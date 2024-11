Cos’è la tecnologia HDR e tutte le differenze con il 4K

La tecnologia HDR si diffonde inizialmente con la fotografia digitale: si tratta infatti di una tecnica utilizzata in computer grafica e in fotografia per ottenere un'immagine in cui l'intervallo dinamico, ovvero quello tra le aree visibili più chiare e quelle più scure, sia più ampio del normale. In altre parole, le immagini digitali catturate in maniera tradizionale vengono realizzate calcolando un’esposizione media della scena, sacrificando inevitabilmente dettagli nelle zone più scure e in quelle troppo chiare (un chiaro esempio è una foto scattata controsole). La tecnologia HDR consente invece di ottenere un'immagine con una corretta esposizione sia delle aree più scure, sia in quelle più chiare. Una fotografia HDR si ottiene solitamente unendo più scatti dello stesso soggetto: uno con esposizione corretta, uno sovraesposto (che quindi mette in evidenza anche le zone più scure) e uno sottoesposto (in grado di gestire meglio le luci più intense).

Con i video le cose si complicano un po’ ma il principio è sostanzialmente lo stesso. Per visualizzare filmati registrati con la tecnica HDR è però necessario che il televisore sia in grado di leggere questo formato e di riprodurlo al meglio. I video visualizzati sfruttando la tecnologia HDR sono ben bilanciati e mostrano maggiori dettagli sia nelle zone più chiare, sia in quelle più scure. Anche la gestione dei colori gode di una maggiore uniformità, senza quelle zone particolarmente sature che danno a volte ai filmati un aspetto artificiale.