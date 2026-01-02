About Cookies on This Site

Waschmaschine Weiß (A-30%*, 9 kg, 1.170 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2X7SLIM9W

F2X7SLIM9W (1).pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
F2X7SLIM9W (1).pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

Waschmaschine Weiß (A-30%*, 9 kg, 1.170 U./Min.) mit AI DD® & TurboWash®360° | F2X7SLIM9W

F2X7SLIM9W
Vorderansicht der Frontlader-Waschmaschine mit 9 kg Weiß – Energiesparend, AI DD™, automatische Dosierung
Vorderansicht der geöffneten LG Frontlader-Waschmaschine
Ein Bild, das eine Waschmaschine im Wohnzimmer mit einer A-Bewertung für Energieeffizienz daneben zeigt und 30 % weniger Strom verbraucht
Ein Bild, das eine Reduzierung der mikroplastischen Emissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild zeigt, das Wellen darstellt
LG Frontlader-Waschmaschine erkennt die Hemden in einem Waschraum
Ein Bild, in dem mit vier Düsen Wasser auf Hemden gesprüht wird
Ein Bild für die Abmessung und Installation der LG Frontlader-Waschmaschine
Innenaufnahme mit LG Frontlader-Waschmaschine
Detailansicht der Waschmittelschublade
Detailansicht der Edelstahltrommel
Detailansicht des Drehknopfs und der Anzeige
Rechte perspektivische Ansicht der LG-Waschtrocknerkombination
Seitenansicht der LG-Waschtrockner-Kombination
Linke perspektivische Ansicht der LG-Waschtrockner-Kombination
Hauptmerkmale

  • SLIM FIT: nur 53,5 cm tief – kompakt, platzsparend und trotz Slim-Bauweise mit großer 9 kg Kapazität
  • EEK A-30%: ganze 30% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
  • AI Wash: Passt das Waschprogramm an Stoffart und Beladungsgröße an für mehr Gewebeschutz
  • AI DD®: Mehr Gewebeschutz dank intelligenter Erkennung der Fasern
  • Steam: Tiefenreinigung mit Dampf dank spezieller Programme wie Allergy Care
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr

*Folgende Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung der Features und können in Farbe vom Original abweichen. Die Bilder in der Galerie sind originalgetreu.

Ein Video mit Nahaufnahmen der LG Waschmaschine, wie z. B. im Inneren der Trommel und im Anzeigefeld.

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

 

7)Größere Kapazität

-Vibrationssensor nur im 615/565 Tiefenmodell enthalten. (ausgenommen Slim-Ausführung). 

-Die Anzahl der Reibungsdämpfer und des Gewichtsausgleichs kann je nach Modell unterschiedlich sein.

– Erhöhte Kapazität – 3 kg in 615 mm (Tiefe), 2 kg in 565 mm/475 mm (Tiefe)

 

Intelligentes und fortschrittliches Waschen

Bild der Energieeffizienzklasse A mit 30 % reduziertem Stromverbrauch

Energieeinsparungen1)

Spare Energie mit beeindruckender Waschleistung

Bild, das die Reduzierung der mikroplastischen Emissionen um bis zu 60 % zeigt

Mikroplastik-Programm

Weniger Reibung dank sanfter Trommelbewegungen

Bild vom Sensor, der den Stofftyp für präzises Waschen erkennt

AI Wash: Intelligentes Waschen

Programme, angepasst an Gewicht und Material

Bild eines leistungsstarken Wasserflusses für eine gründliche Reinigung

TurboWash® 360

Saubere Wäsche in nur 39 Minuten 4)

Bild, das eine Waschmaschine im Wohnzimmer mit einer A-Bewertung für Energieeffizienz daneben zeigt, die 30 % weniger Strom verbraucht

Bild, das eine Waschmaschine im Wohnzimmer mit einer A-Bewertung für Energieeffizienz daneben zeigt, die 30 % weniger Strom verbraucht

Energieeffizienz

Energiesparen mit Energieeffizienzklasse A-30%*

Dank effizienter Heiz- und Waschphasen sowie eines fortschrittlichen Algorithmus wird der Energieverbrauch um 30 % reduziert.

*A -30%: ganze 30% effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"

*Die abgebildeten Produktbilder dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. 

 

1)Energieeffizienz

-30 % niedriger im Energieeffizienzindex im Vergleich zum Mindestschwellenwert der Energieeffizienzklasse A gemäß der Definition in der EU-Verordnung 2019/2014

 

3)AI Wash 1.0

-Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

-AI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die AI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden.

 

8) AI bis zum Kern

-Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (Repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15). Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

-AI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. KI-Erfassung wird nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. -AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden. 

*Die 10-Jahres-Garantie gilt nur für den Direct Drive-Motor. Garantiezeit/-richtlinie kann je nach Land oder Region variieren.

-Lärmpegel: 71dB (Schallpegel), basierend auf der EU-Verordnung 2019/2014 (F4X7EBPY6).

-Die 10-Jahres-Garantierichtlinie findest du im Benutzerhandbuch.

 

Mikroplastik-Programm

Reduziert Mikroplastik-Emissionen um bis zu 60 %

Durch optimierte Trommelbewegungen wird die Reibung reduziert und die Freisetzung von Mikroplastik um bis zu 60 % 2) gesenkt.

Bild, das die Reduzierung der mikroplastischen Emissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild zeigt, das Wellen darstellt

Bild, das die Reduzierung der mikroplastischen Emissionen um bis zu 60 % auf einem Hintergrundbild zeigt, das Wellen darstellt

*Die abgebildeten Produktbilder dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

 

2)Mikroplastikwaschgang

-Von Intertek im Juli 2023 getestet. Mikroplastikwaschgang mit 3 kg Wäsche (Trainingsjacke aus 100 % Polyester) im Vergleich zum Waschgang für gemischte Textilien (F4Y7EYPBW). Vergleich durch Messung der Menge an Mikroplastik, die durch einen 20-µm-Filter gefiltert wird.

-Die Ergebnisse können in Abhängigkeit von Wäsche und Umgebungsbedingungen abweichen.

AI Wash

AI-optimiertes Waschen für empfindliche Stoffe mit AI DD®

AI Wash 3) passt die Trommelbewegungen automatisch an den Wäschetyp an. Das sorgt für bessere Pflege empfindlicher Stoffe und trägt zur Energieeinsparung bei.

Video, das den LG AI-Waschzyklus zur Erfassung von Lasten und zur Erkennung des Stofftyps zeigt

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

TurboWash® 360

Gründliche Reinigung in 39 Minuten

Das 3D-Multidüsensystem sprüht Wasser und Waschmittel gleichzeitig in vier Richtungen, reduziert Gewebeschäden und sorgt für eine gründliche Reinigung in nur 39 Minuten 4) .

Steam®

Intensive Reinigung durch Dampf-Technologie

LG Steam® 5) reduziert Allergene effektiv und sorgt für hygienisch reine Kleidung.5)

*Die abgebildeten Produktbilder und Videos dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

 

4)TurboWash® 360

-Getestet von Intertek im März 2019, basierend auf IEC 60456: Ausgabe 5.0. TurboWash39-Programm mit 5 kg IEC-Ladung im Vergleich zum herkömmlichen Baumwollprogramm mit TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Je nach Umgebung können die Ergebnisse abweichen.

-Die Waschzeit kann sich verlängern und die Ergebnisse können je nach Art und Gewicht der Kleidung und der Bedingungen variieren.

 

5)Steam®

-Der von BAF für die 24 Zoll LG Dampfwaschmaschine zugelassene Allergy Care-Zyklus reduziert Hausstaubmilbenallergene.

 

 

Smart Pairing®

Waschen und Trocknen perfekt aufeinander abgestimmt

Smart Pairing® nutzt die Informationen der verbundenen Waschmaschine, um automatisch einen intelligenten Trocknungszyklus zu starten.

*Für die Nutzung dieser Funktion müssen Waschmaschine und Trockner mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Zuhauses verbunden und in der LG ThinQ® App registriert sein.

*Diese Waschmaschine kann mit einem LG Trockner gekoppelt werden, der über WLAN verfügt.

*Die Produktbilder in Bild und Video dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ThinQ®

Einfache Bedienung für ein unkompliziertes Leben

Steuere deine Wäsche jederzeit und überall

Die ThinQ® App ermöglicht dir, deine Waschmaschine zu verbinden und den Waschgang mit nur einem Knopfdruck zu starten.

Einfach smart, immer up-to-date

Mit der ThinQ® App behältst du den Überblick: Prüfe den Energieverbrauch deiner Waschmaschine, erhalte Wartungshinweise und optimiere deine Nutzung – alles bequem von deinem Smartphone.

Wäsche waschen mit Sprachassistent

Sag deinem Smart Speaker oder KI-Assistenten, was du brauchst – und deine Waschmaschine erledigt den Rest.

*Die Unterstützung für kompatible Smart-Home-Geräte kann je nach Land und deiner individuellen Smart-Home-Konfiguration variieren.

*Die Produktbilder dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Frontlader-Waschmaschine in einem modernen Waschbereich

Flaches und minimalistisches Design

Waschmaschinen-Tür aus gehärtetem Glas

Tür aus Sicherheitsglas

Nahaufnahme der Waschmaschinentrommel bei geöffneter Tür

Hygienische & langlebige Edelstahl-Mitnehmer

Drehknopf und Panel der Waschmaschine

Optimal sichtbares Display

*Die abgebildeten Produktbilder dienen nur zu Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Starke Performance, leiser Betrieb.

Geräuschoptimiertes Schleudern

Ein Video vom Starten des Waschgangs mit leisen Drehgeräuschen im Hintergrund, während dem Sitzen und Entspannen mit einem Hund.

Image of detergent being placed in automatically dispensed

LG Waschmaschine mit LG AI DD-Logo

AI Wash mit AI DD® für perfekte Pflege und Komfort

AI Wash 8), unterstützt von AI DD®, sorgt für optimales Waschen basierend auf der Wäscheart und hilft, die Pflege empfindlicher Stoffe zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken. Der Inverter Direct Drive Motor, der unsere Waschmaschinen antreibt, ist zuverlässig und leise. Zusätzlich sind unsere Geräte auf herausragende Energieeffizienz ausgelegt. Für eine lange Lebensdauer bieten wir eine Standardgarantie von 10 Jahren auf den Motor.

FAQ

Q.

Was ist die schlanke Waschmaschine von LG?

A.

Die schlanke Waschmaschine von LG ist mit einer kompakten Breite von 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 475 mm gebaut. Diese Maschine kann leicht in begrenzte Räume passen.

Q.

Wie viel Kilogramm wird für eine Waschmaschine empfohlen?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8–9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Ziehe ein größeres Modell mit 11 bis 13 kg für eine große Familie in Betracht oder wenn du besonders große Wäschemengen erzeugst. Größere Modelle können auch mit einem Duvet bis zur Größe Kingsize umgehen. Denke daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte mehr Kapazität für die gleiche Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

"Schau auf dem Energieetikett deiner Waschmaschine nach, ob sie mit A bis G bewertet ist. Dank der KI in LG-Maschinen kannst du auch von den für deine Ladung geeigneten Waschbewegungen profitieren und somit den Energieverbrauch minimal halten.

 

*LG-interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

**Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (Repräsentatives Modell für AI Wash: F4X7VYP15).  Je nach Kleidung und Umgebung können die Ergebnisse abweichen."

Q.

Wie wähle ich den richtigen Waschgang aus?

A.

Im Allgemeinen solltest du das Pflegeetikett auf deiner Kleidung beachten und das entsprechende Waschprogramm an deiner Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen den Weichheitsgrad, um die passende Wäsche zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn du deine LG Waschmaschine und deinen Trockner miteinander verbindest, wählen die Geräte den richtigen Wasch-/Trockengang aus, ohne dass du den Drehknopf betätigen musst.

Q.

Wie profitiert meine Wäsche von Deep-learning AI DD®?

A.

Die Deep-learning AI DD®-Maschinen von LG verwenden intelligente Technologie, um das Gewicht und die Stoffart deiner Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis? Die automatische Waschbewegungs-Optimierung deiner Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, sodass deine wertvolle Kleidung weiter toll aussieht. DirectDrive™®Motoren bieten 6-Bewegungstechnologie für eine effektive Wäsche mit weniger beweglichen Teilen, wodurch das Gerät langlebiger und energieeffizienter wird.

Q.

Was kann eine intelligente Waschmaschine?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Dank Deep Learning, basierend auf Tausenden von aus Waschvorgängen gewonnenen Daten, kann die Waschmaschine automatisch Stoffeigenschaften wie Gewicht und Weichheit erkennen. Das Ergebnis? 10 %*  besserer Schutz für Textilien, damit deine Kleidung weiter toll aussieht. Die Wi-Fi-fähigen intelligenten Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ™-App auf deinem Smartphone gesteuert werden, die sich mit deiner intelligenten Waschmaschine verbindet, wo immer du bist. Starte dein Gerät per Tastendruck oder per Sprachassistent, erhalte eine Benachrichtigung, wenn die Wäscheladung abgeschlossen ist, führe Smart Diagnosis™ zur Fehlerbehebung durch und lade maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter – alles über die ThinQ™-App.

 

*Getestet von Intertek im November 2023. Im Vergleich zum Baumwollzyklus zeigte der Al Wash-Zyklus eine Verbesserung der Stoffpflege und einen Rückgang des Energieverbrauchs bei einer Mix Load von 3 kg weicher Stoffe (gemischte Hemden, Blusen, funktionelle T-Shirts, Chiffonröcke, Polyshorts usw.) (F4X7VYP15). Die Ergebnisse können je nach Gewicht und Stofftypen der Wäsche und/oder anderen Faktoren variieren.

*KI-Erfassung wird aktiviert, wenn die Last unter 3 kg liegt. Die KI-Erfassung ist nicht aktiviert, wenn die Dampfoption ausgewählt ist. AI Wash sollte nur mit ähnlichen Stofftypen [nicht alle Stoffe werden erkannt] und geeignetem Waschmittel verwendet werden."

Q.

Was ist die LG-Schnellwaschfunktion?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG liefert gründlich gereinigte Kleidung in nur 39 Minuten, mit einer Wäsche, die auf die Bedürfnisse deiner Kleidung zugeschnitten ist. Das 3D-Multispray schießt Wasserstrahlen aus verschiedenen Winkeln, während die intelligente Umrichterpumpe die Leistung des Wassersprühstrahls steuert – kombiniert zu einem ausgewogenen Verhältnis von Sprühleistung, Waschmittel und Zyklusbewegung, was Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Gewebepflege einzugehen.

Q.

Was ist die Dampffunktion in einer LG-Waschmaschine?

A.

Die proprietäre Steam®-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft effektiv Allergene. Die Allergy Care-Funktion dampft die Kleidung zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lösen und Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben aufzulösen.

Q.

Wie funktioniert die automatische Dosierung?

A.

Das automatische Dosiersystem des Automatischen Dosierers von LG ermöglicht es dir, eine Ladung Waschmittel in den Spender zu geben und deine Waschmaschine die Arbeit machen zu lassen. Die in die Waschmaschine integrierte Technologie erkennt das Gewicht der Ladung und fügt jedes Mal automatisch genau die richtige Menge Waschmittel hinzu. Sie beseitigt das Risiko einer Überdosierung, spart deine Zeit und verlängert die Lebensdauer deiner Kleidung. Die richtige Dosierung des Waschmittels trägt auch dazu bei, dass Frontlader-Waschmaschinen in gutem Funktionszustand bleiben. Einfach die Tür schließen und auf Start drücken!

Q.

Wie registriere ich mein Produkt bei ThinQ?

A.

"1. Stelle sicher, dass sowohl dein Produkt als auch dein Internet-Router eingeschaltet sind.

2. Bringe dein Produkt in die Nähe des Internet-Routers. Wenn der Abstand zwischen dem Produkt und dem Router zu weit ist, kann die Signalstärke schwach sein und es kann lange dauern, bis dein Produkt registriert ist.

3. Installiere die ThinQ-Anwendung. Weitere Anweisungen zur Installation der ThinQ-Anwendung und Registrierung deines Produkts findest du auf der für dein Land relevanten Seite."

Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

