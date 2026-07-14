About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen

LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen

32LX6BPGA
Vorderseite von LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
Vorderseite von LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen, 32LX6BPGA

Hauptmerkmale

  • Abnehmbarer, superportabler 32"-4K-Touchscreen-Bildschirm mit integriertem Akku
  • Drehbares, schwenkbares und neigbares Display sowie stabiler Standfuß mit 5 integrierten Rollen
  • Bis zu 4.3 Stunden Akkulaufzeit
  • Integrierte Streaming-Dienste und OTT-Dienste für mehr Entertainment
  • α8 Gen3 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Noch mehr Immersion dank größerem Display
Mehr
2026 CES Innovation Awards Honoree in der Kategorie Cybersecurity für LG Shield

CES Innovation Awards –
Honoree (LG Shield)

Cybersecurity

AVForums Editor's Choice-Abzeichen als bestes Smart-TV-System acht Jahre in Folge, darunter 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart TV System 2025/26

"Seit 8 Jahren das beste Smart TV-System"

*Die CES Innovation Awards basieren auf beschreibenden Materialien, die den Juroren eingereicht wurden. CTA überprüfte weder die Richtigkeit einer Einreichung noch der gemachten Behauptungen und prüfte auch nicht den Gegenstand, an den die Auszeichnung vergeben wurde.

Warum brauchst du den LG StanbyME 2 Max?

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit 32-Zoll-Bildschirm zeigt ein Riesenradbild, wobei das größere Display die Größe und visuelle Klarheit für ein immersiveres Seherlebnis verbessert.

Größerer Screen mit 32 Zoll

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit 4K UHD zeigt eine Frau in bunten Kleidung, die Blumen hält und an einer lila Straßenmauer vorbeigeht, was eine scharfe und detaillierte Auflösung hervorhebt.

Scharf und detailliert: 4K UHD

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm gestaltet als wandmontiertes Display in einem modernen Wohnzimmer, zeigt eine Naturszene über einem Sofa und einem Holztisch, wobei ein abnehmbarer und super tragbarer Bildschirm hervorgehoben wird.

Abnehmbarer, superportabler Screen

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Various OTT Services zeigt Streaming-App-Oberflächen wie Netflix und YouTube auf und um den Bildschirm herum an, was den Zugang zu vielfältigen Inhalten wie Dramen, Filmen und Musik darstel

Diverse OTT-Services

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm zeigt eine LG Shield Sicherheitsgrafik mit leuchtendem Schloss, Schild und Benutzersymbolen auf einem dunklen Farbverlauf, die eingebaute Schutzfunktionen hervorheben.

Sicher dank LG Shield

Go bigger. Go anywhere. Go Max.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit erweitertem 32-Zoll-Display aus 27 Zoll präsentiert eine herausgezoomte Landschaft und demonstriert nahtlos die Nutzung von Display, interaktivem Gaming und Taktmodus für flexible tägliche Nutzung.

Superportabler Screen, jetzt im Großformat!

32-Zoll-Screen

Je größer, desto immersiver!

Der neue StanbyME 2 Max ist jetzt in 32 Zoll erhältlich, was dir mehr Platz und Immersion für alles bietet, was du gerne schaust.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a more immersive viewing experience in an indoor setting.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with a 32-inch screen shows a ferris wheel image, where the larger display enhances scale and visual clarity for a more immersive viewing experience in an indoor setting.

Superportabler Bildschirm

Rollen, aufhängen, abnehmen

Entdecke verschiedene Möglichkeiten, deine Inhalte zu genießen und deinen eigenen Stil auszudrücken. Nutze den rollbaren Bildschirm einfach wo du willst. Du kannst den Screen auch abnehmen und ihn an die Wand hängen.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen with Roll & Carry design stands by a window in a compact, white-toned room displaying a clock screen, highlighting flexible placement and easy mobility for versatile use.

Alle deine Liebligsinhalte immer dabei

Der LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit Roll-and-Carry-Design wird in einer Collage über Innen- und Außenbereiche hinweg gezeigt und zeigt flexible Platzierungen und vielseitige Betrachtungsmöglichkeiten für immersive Unterhaltung überall.

Bring Entspannung in dein Lieblingszimmer

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm wird in zwei gemütlichen Raumsettings angezeigt und bringt Entspannung in Ihren Raum mit müheloser Mobilität, flexibler Platzierung und nahtloser Nutzung

Steht dir immer zur Seite -
ob im Arbeitszimmer oder in der Küche

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit Roll & Carry-Design wird in drei Szenarien gezeigt: ein vertikales Dual-Monitor-Setup, ein Küchenrezeptführer und ein Videodisplay, das den flexiblen Einsatz von der Arbeit in die Küche zeigt.

*Nur die 32-Zoll-Versionen des One Click Stand und der Strap-Zubehörteile sind mit diesem Modell kompatibel.

*Der Bildschirm lädt automatisch auf, wenn du das Stromkabel an den Docking-Ständer anschließt und den Bildschirm am Ständer anschließt.

*Die Mobilität kann je nach Boden variieren.

*Rolle oder ziehe das Produkt nicht nach draußen, da dies die Unterseite beschädigen könnte.

*Bildschirmwinkel-Einstellbereich: Rotation (±90), Neigung (±25), Schwenk (±90).

*Verwende nur den von LG bereitgestellten Wandhalterhalter und berücksichtige sowohl das Wandmaterial als auch das Gewicht des Produkts bei der Montage; Andernfalls können Probleme wie Kippen oder Fallen auftreten. Weitere Informationen findest du im bereitgestellten Handbuch.

*Sei vorsichtig bei de Wandmontage. Nicht für andere Zwecke als demonstriert verwenden. 

Maximiert deinen Einrichtungsstil

Mood Maker

Der Mood Maker sorgt für mehr Stimmung durch Motion-Art

Zeige deinen persönlichen Stil mit Kunstwerken, Inhalten und Themen wie z.B. Uhr, Wetter, Plattenspieler usw. Oder präsentiere deine Lieblingsbilder mit dem Bildschirm, der auch als digitaler Bilderrahmen fungieren kann.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm als Stimmungsmacher präsentiert vielfältige Inhalte, darunter einen Vintage-Plattenspieler, Meerblick und Uhrenzifferblätter, die sich in ein Fenster, ein Poster, entspannende Visuals, Musikwiedergabe oder eine Uhr verwandeln.

*Es wird empfohlen, den von LG bereitgestellten Wandhalterhalter zu verwenden. Das Gewicht des Produkts sollte bei der Installation berücksichtigt werden; Andernfalls können Probleme wie Kippen oder Fallen auftreten.

LG Gallery+

Style deinen Raum mit über 5000+ kuratierten Kunstinhalten

Die LG Gallery+ bietet dir Zugang zu unzähligen Kunstwerken unserer Partner weltweit, wie der National Gallery, MMCA, Magnum und mehr. Personalisiere deinen Raum mit Stücken, die deinen Kunst- Geschmack widerspiegeln.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit LG Gallery+ zeigt kuratierte Kunstwerke in einem Wohnraum, mit Vincent van Goghs "Ein Weizenfeld, mit Zypressen" im Zentrum, zusammen mit Partnermuseumsreferenzen und einer Botschaft "1 Monat kostenlos".

LG Gallery+

Gestalten deinen Raum mit einer Vielzahl von Inhalten zur Auswahl

LG Gallery+ verschafft dir Zugang zu über 100+ Kunstwerken, Ambient-Videos und anderen visuellen Inhalten, um deinen Raum aufzuwerten. Mit regelmäßigen Bibliotheksupdates personalisierst du dein Zuhause mit kuratierten Inhalten, die deinen Stil widerspiegeln.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit LG Gallery+ zeigt das Spiralgalaxie-Kunstwerk "Big, Beautiful and Blue" von WindowSight auf dem Bildschirm und bietet kuratierte Kunst, die den Raum mit einer galerieähnlichen Präsenz personalisiert.

*Verfügbare Inhalte können je nach Region variieren und können sich ändern. *Der Dienst ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Ein einmonatiger kostenloser Testzeitraum mit Login und Registrierung für Zahlungsmethoden. Das Abonnement wird automatisch auf einen kostenpflichtigen Tarif verlängert, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase kündigt wird. Das Abonnement kann während der Probezeit jederzeit gekündigt werden.

Mehr Unterhaltung, mehr Spaß auf deinem Bildschirm

Zeichnen mit AI

Künstlerisches Update für deine eigenen Zeichnungen

Nutze die AI-Optionen in der Let's Draw-App, um deinen eigenen Zeichnungen in verschiedene Kunststile wie Illustrationen, Cartoons und Figuren zu verwandeln.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit 'Let's Draw' verwendet generative KI-Optionen, um eine einfache Zeichnung in verschiedene Kunststile zu verwandeln, darunter Illustrationen, Cartoons und Charakterdesigns.

*Touch-Stift ist nicht enthalten. Kein spezieller Touch-Stift für StanbyME 2 Max.

*Bitte stelle vor dem Kauf die Kompatibilität mit Touch-Stiften von Drittanbietern sicher.

Interaktive Brettspiele

Gemeinsam Brettspiele spielen

Genieße Spiele wie Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schach und mehr ganz ohne Smartphone. Spiele direkt auf dem Touchscreen und genieße entspannten Spaß mit Familie und Freunden.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit interaktiven Brettspielen zeigt Nutzer, wie sie Memory Game und Spot the Difference auf dem Bildschirm spielen, während sie auf dem Boden oder am Tisch sitzen, wodurch gerätefreies Spielen möglich ist.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit interaktiven Brettspielen zeigt Nutzer, wie sie Memory Game und Spot the Difference auf dem Bildschirm spielen, während sie auf dem Boden oder am Tisch sitzen, wodurch gerätefreies Spielen möglich ist.

*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Für bestimmte Apps kann ein Abonnement erforderlich sein.

Diverse OTT Services

OTT Content, jetzt noch immersiver

Von Dramen über Filme bis hin zu Musik-Playlists fühlt sich OTT-Unterhaltung auf einer größeren Leinwand ansprechender an.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit verschiedenen OTT-Diensten zeigt Streaming-App-Oberflächen wie Netflix und YouTube auf und um den Bildschirm herum an, die den Zugang zu vielfältigen Inhalten wie Dramen, Filmen und Musik darstellen.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit verschiedenen OTT-Diensten zeigt Streaming-App-Oberflächen wie Netflix und YouTube auf und um den Bildschirm herum an, die den Zugang zu vielfältigen Inhalten wie Dramen, Filmen und Musik darstellen.

*Erfordert dieselbe Netzwerkverbindung (WLAN).

*LG StanbyME 2 Max ist ein Display, das auf LG webOS arbeitet. Obwohl es eine Portabilität ähnlich wie ein Tablet bietet, ist es ein Produkt, das ein fernsehbasiertes Betriebssystem verwendet.

*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps und OTT-Dienste erfordern möglicherweise ein separates Abo und einen separaten Kauf.

AI-optimiertes Bild und Ton mit
4K-UHD-Klarheit

4K UHD

Jedes Detail, klar definiert mit 4K UHD

Das UHD-Display kombiniert hohe Pixeldichte mit klaren, präzisen Details und sorgt für ein Bild, das scharf und verfeinert wirkt.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit 4K UHD zeigt eine Frau in bunten Kleidung, die Blumen hält und an einer lila Straßenmauer vorbeigeht, was KI-optimierte Klarheit und verfeinerte visuelle Details hervorhebt.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit 4K UHD zeigt eine Frau in bunten Kleidung, die Blumen hält und an einer lila Straßenmauer vorbeigeht, was KI-optimierte Klarheit und verfeinerte visuelle Details hervorhebt.

α8 Gen3 4K AI-Prozessor

Fortschrittliche AI-Engine mit X5.0 schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation verbessert die Fähigkeiten deines Fernsehers und ermöglicht es der AI, ein auf deine Vorlieben zugeschnittenes Seherlebnis mit schärferen 4K-Details, reicherem Klang und lebendigen Farben zu bieten.

Der alpha 8 AI-Prozessor 4K Gen3 des LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen leuchtet in blauem Licht auf einer Platine, was die KI-Verarbeitungsleistung mit NPU bis zu x5.0 schneller, GPU 10 % schnellerer Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität hervorhebt.

Der alpha 8 AI-Prozessor 4K Gen3 des LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen leuchtet in blauem Licht auf einer Platine, was die KI-Verarbeitungsleistung mit NPU bis zu x5.0 schneller, GPU 10 % schnellerer Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität hervorhebt.

*Im Vergleich zum 2025er Alpha 8 AI Prozessor 4K Gen2 basierend auf internem Spezifikationsvergleich.

AI Super Upscaling

4K-Upscaling verfeinert jeden Frame für atemberaubende visuelle Qualität

AI Super Upscaling verbessert die Bildqualität bis zu 4K, und Dynamic Tone Mapping Pro sorgt für ausgewogene Helligkeit und Details für jedes Objekt in jedem Frame.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit KI Super Upscaling zeigt ein geteiltes Bild einer fliegenden Schildkröte mit Objekten auf ihrem Panzer, wobei eine Seite unscharf und die andere klar ist, was verbesserte Klarheit und verfeinerte 4K-Detailgenauigkeit zeigt.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit KI Super Upscaling zeigt ein geteiltes Bild einer fliegenden Schildkröte mit Objekten auf ihrem Panzer, wobei eine Seite unscharf und die andere klar ist, was verbesserte Klarheit und verfeinerte 4K-Detailgenauigkeit zeigt.

AI Sound Pro

Immersiver und raumfüllender virtueller 11.1.2-Kanalsound

Erlebe ein immersiveres Surround-Sound-Erlebnis mit virtuellen 11.1.2-Kanälen. AI Sound Pro verfeinert die Klangqualität, um multidimensionalen Klang zu liefern und deine Sinne durch tiefere Immersion zu schärfen.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit AI Sound Pro zeigt eine Orchesterszene in einem pflanzengefüllten, dunklen, gemütlichen Raum, bei dem Schallwellen zu einer Person auf dem Sofa ausdehnen, was immersive, raumfüllende Audioeffekte zeigt.

LG StanbyME 2 Max LX6 Movable Screen mit AI Sound Pro zeigt eine Orchesterszene in einem pflanzengefüllten, dunklen, gemütlichen Raum, bei dem Schallwellen zu einer Person auf dem Sofa ausdehnen, was immersive, raumfüllende Audioeffekte zeigt.

*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

Dolby Vision & Dolby Atmos

Erschaffe dein eigenes Kino mit Dolby Vision und Dolby Atmos

Genieße mitreißende Audio-Visuals mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit den seitlich ausrichtenden Lautsprechern deines Bildschirms genießt du ein theaterähnliches Erlebnis bequem von zu Hause aus.

LG StanbyME 2 Max LX6 Bewegliche Leinwand mit Dolby Vision und Dolby Atmos zeigt einen Mann, der einen filmischen Drachenkampf in einem dunklen Raum beobachtet, wo lebensechte Bilder und immersiver Klang ein kinoähnliches Erlebnis zu Hause schaffen.

LG StanbyME 2 Max LX6 Bewegliche Leinwand mit Dolby Vision und Dolby Atmos zeigt einen Mann, der einen filmischen Drachenkampf in einem dunklen Raum beobachtet, wo lebensechte Bilder und immersiver Klang ein kinoähnliches Erlebnis zu Hause schaffen.

So einfach zu nutzen - jeden Tag

Full Touch Screen

Interaktive Inhalte immer nur einen Touch entfernt

Der eingebaute 32-Zoll-Touchscreen macht die Bedienung einfach und bequem und bietet mehr Möglichkeiten, deinen Screen zu nutzen. Zeichne, erkunde Bildungsinhalte, spiele und bring all deine Ideen mit einem Hauch zum Leben.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit einem 32-Zoll-Voll-Touchscreen ermöglicht interaktive Inhalte wie Zeichnen, Spiele und Erkundung auf dem Bildschirm und hebt intuitive Touch-Steuerung und nahtlose Inhaltsinteraktion hervor

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit einem 32-Zoll-Voll-Touchscreen ermöglicht interaktive Inhalte wie Zeichnen, Spiele und Erkundung auf dem Bildschirm und hebt intuitive Touch-Steuerung und nahtlose Inhaltsinteraktion hervor

*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps erfordern möglicherweise ein separates Abo.

Eingebauter Akku

Mehr Freiheit, dank langlebigem, integriertem Akku

Nimm den tragbaren StanbyME 2 Bildschirm einfach überall hin mit und genieße dank optimierter Akkuleistung deine Inhalte völlig kabellos über 4 Stunden lang.

*Bis zu über 4 Stunden drahtlose Nutzung im Eco/Energiesparmodus mit eingebautem Akku. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren. Benötigt eine Mindestleistung von 100W oder mehr zum Laden. Geräte müssen USB PD unterstützen. Ermöglicht schnelleres Laden, wenn es an einen 140W PD 3.1-Adapter angeschlossen ist.

*Dieses Gerät ist weder wasser- noch staubbeständig. Längere Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen oder Bildschirmproblemen führen.

Jetzt mit USB-C-Anschluss für eine bessere Konnektivität

Bequemes Aufladen

Vereinfachte Nutzung: Der neue USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Aufladen und Anschließen des Bildschirms.

*Unterstützt USB 2.0, USB-C DP und DP ALT.

*Damit andere Geräte angeschlossen werden können, muss sein USB-C-Anschluss DP ALT unterstützen.

*MacOS und iOS unterstützen nur Spiegelung und Laden.

*USB-C-Ohrhörer und Kopfhörer werden nicht unterstützt.

Mirroring & Connectivity

Eignet sich für Mirroring & Connectivity

Schließe externe Geräte über integriertes USB und HDMI an oder spiegle Inhalte von kompatiblen mobilen Geräten und Laptops, um mehr auf einem größeren Bildschirm zu genießen.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit Spiegelung und Konnektivität zeigt Besprechungsmaterialien von einem Laptop über HDMI an und spiegelt eine Filmszene wider, wobei oben die Logos von Google Cast, Apple AirPlay und Apple Home zu sehen sind.

LG StanbyME 2 Max LX6 Beweglicher Bildschirm mit Spiegelung und Konnektivität zeigt Besprechungsmaterialien von einem Laptop über HDMI an und spiegelt eine Filmszene wider, wobei oben die Logos von Google Cast, Apple AirPlay und Apple Home zu sehen sind.

*HDMI-Kabel und anderes Zubehör sollten separat gekauft werden.

Fernfeld-Spracherkennung

Hört dich von der anderen Seite des Raumes

StanbyME 2 Max kann deine Stimme sogar aus der Ferne erkennen. Sag einfach "Hi LG" und er nimmt deine Frage auch aus der Ferne auf.

*Diese Funktion ist verfügbar, nachdem die direkte Spracherkennung des Produkts aktiviert und zugestimmt wurde, persönliche Informationen bereitzustellen.

*Die Leistung der Spracherkennung kann je nach Umgebung variieren. Der effektive Erkennungsbereich kann je nach Faktoren wie Entfernung, Hintergrundgeräusch und Nutzungsbedingungen variieren.

Simple Magnetic Remote

Einfach anklicken -
bleibt an Ort und Stelle

Verliere deine Fernbedienung nie wieder! Befestige die Fernbedienung magnetisch am Rahmen, um sie für das nächste Mal bequem aufzubewahren.

Haftungsausschluss

 

*Die oben aufgeführten Bilder auf dieser Produktdetailseite dienen nur zu illustrativen Zwecken. Siehe die Galeriebilder für eine genauere Darstellung.

*Spezifikation und Ausstattung variieren je nach Region, Modell und Größe.

*Die Verfügbarkeit variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienstleistungen können je nach Richtlinien der Drittanbieter-Anwendung variieren.

*LG-Konto und die Annahme der relevanten Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte Smart Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zuzugreifen. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/terrestrisches Fernsehen (nur für Fernseher mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können sich von den Inhalten des tatsächlichen Gallery+-Dienstes unterscheiden

*Video zeigt One Click Stand Zubehör, Strap & Wall Mount Holder Zubehör; Zubehör nicht enthalten, separat erhältlich.

Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    724 x 421 x 28,5

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)

    1.320 x 189 x 520

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    23,8

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    724 x 1.308 x 420

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    420 x 420

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    5,6

  • Gewicht TV mit Standfuß

    20,3

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    - x -

  • Abmessungen Zero Connect Box (BxHxT, mm)

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Gewicht Zero Connect Box (kg)

    Definable Spec Only in LG.COM

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.