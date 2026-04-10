LG Sound Suite

Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät versucht, automatisch wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen, nachdem die Einstellungen für die WLAN-Verbindung geändert wurden, jedoch keiner der Lautsprecher wieder verbunden werden konnte. Das solltest du wissen:

Ursache

Wenn das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, und sich dabei die WLAN-Einstellung ändert, wird die vorherige DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Verbindung getrennt.

Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Versuch der automatischen Herstellung einer Verbindung mit den aktualisierten Netzwerkinformationen fehlschlägt.

Derzeitiger Status

Alle Lautsprecher sind von DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) getrennt.

Die Einstellung der Audio-Ausgabe des Fernsehgeräts verbleibt im DAFC(Dolby Atmos FlexConnect)-Modus, Audio wird jedoch derzeit über die TV-Lautsprecher ausgegeben.

Maßnahmen durch den Nutzer

Überprüfe den Status der Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem Wireless-Router.

Überzeuge dich davon, dass der Router und die Wireless-Lautsprecher korrekt funktionieren, und versuche dann, wieder eine Verbindung zu DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) herzustellen.