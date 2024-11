Smartphone con certificazione IP68: cosa significa

Gli smartphone LG certificati IP68 sono stati testati in laboratorio per resistere all'acqua e alla polvere in determinate circostanze: con temperature comprese tra 15 e 35°C, con pressioni tra 86 e 106 kPa, fino a 1,5 metri di profondità per massimo 30 minuti.

Come spesso accade, i test non riproducono al 100% le reali situazioni di utilizzo in cui potrebbe trovarsi il dispositivo e pertanto la tenuta della resistenza all'acqua potrebbe variare in base alle reali condizioni d'uso. Lo standard IP68 non implica quindi un'effettiva impermeabilità o tenuta stagna dello smartphone, né una resistenza nei confronti di liquidi diversi dall'acqua dolce pura in condizioni di pressione normale: ad esempio è meglio evitare il contatto con acqua salata, saponata o altre soluzioni, getti a pressione e simili.

La capacità di resistenza può inoltre diminuire nel tempo con la normale usura del dispositivo, o essere compromessa in caso di sollecitazioni meccaniche rilevanti come urti, cadute, crepe nel display, etc.

In sostanza è sconsigliabile portare con te lo smartphone quando vai a fare il bagno al mare d’estate, oppure fare delle riprese sott’acqua in piscina, ma potrai sciacquarlo velocemente sotto l’acqua nel caso tuo figlio lo abbia utilizzato con le mani sporche di marmellata e che non avrà problemi anche se ti è capitato di utilizzarlo sotto la pioggia.