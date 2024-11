L’intelligenza Artificiale non è più solo un soggetto dei film di fantascienza, ma la incontriamo ogni giorno, anche senza rendercene conto. Gli assistenti vocali (Google Assistant, Alexa e Siri) sono un primo esempio di applicazione, i videogiochi che modificano lo storyboard secondo il comportamento del giocatore e le chat di alcuni servizi assistenza sono altri esempi.

L’Intelligenza Artificiale viene utilizzata anche nell’ambito della sicurezza, ad essa è infatti affidato il compito di analizzare le migliaia di ore di registrazioni video delle telecamere di sorveglianza di aeroporti e stazioni, identificando comportamenti anomali: se ad esempio le camere rilevano movimenti in zone non aperte al pubblico, i sistemi di AI segnalano i video alla sorveglianza. Sempre relativamente alla sicurezza, i sistemi di Intelligenza Artificiale esaminano i nostri acquisti con carta di credito per segnalare utilizzi anomali, quindi con alto tasso di frode: se la nostra carta viene utilizzata in un paese di un altro emisfero o per un grande acquisto su uno shop online che non abbiamo mai utilizzato, queste operazioni vengono segnalate.

Oggi i sistemi di AI di grossi siti di eCommerce cercano di identificare di cosa possiamo aver bisogno e ce lo propongono tra i suggerimenti (ad esempio, se acquistiamo pannolini per bambini, ci verranno proposti con più frequenza abbigliamento, giochi e accessori per i più piccoli).

Anche LG, coerentemente con il proprio impegno nel migliorare la quotidianità degli utenti, sta realizzando dispositivi in grado di rivoluzionare l’esperienza delle persone utilizzando la tecnologia per collegare in maniera Smart tutti gli aspetti della loro vita. Smart Door è l’innovativo dispositivo per la porta d’ingresso che, grazie alla biometria, identifica i visitatori permettendogli di accedere in casa o di accedere allo spazio per le consegne.

LG ThinQ Fit è invece un’evoluzione dell’originale concept Smart Mirror e utilizza telecamere 3D per misurare accuratamente il corpo dell’utente e generare un avatar realistico per outfit virtuali: potrai sperimentare capi di moda in maniera virtuale senza dover nemmeno entrare in un camerino. Il sistema di Intelligenza Artificiale può inoltre offrirti suggerimenti di stile e link a piattaforme che consentono l’acquisto diretto di abbigliamento.

Le lavatrici LG AIDD, in grado di riconoscere il tipo di tessuto e di impostare automaticamente i migliori parametri di lavaggio, oppure il sistema che permette a lavatrice e asciugatrice di dialogare tra loro, sono altri esempi di possibili applicazioni.