funktionen beim Sport schauen auf einem AI TV helfen, ist das Sports Portal die Antwort. Dieses spezielle Portal unterstützt dich beim Sport schauen auf deinem LG AI TV und bietet einfachen Zugriff auf vielfältige Inhalte zu deinen Lieblingsteams. Sieh dir Highlight-Videos von Spielen, frühere Spielergebnisse und aktuelle Ligatabellen an. Erhalte außerdem Spielbenachrichtigungen, wenn ein Spiel kurz vor dem Beginn steht, damit du es live verfolgen kannst.6)

Einfache Steuerung deines Smart Homes.

Home Hub

Dein All-in-One-Hub für Haushaltsgeräte, gesteuert über den AI-Sprachassistenten.

LG AI TVs unterstützen AI-Sprachassistenten. Verbinde deine Smart-Home-Geräte mit dem Home Hub, und schon ein einziger Befehl genügt, um alle deine smarten Geräte über deinen TV zu steuern. Mit Google Home, Matter, LG ThinQ und mehr fungiert der Home Hub als Sprachassistent – du kannst das Licht anpassen, den Saugroboter starten, den Luftreiniger einschalten und einen unordentlichen Raum mit nur wenigen Worten in ein sauberes Zimmer verwandeln. Die Registerkarte „My Home“ ermöglicht dir außerdem, alle Geräte auf einen Blick zu überwachen, und der Home Hub erlaubt dir, deine IoT-Geräte auch während des Fernsehens zu steuern.7)

Home-Workouts noch mehr genießen.

Fitnessgeräte verbinden

Genieße dein Live-Workout-Dashboard auf dem großen Bildschirm und passende empfohlene YouTube-Inhalte.

Hast du Schwierigkeiten, dein Training auf einem kleinen Bildschirm zu verfolgen? FTMS-kompatible Geräte verbinden sich automatisch mit deinem Fernseher und zeigen dein Workout-Dashboard auf dem großen Bildschirm an, sodass du konzentriert bleibst und ohne Ablenkungen weiter trainieren kannst. Du erhältst außerdem Empfehlungen für YouTube-Inhalte, die zu deinen Workouts passen, sodass du beim Training weitere passende Fitnessvideos ansehen kannst.8)

Entdecke Lösungen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

AI Voice ID

Deine Stimme genügt, um deinen personalisierten Startbildschirm aufzurufen.

Dich jedes Mal an dem TV anzumelden, sobald du ihn benutzt, ist dir zu umständlich? Verwende einfach AI Voice. Damit erkennt der LG AI TV deine Stimme sofort, was ein personalisiertes TV-Erlebnis bietet, das speziell für dich gemacht ist, ohne dich jedes Mal von neuem manuell anmelden zu müssen. Registriere deine Stimme und dein LG AI TV erkennt dich sofort, wenn du sprichst, und wechselt automatisch in dein Profile mit Inhaltsempfehlungen, die speziell auf dich zugeschnitten sind.9)

AI Picture Wizard & AI Sound Wizard

Passe Bild und Klang dank AI an deine Vorlieben an.

Fällt es dir schwer, das ideale Bild und den idealen Klang für dich zu finden? Entdecke, wie du unsere AI-Funktionen deines LG AI TVs wie den AI Picture Wizard nutzt, um dir Bildeinstellungen für ein visuelles Erlebnis zu bieten, das deinen persönlichen Vorlieben entspricht. Erlebe zudem den AI Sound Wizard für einen maßgeschneiderteren Klang. Dies sind aber nur zwei der vielen Möglichkeiten, wie du die Funktionen deines LG AI TVs nutzt, um dein Seherlebnis zu personalisieren.

AI Chatbot

Erhalte hilfreiche Vorschläge zur Fehlerbehebung, bevor du überhaupt danach fragst.

Lerne den LG AI Chatbot kennen, eine intelligente Lösung, mit der du deinen LG AI TV effektiver nutzen kannst, indem er dir bei der Fehlerbehebung hilft, noch bevor du ein Problem bemerkst. Von proaktiven Hinweisen bis hin zu schnellen Lösungen bietet der LG AI Chatbot hilfreiche Vorschläge, damit du ohne Aufwand aktiv werden kannst und immer einen Schritt voraus bist.10)

Generative AI mit Google Gemini

Erstelle hochwertige Bilder mit Google Gemini und Nano Banana, um die richtige Stimmung zu erzeugen.

Hattest du jemals das Gefühl, dass deiner Party etwas fehlt? Nutze Generative AI über Google Gemini und Nano Banana, um hochwertige Bilder zu erstellen und zu bearbeiten, die du auf dem großen Bildschirm anzeigen kannst. Kombiniere sie mit Musik aus der Music Lounge und gestalte deinen Wohnraum ganz nach deinem Geschmack.11)

Erlebe eine neue Welt der Unterhaltung mit nur einem Tastendruck.

Mehr über webOS erfahren

LG Gaming Portal

Deine Spiele, alles an einem Ort – auch ganz ohne Spielekonsole.

Das Gaming Portal auf den LG AI TVs vereint deine Lieblings-Games und Cloud-Gaming-Dienste in einem praktischen Hub. Durchsuche, entdecke und starte deine Spiele sofort, ohne eine Konsole, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Zocken verbringen kannst.12)

LG Channels

Endlose Unterhaltung kostenloser Inhalte, rund um die Uhr verfügbar.

LG Channels ist nicht nur kostenlos, es bietet dir auch tolle Inhalte, die du auf deinem LG AI TV sofort ansehen kannst.13)

Globale Streaming-Anbieter

Entdecke ein ganzes Universum an Inhalten der beliebtesten Streaming-Apps.

Mit Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+ und vielen anderen verfügbaren Streaming-Diensten genießt du eine große Vielfalt an TV-Sendungen, Filmen, Serien, Sport und mehr – alles auf deinem LG AI TV.14)

LG Gallery+

Mache deinen Fernseher zum Mittelpunkt deines Raumes mit über 5000 Kunstwerken.

Mit Gallery+ wird dein Fernseher mehr als nur ein Bildschirm. Verwandle ihn in eine wunderschöne Kulisse mit Zugang zu einer Kunstbibliothek mit über 5000 Kunstwerken von unseren weltweit renommierten Partnern wie The National Gallery, Sedition, GUGGENHEIM und mehr.15)

Genieße eine Sicherheit, der du vertrauen kannst - mit garantierten Updates.

LG Shield

Das preisgekrönte LG Shield bietet mehrschichtigen Schutz mit 7 Kerntechnologien.

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield sorgen dafür, dass deine Daten sicherer bleiben - durch sichere Datenspeicherung und -verwaltung, sichere kryptografische Algorithmen, gewährleistete Software-Integrität, Nutzerauthentifizierung und Zugriffssteuerung, sichere Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse sowie sicheres Update-Management.

Mehr erfahren

7 Kerntechnologien von LG Shield¹⁶⁾

Der LG AI TV mit LG Shield wird für sichere Datenspeicherung und -verwaltung anerkannt, dargestellt durch ein Schlüsselsymbol. Verbesserte Schutzmechanismen schützen sensible Informationen innerhalb des Systems.
Sichere Datenspeicherung und -verwaltung

Sichere Datenspeicherung durch verbesserte Schlüsseltechnologie.

Der LG AI TV mit LG Shield wird für sichere kryptografische Algorithmen anerkannt, dargestellt durch ein geschütztes Display und ein Schildsymbol. Verschlüsselungsbasierte Sicherheit gewährleistet eine sichere und zuverlässige Datenübertragung.
Sicherer kryptografischer Algorithmus

Client-Zertifikatsverwaltung für sichere Datenübertragung.

Der LG AI TV mit LG Shield wird für die Gewährleistung der Software-Integrität anerkannt, dargestellt durch ein sicheres Systemsymbol. Authentifizierungsmechanismen überprüfen die Systemzuverlässigkeit und schützen vor unbefugtem Zugriff.
Gewährleistung der Software-Integrität

Anmeldeinformationstechnologie für sichere Nutzerauthentifizierung.

Der LG AI TV mit LG Shield wird für Nutzerauthentifizierung und Zugriffssteuerung anerkannt, dargestellt durch verbundene Nutzer- und Schlosssymbole. Der Systemschutz verwaltet den Zugriff und sichert Anwendungsumgebungen.
Nutzerauthentifizierung und Zugriffssteuerung

Systemschutz- und Anwendungssicherheitslösungen für Software-Integrität.

Der LG AI TV mit LG Shield ist für sichere Datenübertragung anerkannt, dargestellt durch verbundene Server- und Gerätesymbole, wobei Verifizierungsprozesse die Integrität gewährleisten und Daten während der Übertragung schützen.
Sichere Datenübertragung

Eine verifizierte Lösung, die die Integrität für Sicherheitsupdates gewährleistet.

Der LG AI TV mit LG Shield ist für die Übertragung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse anerkannt, dargestellt durch Verbindungs- und Überwachungssymbole, wobei kryptografische Systeme eine schnelle Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglichen.
Übertragung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse

Eine Lösung, die auf sicheren kryptografischen Algorithmen basiert.

Der LG AI TV mit LG Shield ist für die Verwaltung von Sicherheitsupdates anerkannt, dargestellt durch System- und Schildsymbole, wobei Echtzeitüberwachung und Aktualisierungsmechanismen helfen, Bedrohungen zu verhindern und den Systemschutz aufrechtzuerhalten.
Verwaltung von Sicherheitsupdates

Echtzeit-Einbruchsprävention und Bedrohungsüberwachung für Sicherheitsereignisse.

webOS Re:New-Programm

Aktualisiere deinen TV bis zu 5 Jahre lang kostenlos.

Mit dem webOS Re:New-Programm bleibt dein TV durch fortlaufende Software-Updates bis zu 5 Jahre lang mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen immer aktuell. Bleibe immer up-to-date, damit sich dein TV über den ersten Tag hinaus immer noch wie neu anfühlt.17)

Ein einfacher, hellbeiger Hintergrund füllt den gesamten Rahmen und schafft eine visuelle Trennung innerhalb des Seitenlayouts.

Ein einfacher, hellbeiger Hintergrund füllt den gesamten Rahmen und schafft eine visuelle Trennung innerhalb des Seitenlayouts.

Entdecke die LG AI TVs und finde das richtige Modell für dich.

Erfahre mehr über die verschiedenen LG AI TV Modelle und entdecke das Modell, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt.

Entdecke die LG AI TVs und finde das richtige Modell für dich. LG AI TV Modelle durchsuchen

*Die oben auf dieser Produktdetailseite gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieter-App variieren.

*Ein LG Konto und die Zustimmung zu den entsprechenden Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte Smart Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zuzugreifen. Ohne LG Account sind nur Verbindungen mit externen Geräten (z. B. über HDMI) sowie terrestrisches Fernsehen bzw. Antennenfernsehen (nur bei TVs mit Tuner) verfügbar. Die Erstellung eines LG Accounts ist kostenlos.

*Der auf dieser Seite gezeigte Inhalt kann von dem Inhalt abweichen, der im tatsächlichen Gallery+ Dienst verfügbar ist.

1) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung abweichen.

*Stichwortempfehlungen variieren je nach App und Tageszeit.

 

2) *Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehers, verfügt jedoch über keine integrierte AI-Verarbeitung.

*Design, Verfügbarkeit und Funktionen der AI Magic Remote-Fernbedienung variieren je nach Region und unterstützter Sprache, selbst bei ein und demselben Modell.

*Einige Funktionen erfordern möglicherweise eine Internetverbindung.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern bereitgestellt, die NLP in ihrer jeweiligen Landessprache unterstützen.

 

3) *Eine Internetverbindung ist erforderlich und AI-Dienste von Drittanbietern unterliegen Änderungen oder erfordern möglicherweise ein Abonnement.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist in Ländern nicht verfügbar, die NLP in ihrer Landessprache unterstützen.

*AI-generierte Antworten sind möglicherweise nicht immer korrekt und sollten nur zur allgemeinen Orientierung dienen.

 

5) *Das Menü „In dieser Szene“ ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das Menü „Jetzt läuft“ ist in Netflix- und anderen CP-Apps (Content Provider) nicht verfügbar und wird daher nicht angezeigt.

*Das Menü „Generative AI"" ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Der Umfang des Supports kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*My Page gilt für die OLED-, MRGB-, QNED- und NANO UHD-Fernseher des Modelljahres 2026.

 

6) *Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Die Unterstützung für das Sports Portal variiert je nach Region und Modell.

*Das Sports Portal erfordert eine Kontoregistrierung, da die Funktionen mit individuellen Nutzerkonten verknüpft sind.

*Die vom Sports Portal bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht immer korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

7) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Funktionen können je nach verbundenen Geräten variieren. Die Erstverbindung für ThinQ und Matter sollte über die ThinQ-App erfolgen.

 

8) *Connect Fitness Gear ist der offizielle Bluetooth SIG-Standard. Dieser ermöglicht es einem LG AI TV, Echtzeit-Trainingsdaten von kompatiblen Fitnessgeräten (Laufbändern, Fahrrädern usw.) zu synchronisieren.

*Es kann jeweils nur ein FTMS-fähiges Gerät gleichzeitig verbunden werden.

*Die Speicherung von Trainingsaufzeichnungen wird nur von FTMS-Geräten unterstützt. Die gespeicherten Aufzeichnungen sind in der LG Fitness App sichtbar.

*Messungen sind typische Werte, die auf internen Tests von LG basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Nutzerumgebung.

*Nur verfügbar auf Modellen, die webOS 26 oder höher installiert haben und über mindestens 2 GB DDR-Speicher verfügen. Unterstützte Modelle: 2026er OLED, MRGB, QNED93B (nur 115 Zoll), QNED87B/86B, QNED83B/82B, QNED81B/8EB, QNED72B/71B/70B/7EB.

 

9) *Reduzierte oder eingeschränkte Inhalte werden je nach Region und Netzwerkverbindung angezeigt.

*Die Unterstützung von Voice ID variiert je nach Region und Land und ist auf OLED, QNED, NanoCell und UHD TVs verfügbar, die ab 2024 veröffentlicht wurden, sowie auf MRGB und FHD TVs, die ab 2026 veröffentlicht wurden.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre lässt sich von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperren und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

 

10) *Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundendienst zu verbinden.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, stehen sprachbasierter App-Zugriff und -Nutzung nicht zur Verfügung.

*Ab webOS26 werden die meisten Hinweise basierend auf der Anmeldung mit dem LG Konto bereitgestellt, und nur die folgenden zwei werden bereitgestellt, wenn das LG Konto NICHT angemeldet ist:

1) Hinweis zur Behebung von TV-Fehlersituationen nach der Selbstdiagnose.

2) Standardhinweis innerhalb des Geräts (z.B. HDMI-Eingangswechselvorschlag).

 

11) *Die Generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement umfasst 20 Credits pro Monat. Ein Credit ermöglicht dir die Generierung eines Bildes.

 

12) *Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat gekauft werden.

 

13) *Der Support für bestimmte LG Channels variiert je nach Region.

 

14) *Verfügbare Inhalte und Apps variieren je nach Land, Produkt und Region.

*Für Netflix, Disney+, Amazon Prime und Apple TV+ sowie deren zugehörige Dienste sind separate Abonnements erforderlich.

*Apple, das Apple Logo und Apple TV sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

 

15) *Verfügbare Inhalte können je nach Region variieren und sich ändern.

*Ein LG Gallery+ Abonnement ist erforderlich, um auf alle Inhalte und Funktionen zuzugreifen.

 

16) *Die LG Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen aus, die keine LG Apps sind.

*Regelmäßige Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gewährleistet.

*webOS wird durch LG Shield geschützt.

 

17) *Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Programm Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Upgrade-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Dienste können je nach Modell und Region variieren.

*Verfügbare Funktionen, Inhalte und Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Produkt, Modell oder Region variieren.