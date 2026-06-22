1)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3.9 x heller als ein konventioneller LG OLED @ 3 % Fenster.

*3.9 x heller gilt für die 83/77/65/55 Zoll Modelle der OLED G6-Serie, 2.1 x heller gilt für den OLED G6 in 48 Zoll; bis zu 3.2 x mal heller gilt für die mit Brightness Booster Pro ausgestatteten OLED C6 Modelle in 83/77 Zoll.

2)*LG OLED TVs wurden von eyesafe® als Circadian Performance Factor zertifiziert.

*LG OLED TVs wurden von UL als „Low Blue Light Platinum" und „Flicker-free" verifiziert.

3)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.

*LG OLED-Displays sind von UL auf perfektes Schwarz und perfekte Farben geprüft und entsprechen den IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandards.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

4)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.

*Das LG OLED-Display ist von UL verifiziert und liefert Schwarzwerte von ≤0,24 nit bei bis zu 500 lux, basierend auf der IDMS-Sektion 11.5 Ringlichtreflexionsmessung.

*Das LG OLED-Display ist von UL verifiziert und liefert Farbkonsistenzwerte von >99 % bei bis zu 500 lux, basierend auf der IDMS-Sektion 11.5 Ringlichtreflexionsmessung.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

5)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.

*Die Reflexion wird als Specular Component Included (SCI)-Wert bei 550 nm gemessen, wie unabhängig von Intertek getestet wurde.

*Das LG OLED-Display weist eine Reflexion von unter 0,5 % auf, gemessen mit der IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Methode. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Bedingungen variieren.

*Die Reflection Free Premium-Zertifizierung gilt nur für die OLED W6-Modelle und OLED G6-Modelle in 83/77/65/55 Zoll.

6)*Im Vergleich zu den OLED evo-Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

7)*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

*Die Stromversorgungsplatine und die Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

8)*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

9)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*165Hz werden bei den OLED-Modellen der W6-, G6- und C6-Serie unterstützt (gilt nicht für das G6 Modell in 97 Zoll, dieses Modell unterstützt 120Hz).

*NVIDIA G-Sync ist mit Grafikkarten der Serien RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 kompatibel.

10)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.

*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

*Die tatsächliche Leistung variiert je nach Einstellungen, Netzwerkverbindung und Nutzungsumgebung.

11)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.

*HGiG ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Industrie, der Richtlinien zur Verbesserung des HDR-Gaming-Erlebnisses entwickelt und veröffentlicht.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*ClearMR ist ein Motion-Blur-Zertifizierungsprogramm von VESA.

*Die tatsächliche Leistung variiert je nach Einstellungen, Netzwerkbedingungen und Nutzungsumgebung.

12)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die LG OLED evo Modell-Serien W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

13)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

14)*LG OLED TVs wurden von der VESA als DSC zertifiziert.

15)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Ein Gamepad muss separat erworben werden.

16)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.