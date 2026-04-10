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Step-by-Step-Anleitung
In diesem offiziellen Leitfaden findest du leicht nachvollziehbare Anleitungen und Antworten im Zusammenhang mit der Nutzung der LG Sound Suite. Schaue dir unsere How-To-Videos und häufig gestellte Fragen an, damit du mehr über Verbindungen, Dolby Atmos FlexConnect, Kalibrierungsfunktionen und Streaming erfährst – alle Angaben sind offizielle Informationen von LG.
Step-by-Step-Anleitung für die
LG Sound Suite
Erfahre anhand anschaulicher Anleitungsvideos, wie du Geräte verbindest, dich bei der ThinQ-App registrierst, Dolby Atmos FlexConnect nutzt und wichtige Einstellungen anpasst.
Q&A
Unterstützt LG Sound Suite die Wiedergabe „Spotify Lossless“?
Die Wiedergabe „Lossless“ ist über Spotify Connect verfügbar. In Abhängigkeit von der Servicerichtlinie von Spotify ist möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Wie kann ich Dolby Atmos-Audio über LG Sound Suite-Produkte wiedergeben?
Dolby Atmos-Audio kann über Tidal Connect und andere Musik-Streaming-Services wiedergegeben werden. iPhone-Nutzer können Dolby Atmos über AirPlay wiedergeben. Für die Wiedergabe als Dolby Atmos muss der Inhalt im Dolby Atmos-Format vorliegen. Darüber hinaus kann ein an ein Fernsehgerät angeschlossenes Modell H7 Dolby Atmos über HDMI abspielen. Wenn ein Fernsehgerät Dolby Atmos-Inhalt über Streaming-Services (z. B. Netflix) oder externe Geräte (z. B. Blu-ray-Player) wiedergibt, kann Audio über ARC/eARC an die H7 weitergeleitet werden.
Wenn zwei LG Sound Suite M5-Lautsprecher im Stereo-Modus gekoppelt sind und ich sie von der Stromversorgung trenne, weil ich die Lautsprecher umplatzieren möchte, werden die Lautsprecher anschließend automatisch wieder im Stereo-Modus verbunden?
Die Lautsprecher behalten die vorherigen Kopplungsinformationen bei. Daher können ein und dieselben Sound Suite M5-Lautsprecher oder M7-Lautsprecher, die zuvor im Stereo-Modus gekoppelt waren, nach dem Trennen und Wiederanschließen der Stromversorgung automatisch wieder im Stereo-Modus gekoppelt werden.
Ich möchte nur einen einzigen DAFC-konfigurierten LG Sound Suite-Lautsprecher zum Musikhören verwenden. Wie mache ich das?
Um einen einzigen Lautsprecher unabhängig von einer DAFC-Konfiguration zu verwenden, ändere den Eingabemodus des Lautsprechers anhand der Taste „Externer Eingang“ auf „WLAN“ oder auf „Bluetooth“. Stelle dann eine Verbindung zu deinem Smartphone her, um den Lautsprecher als Standalone-Lautsprecher zu nutzen.
Wenn der Lautsprecher nicht umgestellt wurde, kann er mit der Taste „Externer Eingang“ automatisch wieder mit der DAFC-Konfiguration verbunden werden.
Welche Eingabemodi unterstützen bei der LG Sound Suite M7/M5-Lautsprechern den Stereo-Modus?
Der Stereo-Modus wird im WLAN-Modus unterstützt.
Was ist beim Verbinden eines Laptops mit einem LG Sound Suite M7-Lautsprecher der Unterschied zwischen Bluetooth und USB Audio?
Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung, überträgt jedoch je nach Codec des PCs verlustbehaftetes Audio. USB Audio ermöglicht mit bis zu 24 bit/96 kHz eine verlustfreie, qualitativ hochwertige Wiedergabe.
Wie richte ich bei LG Sound Suite-Produkten eine WLAN-Verbindung ein?
Das WLAN-Einrichtung erfolgt anhand der ThinQ-App. Installiere ThinQ und registriere das Sound Suite-Produkt. Daraufhin wird das Produkt mit dem WLAN-Netzwerk verbunden, mit dem auch die ThinQ-App verbunden ist. Ausführliche Anleitungen findest du im beiliegenden Benutzerhandbuch.
Welche kabellose Kommunikation wird zwischen LG Sound Suite-Produkten genutzt?
Für DAFC-Verbindungen zwischen LG DAFC-fähigen LG Fernsehgeräten und Sound Suite M7/M5 und zwischen Sound Suite H7/M7/M5 wird die proprietäre Wireless-Technologie von LG auf Basis von Wi‐Fi Direct genutzt. Es wird das 5-GHz-Frequenzband verwendet.
Was mache ich, wenn LG Sound Suite M7/M5 UAC(USB Audio Class)-Verbindung nicht erkannt wird?
Verwende ein **USB-C-Datenkabel (USB 2.0/3.0)**. Kabel ohne Datenleitungen (Kabel ausschließlich zur Stromversorgung) unterstützen USB-Audio Class nicht.
Welches Laufwerk/Format wird für USB-Playback (lokale Dateien) unterstützt?
Unterstützte USB-Formate sind FAT16/FAT32/NTFS. exFAT wird nicht unterstützt. (Hinweis: Tests zeigen, dass H7 (O26) exFAT unterstützt, die zurzeit gültigen H7-Handbücher geben jedoch FAT16/FAT32/NTFS an, wie bei M7/M5 auch.)
Welche kabellosen Verbindungen werden von LG Sound Suite-Produkten unterstützt (WLAN, Bluetooth usw.)?
Unterstützt werden Dual-Band-WLAN (2,4 GHz/5 GHz) und Bluetooth. WLAN ist auf qualitativ hochwertiges Streaming optimiert. Bluetooth eignet sich für einfache Kopplung. (Empfehlung: Zum Musikhören solltest du WLAN verwenden.)
Welche WLAN-Frequenzbänder werden unterstützt?
Unterstützt werden sowohl **2,4 GHz (größere Reichweite, bessere Durchdringung von Hindernissen)** als auch **5 GHz (niedrigere Latenz, weniger Störungen)**. Für Umgebungen mit vielen Wireless-Geräten wird 5 GHz empfohlen.
Was ist die Audio-Auflösung von LG Sound Suite-Produkten?
LG Sound Suite-Produkte können Audio mit einer Auflösung von bis zu 24 bit/96 kHz wiedergeben.
Welche Streaming-Protokolle werden unterstützt (Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect usw.)?
Unterstützt werden die Protokolle: Airplay 2 / Google Cast / Spotify Connect / TIDAL Connect.
Unterstützen LG Sound Suite Produkte Multi-Room?
Unterstützt wird Multi-Room-Wiedergabe über Airplay 2 und Google Cast. *Erfordert, dass die Geräte mit ein und demselben Wireless-Netzwerk verbunden sind.
Sind LG Sound Suite-Produkte über eine App steuerbar? Welches Betriebssystem wird unterstützt?
Die ThinQ-App ist für iOS- und Android-Betriebssysteme verfügbar.
Gibt es für LG Sound Suite-Produkte Möglichkeiten für kabelgebundene Verbindungen?
Unterstützt wird USB-Audio über Datenkabel USB-C-auf-C oder USB-A-auf-C (M7/M5). H7 unterstützt eine Verbindung über HDMI-Kabel zum Empfangen von TV-Audio über ARC/eARC.
Wird die Firmware automatisch aktualisiert?
Sound Suite-Produkte unterstützen automatische OTA-Updates (Over-the-Air). Voraussetzung ist, dass anhand der ThinQ-App das Netzwerk eingerichtet wurde.
Welche Audio-Formate werden bei USB-Wiedergabe unterstützt?
Unterstützte Audioformate bei USB-Wiedergabe sind: MP3 / AAC / OGG / FLAC / WAV.
Unterstützen LG Sound Suite-Produkte Dolby Atmos?
Sound Suite H7/M7 unterstützen Dolby Atmos unabhängig. M5 unterstützt Dolby Atmos, wenn zwei Geräte im Stereo-Modus verbunden sind.
Haben LG Sound Suite-Produkte eine EQ-Anpassung?
Voreingestellte EQs und EQ-Anpassungen durch Nutzer sind in der ThinQ-App verfügbar.
Wie setzt sich die Lautsprecher-Konfiguration zusammen (Tweeter, Woofer usw.)?
H7: Vorderseite 3 Vollbereichseinheiten, links/rechts zur Seite 2 Vollbereichseinheiten, 3 up-firing Vollbereichseinheiten, 4 Top-Woofer und 8 passive Strahler (vorne und hinten). M7: Vorderseite 2 Vollbereichseinheiten, 1 Woofer, 1 up-firing Vollbereichseinheit. M5: 1 Tweeter an der Vorderseite, 1 Woofer und 1 up-firing Tweeter.
Kann die LG Sound Suite M7/M5 Stereo-gekoppelt werden?
Ja, zwei Lautsprecher desselben Modells können im Stereo-Modus gekoppelt werden. Durch die Trennung von linkem und rechtem Kanal verbessert sich der Eindruck von räumlichem Audio.
Unterstützen LG Sound Suite-Produkte eine automatische Abstimmung der Audio-Ausgabe auf den umgebenden Raum?
Room Calibration Pro ist über die ThinQ-App mittels integriertem Mikrofon verfügbar.
Welche Streaming-Protokolle werden bei Übertragung über WLAN unterstützt?
Es werden Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect unterstützt.
Unterstützen LG Sound Suite-Produkte Bluetooth Multipoint (zwei verbundene Geräte gleichzeitig)?
Bluetooth Multipoint wird nicht unterstützt.
Können Eingangsdaten über WLAN und Bluetooth gleichzeitig genutzt werden?
LG Sound Suite-Produkte unterstützen sowohl WLAN als auch Bluetooth. Diese Dateneingänge können jedoch nicht gleichzeitig genutzt werden.
Unterstützen LG Sound Suite-Produkte Lossless-Audio-Streaming?
Lossless-Playback wird über Spotify Connect und Tidal Connect unterstützt. Airplay 2 unterstützt Lossless bis zu 16 bit/44,1 kHz. Google Cast unterstützt Lossless bis zu 24 bit/96 kHz (in Abhängigkeit vom Streaming-Service). Auch USB Audio unterstützt Lossless-Playback.
Bleibt bei Wiedergabe über Airplay 2 Lossless-Audio erhalten?
Über Airplay 2 wird Lossless-CD-Qualität (16 bit/44,1 kHz) (ALAC) unterstützt. Das Verhalten ist möglicherweise vom Streaming-Service abhängig.
Ist mit Google Cast Hi-Res-Playback möglich?
Google Cast unterstützt FLAC bis zu 24 bit/96 kHz. Das Verhalten ist jedoch vom Streaming-Service abhängig.
Ist das Konfigurieren von Netzwerken anhand der App einfach?
Ja, das Konfigurieren von Netzwerken anhand der ThinQ-App kann auf einfache Weise vorgenommen werden.
Wie hoch ist die maximal unterstützte Audio-Auflösung (Samplingrate/Bittiefe)?
USB-Audio: bis zu 24 bit/96 kHz (außer H7). Google Cast: bis zu 24 bit/96 kHz. Airplay 2: 16 bit/44,1 kHz. Bluetooth: H7 unterstützt SBC; M7/M5 unterstützen SBC/AAC.
Ist die Bluetooth-Verbindung in der LG Sound Suite „lossless“?
Bluetooth verwendet SBC/AAC. Das sind komprimierte Codecs → nicht lossless. Für Lossless-Qualität nutze Wiedergabe über WLAN, USB Audio oder Wiedergabe von USB-Dateien.
Können LG Sound Suite-Produkte auch ohne eine iOS/Android-App genutzt werden?
Wiedergabe über Bluetooth oder USB-Audio funktioniert auch ohne die ThinQ-App. Für die Nutzung von WLAN-Funktionen ist die ThinQ-App erforderlich.
Warum kann die LG Sound Suite nicht mit dem WLAN meiner Firma verbunden werden?
Bei einem Unternehmensnetzwerk ist Casting möglicherweise aufgrund von MAC-Filterung oder Einschränkungen von Wireless-Funktionen blockiert. Wende dich an den IT-Administrator.
Unterstützen LG Sound Suite-Produkte Stromversorgung (Laden) über USB-C?
Sound Suite verwendet ein Netzkabel. Der USB-C-Eingang ist nur für die Wiedergabe von USB-Audio und USB-Speicher vorgesehen.
Sind LG Sound Suite-Produkte wasserdicht und somit auch für die Nutzung im Freien geeignet?
Sound Suite-Produkte sind nicht vor dem Eindringen von Wasser oder Staub geschützt.
Warum dauert das Scannen von Songs von einem USB-Speichergerät auf das LG Sound Suite-Produkt dauert sehr lange?
Verringere die Anzahl der Ordner/Dateien und versuche es erneut. Unterstützt bis zu 2.000 Tracks. USB-Speicher unterstützt FAT16/FAT32/NTFS (exFAT wird nicht unterstützt).
Was bedeuten die Fehlermeldungen und wie kann ich damit umgehen?
„Es gab ein Problem bei der Verbindung mit [Sound Suite-Modell]. Möchtest du den derzeitigen Lautsprecher weiterhin verwenden? Wenn du erneut versuchen möchtest, eine Verbindung herzustellen, drücke die Taste ‚Erneut versuchen’.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn beim Einrichten von Wireless-Lautsprechergruppen ein Verbindungsfehler auftritt.
Informationen zur Taste
JA: Derzeitige Verbindung beibehalten und mit der Kalibrierung fortfahren
Erneut versuchen: Derzeitige Wireless-Lautsprechergruppe zurücksetzen und neu starten
„Zum Verwenden von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) mindestens zwei M5-Lautsprecher oder einen M7-Lautsprecher auswählen.
Lautsprecher wieder einrichten? Bei Auswählen von NEIN wird Audio nur über das Fernsehgerät (Soundbar) wiedergegeben.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn versucht wird, nur einen einzelnen M5-Lautsprecher mit dem Leader-Gerät zu verbinden.
M5 unterstützt DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) nur, wenn mindestens zwei Einheiten verbunden sind.
Informationen zur Taste
JA: DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) soll verwendet werden. Gehe wie folgt vor:
→ Mindestens zwei M5-Lautsprecher oder mindestens einen M7-Lautsprecher auswählen
NEIN: Wenn nur ein einzelner M5-Lautsprecher verfügbar ist:
→ DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wird nicht unterstützt. Drücke NEIN, um die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung zu beenden.
„Das ausgewählte Setup an Wireless-Lautsprechern unterstützt Dolby Atmos FlexConnect nicht. Audio nur über [TV-Gerät] und Subwoofer wiedergeben? Bei Auswählen von NEIN kannst du weitere Wireless-Lautsprecher verbinden.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn du versuchst, nur den W7 (Subwoofer) selbst zu verbinden.
Es kann nur der Subwoofer (W7) verbunden werden, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wird jedoch nicht unterstützt.
Informationen zur Taste
JA: Wenn du nur einen einzelnen W7-Subwoofer mit dem Fernsehgerät verbinden möchtest, drücke JA, um mit dem Herstellen der Wireless-Verbindung fortzufahren.
NEIN: Wenn du zusätzlich zum Subwoofer (W7) weitere Sound Suite-Lautsprecher verbinden möchtest, drücke NEIN, um zum Schritt für Produktsuche/Einrichten von Gruppen zurückzukehren.
„Beim Verbinden des Subwoofers ist ein Problem aufgetreten. Wenn du erneut versuchen möchtest, eine Verbindung herzustellen, drücke die Taste ‚Erneut versuchen’.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn beim Verbinden des W7 (Subwoofer) ein Problem auftritt.
Informationen zur Taste
JA: Drücke JA, um zum Schritt für Suchen/Verbinden zurückzukehren und es erneut zu versuchen.
NEIN: Drücke NEIN, um den Verbindungsaufbau zu stoppen und zu beenden.
„Das Netzwerk ist instabil oder die Verbindung zu einer Gruppe ist verloren gegangen.
Wenn du erneut versuchen möchtest, eine Verbindung herzustellen, drücke die Taste ‚Erneut versuchen’.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Probleme mit der Netzwerkverbindung auftreten oder das Einrichten der Gruppe während des Gruppierungsvorgangs fehlschlägt.
Wie kannst du das beheben?
Überprüfe die Wireless-Umgebung
Stelle sicher, dass die Umgebung keinen starken Funkstörungen ausgesetzt ist.
Stelle sicher, dass die zu verbindenden Geräte nicht zu weit voneinander entfernt sind.
Informationen zur Taste
Erneut versuchen: Kehre zum Schritt für Gruppieren zurück und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Beenden: Beende den Gruppierungsvorgang.
„Die Verbindung mit ThinQ wurde unterbrochen.
Möchtest du es erneut versuchen? Bei Auswählen von NEIN wird Audio nur über das Fernsehgerät wiedergegeben.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn während des Kalibrierungsvorgangs die Verbindung zwischen Fernsehgerät und ThinQ verloren geht.
Informationen zur Taste
JA: Drücke JA, um die Verbindung wiederherzustellen und in den QR-Scanmodus zu wechseln.
NEIN: Drücke NEIN, um die Verbindung zu beenden, das Einrichten von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) für das Fernsehgerät zu beenden und die Ausgabe von Audio auf das Fernsehgerät umzuschalten.
„Es wurden nicht alle Lautsprecher kalibriert.
Möchtest du den derzeitigen Lautsprecher weiterhin verwenden?
Wenn du erneut versuchen möchtest, eine Verbindung herzustellen, drücke die Taste ‚Erneut versuchen’.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn nicht alle der Wireless-Lautsprecher in der Gruppe die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen haben.
Dies tritt häufig in Umgebungen mit instabilen Wireless-Verbindungen oder übermäßigem Rauschen auf.
Zum erfolgreichen Herstellen von Verbindungen empfehlen wir, es erneut in einer stabilen Wireless-Umgebung ohne Rauschen zu versuchen.
Informationen zur Taste
JA: Drücke JA, um die Kalibrierung vollständig auszuführen und mit den erfolgreich kalibrierten Lautsprechern DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zu nutzen.
Erneut versuchen: Drücke „Erneut versuchen“, um erneut eine Kalibrierung zu versuchen.
„Um Dolby Atmos FlexConnect nutzen zu können, sind mindestens zwei [Sound Suite] Lautsprecher erforderlich.
Lautsprecher wieder einrichten?
Bei Auswählen von NEIN wird Audio nur über das Fernsehgerät wiedergegeben.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn nur ein einzelner M5-Lautsprecher in der Gruppe die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen hat.
Dies tritt für gewöhnlich in Umgebungen mit instabilen Wireless-Verbindungen oder übermäßigem Rauschen auf.
Zum erfolgreichen Herstellen von Verbindungen empfehlen wir, es erneut in einer stabilen Wireless-Umgebung ohne Rauschen zu versuchen.
Informationen zur Taste
JA: Drücke JA, um mit dem Verbindungsaufbau für DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) fortzufahren und den Vorgang zum Verbinden von Lautsprechern neu zu starten.
NEIN: Drücke NEIN, um den Verbindungsaufbau für DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zu beenden und die Audio-Ausgabe auf das Fernsehgerät umzuschalten.
„Das Netzwerk ist instabil oder die Verbindung zu einer Gruppe ist verloren gegangen. Wenn du erneut versuchen möchtest, eine Verbindung herzustellen, drücke die Taste ‚Erneut versuchen’.“
Dies tritt für gewöhnlich in Umgebungen mit instabilen Wireless-Netzwerken oder übermäßigem Rauschen auf. So kannst du das Problem beheben:
Netzwerkstatus überprüfen
Verwende eine stabile 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-Verbindung.
Bei Nutzung von DFS-Kanälen können Verbindungen eingeschränkt sein.
Bessere Umgebung
Für einen erfolgreichen Aufbau einer Verbindung für Sound Suite DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) versuche es erneut in einer stabilen Wireless-Umgebung ohne Rauschen.
Informationen zur Taste
Erneut versuchen: Drücke „Erneut versuchen“, um erneut eine Kalibrierung zu versuchen.
Beenden: Drücke auf „Beenden“, um den Kalibrierungsvorgang zu beenden.
„Das TV-Mikrofon ist ausgeschaltet. Schalte zum Kalibrieren den Mikrofonschalter ein.“
Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das TV-Mikrofon ausgeschaltet ist. Um mit der Kalibrierung korrekt fortzufahren, überprüfe Folgendes:
Mikrofonschalter suchen
Die Position des Schalters findest du im Benutzerhandbuch des Fernsehgeräts oder im Einstellungsmenü (vom Modell abhängig).
Mikrofonschalter auf EIN (ON) schalten
Nach dem Schalten auf EIN (ON) wird die Fehlermeldung gelöscht und die Kalibrierung kann fortgesetzt werden.
„[Name Sound Suite-Gerät] ist verbunden. Audio wird nach der Kalibrierung automatisch ausgegeben.“
Wenn ein Lautsprecher mit einem früheren DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindungsverlauf wieder mit dem Fernsehgerät verbunden wird, berechnet das System automatisch anhand der bereits vorhandenen Kalibrierungsdaten und in Abhängigkeit von den zurzeit verbundenen Lautsprechern die für bestmögliche Klangqualität optimalen Kalibrierungswerte und wendet diese Werte an.
Diese Benachrichtigung erlischt nach einigen Sekunden.
„[Name Sound Suite-Gerät] ist getrennt.
Audio wird nach der Kalibrierung automatisch ausgegeben.
Wenn einige Lautsprecher mit zuvor bestandenen DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindungen getrennt werden, aktualisiert das System automatisch anhand der bereits vorhandenen Kalibrierungsdaten und in Abhängigkeit von den zurzeit verbundenen Lautsprechern die für bestmögliche Klangqualität optimalen Kalibrierungswerte und wendet diese Werte an.
Diese Benachrichtigung erlischt nach einigen Sekunden.
„Der Wireless-Lautsprecher ist getrennt oder hat einen schlechten Signalempfang. Soll das Gerät erneut gesucht werden? Bei Auswählen von NEIN wird Audio nur über das Fernsehgerät wiedergegeben.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die über DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) verbundenen Lautsprecher getrennt sind oder wenn die derzeitige den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus nicht unterstützt. So kannst du das Problem beheben:
Verbindungsstatus der Lautsprecher überprüfen
Blinkt die LED unter einem zuvor verbundenen Lautsprecher grün, ist die Verbindung verloren gegangen.
Überprüfe, ob alle Lautsprecher getrennt sind oder ob nur ein einzelner M5- oder ein einzelner W7-Lautsprecher verbunden ist.
Wireless-Umgebung überprüfen
Stelle sicher, dass der Router ordnungsgemäß funktioniert.
Stelle sicher, dass die Umgebung keinen starken Funkstörungen ausgesetzt ist.
Informationen zur Taste
JA: Produktsuche erneut versuchen.
NEIN: Schaltet automatisch in den Modus „Audio-Ausgabe über TV“ um. Audio wird nur über das Fernsehgerät wiedergegeben.
„Schalte Ausgabe auf das mit HDMI ARC verbundene Gerät um. Derzeit verwendete Funktionen und Apps werden beendet. Schalte Ausgabe auf den neu ausgewählten HDMI ARC-Anschluss um. Derzeit verwendete Funktionen und Apps werden beendet.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Nutzung des DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus eine HDMI ARC/eARC-Verbindung erkannt wird. So läuft das ab und so behebst du das Problem:
Automatisches Umschalten
Wenn eine Verbindung zu einem HDMI ARC-Gerät besteht, schaltet der TV die Audio-Ausgabe automatisch auf den HDMI ARC-Modus um.
Audio wird dann über das mit HDMI ARC verbundene Gerät ausgegeben.
So kannst du den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus beibehalten
Wenn du auch nach dem Verbinden mit einem HDMI ARC-Gerät weiter im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus hören möchtest:
→ Ändere den [Sound-Ausgabe-Modus] des Fernsehgeräts zurück zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Pfad: [Einstellungen] → [Sound-Ausgabe] → DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) auswählen
Popup
Die Benachrichtigung erlischt automatisch und der HDMI ARC-Modus ist aktiviert.
Bei Umschalten zurück zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ist möglicherweise eine Neukalibrierung erforderlich.
„Dolby Atmos FlexConnect wird beendet.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Audio-Ausgabe vom DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus auf eine andere Ausgabe umgeschaltet wird und nicht innerhalb einer Minute in den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus zurückgeschaltet wird. So läuft das ab und so behebst du das Problem:
Ursache
Wenn der TV nach Verlassen des DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus länger als eine Minute in einem anderen Ausgabe-Modus bleibt, wird der DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus automatisch beendet.
So kehrst du zum DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus zurück:
Um wieder den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus zu nutzen, ändere die Einstellung [Sound-Ausgabe-Modus] des TV wieder zurück auf DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Verhalten des Popups
Die Benachrichtigung erlischt automatisch und das Fernsehgerät gibt Audio weiterhin über den ausgewählten Ausgabe-Modus wieder.
„Dolby Atmos FlexConnect-Funktion wurde wegen Nichtverfügbarkeit des Netzwerks gestoppt.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die WLAN-Verbindung des Fernsehgeräts zum Router verloren gegangen ist. DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) benötigt eine stabile Netzwerkverbindung. Überprüfe Folgendes:
Status der WLAN-Verbindung überprüfen
Stelle sicher, dass das Fernsehgerät korrekt mit dem Router verbunden ist.
Du kannst den Status unter [Einstellungen] → [Netzwerk] → [WLAN-Verbindung] überprüfen.
Netzwerkumgebung überprüfen
Stelle sicher, dass der Router korrekt funktioniert.
Vermeide Umgebungen mit starken Quellen von Funkstörungen (z. B. Mikrowellenöfen, Bluetooth-Geräte).
DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus nach Wiederherstellen der Verbindung wiederherstellen
→ Ändere nach Wiederherstellen der WLAN-Verbindung den [Sound-Ausgabe-Modus] des Fernsehgeräts zurück zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Pfad: [Einstellungen] → [Sound-Ausgabe] → DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) auswählen
„Bei Beendigung der Dolby Atmos FlexConnect-Verbindung wird Miracast ebenfalls getrennt. Soll die Verbindung getrennt werden?“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn du versuchst, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zu trennen, nachdem während der Nutzung von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) Miracast verbunden wurde. So läuft das ab und so behebst du das Problem:
Ursache
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) und Miracast teilen sich dieselbe Wireless-Verbindung. Daher wird bei Trennen von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) auch Miracast getrennt.
Optionen des Nutzers
Bei Auswählen von JA wird sowohl DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) als auch Miracast getrennt.
Bei Auswählen von NEIN wird der Trennungsvorgang abgebrochen und sowohl DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) als auch Miracast bleiben verbunden.
Verhalten des Popups
Die Benachrichtigung wird nach der Auswahl automatisch geschlossen und die ausgewählte Aktion wird sofort angewendet.
„Bei Beendigung der Dolby Atmos FlexConnect-Verbindung wird Miracast ebenfalls getrennt. Soll die Verbindung getrennt werden?“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) und Miracast gleichzeitig genutzt werden und DAFC deaktiviert ist.
In diesem Fall wird die Meldung „Dolby Atmos FlexConnect wird beendet.“ angezeigt und sowohl DAFC als auch Miracast werden getrennt.
„Versuche, Dolby Atmos Flex Connect-Geräte über ein 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk zu verbinden. Bei Nutzung von DFS-Kanälen am Wireless-Router ist diese Funktion nicht verfügbar. Überprüfe den Netzwerkstatus und versuche es erneut. Dolby Atmos FlexConnect wird beendet.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät über DFS-Kanäle oder über das 6-GHz-Band mit einem Router verbunden ist. Da Sound Suite derzeit DFS-Kanäle und das 6-GHz-Band nicht unterstützt, gehe wie folgt vor:
Zu einem unterstützten Kanal wechseln
Verbinde das Fernsehgerät über einen 2,4-GHz- oder Standard-5GHz-Kanal.
DFS-Kanäle und das 6-GHz-Band werden derzeit nicht unterstützt.
Zum DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus zurückkehren
Ändere nach dem Wechsel des Netzwerks den [Sound-Ausgabe-Modus] des Fernsehgeräts zurück zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
„Zum Verbinden von [Sound Suite]-Geräten wechsele zu einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk und versuche es erneut. Bei Nutzung von DFS-Kanälen am Wireless-Router ist diese Funktion nicht verfügbar. Überprüfe den Netzwerkstatus und versuche es erneut. Beende Dolby Atmos FlexConnect.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät über DFS-Kanäle oder über das 2,4-GHz-Band oder über das 6-GHz-Band mit einem Router verbunden ist. DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) benötigt eine stabile Verbindung zu einem 5-GHz-Netzwerk. Überprüfe Folgendes:
Zu einem unterstützten Kanal wechseln
Überprüfe die Router-Einstellungen und verbinde das Fernsehgerät über das 5-GHz-Band.
DFS-Kanäle und das 6-GHz-Band werden von Sound Suite derzeit nicht unterstützt.
DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung erneut versuchen
Nachdem du dich davon überzeugt hast, dass das Fernsehgerät über 5-GHz-WLAN verbunden ist, versuche erneut, eine Verbindung im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus herzustellen.
„Versuche, Dolby Atmos Flex Connect-Geräte über ein 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-Netzwerk zu verbinden. Bei Nutzung von DFS-Kanälen am Wireless-Router ist diese Funktion nicht verfügbar. Überprüfe den Netzwerkstatus und versuche es erneut.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit zuvor bestandenen DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindungen eingeschaltet wird und sich der Verbindungsstatus des Routers geändert hat.
Die Audio-Ausgabe verbleibt im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus und versucht in Kürze automatisch, wieder eine Verbindung herzustellen.
„Bei Trennen von Dolby Atmos FlexConnect wird WLAN Direct ebenfalls ausgeschaltet. Soll die Verbindung getrennt werden?“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn du versuchst, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zu trennen, während WLAN Direct ebenfalls verbunden ist. Wie das funktioniert und was zu tun ist:
Ursache
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) und WLAN Direct teilen sich dieselbe Wireless-Verbindung. Daher wird bei Trennen von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) auch WLAN Direct getrennt.
Informationen zur Taste
JA: Sowohl die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung als auch die WLAN Direct-Verbindung werden getrennt.
NEIN: Der Trennvorgang wird abgebrochen und beide Funktionen bleiben aktiv.
„Das Problem wurde gelöst und das Dolby Atmos FlexConnect-Gerät ist nun verbunden.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung aufgrund eines WLAN-Problems getrennt wurde, das Netzwerk jedoch wieder funktioniert und DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) erfolgreich wieder verbunden wurde. Das solltest du wissen:
Ursache
Die WLAN-Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Router wurde vorübergehend unterbrochen. Dadurch wurde DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) getrennt. Sobald sich das Netzwerk wieder stabilisiert hat, stellt das System die Verbindung automatisch wieder her.
Ist eine Maßnahme durch den Nutzer erforderlich? Es sind keine Maßnahmen erforderlich.
Der DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus wurde wiederhergestellt, und die Audio-Ausgabe erfolgt weiterhin über DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Zusätzliche Überprüfung
Verhält sich das Netzwerk wiederholt instabil, überprüfe den Status des Routers und nutze ein stabiles 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-Band.
DFS-Kanäle und das 6-GHz-Band werden nicht unterstützt.
„Die Verbindung zum Dolby Atmos FlexConnect-Gerät wurde getrennt und der Lautsprecher für die Ausgabe ist nun der TV-Lautsprecher. Für eine problemlose Nutzung des Dolby Atmos FlexConnect-Geräts stelle sicher, dass der Router immer eingeschaltet ist. Überprüfe, ob das System mit dem Wireless-Lautsprecher korrekt funktioniert, und versuche dann, die Verbindung wieder herzustellen.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn während der Nutzung von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ein DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Gerät getrennt wird. Wie das funktioniert und was zu tun ist:
Ursache
Das tritt auf, wenn die WLAN-Verbindung verloren gegangen ist oder die Kommunikation mit dem DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Gerät instabil wird.
Geht die Netzwerkverbindung des Fernsehgeräts verloren, wird der DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus deaktiviert und Audio wird über die Lautsprecher des Fernsehgeräts wiedergegeben.
Bedingungen für eine automatische Wiederherstellung
Wird WLAN innerhalb von 150 Sekunden wiederhergestellt, erlischt das Popup-Fenster automatisch und DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wird wieder verbunden.
Schlägt das erneute Herstellen der Verbindung fehl, wird Audio weiterhin über die TV-Lautsprecher wiedergegeben.
Maßnahmen durch den Nutzer
Überzeuge dich davon, dass der Router eingeschaltet ist.
Überzeuge dich davon, dass die Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren, und versuche dann, wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen.
„Erneuter Verbindungsaufbau aufgrund der Trennung des Wireless-Routers. Audio wird erst wieder nach dem Herstellen der Verbindung wiedergegeben.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Wireless-Router verloren gegangen ist und das Fernsehgerät versucht, die Verbindung wieder herzustellen. Das solltest du wissen:
Ursache
Das tritt auf, wenn die WLAN-Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Router vorübergehend unterbrochen ist.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) benötigt eine stabile Netzwerkverbindung.
Bedingungen für eine automatische Wiederherstellung
Wird WLAN innerhalb von 150 Sekunden wiederhergestellt, erlischt das Popup-Fenster automatisch und DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wird wieder verbunden.
Bis zur Wiederherstellung wird möglicherweise kein Audio wiedergegeben.
Maßnahmen durch den Nutzer
Überzeuge dich davon, dass der Router eingeschaltet ist.
Überprüfe den Netzwerkstatus und verbinde das Fernsehgerät gegebenenfalls erneut mit WLAN.
„Es gibt ein Problem beim Versuch der Wiederherstellung der Verbindung zu Dolby Atmos FlexConnect. Es wurde auf den TV-Lautsprecher als Lautsprecher für die Audio-Ausgabe umgestellt.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit zuvor bestandenen DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindungen eingeschaltet wird und während des ausgeschalteten Zustands die WLAN-Einstellung geändert wurde. Wie das funktioniert und was zu tun ist:
Ursache
Wenn die Einstellung des WLAN-Netzwerks vor dem Wiedereinschalten des Fernsehgeräts geändert wurde, kann die vorherige DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung nicht beibehalten werden.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) setzt die vorherige Verbindung zurück und versucht, die Verbindung anhand der aktualisierten Netzwerkinformationen wiederherzustellen.
Betrieb
Während des Versuchs des Aufbaus einer Verbindung wird Audio über die TV-Lautsprecher ausgegeben.
Sobald die Verbindung erfolgreich wiederhergestellt wurde, wird wieder der DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus aktiviert.
Maßnahmen durch den Nutzer
Stelle sicher, dass das WLAN-Netzwerk korrekt konfiguriert wurde und stabil ist.
Wurden die Router-Einstellungen geändert, verbinde das Fernsehgerät erneut mit dem WLAN-Netzwerk und versuche erneut, den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus zu nutzen.
„Das Problem wurde gelöst und das Dolby Atmos FlexConnect-Gerät ist nun verbunden. Der Ausgabe-Lautsprecher wurde zu Dolby Atmos Flex Connect geändert.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) erfolgreich wiederhergestellt wurde, nachdem die WLAN-Einstellung des Fernsehgeräts geändert und der Ausgabe-Modus wieder auf DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) umgestellt wurde. Das solltest du wissen:
Ursache
Wenn das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, sich das WLAN geändert hat oder das Netzwerk zurückgesetzt wurde, ist die vorherige Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) getrennt.
Diese Meldung wird angezeigt, sobald DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anhand der aktualisierten Netzwerkinformationen wieder verbunden wurde.
Betrieb
Wenn diese Meldung angezeigt wird, wird die Audio-Ausgabe des Fernsehgeräts auf DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus umgeschaltet.
Es sind keine weiteren Einstellungen vorzunehmen. Du kannst DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) wie gewohnt nutzen.
„Das Wiederherstellen der Verbindung zum Dolby Atmos FlexConnect-Gerät ist fehlgeschlagen. Daher wird weiterhin der TV-Lautsprecher zur Audio-Ausgabe genutzt. Damit das Dolby Atmos FlexConnect-Gerät problemlos genutzt werden kann, überprüfe, ob der Wireless-Router und der Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren, und versuche dann, die Verbindung wieder herzustellen.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät versucht, automatisch wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen, nachdem die Einstellungen für die WLAN-Verbindung geändert wurden, jedoch keiner der Lautsprecher wieder verbunden werden konnte. Das solltest du wissen:
Ursache
Wenn das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, und sich dabei die WLAN-Einstellung ändert, wird die vorherige DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung getrennt.
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Versuch der automatischen Herstellung einer Verbindung mit den aktualisierten Netzwerkinformationen fehlschlägt.
Derzeitiger Status
Alle Lautsprecher sind von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) getrennt.
Die Einstellung der Audio-Ausgabe des Fernsehgeräts verbleibt im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus, Audio wird jedoch derzeit über die TV-Lautsprecher ausgegeben.
Maßnahmen durch den Nutzer
Überprüfe den Status der Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Wireless-Router.
Überzeuge dich davon, dass der Router und die Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren, und versuche dann, wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen.
„[Sound Suite-Gerät] von [Sound Suite-Gerät]-Geräten sind mit Dolby Atmos FlexConnect verbunden. Damit das Dolby Atmos FlexConnect-Gerät problemlos genutzt werden kann, überprüfe, ob der Wireless-Router und der Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren, und versuche dann, die Verbindung wieder herzustellen.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät versucht, wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen, nachdem die WLAN-Einstellungen geändert wurden, jedoch nicht alle der Lautsprecher wieder verbunden werden konnten. Das solltest du wissen:
Ursache
Die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung wurde aufgrund einer Änderung der WLAN-Einstellung zurückgesetzt und es konnten nicht alle der Lautsprecher wieder verbunden werden.
Derzeitiger Status
Audio-Ausgabe im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus ist möglich. Da nicht alle Lautsprecher verbunden sind, kann jedoch nicht das optimale Klangerlebnis bereitgestellt werden.
Maßnahmen durch den Nutzer
Überprüfe, ob der Wireless-Router und die Lautsprecher korrekt funktionieren.
Versuche die DAFC-Verbindung (Dolby Atmos FlexConnect) erneut und überzeuge dich davon, dass alle Lautsprecher erfolgreich verbunden wurden.
„Es gibt ein Problem beim Versuch der Wiederherstellung der Verbindung zu Dolby Atmos FlexConnect. Es wurde auf den TV-Lautsprecher als Lautsprecher für die Audio-Ausgabe umgestellt.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) ausgefallen ist. Der Sachverhalt lautet wie folgt:
Ursache
Es ist ein unbekanntes internes Problem am Fernsehgerät aufgetreten.
Derzeitiger Status
Die Audio-Ausgabe des Fernsehgeräts ist auf DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) eingestellt, die Audio-Ausgabe erfolgt jedoch derzeit über die Lautsprecher des Fernsehgeräts.
Automatische Wiederherstellung
Das Fernsehgerät versucht automatisch, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) neu zu konfigurieren.
Konnte die Verbindung erfolgreich wiederhergestellt werden, wird der DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus wieder aktiviert.
Maßnahmen durch den Nutzer
Überprüfe den Status des Netzwerks und überzeuge dich davon, dass der Router und die Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren.
„Das Wiederherstellen der Verbindung zum Dolby Atmos FlexConnect-Gerät ist fehlgeschlagen. Daher wird weiterhin der TV-Lautsprecher als Ausgabe-Gerät genutzt.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) aufgrund eines internen Problems am Fernsehgerät ausgefallen ist und nach dem Versuch, die Verbindung wieder herzustellen, nicht alle Lautsprecher wieder erfolgreich verbunden wurden.
Ursache
Aufgrund von Netzwerkproblemen, eines Wechsels des WLAN-Netzwerks oder von Kommunikationsfehlern konnte die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung mit den Lautsprechern nicht aufrechterhalten werden.
Derzeitiger Status
Das Fernsehgerät versucht automatisch, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) neu zu konfigurieren. Der Vorgang des erneuten Verbindungsaufbaus zu den Lautsprechern ist jedoch fehlgeschlagen.
Die Audio-Ausgabe wurde auf die Lautsprecher des Fernsehgeräts umgeschaltet.
Maßnahmen durch den Nutzer
Um den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus mit derselben Lautsprecherkombination wie zuvor zu verwenden, fahre mit dem Neukonfigurieren von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) fort.
„Das Wiederherstellen der Verbindung zum Dolby Atmos FlexConnect-Gerät ist fehlgeschlagen. Daher wird weiterhin der TV-Lautsprecher zur Audio-Ausgabe genutzt.“
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) aufgrund eines internen Problems am Fernsehgerät ausgefallen ist und nach dem Versuch, die Verbindung wieder herzustellen, nicht alle Lautsprecher wieder erfolgreich verbunden wurden.
Ursache
Aufgrund von Netzwerkproblemen, eines Wechsels des WLAN-Netzwerks oder von Kommunikationsfehlern konnte die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung mit den Lautsprechern nicht aufrechterhalten werden.
Derzeitiger Status
Das Fernsehgerät versucht automatisch, DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) neu zu konfigurieren. Beim Vorgang des erneuten Verbindungsaufbaus zu den Lautsprechern konnten jedoch nicht alle Lautsprecher wieder verbunden werden.
Wird diese Meldung angezeigt, besteht nur zu einigen Lautsprechern eine Verbindung und die DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Ausgabe wird über die verbundenen Lautsprecher fortgesetzt.
Maßnahmen durch den Nutzer
Um den DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus mit derselben Lautsprecherkombination wie zuvor zu verwenden, fahre mit dem Neukonfigurieren von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) fort.