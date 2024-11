La storia della telefonia LG: tecnologie innovative e prodotti iconici

Poi è arrivata l’era dei primi smartphone con sistema operativo Android: LG è entrata più tardi rispetto agli altri marchi, ma quando l’ha fatto ha lasciato il segno con Optimus One . Uno smartphone apprezzatissimo per il suo display capacitivo e il prezzo accessibile, ma soprattutto ricordato da tutta la community dei modder che, per usare il gergo tecnico, “cucinavano” le ROM modificate da installare sullo smartphone. E il bello era che LG Italia supportava la community, visto che il modding non invalidava la garanzia. Una community che ha trovato moltissime soddisfazioni anche dai modelli realizzati insieme a Google negli anni successivi, come il Nexus 4 e il Nexus 5, tuttora conservati gelosamente dagli affezionati.

LG ha subito intuito le versatilità dei nuovi device e ha voluto stupire tutti con l’ Optimus 3D , il primo smartphone al mondo con supporto 3D che non necessitava di occhialini. Fu inoltre il primo telefonino al mondo con architettura dual-core (con processore a 1 GHz), dual-channel e dual-memory. Non sazia di innovazione, LG ha rilanciato il progetto l’anno seguente con l’ Optimus 3D Max , che era in grado di convertire i contenuti 2D in 3D.

I primi anni del 2010 vedono la vera rivoluzione del mondo Mobile con la Serie G: LG G2 ha avuto il coraggio di spostare i pulsanti di accensione e regolazione del volume sul retro (esattamente dove si trova il dito indice quando impugni il telefono); proporre il Knock-on per accendere e spegnere il display con un doppio tocco (chi lo ha provato non ne ha potuto più fare a meno) e utilizzare un meccanismo di stabilizzazione della fotocamera pur mantenendo uno spessore minimo. I fan di LG lo ricordano come il primo esemplare di smartphone con cornici sottilissime, un trend che poi si sarebbe sviluppato solo a distanza di qualche anno.

Da quel momento in poi l’innovazione è diventata di casa in LG: il G3 è stato il primo con display QuadHD, una risoluzione 4 volte l'HD ed il primo smartphone con autofocus laser. LG G Flex non solo è stato l’unico con schermo OLED flessibile che seguiva i lineamenti del volto ma era dotato di una cover posteriore autorigenerante che riduceva i graffi superficiali (al tempo le cover di terze parti non erano così evolute come quelle odierne). Uno degli aneddoti che ricordiamo con più simpatia erano le facce sbigottite della stampa italiana quando dimostrammo per la prima volta la flessibilità del G Flex sedendoci sopra.

LG G4 è stato la croce e delizia del comparto Mobile nel 2015. Con un design unico, caratterizzato da linee minimaliste e una cover posteriore in vera pelle trattata artigianalmente, fu il primo dotato di una lente con apertura f/1.8 e della modalità professionale e completamente manuale per scattare le fotografie. Tanto che, ancora oggi, le foto scattate con il G4 suscitano grande stupore. Sfortunatamente ha sofferto di un problema di affidabilità nel tempo che ha intaccato l’affezione dei nostri sostenitori. Ma il fatto che sia ancora possibile trovarlo sullo store Amazon dimostra però quanto questo smartphone abbia lasciato il segno.

LG G5 ha inaugurato il tempo di una sperimentazione un po’ più spinta per i designer LG, con il concetto di “smartphone modulare”: era uno degli ultimi – o forse proprio l’ultimo – con batteria rimovibile ed era possibile espandere le potenzialità del telefono con moduli aggiuntivi dedicati al mondo audio (con un Quad Dac dedicato) e a quello fotografico (con un supporto che integrava un pulsante di scatto e una batteria supplementare). Il G5 ha probabilmente “pagato”, in termini di gradimento, la propria modularità: era un ottimo smartphone anche senza moduli, aveva la scocca in metallo e fu il primo a introdurre la fotocamera ultra grandangolare, per scattare con un campo visivo molto più ampio, in un periodo in cui i competitor utilizzavano solo sensori in bianco e nero.

LG G6 è stato il primo con schermo FullVision e rapporto 18:9: LG ha capito per prima che gli utenti erano pronti a guardare film e video in mobilità e voleva dar loro lo strumento più adatto farlo. La luminosità massima di LG G7 , ben 1000 nit con la funzione Super Bright display, ha tutt’oggi ben pochi rivali, e il pulsante dedicato all’assistente vocale di Google era segno di quella attenzione verso innovazioni che fossero di reale utilità per gli utenti.

Quando le notifiche hanno iniziato a diventare un elemento importante, la Serie V ha introdotto per prima il Second Screen , ovvero un mini-display nella parte superiore dello schermo pensato proprio per visualizzare informazioni come l’ora, l’autonomia e le notifiche senza attivare lo schermo principale. Questa idea si è poi evoluta nell’ Always On Display : la modalità a basso consumo, adottata oggi da quasi tutti i competitor, che permette di mostrare le informazioni principali senza dover attivare il telefono.

Per molti lo smartphone è diventato negli ultimi anni un compagno inseparabile: LG ha sempre certificato i propri modelli di fascia alta contro l’infiltrazione di acqua e polvere e, unica nel panorama internazionale, ha sottoposto pressoché l’intera gamma a rigorosi test militari per garantirti la massima affidabilità possibile.