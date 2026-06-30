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Warum einen LG AI TV?
Die LG AI TVs definieren dein Fernseherlebnis durch deren hochentwickelte Intelligenz völlig neu. Erlebe den alpha 11 Gen3 4K AI Prozessor, der nun mit einer Dual AI Engine ausgestattet ist. Mit seiner 5.6 x leistungsstärkeren neuronalen AI-Verarbeitung sorgt er für eine außergewöhnliche Präzision auf Pixelebene, die atemberaubend realistische Bilder liefert. Außerdem lernt er zusammen mit dem webOS-Betriebssystem deine Sehgewohnheiten kennen, um es an deine Vorlieben anzupassen und dir ein einzigartiges und personalisiertes Erlebnis zu bieten, dass ganz auf dich zugeschnitten ist. Und selbst bei diesem Maß an Personalisierung tragen die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen des zuverlässigen und preisgekrönten LG Shield dazu bei, deine Daten sicher und geschützt zu halten.