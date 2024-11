Le radiazioni UV-C (UltraViolette Corte, ovvero tra 100 e 280 nanometri) hanno la capacità di modificare il DNA o l’RNA dei microorganismi come i batteri, impedendo che si riproducano e quindi siano dannosi. Per tale motivo questo tipo di radiazioni luminose vengono utilizzate in diverse applicazioni, come la disinfezione di alimenti, acqua e aria. Questo però avviene solo a una distanza relativamente breve rispetto alla sorgente delle radiazioni. Come fanno quindi i condizionatori LG a purificare l’aria? La nuova gamma DUALCOOL, composta da veri e propri depuratori d’aria per casa, sfrutta delle lampade LED UVnano, utilizzandole all’interno dello splitter per eliminare il 99,99% di batteri e mantenere fresca e pulita l’aria che viene diffusa nell’ambiente. Questa azione igienizzante è stata persino certificata dal TUV, uno dei principali enti certificatori europei[1].

All’azione delle lampade UV di sanificazione è inoltre affiancata quella che sfrutta potenti filtri in grado di catturare polveri sottili, germi, allergeni, gas rilasciati dalla combustione (ad esempio quella delle sigarette) e agenti inquinanti come il PM 1.0 (il particolato con dimensioni minori di 1 micrometro). Al prefiltro, in grado di intrappolare le particelle di dimensioni più grandi, è associata l’azione di uno ionizzatore, che carica elettricamente le particelle di polvere così da attrarle all’interno dei filtri e farle aderire alle superfici anziché rimanere in sospensione nell’aria.

Nei condizionatori, per loro natura, tende a formarsi una condensa che a lungo andare favorisce la formazione di batteri e muffe. LG ha pensato a risolvere anche questo problema: la speciale funzione Auto Cleaning asciuga automaticamente l’umidità all’interno del condizionatore per garantire che sia sempre pulito ed efficiente.