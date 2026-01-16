LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro

*Dolby Atmos FlexConnect ist auf den Sound Suite Speakern M7/M5 nur verfügbar, wenn die Geräte an einen kompatiblen Fernseher oder die Soundbar H7 angeschlossen ist.

*M5 erfordert den Anschluss von zwei oder mehr Geräten, um die DAFC-Funktion zu nutzen.

*Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Netzkabel sind möglicherweise nicht abgebildet und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann abweichen.

*Sound Follow ist nur verfügbar, wenn das Gerät an die H7 angeschlossen ist.