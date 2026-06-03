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Welchen Einfluss haben Auflösung und Bildqualität auf das Spielerlebnis?

Fesselnde Open-World-Abenteuer und filmreife Rollenspiele profitieren durch einen hochauflösenden OLED-Monitor mit HDR von echtem Schwarz, lebendigen Farben und klaren Details. Diese unerreichte Darstellungsqualität macht jede Szene eindrucksvoller und stimmiger – perfekt für die Erkundung riesiger Welten und packender Story-Momente.

Warum entwickelt LG UltraGear hochauflösende Gaming-Monitore wie 5K2K und 4K?

Eine höhere Auflösung zeigt dir mehr von der Spielwelt und lässt dich mit detailreicher Darstellung tiefer eintauchen. Die große Auswahl an UlraGear-Monitoren umfasst Displays mit High-End-Auflösungen wie 5K2K oder 4K für eine beeindruckende Bildfläche. Spielspaß kommt aber nur auf, wenn die Auflösung zur Leistung deines PCs und zu deinen Lieblings-Games passt. 1080p ist ideal für kompetitive Shooter. 1440p bietet eine gute Balance aus Qualität und Performance. 4K stellt Bilder ultrascharf dar. Mit 5K2K Ultrawide genießt du ein wahrhaft kinoreifes Spielerlebnis. Du bist immer noch unsicher?

 

Dann bietet dir ein UltreaGear-Monitor mit Dual-Mode ultimative Flexibilität.

Eine Fantasy-Schlacht zwischen zwei Zauberern, die Zaubersprüche wirken, ist mit Auflösungslabels überlagert, die FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 und 5K2K 5120×2160 vergleichen, um Unterschiede in Bilddetails und Sichtbereich darzustellen.

LG UltraGear: Welchen Einfluss hat PPI aufs Gaming?

Ein hoher PPI-Wert (Pixeldichte, englisch: pixel per inch) sorgt für detailreichere Bilder – bei schnellen Shootern ebenso wie bei riesigen Open Worlds oder Office-Anwendungen. LG UltraGear-Modelle mit 45 Zoll und 5K2K-Auflösung ermöglichen mit hoher Pixeldichte lebendige Spielwelten und klar lesbare Interfaces. Die dichte Anordnung der Pixel sorgt für feine Texturen und gut lesbare Texte, während die OLED-Technologie mit selbstleuchtenden Pixeln und verfeinertem Subpixel-Layout störende Unschärfen und Farbungenauigkeiten minimiert. So profitierst du von scharfen Bildern, augenfreundlicher Darstellung und einem absolut beeindruckenden Seherlebnis.

Ein Split-Screen-Vergleich der Textschärfe im Spiel zeigt den Schriftzug „QUEST COMPLETE“: Links mit 70 PPI unscharf dargestellt, rechts mit 125 PPI gestochen scharf und klar.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 45GX950A.

Wie liefert LG UltraGear OLED perfektes Schwarz und brillante Farben für Open-World-Abenteuern?

LG UltraGear-Monitore mit OLED-Panels mit selbstleuchtenden Pixeln erzeugen perfekte Kontraste, tiefes Schwarz und punktgenaue Ausleuchtung. WOLED verbessert die Helligkeit durch Technologien wie Primary RGB Tandem (4. Generation) und MLA+ (3. Generation) und sorgt so auch in hellen Umgebungen für gleichbleibende Schwarzwerte und hohe Farbtreue. Insbesondere mit Primary RGB Tandem der 4. Generation ist WOLED für Perfect Black, Perfect Color, 100 % Farbtreue und perfekter Farbwiedergabe zertifiziert und garantiert so ein makelloses Seherlebnis – in dunklen Räumen ebenso wie bei Tageslicht.

Ein LG UltraGear Monitor auf einem Schreibtisch mit Vergleich zwischen Non-WOLED und 4. Generation WOLED. Gezeigt wird das Gesicht eines Weltraumforschers, wobei die WOLED-Seite tiefere Schwarztöne und sattere Farben bietet. Daneben sind Zertifizierungs-Logos für Perfect Black, Perfect Color und Perfect Reproduction zu sehen.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 27GX700A.

*Die oben gezeigten Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern.

**Unter OLED-Gaming-Monitoren. Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern.

Warum ist die Farbgenauigkeit von LG UltraGear fürs Gaming wichtig?

LG UltraGear-Monitore mit OLED-Technologie sind auf Präzision ausgelegt und bieten eine ultrabreite Abdeckung von 95 % bis 99 % (typ.) des DCI-P3- oder 99 % des sRGB-Farbraums. Das ermöglicht eine lebendige und dennoch präzise Farbdarstellung in allen Genres – von Action-Spielen bis zu Open-World-Abenteuern. Die selbstleuchtenden OLED-Pixel und die VESA DisplayHDR™ True Black 400/500-Zertifizierung sorgen für einen satten Kontrast und feine Farbverläufe. LG UltraGear-Monitore bieten eine unübertroffene Wiedergabetreue für ein immersives Gamimg und packende Unterhaltung.

Nebeneinander dargestellte Gaming-Szenen demonstrieren die Leistung des LG UltraGear Displays: Links ein Fantasy-Krieger in einer Höhle mit leuchtender Lava, die VESA DisplayHDR True Black 500 hervorhebt, rechts futuristische Soldaten mit Energieschwertern in einer Neonstadt, die eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von 99,5 % zeigt.

*Diese Funktion bezieht sich auf die Spezifikationen des LG 27GX700A.

LG UltraGear Gaming-Monitore im Vergleich

Table Caption
Besonderheiten45GX950A45/39/34GX900A32GX870A27GX790A27GX700A
45GX950A
45/39/34GX900A
32GX870A
27GX790A
27GX700A
AuflösungWUHD 5.120 x 2.160WQHD 3.440 x 1.440UHD 3.840 x 2.160QHD 2.560 x 1.440QHD 2.560 x 1.440
Panel-TypOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
DarstellungsqualitätVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 500
FarbraumDCI-P3 98,5%DCI-P3 98,5%DCI-P3 98,5%DCI-P3 98,5%DCI-P3 99,5%
HDR-EffektJaJaJaJaJa
Größe45 Zoll45/39/34 Zoll32 Zoll27 Zoll27 Zoll
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