1)*Das LG Micro RGB-Display wurde von Intertek für eine dreifache 100% Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18, zertifiziert.

2)*Mit Micro RGB bezeichnet LG eine auf Multi-LED basierende Farbtechnologie, bei der kleinere LEDs als bei der LG Mini LED-Technologie zum Einsatz kommen und die eine breite Farbwiedergabe ermöglicht.

3)Im Vergleich zu dem 2025er alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

4)*Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B wurde auf die Einhaltung der eyesafe® 3.0-Anforderungen geprüft, einem von eyesafe Inc. entwickelten Programm, das von UL Solutions unter festgelegten Bedingungen getestet wurde.

*Die Leistung kann je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren..

5)*Die AMD FreeSync Premium-Zertifizierung basiert auf geringer Eingabeverzögerung, Reduzierung von Bildrucklern und einer flimmerfreien Leistung.

*165 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion-Booster-Modus kann die Auflösung sinken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

*Der Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis.

6)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.