About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

M5
Frontansicht
Seitenansicht
Seitensicht von links
Frontansicht von oben
Frontansicht
Seitensicht von unten
Nahansicht Knöpfe
Rückansicht von unten
Seitensicht mit Ständer
Untersicht mit Ständer
Seitenansicht von rechts
Nahansicht Knöpfe von oben
Frontansicht
Seitenansicht
Seitensicht von links
Frontansicht von oben
Frontansicht
Seitensicht von unten
Nahansicht Knöpfe
Rückansicht von unten
Seitensicht mit Ständer
Untersicht mit Ständer
Seitenansicht von rechts
Nahansicht Knöpfe von oben

Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • AI Sound Pro
  • AI Room Calibration Pro
  • LG ThinQ App
Mehr
LG Sound Suite M5 kabelloser Lautsprecher mit schwarzer Textur und rotem Licht für immersive Surround-Sound-Systeme

LG Sound Suite M5 kabelloser Lautsprecher mit schwarzer Textur und rotem Licht für immersive Surround-Sound-Systeme

Vielseitige Leistung und flexibel erweiterbar — Speaker M5

Der M5 ist ein Premium-Lautsprecher der LG Sound Suite Familie, der starke Features des Lineups vereint – Platzoptimierung durch DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), Sound Follow-Technologie sowie flexible Platzierung und Erweiterung. Angetrieben von AI Sound Pro passt er sich intelligent an jeden Raum an, um multidimensionalen Dolby Atmos-Sound zu liefern – alles in einer cleanen, kompakten Form, die sich optisch in alle Umgebungen gut einfügt.

1) LG Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect-Technologie erkennt die Position jedes Lautsprechers, um Surround-Sound-Systeme zu optimieren 2) LG Sound Suite Lautsprecher senden goldene Schallwellen aus, was AI Sound Pro für ein optimiertes Heim-Soundsystem veranschaulich. 3) LG Sound Suite Lautsprecher zusammen mit einem Fernseher, was die vielseitige Nutzung für Heim-Audiosysteme hervorhebt.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten. 

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus. 

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar. 

Dolby Atmos FlexConnect

Überall platzieren, überall Dolby erleben

DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) erkennt intelligent die Position jedes Lautsprechers – ob frei platziert oder neu hinzugefügt – und optimiert die Audiosignale in Echtzeit, um vollen, immersiven Surround-Sound für den gesamten Raum zu liefern.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.  

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus. 

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar. 

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

Immersives Audioerlebnis, angetrieben von Peerless und Dolby Atmos-Technologie

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Peerless Lautsprechereinheiten

Räumliches Audio von Peerless in Front- und Upfire-Lautsprechern

Voller Klang kommt aus dem vorderen Lautsprecher-Array, das mit einem Seidenmembran-Hochtöner und einem Woofer ausgestattet ist. Ergänzt durch eine nach oben gerichtete Einheit, die Schall von der Decke reflektiert, erzeugt der M5 immersives 3D-Audio,

das deinen ganzen Raum ausfüllt.

LG Sound Suite M5-Lautsprecher mit räumlichem Audio und Peerless, Front- und Upfire-Lautsprecherarrays, die immersiven 3D-Sound aus allen Richtungen liefern

Dolby Atmos

Das volle Dolby Atmos Experience

Der M5 liefert eigenständig vollständigen Dolby Atmos-Sound, ohne zusätzliche Lautsprecher. Erlebe klare, multidimensionale Erlebnisse, die deinen Raum füllen - alles von einem einzigen Gerät aus.

*M5 erfordert die Verbindung von zwei oder mehr Einheiten.

*W7 kann einer DAFC-Gruppe zugewiesen werden, arbeitet jedoch nicht im DAFC-Modus. 

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar. 

AI Sound Pro

Echtzeit-Genreerkennung für optimierte Audioperformance

AI Sound Pro verwendet fortschrittliche Signalanalyse in Echtzeit, um herauszufinden, ob du dir Dialoge, Musik oder Filme anhörst. Anschließend wird Klarheit, Balance und räumliche Tiefe basierend auf genrespezifischen Profilen feinjustiert – und liefert einen Klang, der sich intelligent an jede Szene anpasst.

AI Room Calibration Pro

AI versteht deinen Raum, um den Klang zu optimieren

AI Calibration Pro passt jeden Kanal für eine optimale Balance an. Dies sorgt für präzisen, immersiven Surround-Sound,

der auf deine Umgebung zugeschnitten ist.

Draufsichtsansicht eines Wohnzimmers, in dem sich kreisförmige Schallwellen gleichmäßig zwischen Lautsprecher und Soundbar ausbreiten, was die KI-Raumkalibrierung veranschaulicht

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar.

Vielseitig nutzbar

Nutze den M5 als eigenständigen Lautsprecher, verbinde ihn mit deinem Fernseher für ein immersives Heimkino-Setup oder kombiniere ihn mit anderen Lautsprechern für den ultimativen Surround-Sound – dieser Speaker bietet wirklich vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

1) LG Sound Suite M7-Lautsprecher, der als eigenständiger Lautsprecher neben einem Smartphone verwendet wird 2) Ein Paar LG Sound Suite M7-Lautsprecher für Stereo-Lautsprecher, gezeigt neben einem Smartphone 3) LG Sound Suite M7-Lautsprecher in Kombination mit H7-Soundbar für erweiterten Surround-Sound 4) LG Sound Suite M7-Lautsprecher, die an einen Fernseher angeschlossen sind, um immersive Heimklänge zu verbessern

Wi-Fi Streaming

Smartes Streaming über WLAN , angebtrieben von Google Cast und Apple AirPlay 2

Streame nahtlos über WLAN mit gleichmäßigem, hochwertigem Sound und müheloser Steuerung über verschiedene Plattformen hinweg.

LG Sound Suite Lautsprecher mit Apple AirPlay 2 und Google Cast für einfaches Wi-Fi-Inhaltsstreaming.

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

Eine Person, die ein Smartphone mit geöffneter LG ThinQ-App hält, was eine einfache Steuerung der LG Sound Suite zeigt

LG ThinQ App

Bequeme Steuerung über die LG ThinQ-App

Lade die LG ThinQ-App herunter, um verschiedene Funktionen der Sound Suite wie Lautstärke und Konnektivität zu steuern. Sie können auch DAFC über Sound Suite-Produkte hinweg einrichten und verwalten – alles an einem Ort, direkt aus der App.

Tiefe Ansicht eines LG Sound Suite kabellosen Lautsprechers, der die stabile Verbindung zwischen Basis und Stativ hervorhebt

Tiefe Ansicht eines LG Sound Suite kabellosen Lautsprechers, der die stabile Verbindung zwischen Basis und Stativ hervorhebt

Bodenständer

Cleane, attraktive Installation

Kombiniere den Lautsprecher mit einem Bodengestell für eine nahtlose Installation in deinem Raum. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für Ordnung und Übersichtlichkeit.

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Kreiere dein ideales Setup

Wähle aus H7, M5, M5 und W7, um ein Setup zu kreieren, das deinem Stil und Vorlieben entspricht. Wie auch immer du die Geräte arrangierst, Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich.

*Kabel sind im Bild nicht sichtbar. 

*W7 ist voraussichtlich ab Januar 2026 verfügbar.

LG Complete Home Theater-System mit Sound Suite-Lautsprechern auf beiden Seiten des Fernsehers, die Schallwellen durch den Raum senden und so vollständige Dolby Atmos erzeugen

*DAFC-unterstützte Modelle sind 2025 auf die OLED-C- und G-Serie beschränkt und 2026 auf OLED- und QNED-Fernseher mit 85 Zoll oder größer.

Kann direkt mit dem TV verbunden werden

Verbinde deine Lautsprecher direkt mit dem Fernseher, ganz ohne Soundbar. Kombiniere ihn mit einem DAFC-fähigen OLED-Fernseher für ein immersives, raumfüllendes Audioerlebnis.

Table Caption
FeaturesStereo Suite 7 Stereo Suite 5
Ein Paar M7-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Ein Paar M5-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
SoundquellenTV & Speaker Surround SoundTV & Speaker Surround Sound
SounderlebnisEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround Sound
Lautsprechereinheitenbis zu 14 (abhängig vom TV)bis zu 14 (abhängig vom TV)
Produktübersicht M7 2ea M5 2ea
TV GrößeÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect JaJa
Sound Follow NeinNein
AI Room Calibration Pro JaJa

LG Sound Suite Lautsprecher und Soundbar zusammen mit einem Fernseher, das ein reichhaltiges Surround-Sound-System für den Fernseher mit vollem Dolby Atmos bietet

*W7 erscheint vorassuchtlich im Januar 2026.

Beginne mit H7, dem Kern deiner Sound Suite

Du kannst deine Sound Suite nur mit dem H7 aufbauen. Nutze es als Hub, um deinen Fernseher und Lautsprecher nahtlos zu verbinden.

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 Immersive Suite 7 Immersive Suite 5 Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, ein Heim-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar, vier Lautsprechern und Woofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, ein Heimstereo-Audiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, ein Heimstereo-Audiosystem mit einer Sound Suite Soundbar, zwei Lautsprechern und einem Woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, ein klassisches Heimstereo-Audiosystem mit Sound Suite Soundbar und Woofer
Cinema Suite 7
SounderlebnisVolles 3D Audio mit 4 LautsprechernTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionTiefe 2-Lautsprecher-ImmersionBasis Immersion Setup
Lautsprechereinheiten29211913
Produktübersicht H7 + M7 4ea + W7 H7 + M7 2ea + W7 H7 + M5 2ea + W7 H7 + W7
TV GrößeÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 Zoll
Dolby Atmos FlexConnect JaJaJaJa
Sound Follow JaJaJaJa
AI Room Calibration Pro JaJaJaJa
ProzessorAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-KlangoptimierungAlpha-11-Klangoptimierung

Entdecke mehr aus dem Sound Suite-Lineup

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und finde die beste Lösung, um dein eigenes Setup zusammenzustellen.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    Das Herzstück der Sound Suite, das H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit einem Alpha-11-KI-Prozessor. Gebaut mit 4 Subwoofern und 8 Passivradiatoren.

    Mehr erfahren

  2. M7

    Der M5 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und drei volle Tonbereiche.

    Mehr erfahren

  3. M5

    Kompakt, aber dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und KI-Kalibrierung. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

    Mehr erfahren

  4. W7

    Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

    Mehr erfahren
Drucken

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

  • Anzahl der Kanäle

    1.1.1

  • Ausgangsleistung

    50 W

  • Anzahl der Lautsprecher

    3 EA

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Custom EQ

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Nach oben abstrahlend

    Ja

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AAC

    Ja

  • ALAC

    Ja

  • FLAC

    Ja

  • LPCM

    Ja

  • SBC

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • Bluetooth Version

    5.4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja

  • AirPlay 2

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • WLAN

    Ja

  • Kompatibel mit Google Home

    Ja

BEDIENUNG

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

    Ja

  • Beleuchtung

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Stereo Mode

    Ja

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

  • hauptsächlich

    152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

  • hauptsächlich

    1,7 kg

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    2,4 kg

LEISTUNG

  • Energieverbrauch (Soundbar)

    25 W

  • Power Consumption (Stand-by)

    0.3 W ↓

ZUBEHÖR

  • Garantiekarte

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stromkabel　

    Ja

  • Schnellstarthandbuch

    Ja

BAR CODE

  • Bar Code

    8806096641989

HIGH RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.