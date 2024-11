I TV OLED sono una delle scelte migliori che qualunque giocatore possa fare: che tu sia un hardcore gamer o semplicemente uno a cui piace svagarsi con qualche gioco nel tempo libero. Già saprai che i vantaggi della tecnologia OLED, con i suoi oltre 8 milioni di pixel auto-illuminanti che rendono le immagini profonde grazie al contrasto infinito e ai colori brillanti. Se non la conosci, ti consigliamo di leggere questo articolo [mettere il link all’articolo sull’OLED]!

Qui di seguito, però, ti spiegheremo altre caratteristiche che rendono i TV OLED LG perfetti per giocare. Per la loro stessa natura, infatti, garantiscono un input lag – ovvero il ritardo tra il momento in cui il giocatore invia il segnale dal proprio controller a quello in cui l’effetto viene visualizzato sullo schermo – estremamente ridotto. Il pannello ha uno straordinario tempo di risposta pari ad appena 1 millisecondo e, a seconda della risoluzione e del refresh dello schermo, l’input lag tocca minimi storici a 5ms, come ha misurato il sito Rtings.com nella prova del nuovo OLEDC1 . Ti garantiamo che un input lag anche solo nell’ordine dei 30 o più millisecondi influirebbe negativamente sulla tua esperienza di gioco. Come? In un gioco di corse, ad esempio, sentiresti l’auto più pesante, come se sterzasse con un leggero ritardo rispetto a quando sposti la leva analogica del pad. Avere un input lag basso come sui TV OLED di LG ti permette di avere sempre una risposta fulminea e di conseguenza migliorare anche le tue prestazioni..

Le schede video di ultima generazione, comprese quelle all’interno delle nuove console, sono in grado di modificare dinamicamente la velocità con cui i singoli fotogrammi vengono prodotti durante il gioco: i TV OLED LG supportano tutte, ma proprio tutte le più importanti tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile (VRR, Nvidia G-SYNC e AMD FreeSync) che garantiscono sessioni di gioco fluide fino a 120 fps in 4K. In più, quando colleghi una console da gioco di nuova generazione, si attiva automaticamente la “modalità gioco” attraverso la funzione Auto Low Latency Mode (ALLM). Impostare il TV in modalità gioco è importantissimo, perché disabilita tutti gli algoritmi di elaborazione dell’immagine che, per loro stessa natura, introducono ulteriori latenze. Con i TV OLED LG ti basta accendere la console e sei subito in modalità gioco. La tecnologia ALLM, così come il VRR, è parte dello standard HDMI 2.1, una caratteristica che trovi su tutte le porte di connessione video dei TV OLED LG, a differenza di altri televisori dove solo una piccola parte risponde agli standard di ultima generazione. .

In particolare, LG ha unito le proprie forze con Xbox per sfruttare appieno tutte le potenzialità dei videogiochi di ultima generazione, diventando il TV partner ufficiale della console Xbox Series X. Coi TV OLED LG potrai goderti le esclusive Xbox come Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps a 120fps, così come il battle royale Call of Duty: Warzone, uno spettacolo da giocare con una fluidità mai vista prima. Oppure gareggiare nella vasta mappa di Forza Horizon 4 in un glorioso 4K nativo a 60fps. La console Microsoft è anche l’unica al momento che supporta la tecnologia VRR, che si sposa alla perfezione con i TV OLED LG.

Se non vuoi usare le cuffie e goderti l’audio che riempie tutta la stanza, l’Intelligenza Artificiale di cui sono dotati i processori dei TV OLED LG è in grado di elaborare anche i segnali audio per riprodurli al meglio con gli speaker integrati. Su alcuni modelli di TV puoi inoltre collegare facilmente le casse Bluetooth per una vera esperienza surround senza la scomodità dei cavi. La compatibilità con lo standard eARC consente infine l’immediato collegamento con una soundbar o con un impianto Home Cinema per farti sentire sempre al centro dell’azione.