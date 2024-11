Contrastare l’allergia al polline con i purificatori d’aria

Il sistema immunitario ha la funzione di proteggere l’organismo contro agenti estranei, come i virus o i batteri. Con reazione allergica si intende un’alterata reattività del sistema immunitario che si traduce in una risposta esagerata e dannosa, in seguito al contatto con particolari sostanze che fanno parte dell’ambiente in cui viviamo e definite allergeni (pollini, polveri, muffe, alimenti, farmaci e altro), che non causano reazioni nei soggetti non allergici.

Si può essere allergici a moltissime cose diverse: agli acari della polvere , ai cibi - specialmente alla frutta - , ai pollini, ad alcuni medicinali, al pelo di cani e gatti (in questo caso di solito si è allergici alla loro saliva, che però si trova in gran quantità nei peli) e altro ancora. Gli alimenti e persino l’aria si possono quindi trasformare in fonti di aggressione scatenando reazioni allergiche.

Un sistema alternativo ai medicinali per evitare i disturbi allergici è evitare il più possibile di entrare in contatto con ciò che scatena l’allergia: mentre con i cibi, il pelo animale o i medicinali questo è più facile, non è sempre possibile nel caso si sia allergici al polline o alla polvere.