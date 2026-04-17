52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor

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*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Der weltweit größte* 52 Zoll
5K2K Gaming-Monitor
Mit dem weltweit größten* 52 Zoll 5K2K Display (5.120 x 2.160, WUHD) bist du mitten im Spielgeschehen. Das 52-Zoll-Ultra-Widescreen-Display im 21:9-Format bietet durch eine vertikale Höhe, die einem 42-Zoll-Display mit 16:9 (3.840 x 2.160) ähnelt, 33 % mehr Bildfläche. Mach deine Gaming-Momente noch intensiver!
*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).
**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Ein Curved-Display
für packendes Gameplay
Das Curved-Display (1.000R) ist an das natürliche Blickfeld angepasst und macht dein Gameplay noch packender. Gaming-Welten umhüllen dich förmlich, so dass du wirklich mittendrin bist.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Das Seherlebnis kann je nach Abstand zum Bildschirm und der Körperhaltung des Benutzers variieren.
Helle Highlights und detaillierte Schatten
VESA DisplayHDR™ 600 ermöglicht starke Highlights in hellen Szenen und klare Details in dunklen Bereichen. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 95 % (typ.) stellt der Monitor Farben präzise dar, sodass dir auch in schnellen und visuell aufwändigen Szenen nichts entgeht.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Reaktionsschnell
Die Reaktionszeit von 1 ms (GtG) minimiert Reverse-Ghosting-Effekte und ermöglicht saubere Bildwechsel für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Flüssige Bewegungen für
maximalen Fokus
AMD FreeSync™ Premium minimiert Tearing-Effekte und Verzögerungen für ein flüssiges, kristallklares Spielerlebnis.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die keine Sync-Technologie verwenden.
*Je nach Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.
Starke Konnektivität
für dein Gaming-Setup
Der LG UltraGear evo™ 52G930B unterstützt mit modernsten Anschlüssen eine Vielzahl aktueller Grafikkarten und Geräte. DisplayPort 2.1 bringt dein Gaming mit pfeilschneller 240 Hz Bildwiederholrate auf einem 52-Zoll-Display aufs nächste Level. USB-C überträgt sowohl Video- als auch Datensignale und lädt Laptops mit bis zu 90 Watt Leistung – über ein einziges Kabel. HDMI 2.1 liefert stabile Verbindungen mit aktuellen Konsolen und anderer Gaming-Hardware.
*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.
Die ganze Welt
des PC- und Konsolen-Gamings!
Ob bei schneller Action oder beim Erkunden von Open Worlds: LG UltraGear™ Monitore liefern im Zusammenspiel mit PCs und Konsolen flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Durch die Unterstützung für HDMI 2.1 bieten sie flexible Kompatibilität – von Tastatur und Maus bis hin zu Joystick und Controller – sowie flüssige Bewegungen, geringe Latenz und lebendige Details. Sie sind für packende Gaming-Momente optimiert, egal in welchem Spiel und auf welcher Plattform.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
**Unterstützte Seitenverhältnisse können je nach Konsole variieren. Bitte passe die Anzeigeeinstellungen an, um eine optimale Spielleistung zu gewährleisten.
Packender, klarer
Stereo Sound (2 x 10 W)
Genieße ein klares, ausgewogenes Klangerlebnis! Zwei Stereolautsprecher (10 W) bieten dir bei Gaming und Entertainment eine starke Klangkulisse. Für noch mehr Immersion kannst du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen – für noch tieferes Eintauchen und klare Sprachkommunikation.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
Smarte Kontrolle, nahtloser Wechsel
mit LG Switch
Mit der LG Switch-App optimierst du deinen Monitor im Handumdrehen für Gaming und alltägliche Aufgaben. Verwalte deine Monitoreinstellungen, indem du zum Beispiel Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen anpasst und mit nur einem Hotkey aktivierst. LG Switch erlaubt zudem die Aufteilung des Bildschirms mit 11 Layouts und das Starten von Videokonferenzen mit nur einem Klick. Für noch mehr Komfort in deinem Setup.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.
Minimalistisches, elegantes Gaming-Design
Das platzsparende Design komplettiert dein Gaming-Setup. Der Standfuß erlaubt die Verstellung von Höhe, Drehung sowie Neigung und passt sich deinem Schreibtisch perfekt an. Das schlanke Design minimiert ungenutzten Raum und sorgt für einen eleganten Look.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
1.174,6 x 713,1 x 350 mm (oben) 1.174,6 x 593,1 x 350 mm (unten)
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
1.174,6 x 544,3 x 247,3 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
1.302 x 680 x 344 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
16,8 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
12,2 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
24,1 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 600
HDR Effect
Ja
Automatische Helligkeit
Nein
Lese-Modus
Ja
Farbschwäche
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Fadenkreuz
Ja
FPS Counter
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Unity Hexagon Lighting
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
DISPLAY
Größe [Zoll]
52 Zoll
Größe [cm]
131 cm
Auflösung
5.120 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
VA
Bildformat
21:9
Pixelabstand [mm]
0,2361 x 0,2361 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,06 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
4.000:1
Reaktionszeit
1 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
240 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Ja
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x
DisplayPort
1 x
USB-C
1 x
USB-C (Stromversorgung)
90 Watt
Daisy Chain
Nein
USB Upstream-Anschluss
1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
2 x USB-A (3.0)
LAN (RJ-45)
Nein
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
2 x 10 W
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Nein
Bluetooth-Konnektivität
Nein
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy
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