52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.