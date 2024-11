Chiude la divisione mobile di LG: cosa succede ora

Potrai continuare ad acquistare i tuoi accessori per smartphone preferiti (batterie, caricabatterie, cavi di alimentazione, cuffie, etc.) utilizzando i canali di vendita esistenti, in base alla disponibilità dei prodotti. Ti ricordiamo che gli smartphone LG non utilizzano soluzioni proprietarie né per quanto riguarda l’alimentazione (che avviene tramite porte standard USB Type-C e Micro USB) né per quanto riguarda l’uscita audio: puoi scegliere di utilizzare le cuffie che preferisci.

Non possiamo purtroppo garantire che gli accessori di terze parti (cover, pellicole protettive, etc) siano ancora disponibili a lungo, questo dipende, infatti, dai singoli produttori e rivenditori, anche se l’esperienza ci insegna che sono tutt’oggi disponibili accessori per smartphone con diversi anni sulle spalle.

Negli anni LG ha sviluppato diverse app e servizi per migliorare l’esperienza utente: alcuni di questi servizi purtroppo non saranno più supportati, ma la maggior parte continuerà a funzionare regolarmente e sarà aggiornata ancora per diverso tempo. In particolare, tutta la tecnologia LG thinQ, tesa a creare un ecosistema intelligente per i tuoi dispositivi ed elettrodomestici Smart, continuerà a essere sviluppata e aggiornata: l'applicazione continuerà a essere disponibile per il download sia su Google Play, sia sull'App Store Apple, affinché i clienti possano continuare a sfruttare tutte le fantastiche caratteristiche offerte dall'ecosistema LG ThinQ.