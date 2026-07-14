LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen

*Nur die 32-Zoll-Versionen des One Click Stand und der Strap-Zubehörteile sind mit diesem Modell kompatibel.

*Der Bildschirm lädt automatisch auf, wenn du das Stromkabel an den Docking-Ständer anschließt und den Bildschirm am Ständer anschließt.

*Die Mobilität kann je nach Boden variieren.

*Rolle oder ziehe das Produkt nicht nach draußen, da dies die Unterseite beschädigen könnte.

*Bildschirmwinkel-Einstellbereich: Rotation (±90), Neigung (±25), Schwenk (±90).

*Verwende nur den von LG bereitgestellten Wandhalterhalter und berücksichtige sowohl das Wandmaterial als auch das Gewicht des Produkts bei der Montage; Andernfalls können Probleme wie Kippen oder Fallen auftreten. Weitere Informationen findest du im bereitgestellten Handbuch.

*Sei vorsichtig bei de Wandmontage. Nicht für andere Zwecke als demonstriert verwenden.