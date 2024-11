A1. Il primo punto di riferimento è l'etichetta di lavaggio all’interno di ciascun capo: essa riporta dei simboli che mostrano quali tipi di lavaggio sono più adatti, ed è quindi necessario scegliere il ciclo corretto sulla tua lavatrice.

Anche dopo aver controllato le etichette di cura dei tuoi vestiti, potresti essere confuso da tutte le diverse impostazioni della tua lavatrice. Diamo un'occhiata ad alcuni dei programmi di lavaggio più comuni, per darti un'idea più precisa di quello più adatto al tuo bucato.

Cotone - è studiato per i vestiti di cotone con sporco normale, e combina vari movimenti del cestello per pulire al meglio i tessuti in cotone.

Misti - come suggerisce il nome, il ciclo Misti serve a lavare una serie di tessuti diversi allo stesso tempo, e si può usare per la maggior parte dei tessuti, tranne che per capi speciali come seta, delicati, abbigliamento sportivo, abiti scuri, lana, piumoni e tende.

Sintetici - questo ciclo è adatto ai vestiti che non hanno bisogno di essere stirati dopo il lavaggio, come i tessuti in poliammide, acrilico e poliestere.

Piumini - questo programma è pensato soprattutto per oggetti di grandi dimensioni come le coperte dei letti e i cuscini, ed è perfetto per la stagione delle pulizie di primavera, quando si lavano i piumoni dopo l’inverno.

Se non sei ancora sicuro di quale ciclo di lavaggio scegliere, opta per Misti o Sintetici, dato che questi coprono la maggior parte dei tipi di tessuto comuni e sono ideali per un carico di bucato vario. Ricorda: per i cicli Cotone, Misti e Sintetici, le lavatrici LG con funzione AI DD™ rileveranno il tipo di vestiti e regoleranno in modo intelligente il modello di lavaggio per un pulito ottimale. Per saperne di più, leggi qui .



A seconda del modello di lavatrice LG, potresti anche notare che c'è un pulsante chiamato 'Download Cycle'. Puoi usare questo ciclo insieme all'app LG ThinQ®, che ti permette di scaricare nuovi cicli per diversi tipi di bucato. Ci sono cicli per ogni tipo di lavaggio e dedicati nel dettaglio a qualunque situazione: Baby Care, Lavaggio a freddo, Protezione del colore, Deodorazione, Jeans, Macchie di succo e di cibo, Abbigliamento per bambini, Lingerie, Stagione piovosa, Refresh, Capo singolo, Orli e colletti delle maniche, Abbigliamento sportivo, Macchie di sudore, Costumi da bagno e altro.

Per impostazione predefinita, il pulsante Download Cycle consente di eseguire il lavaggio in modalità Risciacquo + centrifuga. Se hai bisogno di trattare i tuoi vestiti a mano, puoi comunque metterli in lavatrice dopo il lavaggio manuale ed eseguire questa modalità per risciacquarli ed eliminare l'acqua, in modo che si possano facilmente appendere e asciugare.