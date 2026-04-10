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39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor

39GX950B_EU E.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor

39GX950B-B
Vorderseite von 39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor 39GX950B-B
LG 39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor, 39GX950B-B
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Hauptmerkmale

  • 39-Zoll-5K-2K-OLED-Display (5.120 × 2.160), 143 PPI
  • Tandem OLED der 4. Generation, 1.500 cd/m2 Helligkeit (Spitzenwert)
  • VESADisplayHDR™ True Black 500 mit DCI-P3 99.5% (typ.)
  • Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03ms (GtG) Reaktionszeit
  • DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
Mehr

Preisgekrönte Spitzenleistung

CES Innovation Awards – Preisträger 2026

CES Innovation Awards – Preisträger 2026

in der Kategorie "Computer Hardware & Components"

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch der darin enthaltenen Angaben überprüft und das ausgezeichnete Produkt nicht getestet.

Logo UltraGear™ evo AI w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.

Logo UltraGear™ evo AI w futurystycznym pomieszczeniu oświetlonym neonami.




Der weltweit erste 39 Zoll OLED-Gaming-Monitor mit 5K2K-Auflösung und AI Upscaling

39-calowy UltraGear evo OLED GX9, pierwszy na świecie 39-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 5K2K (model 39GX950B) z funkcją skalowania obrazu opartą na sztucznej inteligencji

39-calowy UltraGear evo OLED GX9, pierwszy na świecie 39-calowy monitor gamingowy o rozdzielczości 5K2K (model 39GX950B) z funkcją skalowania obrazu opartą na sztucznej inteligencji

*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von 5K2K-OLED-Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der größte Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

UltraGear 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor (39GX950B) mit AI Upscaling, Perfektem Schwarz, 143 PPI, 330 Hz bei WFHD, HDR 500

UltraGear 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor (39GX950B) mit AI Upscaling, Perfektem Schwarz, 143 PPI, 330 Hz bei WFHD, HDR 500

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der erste Gaming-Monitor, der KI-basiertes Upscaling auf eine Auflösung von 5K2K unterstützt.

**Der 39GX950B bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits, gemessen unter internen Testbedingungen. Die tatsächliche Helligkeit kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

***Der 39GX950B unterstützt den Dual-Mode mit Bildwiederholraten von 165 Hz bei 5K2K und 330 Hz bei WFHD.

Der erste 39 Zoll OLED-Gaming-Monitor mit 5K2K

Der erste 39 Zoll OLED-Gaming-Monitor mit 5K2K

Dieses OLED-Display mit 39 Zoll und 5K2K-Auflösung (5.120 x 2.160) bringt dich mitten ins Spiel! Durch sein 21:9-UltraWide-Curved-Format (1.500R) bietet es dir etwa 33 % mehr Pixel als ein 32-Zoll-4K-Display und füllt dein Sichtfeld für maximale Immersion. Die hohe 5K2K-Auflösung zeigt dir Spielewelten gestochen scharf und mit brillanten Details. So wird jedes Spiel noch packender.

Eine Animation zeigt, wie sich ein 32-Zoll-4K-Bildschirm im 16:9-Format in einen 39-Zoll-5K2K-Gaming-Monitor im 21:9-Format transformiert und ein noch intensiveres Spielerlebnis ermöglicht.

*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von 5K2K-OLED-Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der größte Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Das weltweit erste AI-Upscaling auf 5K.
Ohne neue Grafikkarte.*

Der UltraGear evo™ macht Inhalte fit für brillante 5K2K-Auflösung – ermöglicht durch einen integrierten Prozessor mit AI-Upscaling. Die Darstellung wird ganz ohne zusätzliche Grafikkarte oder andere Hardware intelligent hochskaliert – für schärfere Details und eine verbesserte Auflösung.**

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) wyposażony w funkcję skalowania rozdzielczości do 5K2K za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji, która poprawia jakość obrazu bez konieczności modernizacji karty graficznej

mit AI-Upscaling

UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) mit integriertem AI-Upscaling auf 5K2K, die Inhalte ohne GPU-Upgrade verbessert

ohne AI-Upscaling

*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der erste Gaming-Monitor, der AI-Upscaling auf eine Auflösung von 5K2K unterstützt.

**Die Upscaling-Leistung kann je nach Qualität der Eingangsquelle variieren. Für die AI-Upscaling-Funktion ist kein GPU-Upgrade erforderlich. Für den Spielbetrieb ist ein kompatibles externes Gerät (PC/GPU/Konsole) erforderlich.

***Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Tandem OLED der 4. Generation
Ultrahohe Helligkeit: 1.500 cd/m2*

Durch das Tandem-OLED-Display der vierten Generation liefert der LG 39GX950B einfach hellere Bilder. Mit bis zu 1.500 cd/m2 Spitzenhelligkeit bleibt die Darstellung selbst in hellen Umgebungen klar lesbar und detailstark.

Der UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) liefert mit einer Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m2 und Tandem OLED der 4. Generation ein gestochen scharfes Spielerlebnis

Der UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) liefert mit einer Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m2 und Tandem OLED der 4. Generation ein gestochen scharfes Spielerlebnis

*Das Modell 39GX950B bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m2, gemessen unter internen Testbedingungen. Die tatsächliche Helligkeit kann je nach Nutzungsumgebung variieren.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Kristallklare Darstellung selbst in hellen Umgebungen
UL-zertifizier

Perfect Black

Das „perfekte Schwarz“ ist UL-zertifiziert und sorgt für tiefe Schwarzwerte. So entstehen eine bessere Helligkeitswahrnehmung und starke Kontraste – sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen.

Perfect Color & 100% Color Fidelity

Genieße selbst bei wechselnden Lichtverhältnissen eine jederzeit präzise Farbwiedergabe mit perfekten Farben & 100 % Farbtreue

Perfect Reproduction

Die UL-zertifizierte „Perfect Reproduction“-Technologie sorgt dafür, dass Spiele und Inhalte wie vorgesehen dargestellt werden – mit präziser Farbwiedergabe, Helligkeit und Detailgenauigkeit sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen.

Certyfikat UL dla Perfect Black, Perfect Color i Perfect Reproduction w monitorze gamingowym UltraGear OLED (39GX950B)

Certyfikat UL dla Perfect Black, Perfect Color i Perfect Reproduction w monitorze gamingowym UltraGear OLED (39GX950B)

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia doskonałą czerń i idealne odwzorowanie kolorów dzięki technologii Tandem OLED czwartej generacji.

Monitor gamingowy UltraGear (39GX950B) zapewnia doskonałą czerń i idealne odwzorowanie kolorów dzięki technologii Tandem OLED czwartej generacji.

*Im Vergleich zu OLED-Gaming-Monitoren. Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung.

**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Helle Highlights und detaillierte Schatten

Mit VESA DisplayHDR™ True Black 500 erlebst du eine lebendige Darstellung mit mehr Details. Helle Effekte wirken lebendiger und eindrucksvoller, während dunkle Szenen keine Detailgenauigkeit einbüßen. Mit einem Farbraum von 99,5 % (typ.) nach DCI-P3 stellt der Monitor Farben mit realistischen Feinheiten dar – damit Games so aussehen, wie sie von den Machern erdacht wurden.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Ultrascharf: 142 PPI für Gaming und Arbeit

Mit einer Auflösung von 143 PPI (Pixel pro Zoll) ermöglicht der Monitor ein präzises Gaming-Erlebnis und höhere Produktivität. Ingame-Texte, UI-Elemente und feine Details sind klar zu erkennen, HUDs (Head-Up-Displays), Menüs und Bildschirmanzeigen sind besser lesbar. Auch textlastige Aufgaben wie die Bearbeitung von Dokumenten oder das Programmieren profitiert von der kristallklaren Darstellung.

PPI-Präzision beim Gaming

70 PPI / 143 PPI

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Weniger Anstrengung für die Augen
UL-zertifizierte Technologie für längere Sessions

LG UltraGear setzt auf moderne, UL-zertifizierte Technologien zur Förderung der Augengesundheit. Sie reduzieren Bildschirmflimmern, minimieren störende Blendungen und begrenzen die Belastung der Augen durch Blaulicht. Diese Technologien fördern den Sehkomfort und tragen gleichzeitig zu einem flüssigeren Spielerlebnis bei – in hellen Umgebungen ebenso wie in LED-beleuchteten Räumen.

Der UltraGear OLED-Gaming-Monitor (39GX950B) sorgt dank UL-zertifizierter Blendschutzbeschichtung und geringer Reflexion für mehr Augenkomfort

Der UltraGear OLED-Gaming-Monitor (39GX950B) sorgt dank UL-zertifizierter Blendschutzbeschichtung und geringer Reflexion für mehr Augenkomfort

*Alle gezeigten Bilder sind simuliert und dienen lediglich der Veranschaulichung.

*Das LG Tandem-OLED-Display der 4. Generation wurde von UL als flimmerfrei, blendfrei, blaulichtarm und Eyesafe 3.0-konform (CPF60, RPF40) zertifiziert.

*Zertifikatsnummer: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, blendfrei – V563481 (Bedingungen: UGR unter 22), Hardware-Lösung für geringes Blaulicht Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741

*Die oben genannten Funktionen können je nach Computerumgebung oder Bedingungen des Benutzers variieren.

Mehr Produktivität
mit 5K2K-UltraWide-Arbeitsfläche

UltraGear kann mehr als Gaming: Die hohe 5K2K-Auflösung mit 143 PPI ist mit ihrer scharfen Darstellung ideal für kreative Arbeit und Multitasking geeignet. Das 21:9-Seitenverhältnis bietet einen großen Arbeitsbereich und kann ohne störende Bildschirmränder klassische Setups mit mehreren 16:9-Monitoren ersetzen. Hier passt alles auf einen Monitor – egal ob Fotos retuschieren, Videos bearbeiten oder intensive Recherchen durchführen.

Der UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) sorgt mit seinem 21:9-Bildschirm für maximale Produktivität bei der Video- und Fotobearbeitung

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Dual-Mode: Spitzenleistung für jedes Spiel

Mit dem VESA-zertifizieren Dual-Mode passt du die Bildwiederholrate an jedes Spiel an. 165 Hz mit 5K2K-Auflösung ist ideal für imposante Open Worlds und Singleplayer-Abenteuer. 330 Hz mit WFHD-Auflösung ermöglicht maximale Reaktionsschnelligkeit und Geschwindigkeit für Shooter und Rennspiele.

Der LG UltraGear Gaming-Monitor (39GX950B) mit Dual-Mode unterstützt 165 Hz bei 5K2K und 330 Hz bei WFHD – perfekt geeignet für alle Spiele von RPGs bis hin zu Ego-Shootern

Der LG UltraGear Gaming-Monitor (39GX950B) mit Dual-Mode unterstützt 165 Hz bei 5K2K und 330 Hz bei WFHD – perfekt geeignet für alle Spiele von RPGs bis hin zu Ego-Shootern

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

0,03ms (GtG): reaktionsschnelles Gameplay

Die blitzschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) minimiert Ghosting-Effekte und sorgt für eine scharfe, klare Darstellung. Für reaktionsschnelles Gameplay mit flüssigen Bewegungen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Moderne Technik für mehr Spielspaß

Erlebe eine flüssige Darstellung mit NVIDIA® G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync™ Premium Pro. Diese modernen Technologien reduzieren Bildreißen und Ruckler für flüssiges Gameplay mit minimierten Unschärfen und Geisterbildern.

Der UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) sorgt dank NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium Pro für flüssiges, ruckelfreies Gaming bei Rennspielen

Der UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B) sorgt dank NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium Pro für flüssiges, ruckelfreies Gaming bei Rennspielen

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Modernste Anschlüsse für ein zukunftssicheres Gaming-Setup

Der LG UltraGear evo AI 39GX950B ist mit den modernsten Anschlüssen ausgestattet – dazu gehören DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90 W) und HDMI 2.1. So kann aktuelle Gaming-Hardware ihre Stärken voll ausspielen. Via DisplayPort 2.1 (UHBR 20) bietet der LG UltraGear evo AI beispielsweise eine hohe Bandbreite, die leistungsstarke Grafikkarten für High-Res-Gaming benötigen. USB-C unterstützt gleichzeitig die Bildausgabe, Datenübertragung und das Laden von Geräten mit bis zu 90 W über ein einziges Kabel. HDMI 2.1 sorgt für stabile Verbindungen mit Konsolen und anderen Geräten.

Ein UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B), der an einen PC, einen Laptop und eine Spielkonsole angeschlossen ist. Verbindungen über DisplayPort 2.1, USB-C und HDMI 2.1

Ein UltraGear-Gaming-Monitor (39GX950B), der an einen PC, einen Laptop und eine Spielkonsole angeschlossen ist. Verbindungen über DisplayPort 2.1, USB-C und HDMI 2.1

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

AI Sound: mehr Immersion, mehr Klarheit

AI Sound trennt einzelne Audioelemente – Stimmen, Effekte und Hintergrundgeräusche – auf intelligente Weise voneinander und passt sich dem Spielgeschehen an. So entsteht ein immersives virtuelles 7.1.2-Kanal-Klangerlebnis. Über die integrierten 7-W-Stereolautsprecher (2 x 7 W) oder Kopfhörer bleiben Stimmen auch in intensiven Feuergefechten deutlich hörbar, während wichtige Hinweise wie Schrittgeräusche jederzeit klar zu erkennen sind.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

AI Scene Optimization für automatische Optimierung

Die KI-Bildoptimierung erkennt, was auf dem Bildschirm passiert. Sie passt wichtige Bildeinstellungen wie Farbtemperatur, Farboptimierung und Schärfe automatisch für eine optimierte Darstellung an. Zu den verfügbaren Modi gehören „Office“, „Animation“, „Movie“, „Game“ und „Sport“.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

OLED Care schützt dein Display

OLED Care schützt dein Display mit intelligenten Pflegefunktionen vor dem Risiko von Bildschatten und dem Einbrennen von Bildern. Dieses Risiko kann entstehen, wenn statische, kontrastreiche Bilder über einen längeren Zeitraum angezeigt werden.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

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Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    921,4 x 605,4 x 322,8 mm (oben) 921,4 x 495,4 x 322,8 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    921,4 x 405 x 118,7 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    1.035 x 296 x 549 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    10,7 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    6,8 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    16,2 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • HDR Effect

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

INFO

  • Produktname

    39GX950B-B

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    39 Zoll

  • Größe [cm]

    99,1 cm

  • Auflösung

    5.120 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    OLED

  • Bildformat

    21:9

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    335 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,07 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    1.850.000:1

  • Reaktionszeit

    0,03 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    165 Hz bei 5K2K / 330 Hz bei WFHD

  • Krümmung

    Ja (1.500R)

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x

  • DisplayPort

    1 x

  • DP Version

    2.1

  • USB-C

    1 x

  • USB-C (Stromversorgung)

    90 Watt

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.2 Gen2)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 7 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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