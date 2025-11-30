About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

So findest du den richtigen Gaming-Monitor!

Bei der Auswahl eines neuen Gaming-Monitors geht es um mehr als nur technische Daten – es geht um dein gesamtes Gaming-Erlebnis! Ob pfeilschnelle Optik in beeindruckender OLED-Qualität oder butterweiches Gameplay: Der richtige Monitor macht jede Gaming-Session zum Highlight. In unserem umfassenden UltraGear-Lineup findest du den passenden Monitor für jede Anforderung. Unsere Displays bringen dich aufs Siegertreppchen und zeigen dir Spielewelten, wie du sie noch nie gesehen hast. Entdecke, was wirklich zählt, und erlebe den Unterschied.

Ein zentral positionierter UltraGear-Monitor auf einem eleganten Schreibtisch zeigt rasant wechselndes Gameplay aus Genres wie FPS, Rennspiel und Adventure, während sich die Umgebung dynamisch verändert, um Gaming in unterschiedlichen Umgebungen hervorzuheben.

Welche Größe und welches Bildformat sollte mein Gaming-Monitor haben?

Das LG UltraGear-Lineup umfasst Monitore mit unterschiedlichsten Größen und Bildformaten für jeden Spielstil. Wir helfen dir dabei, den perfekten Monitor für dich zu finden! Wichtig zu beachten: Bei der Wahl von Größe und Format ist nicht nur der verfügbare Platz auf dem Schreibtisch entscheidend, sondern auch, wie du deine Games erleben willst!

Welchen Einfluss haben Auflösung und Bildqualität auf das Spielerlebnis?

Fesselnde Open-World-Abenteuer und filmreife Rollenspiele profitieren durch einen hochauflösenden OLED-Monitor mit HDR von echtem Schwarz, lebendigen Farben und klaren Details. Diese unerreichte Darstellungsqualität macht jede Szene eindrucksvoller und stimmiger – perfekt für die Erkundung riesiger Welten und packender Story-Momente.

Warum sind Bildwiederholrate und Reaktionszeit beim Gaming so wichtig?

Für Genres wie Shooter und Rennspiele empfiehlt sich die Wahl eines Monitors mit hoher Bildwiederholrate (z. B. 480 Hz) und schneller Reaktionszeit (z. B. 0,03 ms). So bleibt die Darstellung auch in schnellen Szenen jederzeit klar und frei von Unschärfen – für maximale Übersicht.

Eignen sich UltraGear-Monitore für Gaming und Arbeit?

LG Switch ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Bildschirm-Layouts. webOS erlaubt Streaming ohne angeschlossenen PC. Der hohe PPI-Wert und die feine Subpixel-Struktur stellen Text gestochen scharf dar. Die Unterstützung für USB-C, HDMI und DisplayPort macht es leicht, sowohl Arbeits- als auch Gaming-Hardware zu nutzen.

*Für den ordnungsgemäßen Betrieb von LG Switch müssen Software und Handbuch von LG.com heruntergeladen werden.

Welche Größe und welches Bildformat
sollte mein Gaming-Monitor haben?

LG UltraGear: Welche Größe passt zu welchen Spielen?

LG UltraGear-Monitore bieten eine große Bandbreite an Bilddiagonalen – so ist auch der perfekte Monitor für dich dabei. Bei immersiven Premium-Spielen wie Open-World-Abenteuern, Rennsimulationen oder filmreifen Rollenspielen ziehen dich Bildschirme mit 32 bis 45 Zoll beispielsweise tiefer ins Geschehen. Besonders temporeiche Shooter oder Multiplayer-Spiele profitieren von kompakteren Displays mit 24 bis 27 Zoll, auf denen du alle Infos leicht im Blick behältst, ohne die Augen zu sehr bewegen zu müssen. Finde den UltraGear-Monitor mit der Bilddiagonale, die am besten zu dir und deinen Games passt!

Eine animierte Szene zeigt einen 27-Zoll-LG-UltraGear-Monitor für FPS- und MOBA-Gaming. Auf dem Display ist eine futuristische First-Person-Shooter-Szene mit einem Gewehr zu sehen, das auf ein holografisches Display über einer Cyberpunk-Stadt gerichtet ist.

*FPS: First-Person Shooter, MOBA: Multiplayer Online Battle Arena

Warum bietet LG UltraGear das ideale Seitenverhältnis für jeden Spielstil?

Das 21:9-Ultrawide-Format bietet die perfekte Balance aus immersiver Spielerfahrung und Platzbedarf auf dem Schreibtisch. Vor allem bei MOBAs, Rollenspielen oder Open-World-Abenteuern zeigt dieses Format einfach mehr vom Spiel. Der Curved-Formfaktor sorgt dafür, dass auch die Bildränder gut zu sehen sind. Das Lineup der LG UltraGear-Monitore im 21:9-Format gibt es in vielen Größen – auch für dein Setup!

 

Du magst es lieber traditioneller? Dann wirst du in der großen Auswahl an UltraGear-Monitoren im 16:9-Format fündig. Wähle das Format, das zu deinem Gameplay passt.

Eine Weltraumschlacht auf einem LG UltraGear-Monitor zeigt den Vergleich unterschiedlicher Bildformate: Links die schmalere 16:9-Ansicht, rechts die breitere 21:9-Darstellung, die mehr von den gigantischen Raumschiffen und umliegenden Asteroiden zeigt.

Warum ist die 800R-Krümmung von LG UltraGear idesl fürs Gaming?

UltraGear-Monitore mit einer Krümmung von 800R sorgen für einen gleichmäßigen Abstand zum Bildschirm in deinem gesamten Sichtfeld. Das reduziert Bildverzerrungen und erhöht den Komfort. Curved-Monitore erweitern das Sichtfeld, da du das Gameplay auch in deinem peripheren Sehfeld wahrnimmst. Dadurch steigert sich die Immersion in filmreifen Spielen oder Rennsimulationen, während gleichzeitig die Augen entspannter bleiben. Flache Displays hingegen sorgen für mehr Übersichtlichkeit bei Shootern oder Strategiespielen, bei denen es auf punktgenaue Präzision ankommt. LG UltraGear-Monitore gibt es mit unterschiedlichen Krümmungen – finde die richtige für dein Gameplay!

Draufsicht-Vergleich eines Gamers an einem Schreibtisch mit zwei Monitoren: Links ein gebogenes 800R-Display für immersives Gaming mit erweitertem Sichtfeld, rechts ein flaches Display für kompetitives Gaming mit geradem, fokussiertem Blick.

*Die Beschreibung von Curved-Monitoren basiert auf Modellen mit einer 800R-Krümmung.

LG UltraGear Gaming-Monitore im Vergleich

Table Caption
Besonderheiten45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
Am besten geeignet fürOpen World / Rennsimulationen / Action AdventuresOpen World / Rennsimulationen / Action AdventuresRollenspiele / Action AdventuresShooter / MOBAsShooter / MOBAs
Größe45 Zoll45 / 39 / 34 Zoll32 Zoll27 Zoll27 Zoll
null21:921:916:916:916:9
AuflösungDual-Mode - WUHD 5.120 x 2.160 - WFHD 2.560 x 1.080WQHD 3.440 x 1.440Dual-Mode - UHD 3.840 x 2.160 - FHD 1.920 x 1.080QHD 2.560 x 1.440QHD 2.560 x 1.440
Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

Welchen Einfluss haben Auflösung und Bildqualität
auf das Spielerlebnis?

Warum entwickelt LG UltraGear hochauflösende Gaming-Monitore wie 5K2K und 4K?

Eine höhere Auflösung zeigt dir mehr von der Spielwelt und lässt dich mit detailreicher Darstellung tiefer eintauchen. Die große Auswahl an UlraGear-Monitoren umfasst Displays mit High-End-Auflösungen wie 5K2K oder 4K für eine beeindruckende Bildfläche. Spielspaß kommt aber nur auf, wenn die Auflösung zur Leistung deines PCs und zu deinen Lieblings-Games passt. 1080p ist ideal für kompetitive Shooter. 1440p bietet eine gute Balance aus Qualität und Performance. 4K stellt Bilder ultrascharf dar. Mit 5K2K Ultrawide genießt du ein wahrhaft kinoreifes Spielerlebnis. Du bist immer noch unsicher?

 

Dann bietet dir ein UltreaGear-Monitor mit Dual-Mode ultimative Flexibilität.

Eine Fantasy-Schlacht zwischen zwei Zauberern, die Zaubersprüche wirken, ist mit Auflösungslabels überlagert, die FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 und 5K2K 5120×2160 vergleichen, um Unterschiede in Bilddetails und Sichtbereich darzustellen.

LG UltraGear: Welchen Einfluss hat PPI aufs Gaming?

Ein hoher PPI-Wert (Pixeldichte, englisch: pixel per inch) sorgt für detailreichere Bilder – bei schnellen Shootern ebenso wie bei riesigen Open Worlds oder Office-Anwendungen. LG UltraGear-Modelle mit 45 Zoll und 5K2K-Auflösung ermöglichen mit hoher Pixeldichte lebendige Spielwelten und klar lesbare Interfaces. Die dichte Anordnung der Pixel sorgt für feine Texturen und gut lesbare Texte, während die OLED-Technologie mit selbstleuchtenden Pixeln und verfeinertem Subpixel-Layout störende Unschärfen und Farbungenauigkeiten minimiert. So profitierst du von scharfen Bildern, augenfreundlicher Darstellung und einem absolut beeindruckenden Seherlebnis.

Ein Split-Screen-Vergleich der Textschärfe im Spiel zeigt den Schriftzug „QUEST COMPLETE“: Links mit 70 PPI unscharf dargestellt, rechts mit 125 PPI gestochen scharf und klar.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 45GX950A.

Wie liefert LG UltraGear OLED perfektes Schwarz und brillante Farben für Open-World-Abenteuern?

LG UltraGear-Monitore mit OLED-Panels mit selbstleuchtenden Pixeln erzeugen perfekte Kontraste, tiefes Schwarz und punktgenaue Ausleuchtung. WOLED verbessert die Helligkeit durch Technologien wie Primary RGB Tandem (4. Generation) und MLA+ (3. Generation) und sorgt so auch in hellen Umgebungen für gleichbleibende Schwarzwerte und hohe Farbtreue. Insbesondere mit Primary RGB Tandem der 4. Generation ist WOLED für Perfect Black, Perfect Color, 100 % Farbtreue und perfekter Farbwiedergabe zertifiziert und garantiert so ein makelloses Seherlebnis – in dunklen Räumen ebenso wie bei Tageslicht.

Ein LG UltraGear Monitor auf einem Schreibtisch mit Vergleich zwischen Non-WOLED und 4. Generation WOLED. Gezeigt wird das Gesicht eines Weltraumforschers, wobei die WOLED-Seite tiefere Schwarztöne und sattere Farben bietet. Daneben sind Zertifizierungs-Logos für Perfect Black, Perfect Color und Perfect Reproduction zu sehen.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 27GX700A.

*Die oben gezeigten Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern.

**Unter OLED-Gaming-Monitoren. Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern.

Warum ist die Farbgenauigkeit von LG UltraGear fürs Gaming wichtig?

LG UltraGear-Monitore mit OLED-Technologie sind auf Präzision ausgelegt und bieten eine ultrabreite Abdeckung von 95 % bis 99 % (typ.) des DCI-P3- oder 99 % des sRGB-Farbraums. Das ermöglicht eine lebendige und dennoch präzise Farbdarstellung in allen Genres – von Action-Spielen bis zu Open-World-Abenteuern. Die selbstleuchtenden OLED-Pixel und die VESA DisplayHDR™ True Black 400/500-Zertifizierung sorgen für einen satten Kontrast und feine Farbverläufe. LG UltraGear-Monitore bieten eine unübertroffene Wiedergabetreue für ein immersives Gamimg und packende Unterhaltung.

Nebeneinander dargestellte Gaming-Szenen demonstrieren die Leistung des LG UltraGear Displays: Links ein Fantasy-Krieger in einer Höhle mit leuchtender Lava, die VESA DisplayHDR True Black 500 hervorhebt, rechts futuristische Soldaten mit Energieschwertern in einer Neonstadt, die eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von 99,5 % zeigt.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 27GX700A.

LG UltraGear Gaming-Monitore im Vergleich

Table Caption
Besonderheiten45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
AuflösungWUHD 5.120 x 2.160WQHD 3.440 x 1.440UHD 3.840 x 2.160QHD 2.560 x 1.440QHD 2.560 x 1.440
nullOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
Größe45 Zoll45/39/34 Zoll32 Zoll27 Zoll27 Zoll
Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

Warum sind Bildwiederholrate und Reaktionszeit
beim Gaming so wichtig?

LG UltraGear: bessere Performance bei schnellem Gameplay

UltraGear-Monitore mit OLED-Technologie bieten eine Bildwiederholrate von bis zu 480 Hz und eine ultraschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). So werden Unschärfe-Effekte und Geisterbilder reduziert, während Bewegungen weicher und präziser dargestellt werden. Für eine noch flüssigere Wiedergabe unterstützen UltraGear-Monitore zudem AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® und VESA AdaptiveSync™. So entsteht selbst bei intensiven Kämpfen oder schnellen Kameraschwenks ein ruckelfreies Spielerlebnis. Ob du um Plätze auf der Rangliste kämpfst oder fremde Welten erkundest – bleib konzentriert und behalte die Kontrolle.

Nebeneinander dargestellte Szenen verdeutlichen die Gaming-Performance eines LG UltraGear-Monitors: Links ein Vergleich auf einem Curved-Monitor zwischen 60 Hz und 480 Hz Bildwiederholrate sowie 0,03 ms Reaktionszeit in einer Weltraumszene, rechts der Unterschied mit aktiviertem und deaktiviertem Adaptive Sync in einem futuristischen Rennspiel, ergänzt durch die Logos von NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync und AMD FreeSync Premium Pro.

*Die Angabe zur Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) bezieht sich auf LG UlraGear-Modelle mit OLED.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern.

Wie hilft der Dual-Mode von LG UltraGear dabei, zwischen verschiedenen Bildwiederholraten zu wechseln?

Ausgewählte UltraGear-Monitore erlauben dir mit dem speziellen Dual-Mode den flexiblen Wechsel zwischen Bildwiederholraten. Der 45GX950A ermöglicht beispielsweise den Wechsel zwischen 5K2K bei 165 Hz und WFHD bei 330 Hz. Das Umschalten erfolgt über das Menü oder den entsprechenden Knopf direkt am Monitor – in Echtzeit, ohne Neustart. Genieße den Komfort von zwei Monitoren in einem und hole das Maximum aus jedem Spiel heraus.

Ein LG UltraGear Display veranschaulicht die Dual-Mode-Performance: Links eine Fantasy-Schlachtszene in WUHD-Auflösung (165 Hz), rechts ein Rallye-Rennwagen in WFHD-Auflösung (330 Hz) – ein Beispiel für flexible Optionen bei Bildwiederholrate und Auflösung.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 45GX950A.

Warum setzt LG UltraGear auf die neuste DisplayPort-Technologie für maximale Gaming-Performance?

UltraGear-Monitore sind für flüssige Gaming-Performance optimiert. Dazu gehört auch die Unterstützung der neuesten DisplayPort-2.1-Technologie mit deutlich höheren Bandbreiten für unkomprimierte Auflösungen und ultraschnelle Bildwiederholraten. DisplayPort 2.1 unterstützt eine Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s – mehr als doppelt so viel wie HDMI 2.1 (bis zu 48 Gbit/s) und weit mehr als HDMI 2.0 (18 Gbit/s). Dies ermöglicht höhere Bildraten bei 4K und darüber hinaus, mit geringerer Latenz und besserer Stabilität bei anspruchsvollen Spielen. HDMI 2.0 unterstützt 4K bei 60 Hz, während HDMI 2.1 mit 4K bei 120 Hz die aktuellsten Konsolen optimal unterstützt.

Nahaufnahme der rückseitigen Anschlüsse eines LG UltraGear Monitorstands, mit Fokus auf einen DisplayPort-2.1-Anschluss. Daneben ein Vergleichsdiagramm zu Bandbreiten: DP 2.1 mit 80 Gbps, HDMI 2.1 mit 48 Gbps und HDMI 2.0 mit 18 Gbps.

LG UltraGear Gaming-Monitore im Vergleich

Table Caption
Besonderheiten45GX950A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
BildwiederholratenDual-mode - WUHD 165Hz - WFHD 330HzDual-mode - UHD 240 Hz - Full-HD 480 Hz480 Hz240 Hz
nullNVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive SyncNVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive SyncNVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive SyncNVIDIA® G-SYNC® Compatible - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
Größe45-inch32 Zoll27 Zoll27 Zoll
AuflösungWUHD 5.160x2.160 WFHD 2.560x1.080UHD 3.840 x 2.160 / Full-HD 1.920 x 1.080QHD 2.560 x 1.440QHD 2.560 x 1.440
Mehr erfahrenMehr erfahren

Eignen sich UltraGear-Monitore für Gaming und Arbeit?

Wie verbessert LG Switch das Multitasking für Arbeit und Gaming?

LG Switch verbessert das Multitasking durch die Kombination von Funktionen wie Personalized Picture Wizard, Screen Split und Video Call. Stimme die Anzeigeeinstellungen für verschiedene Aufgaben genau ab, spiele und arbeite gleichzeitig mit anpassbaren Bildschirm-Layouts und nimm durch den praktischen Schnellzugriff ohne Umwege an Videoanrufen teil. All das, ohne zu unterbrechen, was du gerade tust. LG Switch ermöglicht ein besseres Nutzererlebnis bei Unterhaltung und Produktivität.

Futuristisches Desktop-Gaming-Setup mit großem Monitor, der einen Sci-Fi-Charakter in Rüstung zeigt. Auf dem Schreibtisch befinden sich ein Controller, Lautsprecher, eine mechanische Tastatur und Actionfiguren. Am unteren Bildrand sind mehrere UL- und Eyesafe-Zertifizierungen für Flimmerfreiheit, Blendfreiheit, reduziertes blaues Licht und Augensicherheit dargestellt.

Wie sorgt LG UltraGear OLED für schärferen und besser lesbaren Text?

LG UltraGear-Monitore mit OLED nutzen eine hohe Pixeldichte (PPI) und eine verbesserte Subpixelstruktur für gestochen scharfen, gut lesbaren Text. Egal ob beim Lesen von Dokumenten, beim Schreiben von E-Mails oder beim Surfen im Internet – Zeichen bleiben auch bei kleinen Schriftgrößen klar lesbar. Diese Display-Technologien sorgen für mehr Klarheit durch eine verbesserte Kantenschärfe und die Reduzierung von Bildrauschen. So bleibst du auch bei langen Arbeits- oder Lernphasen konzentriert. Beim Gaming ist die Darstellung trotzdem klar.

Ein Gaming-Szenenvergleich zeigt links die Textschärfe bei 70 PPI gegenüber 125 PPI, während rechts die verbesserte Subpixel-Struktur von RWBG zu RGWB dargestellt wird, mit erhöhter Schärfe und Lesbarkeit.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 45GX950A.

*Das Bild dient zur Veranschaulichung und vergleicht die Subpixelstrukturen von RWBG und RGWB, die je nach Anzeige und Inhalt die wahrgenommene Textklarheit beeinflussen können.

Was macht LG UltraGear so praktisch für den Anschluss mehrerer Geräte?

LG UltraGear-Monitore bieten viele Anschlussmöglichkeiten wie USB-C, HDMI und DisplayPort, damit du alle deine Geräte verbinden kannst – von Spielekonsolen bis zu Laptops. Ausgewählte Monitore bieten zudem USB-Hub-Funktionalität, um Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus direkt an den Monitor anzuschließen. So wechselst du ganz einfach zwischen Arbeit und Gaming – ohne umstecken zu müssen.

Draufsicht auf einen LG UltraGear Curved Monitor, der mit einem Laptop, einer Gaming-Tastatur, einer Maus und Kopfhörern verbunden ist. Symbole zeigen die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wie USB-C, DisplayPort und HDMI.

Wie verbessert webOS die alltägliche Nutzung über den Gaming-Monitor hinaus?

Streame Videos, surfe im Internet oder nutze ausgewählte Apps – selbst wenn kein PC oder Konsole angeschlossen sind. Möglich machen das LG UltraGear-Monitore mit webOS. So genießt du viele Inhalte auf stromsparende Art, ohne dass dein komplettes Equipment laufen muss. Perfekt für kurze Pausen zwischen Gaming-Sessions oder beim Arbeiten. So sparst du Zeit und Energie.

Ein LG UltraGear Curved Monitor zeigt eine smarte Benutzeroberfläche mit App-Icons für Streaming, Gaming, Musik und Produktivität sowie einer Inhaltsleiste mit beliebten Spielen und Entertainment-Angeboten.

LG UltraGear Gaming-Monitore im Vergleich

Table Caption
Besonderheiten45GX950A45/39/34GX900A32G810SA45/39/34GX90SA
45GX950A
45/39/34GX900A
32G810SA
45/39/34GX90SA
Größe45 Zoll45/39/34 Zoll32 Zoll45/39/34 Zoll
AuflösungWUHD 5.160 x 2.160 / WFHD 2.560 x 1.080WQHD 3.440 x 1.440UHD 3.840 x 2.160WQHD 3.440 x 1.440
nullOLEDOLEDIPSOLED
Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren