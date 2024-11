La memoria RAM è disponibile su schedine dette banchi, in tagli multipli di 2 o 4 GB: un computer moderno utilizzato per lavorare o studiare, oggi richiede almeno 8 GB di memoria RAM. Come abbiamo visto, tanto maggiore è questa memoria, e tanto più potremo aprire diverse applicazioni, o applicazioni più pesanti, senza il rischio di rallentamenti. Quindi se si hanno a disposizione 16 GB di memoria avremo un quantitativo di RAM adatto anche alle applicazioni più impegnative, come quelle per il fotoritocco o il video editing e i videogiochi. Questi ultimi, infatti, sono tra i più esigenti in termini di risorse del computer: richiedono molta memoria, un processore potente e una scheda grafica dedicata che a sua volta utilizza una memoria RAM per “disegnare” gli elementi grafici velocemente.

A volte è possibile aggiungere un determinato quantitativo di memoria RAM anche dopo l’acquisto: a seconda del computer utilizzato questa operazione può risultare più o meno complessa (a volte sono presenti sportellini sui notebook che danno accesso ai banchi di memoria), ma non tutte le memorie sono intercambiabili o aggiornabili in maniera uguale. È necessario conoscere bene le specifiche del proprio computer per acquistare e aggiornare la memoria in maniera che si interfacci correttamente con il processore e con quella già presente.

I notebook LG Gram sono leggeri, compatti, resistenti, offrono ottime prestazioni grazie a potenti processori Intel e hanno tutti in dotazione almeno 8 GB di memoria RAM, espandibile fino a 24 GB, permettendoti di svolgere le tue attività senza preoccupazioni. Identifica quello più adatto alle tue esigenze scegliendo tra un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920x1080) o quello da 17 pollici con formato 16:10 e risoluzione 2560x1600. Archivia con tranquillità tutti i tuoi dati, le tue foto e i tuoi video grazie al disco da 256 o 512 GB, e usalo tutto il giorno in mobilità grazie all’incredibile leggerezza (1099g il 15”, 1350g il 17”) e senza alcun rischio di “rimanere a secco” grazie all’autonomia in grado di raggiungere le 18 ore. Connetti i tuoi accessori preferiti con le porte USB 3.0 oppure tramite la velocissima Thunderbolt 3, che ti permette anche di collegare il laptop a due schermi 4K e di ricaricare altri dispositivi.