Il nuovo processore intelligente di LG, l’Alpha 9 di quarta generazione (α9 Gen 4 AI), porta a un nuovo livello le prestazioni dei TV LG: verrà utilizzato sulle nuove serie OLED Z1, G1 e C1, e sui TV con tecnologia NanoCell, serie Nano99 e Nano95. Il nuovo processore sfrutta il deep learning per migliorare l’upscaling, ovvero un elevamento della qualità dei filmati a bassa risoluzione, rendendoli perfetti anche per gli schermi più ampi in UHD 4K. Tutto questo grazie alla tecnologia AI Picture Pro, che riconosce gli oggetti sullo schermo, come volti e corpi, e distingue tra primo piano e sfondo, elaborando quindi ciascun oggetto in modo indipendente per rendere le immagini maggiormente tridimensionali.

Inoltre, il processore integra una nuova versione di LG AI Sound Pro, che vanta due importanti novità per il 2021: l’up-mixing del surround 5.1.2 virtuale per un’esperienza sonora incredibilmente coinvolgente utilizzando semplicemente gli altoparlanti integrati nel TV, e l’Auto Volume Leveling, che regola il livello di volume in maniera costante quando si passa da un canale a un altro, o da un’app di streaming all’altra.