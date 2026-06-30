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Die LG AI TV-Erklärung wird mit einer fließenden Welle violetter Partikel über einen dunklen Hintergrund dargestellt, bei der dynamische Bewegung und feine granulare Details visuell fortschrittliche AI-Verarbeitung darstellen.

Die LG AI TV-Erklärung wird mit einer fließenden Welle violetter Partikel über einen dunklen Hintergrund dargestellt, bei der dynamische Bewegung und feine granulare Details visuell fortschrittliche AI-Verarbeitung darstellen.

Warum einen LG AI TV?

Die LG AI TVs definieren dein Fernseherlebnis durch deren hochentwickelte Intelligenz völlig neu. Erlebe den alpha 11 Gen3 4K AI Prozessor, der nun mit einer Dual AI Engine ausgestattet ist. Mit seiner 5.6 x leistungsstärkeren neuronalen AI-Verarbeitung sorgt er für eine außergewöhnliche Präzision auf Pixelebene, die atemberaubend realistische Bilder liefert. Außerdem lernt er zusammen mit dem webOS-Betriebssystem deine Sehgewohnheiten kennen, um es an deine Vorlieben anzupassen und dir ein einzigartiges und personalisiertes Erlebnis zu bieten, dass ganz auf dich zugeschnitten ist. Und selbst bei diesem Maß an Personalisierung tragen die fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen des zuverlässigen und preisgekrönten LG Shield dazu bei, deine Daten sicher und geschützt zu halten.

Der LG AI TV mit dem alpha 11 AI-Prozessor und Dual AI Engine wird als abstrakte Welle aus violetten Partikeln auf schwarzem Hintergrund dargestellt, wobei Helligkeitsunterschiede einen sanften horizontalen Fluss bilden.

Der LG AI TV mit dem alpha 11 AI-Prozessor und Dual AI Engine wird als abstrakte Welle aus violetten Partikeln auf schwarzem Hintergrund dargestellt, wobei Helligkeitsunterschiede einen sanften horizontalen Fluss bilden.

Der alpha 11 AI-Prozessor mit Dual AI Engine sorgt für Präzision auf Pixelebene für atemberaubende Realität.

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor, der jetzt von einer Dual AI Engine angetrieben wird, bietet Präzision auf Pixelebene und eine Intelligenz, die über einfaches Upscaling hinausgeht. Im Vergleich zu einer einzigen AI Engine verfeinert eine Dual AI Engine Schärfe und Textur gleichzeitig für natürlich aussehende, qualitativ hochwertige Bilder. Zusammen mit dem massiven 5,6-fachen Anstieg der neuronalen AI-Verarbeitungsleistung versteht dein Fernseher jetzt den Kontext deiner Inhalte und optimiert dynamisch Bild und Ton für ein ultimatives Entertainment-Erlebnis. Seine fortschrittlichen Algorithmen analysieren jedes Pixel und jedes Objekt und verfeinern selbst die granularsten Details, um 4K-Bilder zu liefern, die atemberaubend real aussehen und sich täuschend echt anfühlen.1)

Der LG AI TV mit dem alpha 11 AI-Prozessor und der Dual AI Engine zeigt eine Sequenz, die sich von der ursprünglichen Grafik des Prozessorchips zu einem hochwertigen Pantherbild entwickelt, wobei die AI-gesteuerte Verarbeitung Details und Texturen für lebensechten Realismus verbessert und dabei eine bis zu 5,6-fache NPU-Leistung, eine um 50 % höhere CPU-Leistung und eine um 70 % höhere GPU-Leistung bietet.

Der LG AI TV mit dem alpha 11 AI-Prozessor und der Dual AI Engine zeigt eine Sequenz, die sich von der ursprünglichen Grafik des Prozessorchips zu einem hochwertigen Pantherbild entwickelt, wobei die AI-gesteuerte Verarbeitung Details und Texturen für lebensechten Realismus verbessert und dabei eine bis zu 5,6-fache NPU-Leistung, eine um 50 % höhere CPU-Leistung und eine um 70 % höhere GPU-Leistung bietet.

Erfahre mehr über die herausragende Intelligenz der LG AI TVs.

Der fortschrittlichste AI-Prozessor von LG, jetzt mit Dual AI Engine.

Raffinierte Algorithmen verfeinern Schärfe und Textur gleichzeitig für ein natürlicher wirkendes 4K-Bild. Selbst SDR-Inhalte werden auf HDR-ähnliche Qualität hochgerechnet, wobei der Klang neu gerastert wird, um noch immersiver zu klingen.

Der LG AI TV ist mit einem alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine ausgestattet. Der Prozessorchip leuchtet auf einer dunklen Leiterplatte in violettem Licht und hebt so seine hochmodernen AI-Fähigkeiten und seine intelligente Bildverarbeitung hervor.

Immersive Tiefe und HDR-Qualität durch präzises, objektbasiertes AI Upscaling.

Die AI analysiert jede Szene und identifiziert Objekte, um deren Qualität intelligent zu verbessern und so die Gesamttiefe, Detailgenauigkeit und Lebendigkeit zu verbessern. Aber auch der Audiosound wird verfeinert, wobei jeder Ton für eine optimale Klarheit neu zusammengestellt wird.

Der LG AI TV verfügt über den alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, einen Prozessorchip, der auf der Leiterplatte blau leuchtet und damit seine fortschrittliche AI-Leistung und intelligente Bildverarbeitung unterstreicht.

Jede Emotion wird durch das AI-basierte Upscaling zum Leben erweckt.

Die AI-gestützte Bildverarbeitung passt die Helligkeit und die dunkelsten Bereiche an, um die Bildklarheit und den Gesichtsausdruck zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Sound für den Inhalt optimiert ist.

Der LG AI TV verfügt über den alpha 7 Gen9 4K AI-Prozessor, einen Prozessorchip, der auf einer Leiterplatte in gelbem Licht leuchtet und damit seine fortschrittliche AI-Leistung und intelligente Bildverarbeitung unterstreicht.

Optimaler Kontrast und feinste Details durch LGs eigene Prozessortechnologie.

Jede Szene wird verfeinert, um einen besseren Kontrast und klarere, definiertere Details zu erzielen. Zusätzlich wird der Klang optimiert, um mehr räumliche Tiefe auszudrücken.

Der LG AI TV verfügt über den alpha 5 Gen9 4K AI-Prozessor, der auf einer Leiterplatte orange leuchtet und damit seine fortschrittliche AI-Leistung und intelligente Bildverarbeitung unterstreicht.

AI Super Upscaling transformiert deine Inhalte und liefert eine atemberaubende 4K-Klarheit.

Erschließe das komplette Potenzial deines LG AI TVs. Eine Symphonie von Algorithmen arbeitet in perfekter Harmonie zusammen, um Inhalte zu analysieren, und identifiziert sofort dein Genre, um Geräusche intelligent zu eliminieren und Objekte zu schärfen. Es verbessert Gesichter und Texturen und bietet ein natürliches, realistisch aussehendes 4K-Erlebnis, das jedes visuelle Element zum Leben erweckt.2)

Der LG AI TV mit AI Super Upscaling präsentiert eine Sequenz von Tigerbildern, die sich in der Klarheit verbessern, wobei die AI das Bild erkennt und Rauschen progressiv reduziert, während Details geschärft werden, um eine verbesserte 4K-Bildqualität zu liefern.

AI HDR Remastering verwandelt SDR in HDR-Qualität für lebendige Bilder voller Brillanz.

Erlebe eine optimale Bildqualität, unabhängig von der ursprünglichen Quelle. Die AI analysiert und optimiert Farben, Helligkeit und den Kontrast intelligent, um Standardinhalte zu transformieren und dynamische, immersive HDR-Visualisierungen zu liefern.

Der LG AI TV mit AI Object Remastering Ultra zeigt zwei Akustikmusiker, die auf einer Straße auftreten und die AI Stimmen von Hintergrundgeräuschen trennt, um klarere Musik und ausgewogenere, immersivere Audio zu liefern.

Der LG AI TV mit AI Object Remastering Ultra zeigt zwei Akustikmusiker, die auf einer Straße auftreten und die AI Stimmen von Hintergrundgeräuschen trennt, um klarere Musik und ausgewogenere, immersivere Audio zu liefern.

AI Object Remastering Ultra extrahiert und verbessert jedes Klangelement für eine bessere Klarheit.

Höre mühelos jedes Detail. Die AI extrahiert präzise Dialoge und andere unterschiedliche Audioelemente aus dem Hintergrund. Durch die individuelle Verbesserung von Objekten wie Gesang, Musik und Soundeffekten bietet es eine ausgewogene Klanglandschaft, in der jede Nuance eindeutig und klar ist.3)

Ein LG AI TV mit AI Picture Wizard zeigt mehrere Varianten desselben Fotos in einem Raster an, sodass Nutzer ihre bevorzugten Optionen auswählen können, die als Vorlage für die Erstellung personalisierter Bilder auf dem Bildschirm dienen.

Ein LG AI TV mit AI Picture Wizard zeigt mehrere Varianten desselben Fotos in einem Raster an, sodass Nutzer ihre bevorzugten Optionen auswählen können, die als Vorlage für die Erstellung personalisierter Bilder auf dem Bildschirm dienen.

Der AI Picture Wizard analysiert deine Präferenzen, um das Bild an deinen Geschmack anzupassen.

Wähle einfach die Bilder aus, die du bevorzugst und die AI analysiert deine Auswahl mithilfe einer Datenbank mit Milliarden von Datenpunkten. Anschließend passt das System deine Bildeinstellungen präzise an, um dir ein visuelles Erlebnis zu bieten, das ganz auf deinen individuellen Geschmack zugeschnitten ist.

Ein LG AI TV mit AI Sound Wizard bietet mehrere Klangprofiloptionen, die in einem Raster angeordnet sind, sodass Nutzer ihre bevorzugten Audioeinstellungen auswählen können, die als Grundlage für die Erstellung eines personalisierten Klangprofils dienen.

Ein LG AI TV mit AI Sound Wizard bietet mehrere Klangprofiloptionen, die in einem Raster angeordnet sind, sodass Nutzer ihre bevorzugten Audioeinstellungen auswählen können, die als Grundlage für die Erstellung eines personalisierten Klangprofils dienen.

Der AI Sound Wizard analysiert deine Präferenzen, um den Klang für dich zu personalisieren.

Treffe einfach deine Auswahl und der AI Sound Wizard analysiert sie. Er ist auf Millionen von Datenpunkten geschult, lernt deine einzigartigen Präferenzen und personalisiert deine Audioeinstellungen nur für dich.

Ein LG AI TV bietet auch intelligente Antworten, um dein Leben einfacher und bequemer zu gestalten.

Mehr erfahren
Der LG AI TV präsentiert den webOS-Startbildschirm in der Mitte mehrerer Unterhaltungsszenen, einschließlich Live-Fußball, Smart-Home-Steuerung, AI-generierter Bildinhalte und eines interaktiven Heimtrainings, das auf TV-Bildschirmen angezeigt wird.

Der LG AI TV präsentiert den webOS-Startbildschirm in der Mitte mehrerer Unterhaltungsszenen, einschließlich Live-Fußball, Smart-Home-Steuerung, AI-generierter Bildinhalte und eines interaktiven Heimtrainings, das auf TV-Bildschirmen angezeigt wird.

Der LG AI TV mit preisgekröntem LG Shield wird als abstrakte Formationen kleiner blauer Partikel auf schwarzem Hintergrund visualisiert, die symmetrisch auf beiden Seiten in einem gestreuten Muster mit einem sanft leuchtenden Licht angeordnet sind.

Der LG AI TV mit preisgekröntem LG Shield wird als abstrakte Formationen kleiner blauer Partikel auf schwarzem Hintergrund visualisiert, die symmetrisch auf beiden Seiten in einem gestreuten Muster mit einem sanft leuchtenden Licht angeordnet sind.

Gut zu wissen, dass deine Privatsphäre und Daten geschützt bleiben.

Das preisgekrönte LG Shield bietet erweiterten Schutz für deine Daten.

LG Shield wurde entwickelt, um deine Privatsphäre zu schützen und bietet leistungsstarke Sicherheitsfunktionen wie Netzwerkverschlüsselung, digitale Signaturen, mehrschichtigen Schutz und kontinuierliche Updates aus dem webOS Re:New-Programm.

Der LG AI TV mit der TV-OS-Plattform „LG Shield“ wurde bei den CES Innovation Awards 2026 als „Preisträger im Bereich Cybersicherheit“ ausgezeichnet, was durch ein leuchtendes Schildsymbol mit violettem Licht symbolisiert wird.

Der LG AI TV mit der TV-OS-Plattform „LG Shield“ wurde bei den CES Innovation Awards 2026 als „Preisträger im Bereich Cybersicherheit“ ausgezeichnet, was durch ein leuchtendes Schildsymbol mit violettem Licht symbolisiert wird.

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield

Der LG AI TV mit LG Shield ist für eine sichere Datenspeicherung und -verwaltung bekannt, die durch ein Schlüsselsymbol veranschaulicht wird, bei dem verbesserte Schutzmechanismen sensible Informationen innerhalb des Systems schützen.
Sichere Datenspeicherung und -verwaltung

Sichere Datenspeicherung durch verbesserte Schlüsseltechnologie4)

Der LG AI TV mit LG Shield ist für sichere kryptographische Algorithmen bekannt, die durch ein geschütztes Display- und Schildsymbol veranschaulicht werden, bei dem die verschlüsselungsbasierte Sicherheit eine sichere und zuverlässige Datenübertragung gewährleistet.
Sicherer kryptographischer Algorithmus

Client-Zertifikatsverwaltung für sichere Datenübertragung

Der LG AI TV mit LG Shield ist anerkannt für die Gewährleistung der Softwareintegrität, dargestellt durch ein sicheres Systemsymbol, bei dem Authentifizierungsmechanismen die Systemzuverlässigkeit überprüfen und vor unbefugtem Zugriff schützen.
Gewährleistung der Softwareintegrität

Anmeldedatentechnologie für sichere Benutzerauthentifizierung

Der LG AI TV mit LG Shield ist für Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle bekannt, die durch verbundene Benutzer- und Sperrsymbole veranschaulicht werden, wobei der Schutz auf Systemebene den Zugriff verwaltet und Anwendungsumgebungen sichert.
Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle

Systemschutz- und Anwendungssicherheitslösungen für Softwareintegrität

Der LG AI TV mit LG Shield ist für die sichere Datenübertragung anerkannt, die durch verbundene Server- und Gerätesymbole veranschaulicht wird, bei denen Verifizierungsprozesse die Integrität gewährleisten und Daten während der Übertragung schützen.
Sichere Datenübertragung

Eine verifizierte Lösung, die die Integrität von Sicherheitsupdates sicherstellt

Der LG AI TV mit LG Shield ist für die Übertragung und Reaktion von Sicherheitsereignissen anerkannt, die durch Verbindungs- und Überwachungssymbole veranschaulicht werden, bei denen kryptographische Systeme eine schnelle Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen ermöglichen.
Übertragung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse

Eine Lösung mit sicheren kryptographischen Algorithmen

Ein LG AI TV mit LG Shield zeichnet sich durch sein Sicherheitsupdate-Management aus, das durch System- und Shield-Symbole dargestellt wird. Dabei tragen Echtzeitüberwachung und Update-Mechanismen dazu bei, Bedrohungen abzuwehren und den Systemschutz aufrechtzuerhalten.
Verwaltung von Sicherheitsupdates

Echtzeit-Schutz und Bedrohungsüberwachung für Sicherheitsereignisse

Der LG AI TV mit LG Shield wird durch ein Schildsymbol in einer leuchtenden Kugelform mit violetten und blauen Lichteffekten auf einem dunklen Hintergrund dargestellt.

Der LG AI TV mit LG Shield wird durch ein Schildsymbol in einer leuchtenden Kugelform mit violetten und blauen Lichteffekten auf einem dunklen Hintergrund dargestellt.

Entdecke die Technologie hinter LG Shield

Entdecke die Technologie hinter LG Shield Weitere Informationen über LG Shield

Weltweit anerkannte Zuverlässigkeit, auf die Experten vertrauen.

Der LG AI TV ist Gewinner der CES Innovation Awards für Cybersicherheit und künstliche Intelligenz 2026 und wird von AV Forums kontinuierlich als bestes Smart TV-System ausgezeichnet, das eine innovative AI Experience mit Schutz deiner Daten bietet.

2026 CES Innovation Awards

Preisträger im Bereich Cybersicherheit

LG Shield-basierte TV-Betriebssystemplattform (webOS 26)

2026 CES Innovation Awards

Preisträger im Bereich Künstliche Intelligenz

Multi-AI-Architektur (webOS 26)

AVForums Editor's Choice

Bestes Smart-TV-System 2025/26

Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System (webOS 25)

Mehr erfahren

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Entdecke das LG AI TV-Line Up und finde das richtige Modell für dich.

Erfahre mehr über die verschiedenen LG AI TVs und entdecke das Modell, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt.

LG AI TVs entdecken

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur der Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen sind von Region, Modell und Größe abhängig.

*Die Verfügbarkeit des Dienstes variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fallen keine Gebühren an.

*Die auf dieser Seite angezeigten Inhalte können von den Inhalten abweichen, die im tatsächlichen Gallery+-Service verfügbar sind.

1)*Im Vergleich zu den Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

 

2)*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

*AI Dual Super Upscaling gilt nur für die OLED TV-Modellserien W6, G6, C6 sowie für die Micro RGB TV-Serie MRGB96B.

 

3)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Zudem ist der Klang von der Hörumgebung abhängig.

 

4)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus unbekannten Quellen, außer der LG Apps, aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

*webOS wird durch LG Shield gesichert.