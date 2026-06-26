1) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder bei bestimmten Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung abweichen.

*Stichwortempfehlungen variieren je nach App und Tageszeit.

2) *Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehers, verfügt jedoch über keine integrierte AI-Verarbeitung.

*Design, Verfügbarkeit und Funktionen der AI Magic Remote-Fernbedienung variieren je nach Region und unterstützter Sprache, selbst bei ein und demselben Modell.

*Einige Funktionen erfordern möglicherweise eine Internetverbindung.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern bereitgestellt, die NLP in ihrer jeweiligen Landessprache unterstützen.

3) *Eine Internetverbindung ist erforderlich und AI-Dienste von Drittanbietern unterliegen Änderungen oder erfordern möglicherweise ein Abonnement.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist in Ländern nicht verfügbar, die NLP in ihrer Landessprache unterstützen.

*AI-generierte Antworten sind möglicherweise nicht immer korrekt und sollten nur zur allgemeinen Orientierung dienen.

5) *Das Menü „In dieser Szene“ ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das Menü „Jetzt läuft“ ist in Netflix- und anderen CP-Apps (Content Provider) nicht verfügbar und wird daher nicht angezeigt.

*Das Menü „Generative AI"" ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Der Umfang des Supports kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*My Page gilt für die OLED-, MRGB-, QNED- und NANO UHD-Fernseher des Modelljahres 2026.

6) *Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Die Unterstützung für das Sports Portal variiert je nach Region und Modell.

*Das Sports Portal erfordert eine Kontoregistrierung, da die Funktionen mit individuellen Nutzerkonten verknüpft sind.

*Die vom Sports Portal bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht immer korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

7) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Funktionen können je nach verbundenen Geräten variieren. Die Erstverbindung für ThinQ und Matter sollte über die ThinQ-App erfolgen.

8) *Connect Fitness Gear ist der offizielle Bluetooth SIG-Standard. Dieser ermöglicht es einem LG AI TV, Echtzeit-Trainingsdaten von kompatiblen Fitnessgeräten (Laufbändern, Fahrrädern usw.) zu synchronisieren.

*Es kann jeweils nur ein FTMS-fähiges Gerät gleichzeitig verbunden werden.

*Die Speicherung von Trainingsaufzeichnungen wird nur von FTMS-Geräten unterstützt. Die gespeicherten Aufzeichnungen sind in der LG Fitness App sichtbar.

*Messungen sind typische Werte, die auf internen Tests von LG basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Nutzerumgebung.

*Nur verfügbar auf Modellen, die webOS 26 oder höher installiert haben und über mindestens 2 GB DDR-Speicher verfügen. Unterstützte Modelle: 2026er OLED, MRGB, QNED93B (nur 115 Zoll), QNED87B/86B, QNED83B/82B, QNED81B/8EB, QNED72B/71B/70B/7EB.

9) *Reduzierte oder eingeschränkte Inhalte werden je nach Region und Netzwerkverbindung angezeigt.

*Die Unterstützung von Voice ID variiert je nach Region und Land und ist auf OLED, QNED, NanoCell und UHD TVs verfügbar, die ab 2024 veröffentlicht wurden, sowie auf MRGB und FHD TVs, die ab 2026 veröffentlicht wurden.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre lässt sich von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperren und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

10) *Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundendienst zu verbinden.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, stehen sprachbasierter App-Zugriff und -Nutzung nicht zur Verfügung.

*Ab webOS26 werden die meisten Hinweise basierend auf der Anmeldung mit dem LG Konto bereitgestellt, und nur die folgenden zwei werden bereitgestellt, wenn das LG Konto NICHT angemeldet ist:

1) Hinweis zur Behebung von TV-Fehlersituationen nach der Selbstdiagnose.

2) Standardhinweis innerhalb des Geräts (z.B. HDMI-Eingangswechselvorschlag).

11) *Die Generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement umfasst 20 Credits pro Monat. Ein Credit ermöglicht dir die Generierung eines Bildes.

12) *Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat gekauft werden.

13) *Der Support für bestimmte LG Channels variiert je nach Region.

14) *Verfügbare Inhalte und Apps variieren je nach Land, Produkt und Region.

*Für Netflix, Disney+, Amazon Prime und Apple TV+ sowie deren zugehörige Dienste sind separate Abonnements erforderlich.

*Apple, das Apple Logo und Apple TV sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

15) *Verfügbare Inhalte können je nach Region variieren und sich ändern.

*Ein LG Gallery+ Abonnement ist erforderlich, um auf alle Inhalte und Funktionen zuzugreifen.

16) *Die LG Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen aus, die keine LG Apps sind.

*Regelmäßige Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gewährleistet.

*webOS wird durch LG Shield geschützt.

17) *Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Programm Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Upgrade-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Dienste können je nach Modell und Region variieren.

*Verfügbare Funktionen, Inhalte und Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und je nach Produkt, Modell oder Region variieren.