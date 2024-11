Ecobonus e Superbonus 110%: nuovi vantaggi fiscali del 2021-22

L’Ecobonus 2021, o Bonus Casa, una serie di incentivi per lavori relativi al risparmio energetico, è stato ulteriormente esteso e integrato dal Decreto Rilancio, con il cosiddetto Superbonus, che prevede ulteriori importanti detrazioni fiscali fino al 110%.

Oggi puoi beneficiare del Superbonus, un’agevolazione pubblica che prevede detrazioni fino al 110% dell’importo speso per i lavori eseguiti nelle abitazioni unifamiliari, plurifamiliari o negli edifici condominiali. Questo bonus è valido per gli interventi di efficienza energetica sulle abitazioni (condomini, villette e anche seconde case), purché garantisca il miglioramento di due classi dell’efficienza energetica dell’edificio. Essendo pensato come una forma di aiuto straordinario per chi si è trovato in difficoltà a seguito della pandemia, sono escluse le abitazioni di lusso e le case in costruzione (categorie catastali A/1, A/8, A/9 e F/3).

Gli interventi agevolati sono quelli effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nonostante la Legge di Bilancio 2021 preveda la proroga al 30 giugno 2022 per le persone fisiche e gli edifici unifamiliari, in attesa di conferma da parte del Consiglio UE. Per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità e i condomini la scadenza è invece il 31 dicembre 2022, mentre per i lavori nelle abitazioni IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) il termine ultimo è il 31 dicembre 2023 (60% dei lavori entro il 30 giugno 2023).