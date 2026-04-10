39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor

*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von 5K2K-OLED-Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der größte Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.