LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Vielseitige Leistung und flexibel erweiterbar — Speaker M5
Der M5 ist ein Premium-Lautsprecher der LG Sound Suite Familie, der starke Features des Lineups vereint – Platzoptimierung durch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-Technologie sowie flexible Platzierung und Erweiterung. Angetrieben von AI Sound Pro passt er sich intelligent an jeden Raum an, um multidimensionalen Dolby Atmos-Sound zu liefern – alles in einer cleanen, kompakten Form, die sich optisch in alle Umgebungen gut einfügt.
1) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 2) LG Sound Suite Lautsprecher senden goldene Schallwellen aus, was AI Sound Pro für ein optimiertes Heim-Soundsystem veranschaulich. 3) LG Sound Suite Lautsprecher zusammen mit einem Fernseher, was die vielseitige Nutzung für Heim-Audiosysteme hervorhebt.
Dolby Atmos FlexConnect
Überall platzieren, überall Dolby erleben
DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.
Immersives Audioerlebnis, angetrieben von Peerless und Dolby Atmos-Technologie
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless Lautsprechereinheiten
Räumliches Audio von Peerless in Front- und Upfire-Lautsprechern
Voller Klang kommt aus dem vorderen Lautsprecher-Array, das mit einem Seidenmembran-Hochtöner und einem Woofer ausgestattet ist. Ergänzt durch eine nach oben gerichtete Einheit, die Schall von der Decke reflektiert, erzeugt der M5 immersives 3D-Audio,
das deinen ganzen Raum ausfüllt.
LG Sound Suite M5-Lautsprecher mit räumlichem Audio und Peerless, Front- und Upfire-Lautsprecherarrays, die immersiven 3D-Sound aus allen Richtungen liefern
Dolby Atmos
Das volle Dolby Atmos Experience
Der M5 liefert eigenständig vollständigen Dolby Atmos-Sound, ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klare, multidimensionale Erlebnisse, die deinen Raum füllen - alles von einem einzigen Gerät aus.
AI Sound Pro
Echtzeit-Genreerkennung für optimierte Audioperformance
AI Sound Pro verwendet fortschrittliche Signalanalyse in Echtzeit, um herauszufinden, ob du dir Dialoge, Musik oder Filme anhörst. Anschließend wird Klarheit, Balance und räumliche Tiefe basierend auf genrespezifischen Profilen feinjustiert – und liefert einen Klang, der sich intelligent an jede Szene anpasst.
AI Room Calibration Pro
AI versteht deinen Raum, um den Klang zu optimieren
AI Calibration Pro passt jeden Kanal für eine optimale Balance an. Dies sorgt für präzisen, immersiven Surround-Sound,
der auf deine Umgebung zugeschnitten ist.
Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers, in dem sich kreisförmige Schallwellen gleichmäßig zwischen Lautsprecher und Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung veranschaulicht
Vielseitig nutzbar
Nutze den M5 als eigenständigen Lautsprecher, verbinde ihn mit deinem Fernseher für ein immersives Heimkino-Setup oder kombiniere ihn mit anderen Lautsprechern für den ultimativen Surround-Sound – dieser Speaker bietet wirklich vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
1) LG Sound Suite M7-Lautsprecher, der als eigenständiger Lautsprecher neben einem Smartphone verwendet wird 2) Ein Paar LG Sound Suite M7-Lautsprecher für Stereo-Lautsprecher, gezeigt neben einem Smartphone 3) LG Sound Suite M7-Lautsprecher in Kombination mit H7-Soundbar für erweiterten Surround-Sound 4) LG Sound Suite M7-Lautsprecher, die an einen Fernseher angeschlossen sind, um immersive Heimklänge zu verbessern
Wi-Fi Streaming
Smartes Streaming über WLAN , angebtrieben von Google Cast und Apple AirPlay 2
Streame nahtlos über WLAN mit gleichmäßigem, hochwertigem Sound und müheloser Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.
LG Sound Suite Lautsprecher mit Apple AirPlay 2 und Google Cast für einfaches Wi-Fi-Inhaltsstreaming.
LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen
*DAFC-unterstützte Modelle sind 2025 auf die OLED-C- und G-Serie beschränkt und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit 85 Zoll oder größer.
Kann direkt mit dem TV verbunden werden
Verbinde deine Lautsprecher direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kombiniere ihn mit einem DAFC-fähigen OLED-Fernseher für ein immersives, raumfüllendes Audioerlebnis.
|Features
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Soundquellen
|TV & Speaker Surround Sound
|TV & Speaker Surround Sound
|Sounderlebnis
|Echter Stereo Surround Sound
|Echter Stereo Surround Sound
|Lautsprechereinheiten
|bis zu 14 (abhängig vom TV)
|bis zu 14 (abhängig vom TV)
|Produktübersicht
|M7 2ea
|M5 2ea
|TV Größe
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Ja
|Ja
|Sound Follow
|Nein
|Nein
|AI Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet
Beginne mit H7, dem Kern deiner Sound Suite
Du kannst deine Sound Suite nur mit dem H7 aufbauen. Nutze es als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.
|Features
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Sounderlebnis
|Volles 3D Audio mit 4 Lautsprechern
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Tiefe 2-Lautsprecher-Immersion
|Basis Immersion Setup
|Lautsprechereinheiten
|29
|21
|19
|13
|Produktübersicht
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + W7
|TV Größe
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Über 65 Zoll
|Dolby Atmos FlexConnect
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Sound Follow
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|AI Room Calibration Pro
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Prozessor
|Alpha-11-Klangoptimierung
|Alpha-11-Klangoptimierung
|Alpha-11-Klangoptimierung
|Alpha-11-Klangoptimierung
Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
H7
Das Herzstück der Sound Suite, das H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-KI-Prozessor. Gebaut mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.
M7
Der M5 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Tonbereiche.
M5
Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
W7
Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.
Alle Spezifikationen
ALLGEMEINES
Anzahl der Kanäle
1.1.1
Ausgangsleistung
50 W
Anzahl der Lautsprecher
3 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Custom EQ
Ja
Standard
Ja
Nach oben abstrahlend
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
KONNEKTIVITÄT
Bluetooth Version
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
WLAN
Ja
Kompatibel mit Google Home
Ja
BEDIENUNG
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)
Ja
Beleuchtung
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereo Mode
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
ABMESSUNGEN (B X H X T)
hauptsächlich
152 x 199 x 152 mm
GEWICHT
hauptsächlich
1,7 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
2,4 kg
LEISTUNG
Energieverbrauch (Soundbar)
25 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ZUBEHÖR
Garantiekarte
Ja
Open Source
Ja
Stromkabel
Ja
Schnellstarthandbuch
Ja
BAR CODE
Bar Code
8806096641989
HIGH RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
