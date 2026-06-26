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Weltweit erster zertifizierter True Wireless TV. Visuell verlustfreie Übertragung mit 4K 165Hz - genau wie bei kabelgebundenen TVs.
Ein LG True Wireless TV liefert gering komprimierte, visuell verlustfreie Bilder und Audiosound mit bis zu 4K 165Hz. Und das ohne Verzögerungen und ohne eine herkömmliche Kabelverbindung. Als TÜV-zertifizierter TV liefert er eine stabile, zuverlässige Leistung und atemberaubende Details, genau wie du es von einem kabelgebundenen Fernseher erwarten würdest. Selbst wenn Set-Top-Boxen, Konsolen und andere externe Geräte angeschlossen sind, genießt du volle Leistung auf Kabelniveau, während der Bildschirm frei von unschönem Kabelsalat bleibt und nur eine einzige Stromverbindung benötigt wird. Platziere den Fernseher, wo immer du möchtest und schaffe dein Traum-TV-Setup, ohne störende Kabel.
Zocke mit Spitzenleistung - mit 4K 165Hz, geringer Latenz, ohne Kabel.
Ein LG True Wireless TV liefert reaktionsschnelles Gameplay durch eine Übertragung mit geringer Latenz, wodurch schnelle Action flüssig und stabil bleibt. Mit der NVIDIA G-SYNC-Kompatibilität und der AMD FreeSync-Validierung werden Tearing, Bildruckeln und Frame Drops minimiert, sodass du bei bis zu 4K 165Hz präzise die Kontrolle behältst, selbst ohne Kabel.3)
Keine Kabel, keine Grenzen. Genieße eine neue Freiheit.
Die Zero Connect Box hält angeschlossene Geräte und Kabelsalat außer Sichtweite, sodass dein Raum sauber und bewusst gestaltet aussieht. Verbinde externe Geräte mit der Zero Connect Box, platziere den Fernseher, wo immer du möchtest, und gestalte dein TV-Setup passend zu deinem Raumdesign, für eine räumliche Ästhetik in Perfektion.4)
Deine Geräte benötigen keine direkten kabelgebundenen Verbindungen mehr zum Fernseher, sodass du den Bildschirm überall platzieren und deinen Raum nach deinem Stil und persönlichen Vorstellungen gestalten kannst.
Schaffe einen saubereren, aufgeräumteren Raum, indem du Kabel und angeschlossene Geräte außer Sicht hältst. Die Zero Connect Box hilft, einen aufgeräumten Sichtbereich mit weniger Ablenkungen zu schaffen.
Auch von hinten schön - werte deinen Raum mit raffiniertem Design auf.
Der True Wireless TV und die Zero Connect halten Kabelverbindungen vom Bildschirm fern, sodass der TV aus jedem Winkel und sogar von hinten seine klare Silhouette bewahrt. Mit einem rückseitigen Profil, das auf ein ordentliches und hochwertiges Erscheinungsbild ausgelegt ist, muss dein TV nicht länger versteckt werden. Er fügt sich mühelos in jede Interieur-Stimmung ein und wertet den Raum mit einem ruhigeren, hochwertigeren Finish auf.
LG True Wireless, anerkannt für Leistung und Design.
OLED evo W6
CNN Underscored – "Best of CES 2026"
„...hat den impressionistischen Gemälden, die ich aus meiner Zeit im Metropolitan Museum of Art gut kenne, neues Leben eingehaucht." (01/2026)
OLED evo W6
"CES 2026 Best in Show" von T3
„...erstklassige Bildqualität, die sogar heller ist als die mehrschichtige OLED-Panel-Technologie des letzten Jahres." (01/2026)
Entdecke die Innovationen unserer LG True Wireless TVs.
LG OLED evo AI W6
Kabelloser Wallpaper TV
Ultraflaches Wallpaper Design und Hyper Radiant Color Tech treffen auf True Wireless mit 4K 165Hz Video- und Audioübertragung.
LG OLED evo AI M5
Weltweit erster 4K 144Hz True Wireless OLED TV
Liefert 4K 144Hz Video- und Audioübertragung ohne Kabel.
*Die oben auf dieser Produktdetailseite gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Sieh dir die Bilder in der Galerie an, um eine genauere Darstellung zu erhalten.
*Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.
*Die Verfügbarkeit der Dienste variiert je nach Region und Land.
*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieter-App variieren.
*Ein LG Konto und die Zustimmung zu den entsprechenden Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte Smart Services und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zuzugreifen. Ohne LG Account sind nur Verbindungen mit externen Geräten (z. B. über HDMI) sowie terrestrisches Fernsehen bzw. Antennenfernsehen (nur bei TVs mit Tuner) verfügbar. Die Erstellung eines LG Accounts ist kostenlos.
1) *"True Wireless TV" bezieht sich auf die kabellose Verbindung zwischen der Zero Connect Box und dem TV-Bildschirm. Ein Stromkabel wird weiterhin benötigt.
*Visuell verlustfrei, basierend auf den TÜV Rheinland Zertifizierungsprüfbedingungen gemäß ISO/IEC 29170-2. Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.
2) *Visuell verlustfrei, basierend auf den TÜV Rheinland Zertifizierungsprüfbedingungen gemäß ISO/IEC 29170-2. Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.
3) *Die Unterstützung dieser Funktionen variiert je nach Modell.
*Nvidia G-Sync-kompatibel und AMD FreeSync-Validierung, basierend auf geringer Eingangsverzögerung, reduziertem Bildruckeln und flimmerfreier Leistung.
*165Hz gilt nur für die OLED evo Modelle der W6-Serie in 83/77 Zoll.
*165Hz ist die maximale Bildwiederholfrequenz, basierend auf der variablen Bildwiederholfrequenz (VRR).
*165Hz funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165Hz unterstützen.
*HGiG ist eine freiwillige Gruppe von Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die sich treffen, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
*Die Unterstützung für HGiG variiert je nach Land.
*clearMR ist ein Zertifizierungsprogramm von VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfeleistung des Displays.
*Die tatsächliche Leistung kann je nach Einstellungen, Netzwerkverbindung und Nutzungsumgebung variieren.
4) *Die Zero Connect-Technologie bezieht sich auf die kabellose Verbindung zwischen der Zero Connect Box und dem TV-Bildschirm. Ein Stromkabel wird weiterhin benötigt.