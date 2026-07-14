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LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen
LG StanbyME 2 Max - Superportabler 32-Zoll-Touchscreen
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Hauptmerkmale
- Abnehmbarer, superportabler 32"-4K-Touchscreen-Bildschirm mit integriertem Akku
- Drehbares, schwenkbares und neigbares Display sowie stabiler Standfuß mit 5 integrierten Rollen
- Bis zu 4.3 Stunden Akkulaufzeit
- Integrierte Streaming-Dienste und OTT-Dienste für mehr Entertainment
- α8 Gen3 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
- Noch mehr Immersion dank größerem Display
*Die CES Innovation Awards basieren auf beschreibenden Materialien, die den Juroren eingereicht wurden. CTA überprüfte weder die Richtigkeit einer Einreichung noch der gemachten Behauptungen und prüfte auch nicht den Gegenstand, an den die Auszeichnung vergeben wurde.
Warum brauchst du den LG StanbyME 2 Max?
Größerer Screen mit 32 Zoll
Scharf und detailliert: 4K UHD
Abnehmbarer, superportabler Screen
Diverse OTT-Services
Sicher dank LG Shield
Go bigger. Go anywhere. Go Max.
Superportabler Screen, jetzt im Großformat!
32-Zoll-Screen
Je größer, desto immersiver!
Der neue StanbyME 2 Max ist jetzt in 32 Zoll erhältlich, was dir mehr Platz und Immersion für alles bietet, was du gerne schaust.
Superportabler Bildschirm
Rollen, aufhängen, abnehmen
Entdecke verschiedene Möglichkeiten, deine Inhalte zu genießen und deinen eigenen Stil auszudrücken. Nutze den rollbaren Bildschirm einfach wo du willst. Du kannst den Screen auch abnehmen und ihn an die Wand hängen.
Alle deine Liebligsinhalte immer dabei
Bring Entspannung in dein Lieblingszimmer
Steht dir immer zur Seite -
ob im Arbeitszimmer oder in der Küche
*Nur die 32-Zoll-Versionen des One Click Stand und der Strap-Zubehörteile sind mit diesem Modell kompatibel.
*Der Bildschirm lädt automatisch auf, wenn du das Stromkabel an den Docking-Ständer anschließt und den Bildschirm am Ständer anschließt.
*Die Mobilität kann je nach Boden variieren.
*Rolle oder ziehe das Produkt nicht nach draußen, da dies die Unterseite beschädigen könnte.
*Bildschirmwinkel-Einstellbereich: Rotation (±90), Neigung (±25), Schwenk (±90).
*Verwende nur den von LG bereitgestellten Wandhalterhalter und berücksichtige sowohl das Wandmaterial als auch das Gewicht des Produkts bei der Montage; Andernfalls können Probleme wie Kippen oder Fallen auftreten. Weitere Informationen findest du im bereitgestellten Handbuch.
*Sei vorsichtig bei de Wandmontage. Nicht für andere Zwecke als demonstriert verwenden.
Maximiert deinen Einrichtungsstil
Mood Maker
Der Mood Maker sorgt für mehr Stimmung durch Motion-Art
Zeige deinen persönlichen Stil mit Kunstwerken, Inhalten und Themen wie z.B. Uhr, Wetter, Plattenspieler usw. Oder präsentiere deine Lieblingsbilder mit dem Bildschirm, der auch als digitaler Bilderrahmen fungieren kann.
*Es wird empfohlen, den von LG bereitgestellten Wandhalterhalter zu verwenden. Das Gewicht des Produkts sollte bei der Installation berücksichtigt werden; Andernfalls können Probleme wie Kippen oder Fallen auftreten.
LG Gallery+
Style deinen Raum mit über 5000+ kuratierten Kunstinhalten
Die LG Gallery+ bietet dir Zugang zu unzähligen Kunstwerken unserer Partner weltweit, wie der National Gallery, MMCA, Magnum und mehr. Personalisiere deinen Raum mit Stücken, die deinen Kunst- Geschmack widerspiegeln.
LG Gallery+
Gestalten deinen Raum mit einer Vielzahl von Inhalten zur Auswahl
LG Gallery+ verschafft dir Zugang zu über 100+ Kunstwerken, Ambient-Videos und anderen visuellen Inhalten, um deinen Raum aufzuwerten. Mit regelmäßigen Bibliotheksupdates personalisierst du dein Zuhause mit kuratierten Inhalten, die deinen Stil widerspiegeln.
*Verfügbare Inhalte können je nach Region variieren und können sich ändern. *Der Dienst ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Ein einmonatiger kostenloser Testzeitraum mit Login und Registrierung für Zahlungsmethoden. Das Abonnement wird automatisch auf einen kostenpflichtigen Tarif verlängert, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase kündigt wird. Das Abonnement kann während der Probezeit jederzeit gekündigt werden.
Mehr Unterhaltung, mehr Spaß auf deinem Bildschirm
Zeichnen mit AI
Künstlerisches Update für deine eigenen Zeichnungen
Nutze die AI-Optionen in der Let's Draw-App, um deinen eigenen Zeichnungen in verschiedene Kunststile wie Illustrationen, Cartoons und Figuren zu verwandeln.
*Touch-Stift ist nicht enthalten. Kein spezieller Touch-Stift für StanbyME 2 Max.
*Bitte stelle vor dem Kauf die Kompatibilität mit Touch-Stiften von Drittanbietern sicher.
Interaktive Brettspiele
Gemeinsam Brettspiele spielen
Genieße Spiele wie Memory Game, Million Marble, Spot the Difference, Schach und mehr ganz ohne Smartphone. Spiele direkt auf dem Touchscreen und genieße entspannten Spaß mit Familie und Freunden.
*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Für bestimmte Apps kann ein Abonnement erforderlich sein.
Diverse OTT Services
OTT Content, jetzt noch immersiver
Von Dramen über Filme bis hin zu Musik-Playlists fühlt sich OTT-Unterhaltung auf einer größeren Leinwand ansprechender an.
*Erfordert dieselbe Netzwerkverbindung (WLAN).
*LG StanbyME 2 Max ist ein Display, das auf LG webOS arbeitet. Obwohl es eine Portabilität ähnlich wie ein Tablet bietet, ist es ein Produkt, das ein fernsehbasiertes Betriebssystem verwendet.
*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps und OTT-Dienste erfordern möglicherweise ein separates Abo und einen separaten Kauf.
AI-optimiertes Bild und Ton mit
4K-UHD-Klarheit
4K UHD
Jedes Detail, klar definiert mit 4K UHD
Das UHD-Display kombiniert hohe Pixeldichte mit klaren, präzisen Details und sorgt für ein Bild, das scharf und verfeinert wirkt.
α8 Gen3 4K AI-Prozessor
Fortschrittliche AI-Engine mit X5.0 schnellerer NPU-Leistung
Unser Prozessor der nächsten Generation verbessert die Fähigkeiten deines Fernsehers und ermöglicht es der AI, ein auf deine Vorlieben zugeschnittenes Seherlebnis mit schärferen 4K-Details, reicherem Klang und lebendigen Farben zu bieten.
*Im Vergleich zum 2025er Alpha 8 AI Prozessor 4K Gen2 basierend auf internem Spezifikationsvergleich.
AI Super Upscaling
4K-Upscaling verfeinert jeden Frame für atemberaubende visuelle Qualität
AI Super Upscaling verbessert die Bildqualität bis zu 4K, und Dynamic Tone Mapping Pro sorgt für ausgewogene Helligkeit und Details für jedes Objekt in jedem Frame.
AI Sound Pro
Immersiver und raumfüllender virtueller 11.1.2-Kanalsound
Erlebe ein immersiveres Surround-Sound-Erlebnis mit virtuellen 11.1.2-Kanälen. AI Sound Pro verfeinert die Klangqualität, um multidimensionalen Klang zu liefern und deine Sinne durch tiefere Immersion zu schärfen.
*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.
Dolby Vision & Dolby Atmos
Erschaffe dein eigenes Kino mit Dolby Vision und Dolby Atmos
Genieße mitreißende Audio-Visuals mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Mit den seitlich ausrichtenden Lautsprechern deines Bildschirms genießt du ein theaterähnliches Erlebnis bequem von zu Hause aus.
So einfach zu nutzen - jeden Tag
Full Touch Screen
Interaktive Inhalte immer nur einen Touch entfernt
Der eingebaute 32-Zoll-Touchscreen macht die Bedienung einfach und bequem und bietet mehr Möglichkeiten, deinen Screen zu nutzen. Zeichne, erkunde Bildungsinhalte, spiele und bring all deine Ideen mit einem Hauch zum Leben.
*Die Verfügbarkeit der App kann je nach Region variieren. Einige Apps erfordern möglicherweise ein separates Abo.
Eingebauter Akku
Mehr Freiheit, dank langlebigem, integriertem Akku
Nimm den tragbaren StanbyME 2 Bildschirm einfach überall hin mit und genieße dank optimierter Akkuleistung deine Inhalte völlig kabellos über 4 Stunden lang.
*Bis zu über 4 Stunden drahtlose Nutzung im Eco/Energiesparmodus mit eingebautem Akku. Die Akkulaufzeit kann je nach Nutzung variieren. Benötigt eine Mindestleistung von 100W oder mehr zum Laden. Geräte müssen USB PD unterstützen. Ermöglicht schnelleres Laden, wenn es an einen 140W PD 3.1-Adapter angeschlossen ist.
*Dieses Gerät ist weder wasser- noch staubbeständig. Längere Sonneneinstrahlung kann zu Verfärbungen oder Bildschirmproblemen führen.
Jetzt mit USB-C-Anschluss für eine bessere Konnektivität
Bequemes Aufladen
Vereinfachte Nutzung: Der neue USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Aufladen und Anschließen des Bildschirms.
*Unterstützt USB 2.0, USB-C DP und DP ALT.
*Damit andere Geräte angeschlossen werden können, muss sein USB-C-Anschluss DP ALT unterstützen.
*MacOS und iOS unterstützen nur Spiegelung und Laden.
*USB-C-Ohrhörer und Kopfhörer werden nicht unterstützt.
Mirroring & Connectivity
Eignet sich für Mirroring & Connectivity
Schließe externe Geräte über integriertes USB und HDMI an oder spiegle Inhalte von kompatiblen mobilen Geräten und Laptops, um mehr auf einem größeren Bildschirm zu genießen.
*HDMI-Kabel und anderes Zubehör sollten separat gekauft werden.
Fernfeld-Spracherkennung
Hört dich von der anderen Seite des Raumes
StanbyME 2 Max kann deine Stimme sogar aus der Ferne erkennen. Sag einfach "Hi LG" und er nimmt deine Frage auch aus der Ferne auf.
*Diese Funktion ist verfügbar, nachdem die direkte Spracherkennung des Produkts aktiviert und zugestimmt wurde, persönliche Informationen bereitzustellen.
*Die Leistung der Spracherkennung kann je nach Umgebung variieren. Der effektive Erkennungsbereich kann je nach Faktoren wie Entfernung, Hintergrundgeräusch und Nutzungsbedingungen variieren.
Simple Magnetic Remote
Einfach anklicken -
bleibt an Ort und Stelle
Verliere deine Fernbedienung nie wieder! Befestige die Fernbedienung magnetisch am Rahmen, um sie für das nächste Mal bequem aufzubewahren.
Haftungsausschluss
*Die oben aufgeführten Bilder auf dieser Produktdetailseite dienen nur zu illustrativen Zwecken. Siehe die Galeriebilder für eine genauere Darstellung.
*Spezifikation und Ausstattung variieren je nach Region, Modell und Größe.
*Die Verfügbarkeit variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienstleistungen können je nach Richtlinien der Drittanbieter-Anwendung variieren.
*LG-Konto und die Annahme der relevanten Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte Smart Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zuzugreifen. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/terrestrisches Fernsehen (nur für Fernseher mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.
*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können sich von den Inhalten des tatsächlichen Gallery+-Dienstes unterscheiden
*Video zeigt One Click Stand Zubehör, Strap & Wall Mount Holder Zubehör; Zubehör nicht enthalten, separat erhältlich.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)
724 x 421 x 28,5
Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)
1.320 x 189 x 520
Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)
23,8
Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)
724 x 1.308 x 420
Abmessungen Standfuß (BxT)
420 x 420
Gewicht TV ohne Standfuß
5,6
Gewicht TV mit Standfuß
20,3
Unterstützter VESA-Standard (BxH)
- x -
Abmessungen Zero Connect Box (BxHxT, mm)
Definable Spec Only in LG.COM
Gewicht Zero Connect Box (kg)
Definable Spec Only in LG.COM
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
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