1)*Im Vergleich zu den Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

2)*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

*AI Dual Super Upscaling gilt nur für die OLED TV-Modellserien W6, G6, C6 sowie für die Micro RGB TV-Serie MRGB96B.

3)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig.

4)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus unbekannten Quellen, außer der LG Apps, aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

*webOS wird durch LG Shield gesichert.