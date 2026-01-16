About Cookies on This Site

LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass

LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass

W7
Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Kompatibel mit Dolby Atmos FlexConnect
  • 25,9 Hz Tiefbass
  • LG ThinQ App
LG Sound Suite W7 Woofer in edler schwarzer Ausführung, auf einer schwarzen Oberfläche für Premium Surround-Sound-Systeme

LG Sound Suite W7 Woofer in edler schwarzer Ausführung, auf einer schwarzen Oberfläche für Premium Surround-Sound-Systeme

*Empfängt und gibt das von der AI angewandte Klangsignal vom angeschlossenen Gerät aus, hat aber keine integrierte AI-Verarbeitung

Tiefer 25,9 Hz Bass flexibel platzierbar – LG Sound Suite Subwoofer W7

Der W7 ist der Woofer im LG Sound Suite-Lineup, der mit einem Peerless 8-Zoll-Treiber ausgestattet ist, welcher ultratiefen, raumfüllenden Bass bis zu 25,9 Hz liefert. Das vielseitige Design eignet sich sowohl für die vertikale als auch die horizontale Platzierung, sodass der Woofer sich deinem ganz persönlichen Setup anpassen lässt und in jeden Raum passt.

1) LG Sound Suite im Wohnzimmer platziert, was flexible Lautsprecherplatzierung für ein immersives Heim-Soundsystem demonstriert 2) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 3) Nahaufnahme des LG Sound Suite W7 Woofers mit seinem Treiber, der eine tiefe Bassleistung von bis zu 29,5 Hz zeigt

*W7 kann einer Dolby Atmos FlexConnect-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert aber nicht im DAFC-Modus. 

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können das Nutzungserlebnis abweichen.

Tiefer Bass bis zu 25,9 Hz

Der 8-Zoll-Woofer im 22-Liter-Gehäuse von Peerless, angetrieben von jahrhundertealter Erfahrung im Bereich Audioinnovationen - kräftiger Hochleistungsbass mit bemerkenswerter Kontrolle und minimaler Verzerrung. Jede Note kommt mit Tiefe und Präzision an und schafft so eine immersive Grundlage, die du genauso gut fühlen wie hören kannst.

LG Sound Suite W7 Woofer mit Tiefenbass-Präzisionskontrolle für kabelloses Surround Soundsystem

*Lautsprecherpegel und Einstellungen werden unterstützt, wenn sie mit einem Fernseher verbunden sind.

Verbinde deinen W7 kabellos mit
deinem Fernseher

Keine zusätzlichen Geräte, kein Aufwand. Erweitere dein Audio-Setup mühelos und fülle deinen Raum mit immersivem, cinematischem Sound.

LG Sound Suite W7 Woofer unter einem Fernseher mit Soundbar, mit einfacher kabelloser Klangerweiterung für ein immersives Heim-Stereo-Audio

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung kann das tatsächliche Nutzungserlebnis abweichen.

*Die von DAFC unterstützten Modelle sind 2025 auf die OLED C- und G-Serien und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit einer Größe von mindestens 85 Zoll beschränkt.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, funktioniert jedoch nicht eigenständig im DAFC-Modus.

Design, das zu dir und deiner
Umgebung passt

Ob horizontal oder vertikal platziert, der W7 passt sich mühelos an deine Umgebung an. Die flexible Platzierung sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität und eine nahtlose Passform in deinem Innenraum – eine klare, moderne Ästhetik, die sich wie für dein Zuhause entwickelt anfühlt.

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

LG ThinQ App

Bequeme Steuerung über die LG ThinQ App

Lade die LG ThinQ-App herunter, um verschiedene Funktionen der Sound Suite wie Lautstärke und Konnektivität zu steuern. Du kannst auch DAFC über Sound Suite-Produkte hinweg einrichten und verwalten – alles an einem Ort, direkt über die App.

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

Kreiere dein ideales Setup

Wähle aus H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Die Szenen sind zu Illustrationszwecken simuliert. Je nach Nutzungsumgebung können die tatsächlichen Erlebnisse abweichen.

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*W7 ist voraussichtlich ab März 2026 verfügbar.

Beginne mit H7, dem Herzstück deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit der Soundbar H7 aufbauen. Nutze sie als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden. 

FeaturesImmersive Quad Suite 7 Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, ein Heim-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 7, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, ein Heim-Stereoaudiosystem mit einer Sound Suite Soundbar und zwei Lautsprechern
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, ein klassisches Heim-Stereoaudiosystem mit Sound Suite Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
AI-ProzessorAlpha 11 AI-Prozessor Gen 3Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3Alpha 11 AI-Prozessor Gen 3
SounderlebnisVoller 3D Sound dank 4 LautsprechernTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionBasis Immersion Setup
Kanäle & Lautsprechereinheiten13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten 9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten 9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten5.1.3 Kanal mit 13 Lautsprechereinheiten
nullH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
TV-GrößeÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 Zoll / Über 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect VerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Sound Follow JaJaJaJaJa
Room Calibration ProJaJaJaJaJa

Entdecke mehr aus dem
Sound Suite-Lineup

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen. 

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-AI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.

Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges. 

Mehr erfahren

M5

Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

Mehr erfahren
Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

