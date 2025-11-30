Das 21:9-Ultrawide-Format bietet die perfekte Balance aus immersiver Spielerfahrung und Platzbedarf auf dem Schreibtisch. Vor allem bei MOBAs, Rollenspielen oder Open-World-Abenteuern zeigt dieses Format einfach mehr vom Spiel. Der Curved-Formfaktor sorgt dafür, dass auch die Bildränder gut zu sehen sind. Das Lineup der LG UltraGear-Monitore im 21:9-Format gibt es in vielen Größen – auch für dein Setup!

Du magst es lieber traditioneller? Dann wirst du in der großen Auswahl an UltraGear-Monitoren im 16:9-Format fündig. Wähle das Format, das zu deinem Gameplay passt.