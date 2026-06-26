*Die oben auf dieser Produktdetailseite gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Sieh dir die Bilder in der Galerie an, um eine genauere Darstellung zu erhalten.

*Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.

*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieter-App variieren.

*Ein LG Konto und die Zustimmung zu den entsprechenden Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte Smart Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zuzugreifen. Ohne LG Account sind nur Verbindungen mit externen Geräten (z. B. über HDMI) sowie terrestrisches Fernsehen bzw. Antennenfernsehen (nur bei TVs mit Tuner) verfügbar. Die Erstellung eines LG Accounts ist kostenlos.