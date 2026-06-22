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Hyper Radiant Color Tech.
Die nächste Generation der OLED TVs.
Hyper Radiant Color Tech ist unsere OLED-Technologie der nächsten Generation, die jeden Aspekt der Bildqualität auf ein völlig neues Niveau verbessert. Es liefert eine unvergleichliche Helligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farben bei jedem Licht und bietet gleichzeitig atemberaubende 4K-Bilder mit unserem besten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor. Dazu sind einige Modelle mit Reflection Free Premium-zertifiziert und liefern eine makellose Bildqualität ohne Reflexionen in jedem Licht – ob hell oder dunkel. Erlebe OLED wie nie zuvor – sieh den Unterschied, spüre die Brillanz und erlebe einen neuen Standard beim Fernsehen.
3.9 x heller und dennoch intelligent ausbalanciert durch LGs fortschrittlichsten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor
Angetrieben vom alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit neuer Dual AI Engine wird in der nächsten Evolutionsstufe unserer OLED-Fernseher die Helligkeit präzise über feine Abstufungen hinweg angepasst, um eine bis zu 3.9 mal höhere Spitzenhelligkeit zu erzielen. Dank dieser ausgewogenen Steuerung werden Szenen mit größerer Lebendigkeit, dynamischerer Energie und noch deutlicher sichtbar werdenden Details zum Leben erweckt.1)
UL-verifiziertes perfektes Schwarz und perfekte Farben - bei Licht und Dunkelheit
Selbst feinste Details bleiben von hellen Tageslichtbedingungen bis hin zu den tiefsten Schatten der Nacht sichtbar - wie Sterne vor einem echten Mitternachtshimmel. Perfektes Schwarz bewahrt absolute Tiefe und Konturenschärfe, ohne dass Bildschärfe verloren geht, während die perfekte Farbe präzise und ausdrucksstarke Farbtöne liefert. Auch bei sich ändernden Lichtverhältnissen in deinem Wohnraum bleiben Kontrast und Farbe konstant, sodass eine kompromisslose Bildqualität für den täglichen Fernsehgenuss gewährleistet ist.3)
Perfektes Schwarz sollte niemals verblassen.
Ein LG OLED evo TV sorgt in jeder Umgebung für perfektes Schwarz und liefert den unendlich scheinenden Kontrast, der nötig ist, damit ein einzelner Stern vor einem vollkommen schwarzen Hintergrund strahlend leuchtet. Anders als bei manch anderen OLED TVs, die Reflexionen zwar reduzieren, da sie Licht über den Bildschirm streuen, führt das allerdings zu ungleichmäßigen Schwarzwerten und lässt das Bild letzlich flach und blass wirken. Der LG OLED evo TV hingegen sorgt für perfektes Schwarz. Wenn dunkle Szenen in ein trübes Grau übergehen, geht die Tiefe verloren, der Realismus schwindet und das Eintauchen in das Geschehen nimmt ab. Mit perfektem Schwarz, das niemals verblasst, werden Tiefe und Realismus hingegen lebendig und ziehen dich vollständig in den Moment hinein.4)
*Die Vergleichsbilder sind simuliert und dienen nur zur Veranschaulichung.
Schwarz als weiterer Charakter im Film
Reflection Free Premium garantiert dir eine makellose Bildqualität – selbst in hellen Räumen.
Hast du schon einmal festgestellt, dass Reflexionen beim Fernsehen, besonders in einem hellen Raum, besonders störend sind? Herkömmliche, blendfreie, matte Displays reduzieren Reflexionen, da sie einfallendes Licht streuen oder absorbieren. Dies kann jedoch die Schwarzwerte beeinträchtigen und die Farben verblassen lassen. Reflection Free Premium verfolgt einen anderen Ansatz, denn diese Technologie minimiert die Reflexionen bei gleichbleibender Lichtdurchlässigkeit, sodass die tiefen Schwarzwerte und die Farbklarheit erhalten bleiben. Selbst in hellen Umgebungen werden Reflexionen damit wirksam reduziert, ohne dass das Bild verblasst. So bleiben die Schwarztöne satt, die Farben präzise und deine Aufmerksamkeit dort, wo sie hingehört - auf dem Inhalt und nicht auf der Bildschirmoberfläche.5)
*Die Vergleichsbilder sind simuliert und dienen nur zur Veranschaulichung.
Ultimative 4K-Bildqualität dank des fortschrittlichsten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessors mit neuer Dual AI Engine
Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor erweitert die Leistungsfähigkeit von OLEDs über ihre Grenzen hinaus und steuert präzise 8,3 Millionen selbstleuchtende Pixel – und ist jetzt noch leistungsstärker dank Dual AI Engine. Diese fortschrittliche Verarbeitung geht über eine einzelne AI Engine hinaus und optimiert gleichzeitig Schärfe und Textur, wodurch eine schärfere und natürlichere 4K-Bildqualität erzielt wird.6)
Ein hochgelobter Fernseher, dem Experten auf der ganzen Welt vertrauen.
Bester Fernseher – der Beste der CES 2026 von CNN Underscored
„...hat den impressionistischen Gemälden, die ich aus meiner Zeit im Metropolitan Museum of Art gut kenne, neues Leben eingehaucht." (01. 2026)
Bester OLED TV von TechRadar
„Der LG W6 ist ein echter Hingucker und das in gleich mehreren Aspekten." (01/2026)
CES 2026 Best in Show von T3
„...erstklassige Bildqualität, die sogar heller ist als die mehrschichtige OLED-Panel-Technologie des letzten Jahres." (01. 2026)
Bester Fernseher der CES 2026 von HDTVTest
„Der LG OLED evo W6 Wallpaper TV wurde von HDTVTest zum besten TV der CES 2026 gekürt. Die Auszeichnung basiert auf der Gesamtbildqualität, dem Design und der auf der CES präsentierten Innovation." (01. 2026)
Entdecke das neue OLED evo Line-Up, in dem Hyper Radiant Color Tech Bilder zum Leben erweckt.
LG OLED evo AI W6
ㆍHyper Radiant Color Tech
ㆍ3.9 x heller mit Brightness Booster Ultra
ㆍPerfektes Schwarz und perfekte Farben
ㆍalpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium
LG OLED evo AI G6
ㆍHyper Radiant Color Tech (gilt nicht für das 97 Zoll Modell)
ㆍ3.9 x heller mit Brightness Booster Ultra (48 Zoll: 2.1-mal heller; gilt nicht für das 97 Zoll Modell)
ㆍPerfektes Schwarz und perfekte Farben
ㆍalpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium (gilt nicht für das 97/48 Zoll Modell)
Ultraflaches Wallpaper Design
In seinem ultraflachen Design fügt sich alles zu einem Ganzen zusammen. In diesem Wallpaper Design verschmelzen fortschrittliche Bildtechnologie, die True Wireless-Architektur und präzise Technik nahtlos zu einer einzigen, raffinierten Form. Da nichts hervorsteht und außer dem Stromkabel keine Kabel sichtbar sind, schmiegt sich der TV perfekt an die Wand. Dies wird nicht durch die Reduzierung von Komplexität erreicht, sondern durch deren Integration. Besonders auffällig ist die immense Leistungsfähigkeit in einem so schlanken Profil, bei dem die Leistung auf ihre reinste Form reduziert ist.7)
Flaches und lückenloses Gallery Design für einen eleganten, minimalistischen Look
Das schlanke und raffinierte Display fügt sich natürlich in deinen Raum ein und schafft eine galerieartige Präsenz ohne sichtbare Lücke zur Wand.8)
4K 165Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync sorgen für ein extrem flüssiges, ruckelfreies Gaming-Erlebnis
Wenn dein Fernseher mit deinem Spiel mithalten kann, ändert sich für dich alles. Die 4K-Bildwiederholfrequenz von 165Hz des OLED evo TVs erfasst schnelle Bewegungen gestochen scharf und ermöglicht so ein schnelles, reaktionsschnelles Gaming-Erlebnis, wenn die Action an Fahrt gewinnt. Die G-SYNC-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für eine präzise Bewegungssynchronisation, während VRR und eine extrem geringe Eingabeverzögerung jede Eingabe sofort auf dem Bildschirm umsetzen. So wird ein schnelles und flüssiges Gameplay bei voller Geschwindigkeit ermöglicht.9)
ALLM und eine zertifizierte Reaktionszeit von 0,1 ms ermöglichen Gaming mit geringer Latenz und niedrigem Input-Lag
Mit einer Reaktionszeit von nur 0,1 ms verwandelt dein OLED TV jeden Befehl in pure Geschwindigkeit und überbrückt so die Lücke zwischen Instinkt und Action. Der ALLM (Auto Low Latency Mode) wird sofort beim Start aktiviert und optimiert die Latenz, sodass du deine Gegner vom ersten Frame an übertrumpfen kannst. Die schnelle Pixelreaktion sorgt dafür, dass auch sich schnell bewegende Bilder gestochen scharf bleiben, sodass du Ziele mit raubtierhafter Präzision verfolgen kannst, während die extrem geringe Eingabeverzögerung sicherstellt, dass jede Bewegung makellos ist. In der Hitze des Gefechts reagiert ein OLED TV genauso schnell wie du - und verschafft dir die Dominanz, Kontrolle und den entscheidenden Vorteil, die du brauchst, um zu gewinnen.10)
*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
Behalte jede Bewegung klar im Blick - unterstützt durch VESA-zertifiziertes ClearMR 10000 der Spitzenklasse
Wenn es rasant zur Sache geht, ist es entscheidend, dass keine Details verloren gehen. Der LG OLED evo TV mit ClearMR 10000-Zertifizierung minimiert Bewegungsunschärfen zwischen den Bildern, sodass Bewegungen auch bei schnellen Szenen scharf und klar erkennbar bleiben, während HGiG das HDR Tone Mapping genau so wiedergibt, wie es der Spieleentwickler beabsichtigt hat – mit präzisen Highlights, tiefen Schatten und ausgewogenen Farben. Zusammen sorgen die ClearMR-Zertifizierung und HGiG dafür, dass Bewegungen klar und die HDR-Darstellung präzise bleiben, sodass jede Szene genau so dargestellt wird, wie sie gesehen werden sollte.11)
*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming
Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.12)
Der LG OLED evo TV mit dem weltweit ersten 4K 120Hz HDR Cloud Gaming zeigt Borderlands 4 zusammen mit dem GeForce NOW Logo innerhalb der TV-Bildschirmoberfläche an. So wird der Zugriff auf Cloud-Gaming direkt auf dem Bildschirm deutlich gemacht, ohne dass ein zusätzliches Gerät erforderlich ist.
Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt
Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.13)
Der LG OLED evo TV mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.
Das weltweit erste VESA-DSC-zertifizierte Gaming-System mit visuell verlustfreier Übertragung und geringer Latenz
Erlebe die VESA-zertifizierte DSC-Technologie für feine, visuell verlustfreie Details und Echtzeitgeschwindigkeit. Genieße ein hochwertiges Gaming-Erlebnis ohne Verzögerungen und Artefakte, selbst in einem A+++ Spiel, das auf Weltklasse-Standards basiert.14)
Der LG OLED evo TV mit VESA-zertifiziertem DSC ermöglicht visuell verlustfreies Gaming mit geringer Latenz, während ein großes, an der Wand montiertes Display in einem neonbeleuchteten Wohnzimmer ein lebendiges Action-Spiel zeigt und dabei flüssige Bewegungen und hochauflösende Details zur Geltung bringt. einem neonbeleuchteten Wohnzimmer ein lebendiges Action-Spiel zeigt und dabei flüssige Bewegungen und hochauflösende Details zur Geltung bringt.
Finde den passenden OLED TV für dich.
|Features
|OLED evo W6
|OLED evo G6
|OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo C6
|Größe (Diagonale)
|88 Zoll, 77 Zoll
|97 Zoll, 83 Zoll, 77 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 48 Zoll
|83 Zoll, 77 Zoll, 65 Zoll, 55 Zoll, 48 Zoll, 42 Zoll
|Display
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|Prozessor
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
|alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine
|null
|• Hyper Radiant Color Tech • 3.9 x heller mit Brightness Booster Ultra • Perfektes Schwarz und perfekte Farben • Reflection-Free Premium • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• Hyper Radiant Color Tech (außer 97 Zoll) • 3,9-mal heller mit Brightness Booster Ultra (48 Zoll: 2,1-mal heller, außer 97 Zoll) • Perfektes Schwarz und Perfekte Farbe • Reflexionsfrei Premium (außer 97 Zoll/48 Zoll) • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• Hyper Radiant Color Tech (gilt nur für die 83/77 Zoll Modelle) • 3,2-mal heller mit Brightness Booster Pro (gilt nur für die 83/77 Zoll Modelle) • Brightness Booster (gilt nur für die 65/55/48 Zoll Modelle) • Perfektes Schwarz und perfekte Farbe • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|Design
|Ultraflaches Wallpaper Design, mit intergrierter Wandhalterung, bündig an der Wand
|Lückenloses Gallery Design (erhältlich als Version mit integrierter Wandhalterung oder mit einem Standfuß)
|Schlankes Design
|True Wireless
|Der weltweit erste 4K 165Hz True Wireless Fernseher mit Zero Connect Box
|-
|-
|Sound
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtuelle 11.1.2-Kanäle) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtuelle 11.1.2-Kanäle) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtuelle 11.1.2-Kanäle) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|Lautsprecher
|• 4,2 Kanal / 60 W
|• 4.2 Kanal / 60 W
|• 2,2 Kanal/40 W
|Sprachsteuerung
|Far-field Voice Recognition
|Far-field Voice Recognition
|Far-field Voice Recognition
|Gaming
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync™ Premium / VRR (bis zu 165Hz) / HGiG / ALLM / eARC / ClearMR 10000
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium / VRR (bis zu 165Hz; 97 Zoll: bis zu 120Hz) / HGIG / ALLM / eARC / ClearMR 10000 (gilt nicht für 97 Zoll Modell)
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium / VRR (bis zu 165Hz) / HGIG / ALLM / eARC / ClearMR 10000
|Konnektivität
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea) in Zero Connect Box
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea)
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea)
*Alle oben gezeigten Bilder sind simuliert dargestellt.
*Eigenschaften variieren je nach Modell. Bitte beachte die jeweilige Produktseite für detaillierte Spezifikationen.
*Spezifikationen variieren je nach Modell oder Bildschirmgröße.
*Die Unterstützung für einige Funktionen variiert je nach Region und Land.
1)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.
*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3.9 x heller als ein konventioneller LG OLED @ 3 % Fenster.
*3.9 x heller gilt für die 83/77/65/55 Zoll Modelle der OLED G6-Serie, 2.1 x heller gilt für den OLED G6 in 48 Zoll; bis zu 3.2 x mal heller gilt für die mit Brightness Booster Pro ausgestatteten OLED C6 Modelle in 83/77 Zoll.
2)*LG OLED TVs wurden von eyesafe® als Circadian Performance Factor zertifiziert.
*LG OLED TVs wurden von UL als „Low Blue Light Platinum" und „Flicker-free" verifiziert.
3)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.
*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des DCI-P3-Farbraums, das von Intertek unabhängig überprüft wurde.
*LG OLED-Displays sind von UL auf perfektes Schwarz und perfekte Farben geprüft und entsprechen den IDMS 11.5 Ringlicht-Reflexionsstandards.
*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.
4)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
*Das LG OLED-Display ist von UL verifiziert und liefert Schwarzwerte von ≤0,24 nit bei bis zu 500 lux, basierend auf der IDMS-Sektion 11.5 Ringlichtreflexionsmessung.
*Das LG OLED-Display ist von UL verifiziert und liefert Farbkonsistenzwerte von >99 % bei bis zu 500 lux, basierend auf der IDMS-Sektion 11.5 Ringlichtreflexionsmessung.
*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.
5)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
*Die Reflexion wird als Specular Component Included (SCI)-Wert bei 550 nm gemessen, wie unabhängig von Intertek getestet wurde.
*Das LG OLED-Display weist eine Reflexion von unter 0,5 % auf, gemessen mit der IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Methode. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Bedingungen variieren.
*Die Reflection Free Premium-Zertifizierung gilt nur für die OLED W6-Modelle und OLED G6-Modelle in 83/77/65/55 Zoll.
6)*Im Vergleich zu den OLED evo-Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.
7)*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.
*Die Stromversorgungsplatine und die Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.
8)*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.
*Die Installationsanforderungen können abweichen.
9)*Funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.
*165Hz werden bei den OLED-Modellen der W6-, G6- und C6-Serie unterstützt (gilt nicht für das G6 Modell in 97 Zoll, dieses Modell unterstützt 120Hz).
*NVIDIA G-Sync ist mit Grafikkarten der Serien RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 kompatibel.
10)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.
*Die tatsächliche Leistung variiert je nach Einstellungen, Netzwerkverbindung und Nutzungsumgebung.
11)*Die Bilder sind zu Vergleichszwecken simuliert dargestellt.
*HGiG ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Industrie, der Richtlinien zur Verbesserung des HDR-Gaming-Erlebnisses entwickelt und veröffentlicht.
*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.
*ClearMR ist ein Motion-Blur-Zertifizierungsprogramm von VESA.
*Die tatsächliche Leistung variiert je nach Einstellungen, Netzwerkbedingungen und Nutzungsumgebung.
12)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.
*Nur verfügbar für die LG OLED evo Modell-Serien W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.
*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.
*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.
*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.
13)*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.
*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.
14)*LG OLED TVs wurden von der VESA als DSC zertifiziert.
15)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.
*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.
*Ein Gamepad muss separat erworben werden.
16)*Die Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.
*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.