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39-Zoll-UltraGear evo GX9, der weltweit erste 39-Zoll-5K2K-OLED-Gaming-Monitor
Hauptmerkmale
- 39-Zoll-5K-2K-OLED-Display (5.120 × 2.160), 143 PPI
- Tandem OLED der 4. Generation, 1.500 cd/m2 Helligkeit (Spitzenwert)
- VESADisplayHDR™ True Black 500 mit DCI-P3 99.5% (typ.)
- Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), 0,03ms (GtG) Reaktionszeit
- DP 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD90W), HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization
Preisgekrönte Spitzenleistung
*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch der darin enthaltenen Angaben überprüft und das ausgezeichnete Produkt nicht getestet.
*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von 5K2K-OLED-Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der größte Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der erste Gaming-Monitor, der KI-basiertes Upscaling auf eine Auflösung von 5K2K unterstützt.
**Der 39GX950B bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits, gemessen unter internen Testbedingungen. Die tatsächliche Helligkeit kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
***Der 39GX950B unterstützt den Dual-Mode mit Bildwiederholraten von 165 Hz bei 5K2K und 330 Hz bei WFHD.
Dieses OLED-Display mit 39 Zoll und 5K2K-Auflösung (5.120 x 2.160) bringt dich mitten ins Spiel! Durch sein 21:9-UltraWide-Curved-Format (1.500R) bietet es dir etwa 33 % mehr Pixel als ein 32-Zoll-4K-Display und füllt dein Sichtfeld für maximale Immersion. Die hohe 5K2K-Auflösung zeigt dir Spielewelten gestochen scharf und mit brillanten Details. So wird jedes Spiel noch packender.
*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von 5K2K-OLED-Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der größte Gaming-Monitor mit einem 39-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Das weltweit erste AI-Upscaling auf 5K.
Ohne neue Grafikkarte.*
Der UltraGear evo™ macht Inhalte fit für brillante 5K2K-Auflösung – ermöglicht durch einen integrierten Prozessor mit AI-Upscaling. Die Darstellung wird ganz ohne zusätzliche Grafikkarte oder andere Hardware intelligent hochskaliert – für schärfere Details und eine verbesserte Auflösung.**
mit AI-Upscaling
ohne AI-Upscaling
*Basierend auf den veröffentlichten technischen Daten von Gaming-Monitoren mit Stand März 2026 ist der LG 39GX950B der erste Gaming-Monitor, der AI-Upscaling auf eine Auflösung von 5K2K unterstützt.
**Die Upscaling-Leistung kann je nach Qualität der Eingangsquelle variieren. Für die AI-Upscaling-Funktion ist kein GPU-Upgrade erforderlich. Für den Spielbetrieb ist ein kompatibles externes Gerät (PC/GPU/Konsole) erforderlich.
***Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Tandem OLED der 4. Generation
Ultrahohe Helligkeit: 1.500 cd/m2*
Durch das Tandem-OLED-Display der vierten Generation liefert der LG 39GX950B einfach hellere Bilder. Mit bis zu 1.500 cd/m2 Spitzenhelligkeit bleibt die Darstellung selbst in hellen Umgebungen klar lesbar und detailstark.
*Das Modell 39GX950B bietet eine Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m2, gemessen unter internen Testbedingungen. Die tatsächliche Helligkeit kann je nach Nutzungsumgebung variieren.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Kristallklare Darstellung selbst in hellen Umgebungen
UL-zertifizier
*Im Vergleich zu OLED-Gaming-Monitoren. Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung.
**Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Helle Highlights und detaillierte Schatten
Mit VESA DisplayHDR™ True Black 500 erlebst du eine lebendige Darstellung mit mehr Details. Helle Effekte wirken lebendiger und eindrucksvoller, während dunkle Szenen keine Detailgenauigkeit einbüßen. Mit einem Farbraum von 99,5 % (typ.) nach DCI-P3 stellt der Monitor Farben mit realistischen Feinheiten dar – damit Games so aussehen, wie sie von den Machern erdacht wurden.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Ultrascharf: 142 PPI für Gaming und Arbeit
Mit einer Auflösung von 143 PPI (Pixel pro Zoll) ermöglicht der Monitor ein präzises Gaming-Erlebnis und höhere Produktivität. Ingame-Texte, UI-Elemente und feine Details sind klar zu erkennen, HUDs (Head-Up-Displays), Menüs und Bildschirmanzeigen sind besser lesbar. Auch textlastige Aufgaben wie die Bearbeitung von Dokumenten oder das Programmieren profitiert von der kristallklaren Darstellung.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Weniger Anstrengung für die Augen
UL-zertifizierte Technologie für längere Sessions
LG UltraGear setzt auf moderne, UL-zertifizierte Technologien zur Förderung der Augengesundheit. Sie reduzieren Bildschirmflimmern, minimieren störende Blendungen und begrenzen die Belastung der Augen durch Blaulicht. Diese Technologien fördern den Sehkomfort und tragen gleichzeitig zu einem flüssigeren Spielerlebnis bei – in hellen Umgebungen ebenso wie in LED-beleuchteten Räumen.
*Alle gezeigten Bilder sind simuliert und dienen lediglich der Veranschaulichung.
*Das LG Tandem-OLED-Display der 4. Generation wurde von UL als flimmerfrei, blendfrei, blaulichtarm und Eyesafe 3.0-konform (CPF60, RPF40) zertifiziert.
*Zertifikatsnummer: Flicker-Free Display (OLED) – A196009, blendfrei – V563481 (Bedingungen: UGR unter 22), Hardware-Lösung für geringes Blaulicht Platinum – V745051, Eyesafe 3.0 CPF60 – V745354, Eyesafe 3.0 RPF40 – V275741
*Die oben genannten Funktionen können je nach Computerumgebung oder Bedingungen des Benutzers variieren.
Mehr Produktivität
mit 5K2K-UltraWide-Arbeitsfläche
UltraGear kann mehr als Gaming: Die hohe 5K2K-Auflösung mit 143 PPI ist mit ihrer scharfen Darstellung ideal für kreative Arbeit und Multitasking geeignet. Das 21:9-Seitenverhältnis bietet einen großen Arbeitsbereich und kann ohne störende Bildschirmränder klassische Setups mit mehreren 16:9-Monitoren ersetzen. Hier passt alles auf einen Monitor – egal ob Fotos retuschieren, Videos bearbeiten oder intensive Recherchen durchführen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Dual-Mode: Spitzenleistung für jedes Spiel
Mit dem VESA-zertifizieren Dual-Mode passt du die Bildwiederholrate an jedes Spiel an. 165 Hz mit 5K2K-Auflösung ist ideal für imposante Open Worlds und Singleplayer-Abenteuer. 330 Hz mit WFHD-Auflösung ermöglicht maximale Reaktionsschnelligkeit und Geschwindigkeit für Shooter und Rennspiele.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
0,03ms (GtG): reaktionsschnelles Gameplay
Die blitzschnelle Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) minimiert Ghosting-Effekte und sorgt für eine scharfe, klare Darstellung. Für reaktionsschnelles Gameplay mit flüssigen Bewegungen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Moderne Technik für mehr Spielspaß
Erlebe eine flüssige Darstellung mit NVIDIA® G-SYNC® Compatible und AMD FreeSync™ Premium Pro. Diese modernen Technologien reduzieren Bildreißen und Ruckler für flüssiges Gameplay mit minimierten Unschärfen und Geisterbildern.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Modernste Anschlüsse für ein zukunftssicheres Gaming-Setup
Der LG UltraGear evo AI 39GX950B ist mit den modernsten Anschlüssen ausgestattet – dazu gehören DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB-C (PD 90 W) und HDMI 2.1. So kann aktuelle Gaming-Hardware ihre Stärken voll ausspielen. Via DisplayPort 2.1 (UHBR 20) bietet der LG UltraGear evo AI beispielsweise eine hohe Bandbreite, die leistungsstarke Grafikkarten für High-Res-Gaming benötigen. USB-C unterstützt gleichzeitig die Bildausgabe, Datenübertragung und das Laden von Geräten mit bis zu 90 W über ein einziges Kabel. HDMI 2.1 sorgt für stabile Verbindungen mit Konsolen und anderen Geräten.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
AI Sound: mehr Immersion, mehr Klarheit
AI Sound trennt einzelne Audioelemente – Stimmen, Effekte und Hintergrundgeräusche – auf intelligente Weise voneinander und passt sich dem Spielgeschehen an. So entsteht ein immersives virtuelles 7.1.2-Kanal-Klangerlebnis. Über die integrierten 7-W-Stereolautsprecher (2 x 7 W) oder Kopfhörer bleiben Stimmen auch in intensiven Feuergefechten deutlich hörbar, während wichtige Hinweise wie Schrittgeräusche jederzeit klar zu erkennen sind.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
AI Scene Optimization für automatische Optimierung
Die KI-Bildoptimierung erkennt, was auf dem Bildschirm passiert. Sie passt wichtige Bildeinstellungen wie Farbtemperatur, Farboptimierung und Schärfe automatisch für eine optimierte Darstellung an. Zu den verfügbaren Modi gehören „Office“, „Animation“, „Movie“, „Game“ und „Sport“.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
OLED Care schützt dein Display
OLED Care schützt dein Display mit intelligenten Pflegefunktionen vor dem Risiko von Bildschatten und dem Einbrennen von Bildern. Dieses Risiko kann entstehen, wenn statische, kontrastreiche Bilder über einen längeren Zeitraum angezeigt werden.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
921,4 x 605,4 x 322,8 mm (oben) 921,4 x 495,4 x 322,8 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
921,4 x 405 x 118,7 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
1.035 x 296 x 549 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
10,7 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
6,8 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
16,2 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
HDR Effect
Ja
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting 2.0
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
INFO
Produktname
39GX950B-B
DISPLAY
Größe [Zoll]
39 Zoll
Größe [cm]
99,1 cm
Auflösung
5.120 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
OLED
Bildformat
21:9
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
335 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,07 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
1.850.000:1
Reaktionszeit
0,03 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
165 Hz bei 5K2K / 330 Hz bei WFHD
Krümmung
Ja (1.500R)
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x
DisplayPort
1 x
DP Version
2.1
USB-C
1 x
USB-C (Stromversorgung)
90 Watt
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.2 Gen2)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
2 x 7 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
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