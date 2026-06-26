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LG Micro RGB evo.
Die Farbrevolution.

Ein LG Micro RGB evo TV mit Micro RGB-Technologie verwandelt eine blasse Blume in lebendige Farben, sobald der Micro RGB evo-Text erscheint, gefolgt von einem vertikalen RGB-Lichtstrahl, der sich zu kristallinen Bildern entwickelt, bevor er sich in einen TV-Bildschirm verwandelt, der seine wichtigsten USPs hervorhebt.

Winzige rote, grüne und blaue Punkte erzeugen eine Wellenform, die die fortschrittliche Micro RGB evo-Technologie mit rotem, grünem und blauem Licht repräsentiert.

Winzige rote, grüne und blaue Punkte erzeugen eine Wellenform, die die fortschrittliche Micro RGB evo-Technologie mit rotem, grünem und blauem Licht repräsentiert.

Warum einen LG Micro RGB evo TV?

Die neuen LG Micro RGB evo TVs sorgen für unser bislang hochwertigstes Farberlebnis und gehen dabei sogar noch einen Schritt weiter, als konventionelle Micro RGB TVs. Sie sind die ersten TV-Modelle, die für eine dreifache 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert wurden und alles abdecken - von HDR-Kino über digitales Editing bis hin zu Displaytechnologien der nächsten Generation. Mit den neuen Micro RGB evo TVs bringen wir unsere 13-jährige OLED-Expertise nun auch in die RGB-Kategorie, inklusive dem neuen alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, der mit ausgeklügelten Algorithmen für eine präzise Bildsteuerung sorgt und Bilder mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit und atemberaubender Qualität erzeugt.

Die revolutionäre Farbtechnologie mit dreifach-zertifizierter 100 % Farbabdeckung sorgt für eine Farbpräzision der Extraklasse

Die Micro RGB evo TVs bieten eine bahnbrechende Farbausdruckskraft und Präzision in der RGB TV-Kategorie. Angetrieben durch den neuen alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor erreichen die LG Micro RGB evo TVs mit ihrer fein abgestimmten Lichtsteuerung die bisher höchste Farbwiedergaberate. Zudem wurden sie von Intertek für eine dreifache 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert und stellen sicher, dass Inhalte aus HDR-Inhalten, Filmen und sogar Grafikdesign sowie Fotografie in ultrafeinen Farben und Details wiedergegeben werden.1)

Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B mit RGB Primary Color Ultra mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung zeigt eine lebhaft bunte Qualle mit satten, leuchtenden Ffacharben und raffiniertem Kontrast.

Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B mit RGB Primary Color Ultra mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung zeigt eine lebhaft bunte Qualle mit satten, leuchtenden Ffacharben und raffiniertem Kontrast.

Die LG Micro RGB evo TVs mit ultrafeiner Micro-RGB-Farbsteuerung und 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert wurde.

Die LG Micro RGB evo TVs mit ultrafeiner Micro-RGB-Farbsteuerung und 100% Farbabdeckung von BT2020, DCI-P3 und Adobe RGB, wie von Intertek zertifiziert wurde.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung erfüllt die Standards der Broadcast-Branche BT2020 zu 100% und zeigt einen Papagei in leuchtenden Rot-, Grün- und Blautönen, die den Bildschirm füllen, um die Farbgenauigkeit des gesamten Spektrums zu demonstrieren.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung erfüllt die Standards der Broadcast-Branche BT2020 zu 100% und zeigt einen Papagei in leuchtenden Rot-, Grün- und Blautönen, die den Bildschirm füllen, um die Farbgenauigkeit des gesamten Spektrums zu demonstrieren.

Farbabdeckung, die den Rundfunk-Standards entspricht und fast alle sichtbaren Farben abdeckt.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung erreicht 100% des DCI-P3 digitalen Kinostandards und zeigt einen Astronauten, der bei Sonnenuntergang eine Wüste durchquert, um reichhaltige HDR-Bilder und einen filmischen Farbausdruck zu liefern.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung erreicht 100% des DCI-P3 digitalen Kinostandards und zeigt einen Astronauten, der bei Sonnenuntergang eine Wüste durchquert, um reichhaltige HDR-Bilder und einen filmischen Farbausdruck zu liefern.

Stellen Farben für eine lebensechte Bildqualität nach, perfekt optimiert für Kino-, HDR- und Gaming-Erlebnisse.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung unterstützt 100% Adobe Color des Fotografie- und Grafikdesignstandards und präsentiert eine Luftansicht von türkisfarbenem Wasser, um feine, genaue Farbdetails hervorzuheben.

Der LG Micro RGB evo TV mit dreifach-zertifizierter 100% Farbabdeckung unterstützt 100% Adobe Color des Fotografie- und Grafikdesignstandards und präsentiert eine Luftansicht von türkisfarbenem Wasser, um feine, genaue Farbdetails hervorzuheben.

Bietet wahre fotografische Klarheit und Farbwiedergabe in Druckqualität ohne Kompromisse.

Die Micro RGB-Technologie geht über die der Mini LED TVs hinaus und liefert ultrapräzise Details.

Die Micro-RGB-Lichter der LG Micro RGB evo TVs wurden als unsere bislang kleinsten einzelnen RGB-LEDs mit höchster Präzision entwickelt. Dadurch bietet ein LG Micro RGB evo-Fernseher eine punktgenaue Helligkeits- und Farbsteuerung, was zu einer Bildqualität führt, die du mit außergewöhnlicher Klarheit und einem Kontrast genießen kannst, der sogar die Mini LED-Fähigkeiten der QNED TVs übertrifft.2)

Der LG Micro RGB evo TV mit Micro-RGB-Technologie zeigt, wie sich Mini LEDs zu noch kleineren Micro-RGB-Elementen weiterentwickeln, deren rote, grüne und blaue Lichtelemente punktgenaue Helligkeit erzeugen und eine präzise Farbsteuerung ermöglichen.

Ultimative 4K-Bildqualität dank des fortschrittlichsten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessors mit Dual AI Engine.

Angetrieben von unserem Flaggschiff, dem alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, heben Micro RGB evo TVs die Bildqualität mit der neuen Dual AI Engine des Prozessors auf ein neues Niveau. Im Gegensatz zu einzelnen AI Engines kann eine Dual AI Engine Textur und Schärfe gleichzeitig fein abstimmen und so bei jedem Fernseherlebnis eine natürlich wirkende 4K-Qualität liefern.3)

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Micro RGB evo TVs erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Micro RGB evo TVs erstrahlt in violettem Licht auf einer Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Er bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Micro Dimming Ultra, unterstützt durch den alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor unserer OLED TVs, sorgt für einen fein abgestimmten Kontrast.

Der von unseren LG OLED TVs übernommene alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor verfügt über eine Dual AI Engine, die den Micro RGB evo TVs ihre pixelgenaue Präzision verleiht. Angetrieben von diesem Prozessor, der in den LG OLED TVs bis zu 8,3 Millionen Pixel steuern kann, sorgen die fortschrittlichen Micro-Dimming-Zonen der Micro RGB evo TVs in jedem Einzelbild für einen beeindruckenden Kontrast und mehr Detailreichtum.

Der LG Micro RGB evo TV verfügt über den neuen alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, der die pixelgenaue Präzision und die fortschrittlichen Dimming-Zonen des Micro RGB evo TVs ermöglicht, wodurch in jedem Einzelbild beeindruckende Kontraste und Details erzielt werden.

Das LG Micro RGB evo TV verfügt über den neuen alpha 11 AI Processor 4K Gen3, der die Präzision auf Pixelebene und die fortschrittlichen Dimmzonen des Micro RGB evo unterstützt, die in jedem Frame auffälligen Kontrast und Details erzeugen.

Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B verfügt über die von UL verifizierte Eyesafe RPF 40-Zertifizierung, die bestätigt, dass das Gerät eine reduzierte Blaulichtemission aufweist.

Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B verfügt über die von UL verifizierte Eyesafe RPF 40-Zertifizierung, die bestätigt, dass das Gerät eine reduzierte Blaulichtemission aufweist.

UL-zertifiziert für einen geringen Blaulichtanteil – brillante Farbwiedergabe und dennoch angenehm für die Augen.4)

Ein hochgelobter, preisgekrönter Fernseher

CES Innovation Awards Preisträger in der Kategorie Bildgebung

100MRGB96B

Die besten technischen Produkte des Jahres 2026 von Reviewed

„LGs kleinste, einzelne rot-grün-blauen LEDs bieten ein vollständiges Spektrum an Farb-Reproduktion.“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Der Motion Booster bietet ultraschnelles Gaming mit bis zu 330Hz für deinen Sieg.

Der Motion Booster 330 unterstützt erhöhte Bildwiederholraten von bis zu 330Hz und ist damit ideal für kompetitives Gaming, während die native 4K 165Hz-Leistung mit VRR und AMD FreeSync Premium ein optimales Gaming-Erlebnis garantiert.5)

Der LG Micro RGB evo TV mit Motion Booster 330 bietet ein ultraflüssiges Gameplay und präsentiert eine rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild und unterstützt 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Der LG Micro RGB evo TV mit Motion Booster 330 bietet ein ultraflüssiges Gameplay und präsentiert eine rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild und unterstützt 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Erlebe eine hervorragende Bildqualität auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 100 Zoll für ein noch intensiveres Sport-Erlebnis.

Genieße das erstklassige Farberlebnis der Micro RGB evo TVs in ultragroßer Darstellung. Tauche ein in ultrapräzise Farben und Details auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 100 Zoll.6)

Der LG Micro RGB evo TV mit einem 100-Zoll-Bildschirm sorgt für ein fesselndes Sport-Erlebnis: Er zeigt ein großformatiges Fußballspiel mit lebensechten Spielern und detailreichen Stadionaufnahmen, die den gesamten Bildschirm ausfüllen, während ein Zuschauer jubelnd einen Arm in die Höhe reckt.

Der LG Micro RGB evo TV mit einem 100-Zoll-Bildschirm sorgt für ein fesselndes Sport-Erlebnis: Er zeigt ein großformatiges Fußballspiel mit lebensechten Spielern und detailreichen Stadionaufnahmen, die den gesamten Bildschirm ausfüllen, während ein Zuschauer jubelnd einen Arm in die Höhe reckt.

Entdecke die LG Micro RGB evo TVs.

Table Caption
FeaturesMRGB96BMRGB96BMRGB96B
Die Vorderansicht des LG Micro RGB evo AI MRGB96B verfügt über ein 100-Zoll-Display mit schmalem schwarzen Rahmen auf flachen Füßen und zeigt ein lebendiges, kristallklares Composite mit scharf definierten roten, grünen und blauen Lichtern auf dem Bildschirm.
Die Vorderansicht des LG Micro RGB evo AI MRGB96B verfügt über ein 86-Zoll-Display mit schmalem schwarzen Rahmen auf flachen Füßen und zeigt ein lebendiges, kristallklares Composite mit scharf definierten roten, grünen und blauen Lichtern auf dem Bildschirm.
Die Vorderansicht des LG Micro RGB evo AI MRGB96B verfügt über ein 75-Zoll-Display mit schmalem schwarzen Rahmen auf flachen Füßen und zeigt ein lebendiges, kristallklares Composite mit scharf definierten roten, grünen und blauen Lichtern auf dem Bildschirm.
Größe100 Zoll86 Zoll75 Zoll
Display4K Micro RGB evo, 120 Hz4K Micro RGB evo, 120 Hz4K Micro RGB evo, 120 Hz
Prozessoralpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Enginealpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Enginealpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual Al Engine
Bild• RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering) • RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering) • RGB Primary Color Ultra (Dreifach-zertifizierte 100% Farbabdeckung - 100% BT2020, 100% DCI-P3, 100% Adobe RGB) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
SoundAI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (Virtuelle 11.1.2-Kanäle, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
Lautsprecher2.2-Kanäle, 40 W2.2-Kanäle, 40 W2.2-Kanäle, 40 W
SprachsteuerungFar-field Voice RecognitionFar-field Voice RecognitionFar-field Voice Recognition
HeimkinoDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
GamingMotion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD  FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 330, VRR (4K 165Hz), AMD  FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
KonnektivitätWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4eaWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4eaWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
webOS (Geschützt durch LG Shield)AI Magic Remote-Fernbedienung, AI Voice ID mit My Page, AI Voice ID, AI Concierge / AI Search mit Google Gemini / AI Picture WizardAI Magic Remote-Fernbedienung, AI Voice ID mit My Page, AI Voice ID, AI Concierge / AI Search mit Google Gemini / AI Picture WizardAI Magic Remote-Fernbedienung, AI Voice ID mit My Page, AI Voice ID, AI Concierge / AI Search mit Google Gemini / AI Picture Wizard
Zusätzliche FunktionenLG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports Portal

*Die Modellverfügbarkeit kann je nach Land unterschiedlich sein.

*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert.

*Eigenschaften sind modellabhängig.

Detaillierte Spezifikationen sind auf der jeweiligen Produktseite zu finden.

*Die technischen Daten können je nach Modell oder Bildschirmgröße variieren.

*Die Unterstützung für einige Eigenschaften kann je nach Region und Land variieren.

1)*Das LG Micro RGB-Display wurde von Intertek für eine dreifache 100% Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2, Abschnitt 5.18, zertifiziert.

 

2)*Mit Micro RGB bezeichnet LG eine auf Multi-LED basierende Farbtechnologie, bei der kleinere LEDs als bei der LG Mini LED-Technologie zum Einsatz kommen und die eine breite Farbwiedergabe ermöglicht.

 

3)Im Vergleich zu dem 2025er alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

 

4)*Der LG Micro RGB evo TV MRGB96B wurde auf die Einhaltung der eyesafe® 3.0-Anforderungen geprüft, einem von eyesafe Inc. entwickelten Programm, das von UL Solutions unter festgelegten Bedingungen getestet wurde.

*Die Leistung kann je nach Produktmodell, Einstellungen, Nutzungsbedingungen und Umgebung variieren..

 

5)*Die AMD FreeSync Premium-Zertifizierung basiert auf geringer Eingabeverzögerung, Reduzierung von Bildrucklern und einer flimmerfreien Leistung.

*165 Hz funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion-Booster-Modus kann die Auflösung sinken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

*Der Motion Booster 330 liefert eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 330 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis.

 

6)*Die maximale Bildschirmgröße kann von Modell und Region abhängig sein.