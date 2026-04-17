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52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor

52G930B_EU new Erp label.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
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52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor

52G930B-B
Vorderseite von 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor 52G930B-B
LG 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor, 52G930B-B
LG 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor, 52G930B-B
LG 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor, 52G930B-B
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LG 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor, 52G930B-B
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Vorderseite von 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor 52G930B-B
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LG 52 Zoll UltraGear evo G9, Weltweit größter 5K2K 240 Hz Gaming Monitor, 52G930B-B

Hauptmerkmale

  • 52 Zoll 5K2K (5.120 x 2.160, WUHD) Monitor)
  • 1.000R Krümmung
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • 240 Hz Bildwiederholrate
  • 1ms (GtG) Reaktionszeit
  • DP 2.1 & USB-C (PD 90W)
Mehr
LG UltraGear evo G9 52-inch 5K2K WUHD gaming monitor with 240Hz refresh rate (52G930B)

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

LG UltraGear Gaming-Monitor (52G930B) – Funktionsübersicht mit 52 Zoll, 5K2K, 240 Hz, 1 ms (GtG), HDR600, 1.000R Krümmung, DP 2.1, USB-C (PD 90 W), HDMI 2.1

LG UltraGear Gaming-Monitor (52G930B) – Funktionsübersicht mit 52 Zoll, 5K2K, 240 Hz, 1 ms (GtG), HDR600, 1.000R Krümmung, DP 2.1, USB-C (PD 90 W), HDMI 2.1

Display

Display


Der weltweit größte* 52 Zoll
5K2K Gaming-Monitor 

Mit dem weltweit größten* 52 Zoll 5K2K Display (5.120 x 2.160, WUHD) bist du mitten im Spielgeschehen. Das 52-Zoll-Ultra-Widescreen-Display im 21:9-Format bietet durch eine vertikale Höhe, die einem 42-Zoll-Display mit 16:9 (3.840 x 2.160) ähnelt, 33 % mehr Bildfläche. Mach deine Gaming-Momente noch intensiver!

Eine Animation zeigt einen Monitor mit verschiedenen Gaming-Szenen. Dargestellt wird die Transformation von einem 16:9 UHD 4K-Monitor zu einem 52-Zoll-21:9 UltraWide 5K2K-Gaming-Monitor.

*Basierend auf den veröffentlichten Spezifikationen von 5K2K-Gaming-Monitoren mit Stand Dezember 2025 ist der LG 52G930B der größte Gaming-Monitor mit einem 52-Zoll-5K2K-Display (5.120 x 2.160).

**Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Ein Curved-Display
für packendes Gameplay

Das Curved-Display (1.000R) ist an das natürliche Blickfeld angepasst und macht dein Gameplay noch packender. Gaming-Welten umhüllen dich förmlich, so dass du wirklich mittendrin bist.

LG UltraGear Gaming-Monitor (52G930B) mit 1.000R-Curved-Design für ein komfortableres und immersiveres Seherlebnis

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Das Seherlebnis kann je nach Abstand zum Bildschirm und der Körperhaltung des Benutzers variieren.

Helle Highlights und detaillierte Schatten

VESA DisplayHDR™ 600 ermöglicht starke Highlights in hellen Szenen und klare Details in dunklen Bereichen. Mit einem DCI-P3-Farbraum von 95 % (typ.) stellt der Monitor Farben präzise dar, sodass dir auch in schnellen und visuell aufwändigen Szenen nichts entgeht.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Gaming-Monitor Geschwindigkeit

Gaming-Monitor Geschwindigkeit


LG UltraGear Gaming-Monitor (52G930B) mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz für eine flüssige Bilddarstellung, illustriert mit rasanten Motorradrennen

Flüssiges Gameplay
mit 240 Hz Bildwiederholrate

Die hohe Bildwiederholrate von 240 Hz ermöglicht eine flüssige, kristallklare Darstellung und minimiert Bewegungsunschärfe. Für packende Erlebnisse mit jedem Frame.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Reaktionsschnell

Die Reaktionszeit von 1 ms (GtG) minimiert Reverse-Ghosting-Effekte und ermöglicht saubere Bildwechsel für ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Flüssige Bewegungen für
maximalen Fokus

AMD FreeSync™ Premium minimiert Tearing-Effekte und Verzögerungen für ein flüssiges, kristallklares Spielerlebnis.

Eine Szene aus einem Hochgeschwindigkeits-Rennspiel zeigt einen grünen Supersportwagen, der seine Konkurrenten auf einer Rennstrecke verfolgt. Illustriert wird das flüssige, ruckelfreie Gameplay mit NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium.

Eine Szene aus einem Hochgeschwindigkeits-Rennspiel zeigt einen grünen Supersportwagen, der seine Konkurrenten auf einer Rennstrecke verfolgt. Illustriert wird das flüssige, ruckelfreie Gameplay mit NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

*Die Leistung der Eigenschaften wird mit den Modellen verglichen, die keine Sync-Technologie verwenden.

*Je nach Netzwerkverbindung können Fehler oder Verzögerungen auftreten.

Nutzerfreundlichkeit

Nutzerfreundlichkeit


Starke Konnektivität
für dein Gaming-Setup

Der LG UltraGear evo™ 52G930B unterstützt mit modernsten Anschlüssen eine Vielzahl aktueller Grafikkarten und Geräte. DisplayPort 2.1 bringt dein Gaming mit pfeilschneller 240 Hz Bildwiederholrate auf einem 52-Zoll-Display aufs nächste Level. USB-C überträgt sowohl Video- als auch Datensignale und lädt Laptops mit bis zu 90 Watt Leistung – über ein einziges Kabel. HDMI 2.1 liefert stabile Verbindungen mit aktuellen Konsolen und anderer Gaming-Hardware.

DisplayPort icon

DisplayPort 2.1 x1

USB Type-C icon

USB Type-C™ x1

(PD 90W)

HDMI icon

 HDMI™ 2.1 x2  

Ein Gaming-Monitor, der an einen PC, Laptop und eine Konsole angeschlossen ist. Illustriert werden die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort 2.1, USB Typ C und HDMI 2.1 für leistungsstarkes Gaming und hohe Produktivität.

Ein Gaming-Monitor, der an einen PC, Laptop und eine Konsole angeschlossen ist. Illustriert werden die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort 2.1, USB Typ C und HDMI 2.1 für leistungsstarkes Gaming und hohe Produktivität.

*Die Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können von der tatsächlichen Nutzung abweichen.

Die ganze Welt
des PC- und Konsolen-Gamings!

Ob bei schneller Action oder beim Erkunden von Open Worlds: LG UltraGear™ Monitore liefern im Zusammenspiel mit PCs und Konsolen flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay. Durch die Unterstützung für HDMI 2.1 bieten sie flexible Kompatibilität – von Tastatur und Maus bis hin zu Joystick und Controller – sowie flüssige Bewegungen, geringe Latenz und lebendige Details. Sie sind für packende Gaming-Momente optimiert, egal in welchem Spiel und auf welcher Plattform.

Ein Curved Gaming-Monitor zeigt ein Rennspiel mit einem roten Supersportwagen in einer neonbeleuchteten Stadt. Andere Spielszenen schweben um den Bildschirm herum. Ein weißer Konsolen-Controller ist davor platziert und hebt das Konsolenspiel hervor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

**Unterstützte Seitenverhältnisse können je nach Konsole variieren. Bitte passe die Anzeigeeinstellungen an, um eine optimale Spielleistung zu gewährleisten.

Packender, klarer
Stereo Sound (2 x 10 W)

Genieße ein klares, ausgewogenes Klangerlebnis! Zwei Stereolautsprecher (10 W) bieten dir bei Gaming und Entertainment eine starke Klangkulisse. Für noch mehr Immersion kannst du einfach ein Headset über den 4-poligen Kopfhörerausgang anschließen – für noch tieferes Eintauchen und klare Sprachkommunikation.

Aus einem Gaming-Monitor, der eine RPG-Spielszene zeigt, dringen am unteren Rand Schallwellen heraus. Illustriert wird der 10 W x 2 Stereoklang.

Aus einem Gaming-Monitor, der eine RPG-Spielszene zeigt, dringen am unteren Rand Schallwellen heraus. Illustriert wird der 10 W x 2 Stereoklang.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

Smarte Kontrolle, nahtloser Wechsel
mit LG Switch

Mit der LG Switch-App optimierst du deinen Monitor im Handumdrehen für Gaming und alltägliche Aufgaben. Verwalte deine Monitoreinstellungen, indem du zum Beispiel Bildqualität und Helligkeit nach deinen Wünschen anpasst und mit nur einem Hotkey aktivierst. LG Switch erlaubt zudem die Aufteilung des Bildschirms mit 11 Layouts und das Starten von Videokonferenzen mit nur einem Klick. Für noch mehr Komfort in deinem Setup.

Download

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen.

Minimalistisches, elegantes Gaming-Design

Das platzsparende Design komplettiert dein Gaming-Setup. Der Standfuß erlaubt die Verstellung von Höhe, Drehung sowie Neigung und passt sich deinem Schreibtisch perfekt an. Das schlanke Design minimiert ungenutzten Raum und sorgt für einen eleganten Look.

Swivel adjustable icon.

Drehung

Tilt adjustable icon.

Neigung

Height adjustable icon.

Höhe

Wall Mount icon.

Nahezu randloses Design

Vorder-, Rück- und Seitenansicht des LG UltraGear Gaming-Monitors mit Curved-Design und eleganter Oberfläche auf einem Schreibtisch.

Vorder-, Rück- und Seitenansicht des LG UltraGear Gaming-Monitors mit Curved-Design und eleganter Oberfläche auf einem Schreibtisch.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

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Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    1.174,6 x 713,1 x 350 mm (oben) 1.174,6 x 593,1 x 350 mm (unten)

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    1.174,6 x 544,3 x 247,3 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    1.302 x 680 x 344 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    16,8 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    12,2 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    24,1 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 600

  • HDR Effect

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Nein

  • Lese-Modus

    Ja

  • Farbschwäche

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Fadenkreuz

    Ja

  • FPS Counter

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    52 Zoll

  • Größe [cm]

    131 cm

  • Auflösung

    5.120 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    VA

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,2361 x 0,2361 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,06 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    4.000:1

  • Reaktionszeit

    1 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    240 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Ja

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x

  • DisplayPort

    1 x

  • USB-C

    1 x

  • USB-C (Stromversorgung)

    90 Watt

  • Daisy Chain

    Nein

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    2 x USB-A (3.0)

  • LAN (RJ-45)

    Nein

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    2 x 10 W

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Nein

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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